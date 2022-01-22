Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда Гронинген имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

50' Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Хорошую попытку сделал Ларсен Йорген . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Корнелисс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Гронинген выполняет удар от ворот.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Дуарте Ларос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Хорошую попытку сделал Бёйтинк Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Плохо сыграл Де Леув Михаэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

42' Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Леувенбург Петер сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...

41' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Томаш Суслов сделал результативную передачу.

39' Томаш Суслов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Витесс

36' Матч возобновлен

36' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Икома Луис оказался удален с поля

34' Те Вирик Мик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

33' Витесс выполняет удар от ворот.

33' Паулос Абрахам из команды Гронинген навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

32' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Удар от ворот произведет Гронинген

30' Икома Луис не смог попасть в створ ударом издали

29' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Томаш Суслов нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

27' Паулос Абрахам из команды Гронинген делает пас партнеру.

26' Гронинген выполняет удар от ворот.

26' Виттек Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

25' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Паулос Абрахам наказан за толчок Расмуссен Якоб

21' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

21' Томаш Суслов из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

20' Паулос Абрахам из команды Гронинген делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

19' Отличные скиллы показывает Ларсен Йорген , обводя своих соперников

18' Даса Элазар из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

18' Ларсен Йорген совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

16' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Томаш Суслов из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

14' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

14' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Духи Данило из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

12' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ларсен Йорген пробует нанести удар издали, но Джерон Хоувен держит все под контролем

9' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Корнелисс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Удар от ворот произведет Витесс

6' Паулос Абрахам из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

6' Даса Элазар из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Удар от ворот произведет Гронинген

5' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Витесс пробьет пенальти!

3' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

1' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Гронинген начинает с центра поля