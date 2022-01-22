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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Витесс
0:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Гронинген
0'
18' Желтая карточка
Ларсен Йорген
36' Красная карточка
Икома Луис
0:1
39' Гол
Ларсен Йорген
52'

Ход матча

18'
 
Ларсен Йорген
36'
Икома Луис
 
39'
0:1
Ларсен Йорген
(Суслов Томаш)
46'
Беро Матуш
Корнелисс Энцо
 
46'
Ороз Алоис
Домджони Тони
 
46'
Уйсман Дан
Вруг Патрик
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Гронинген
2.02
4.80
4.70
Все Коэффициенты
24
Хауэн
Йерун
3
Духи
Данило
6
Расмуссен
Якоб
39
Корнелисс
Энцо
2
Даса
Элазар
22
Домджони
Тони
29
Бёйтинк
Томас
36
Вруг
Патрик
32
Виттек
Максимилиан
9
Грбич
Адриан
7
Икома
Луис
1
Леувенбург
Петер
2
Данкерлёй
Дамил
5
Те
Вирик
Мик
3
Ван
Хинтум
Барт
40
Bjorn
Meijer
21
Касанвирджо
Нерайшо
6
Дуарте
Ларос
7
Суслов
Томаш
8
Де
Леув
Михаэль
19
Paulos
Abraham
9
Ларсен
Йорген
Витесс
3-5-2
Гронинген
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
Гронинген

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

35 матчей

42.9%
20%
37.1%
15 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.6%
45.7%
25.7%
10 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.1%
31.4%
31.5%
13 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
5:1
Э
2:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:3
Э
5:0
Э
1:1
К
4:0
Э
1:1
Э
1:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
0:3
Э
1:3
Э
0:0
Э
2:1
Э
4:1
Э
3:0
К
1:5
Э
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 11 (2) 0.55
Фредериксен Николай 7 0.35
Тронстад Сондре 2 0.1
Гбоо Янн 2 0.1
Базур Рихедли 1 0.05
Дарфалу Усама 1 0.05
Духи Данило 1 0.05
Бёйтинк Томас 1 0.05
Виттек Максимилиан 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Даса Элазар 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 7 0.35
Нгонж Сириль 7 0.35
Суслов Томаш 1 0.05
Ирандуст Далехо 1 0.05
Де Леув Михаэль 1 0.05
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.05
Постема Романо 1 0.05
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Дуарте Ларос 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 6 1
Базур Рихедли 6 0
Икома Луис 3 1
Виттек Максимилиан 4 0
Бёйтинк Томас 2 1
Расмуссен Якоб 3 0
Тронстад Сондре 3 0
Духи Данило 1 1
Таннан Уссама 2 0
Ороз Алоис 2 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Фредериксен Николай 1 0
Даса Элазар 1 0
Вруг Патрик 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 6 0
Те Вирик Мик 2 2
Касанвирджо Нерайшо 3 1
Нгонж Сириль 4 0
Ван Хинтум Барт 3 0
Даммерс Вессель 2 0
Дуарте Ларос 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Бёйс Данни 1 0
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Ларсен Йорген 1 0
Постема Романо 1 0
Paulos Abraham 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
30%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
4
40%
2
14%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

13
20
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
15%
2
10%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
2
15%
7
35%
31-45
3
23%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
23%
4
20%
76-90

Забито

17
6
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
12%
1
17%
1-15
4
24%
1
17%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
3
50%
61-75
2
12%
1
17%
76-90

Пропущено

11
8
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
9%
3
38%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

27
20
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
5
19%
3
15%
1-15
4
15%
5
25%
16-30
5
19%
1
5%
31-45
8
30%
30%
2
10%
46-60
3
11%
4
20%
61-75
2
7%
5
25%
76-90

Пропущено

24
28
15 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
3
13%
5
18%
1-15
6
25%
3
11%
16-30
6
25%
8
29%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
4
17%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 поражение
Витесс - ДВС '33 2:0 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1
Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0 Купела - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1
Гронинген
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0
Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 19 15 1 3 47 - 24 46
2. Аякс 19 14 3 2 59 - 4 45
3. Фейеноорд 19 12 3 4 42 - 18 39
4. Витесс 0:1 20 11 3 6 26 - 26 36
5. Твенте 19 10 5 4 30 - 22 35
6. АЗ Алкмаар 19 11 2 6 37 - 24 35
7. Камбюр 19 9 2 8 33 - 40 29
8. Утрехт 19 8 5 6 33 - 26 29
9. НЕК Неймеген 19 7 5 7 24 - 26 26
10. Херенвен 19 7 4 8 20 - 27 25
11. Гронинген 1:0 20 5 7 8 21 - 28 22
12. Гоу Эхед Иглс 19 6 3 10 19 - 31 21
13. Хераклес 19 5 4 10 21 - 26 19
14. Ваалвейк 19 4 7 8 21 - 30 19
15. Виллем II 19 5 3 11 18 - 38 18
16. Спарта Роттердам 19 2 8 9 16 - 28 14
17. Фортуна Ситтард 19 3 4 12 20 - 48 13
18. ПЕК Зволле 19 2 3 14 11 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 9 8 0 1 27 - 12 24
2. Фейеноорд 10 7 1 2 24 - 10 22
3. АЗ Алкмаар 9 7 1 1 24 - 10 22
4. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
5. Утрехт 10 6 3 1 23 - 10 21
6. Твенте 9 5 3 1 12 - 6 18
7. Хераклес 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Витесс 0:1 10 4 2 4 10 - 14 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
11. Херенвен 10 3 2 5 11 - 17 11
12. Виллем II 9 3 1 5 7 - 15 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. НЕК Неймеген 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Гронинген 1:0 9 1 6 2 7 - 7 9
16. Спарта Роттердам 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Фортуна Ситтард 9 2 2 5 11 - 23 8
18. ПЕК Зволле 10 2 2 6 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 2 0 21 - 1 23
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 0:1 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Фейеноорд 9 5 2 2 18 - 8 17
5. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
6. Твенте 10 5 2 3 18 - 16 17
7. Камбюр 9 5 1 3 15 - 19 16
8. Херенвен 9 4 2 3 9 - 10 14
9. Гронинген 1:0 11 4 1 6 14 - 21 13
10. АЗ Алкмаар 10 4 1 5 13 - 14 13
11. Ваалвейк 10 1 6 3 13 - 14 9
12. Гоу Эхед Иглс 9 2 3 4 6 - 16 9
13. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 9 1 3 5 7 - 14 6
16. Фортуна Ситтард 10 1 2 7 9 - 25 5
17. Хераклес 9 0 2 7 6 - 14 2
18. ПЕК Зволле 9 0 1 8 5 - 21 1
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Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Гронинген
2.02
4.80
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Витесс 0:1 Гронинген онлайн


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