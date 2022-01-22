Голландия: Эредивизие 2021-2022
18' Желтая карточкаЛарсен Йорген
36' Красная карточкаИкома Луис
0:1
39' ГолЛарсен Йорген
Ход матча
18'
36'
39'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
24
Хауэн
Йерун
36
Вруг
Патрик
- Основной состав
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Ороз АлоисЗащитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
27 Япи РомарикПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Летш Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Bjorn MeijerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Витесс
Гронинген
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
35 матчей
42.9%
20%
37.1%
15 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
28.6%
45.7%
25.7%
10 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.1%
31.4%
31.5%
13 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|11 (2)
|0.55
|Фредериксен Николай
|7
|0.35
|Тронстад Сондре
|2
|0.1
|Гбоо Янн
|2
|0.1
|Базур Рихедли
|1
|0.05
|Дарфалу Усама
|1
|0.05
|Духи Данило
|1
|0.05
|Бёйтинк Томас
|1
|0.05
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|7
|0.35
|Нгонж Сириль
|7
|0.35
|Суслов Томаш
|1
|0.05
|Ирандуст Далехо
|1
|0.05
|Де Леув Михаэль
|1
|0.05
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.05
|Постема Романо
|1
|0.05
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
|Даммерс Вессель
|0
|0
|Дуарте Ларос
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|6
|1
|Базур Рихедли
|6
|0
|Икома Луис
|3
|1
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|Бёйтинк Томас
|2
|1
|Расмуссен Якоб
|3
|0
|Тронстад Сондре
|3
|0
|Духи Данило
|1
|1
|Таннан Уссама
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Фредериксен Николай
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Вруг Патрик
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Манхуф Миллион
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суслов Томаш
|6
|0
|Те Вирик Мик
|2
|2
|Касанвирджо Нерайшо
|3
|1
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|Даммерс Вессель
|2
|0
|Дуарте Ларос
|2
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Бёйс Данни
|1
|0
|Де Леув Михаэль
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Ларсен Йорген
|1
|0
|Постема Романо
|1
|0
|Paulos Abraham
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
30%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
4
40%
2
14%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
13
20
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
15%
2
10%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
2
15%
7
35%
31-45
3
23%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
23%
4
20%
76-90
Забито
17
6
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
12%
1
17%
1-15
4
24%
1
17%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
3
50%
61-75
2
12%
1
17%
76-90
Пропущено
11
8
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
9%
3
38%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
27
20
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
5
19%
3
15%
1-15
4
15%
5
25%
16-30
5
19%
1
5%
31-45
8
30%
30%
2
10%
46-60
3
11%
4
20%
61-75
2
7%
5
25%
76-90
Пропущено
24
28
15 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
3
13%
5
18%
1-15
6
25%
3
11%
16-30
6
25%
8
29%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
4
17%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 поражение
Витесс - ДВС '33 2:0 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1
Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0 Купела - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1
Гронинген
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0
Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|19
|15
|1
|3
|47 - 24
|46
|2.
|Аякс
|19
|14
|3
|2
|59 - 4
|45
|3.
|Фейеноорд
|19
|12
|3
|4
|42 - 18
|39
|4.
|Витесс
|0:1
|20
|11
|3
|6
|26 - 26
|36
|5.
|Твенте
|19
|10
|5
|4
|30 - 22
|35
|6.
|АЗ Алкмаар
|19
|11
|2
|6
|37 - 24
|35
|7.
|Камбюр
|19
|9
|2
|8
|33 - 40
|29
|8.
|Утрехт
|19
|8
|5
|6
|33 - 26
|29
|9.
|НЕК Неймеген
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|10.
|Херенвен
|19
|7
|4
|8
|20 - 27
|25
|11.
|Гронинген
|1:0
|20
|5
|7
|8
|21 - 28
|22
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|19
|6
|3
|10
|19 - 31
|21
|13.
|Хераклес
|19
|5
|4
|10
|21 - 26
|19
|14.
|Ваалвейк
|19
|4
|7
|8
|21 - 30
|19
|15.
|Виллем II
|19
|5
|3
|11
|18 - 38
|18
|16.
|Спарта Роттердам
|19
|2
|8
|9
|16 - 28
|14
|17.
|Фортуна Ситтард
|19
|3
|4
|12
|20 - 48
|13
|18.
|ПЕК Зволле
|19
|2
|3
|14
|11 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|9
|8
|0
|1
|27 - 12
|24
|2.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|24 - 10
|22
|3.
|АЗ Алкмаар
|9
|7
|1
|1
|24 - 10
|22
|4.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|5.
|Утрехт
|10
|6
|3
|1
|23 - 10
|21
|6.
|Твенте
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|7.
|Хераклес
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Витесс
|0:1
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|9.
|Камбюр
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|11.
|Херенвен
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Виллем II
|9
|3
|1
|5
|7 - 15
|10
|13.
|Ваалвейк
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|НЕК Неймеген
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Гронинген
|1:0
|9
|1
|6
|2
|7 - 7
|9
|16.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|2
|5
|11 - 23
|8
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|2
|2
|6
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|2
|0
|21 - 1
|23
|2.
|ПСВ
|10
|7
|1
|2
|20 - 12
|22
|3.
|Витесс
|0:1
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|4.
|Фейеноорд
|9
|5
|2
|2
|18 - 8
|17
|5.
|НЕК Неймеген
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|6.
|Твенте
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|7.
|Камбюр
|9
|5
|1
|3
|15 - 19
|16
|8.
|Херенвен
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Гронинген
|1:0
|11
|4
|1
|6
|14 - 21
|13
|10.
|АЗ Алкмаар
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|11.
|Ваалвейк
|10
|1
|6
|3
|13 - 14
|9
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|2
|3
|4
|6 - 16
|9
|13.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|17.
|Хераклес
|9
|0
|2
|7
|6 - 14
|2
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|0
|1
|8
|5 - 21
|1