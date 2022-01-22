Голландия: Эредивизие 2021-2022
18' Желтая карточкаЛарсен Йорген
35' Красная карточкаИкома Луис
0:1
39' ГолЛарсен Йорген
0:2
67' Гол в свои воротаДаса Элазар
0:3
71' ГолВан Кам Даниэль
1:3
76' ГолОроз Алоис
80' Желтая карточкаТе Вирик Мик
88' Желтая карточкаФредериксен Николай
90' Желтая карточкаДаммерс Вессель
90' Желтая карточкаПостема Романо
90' Желтая карточкаБеро Матуш
Ход матча
18'
35'
39'
0:1
67'
0:2
71'
76'
1:3
80'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 7
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
24
Хауэн
Йерун
36
Вруг
Патрик
- Основной состав
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Ороз АлоисЗащитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
27 Япи РомарикПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Летш Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Bjorn MeijerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Витесс
Гронинген
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
35 матчей
42.9%
20%
37.1%
15 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
28.6%
45.7%
25.7%
10 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.1%
31.4%
31.5%
13 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|11 (2)
|0.55
|Фредериксен Николай
|7
|0.35
|Тронстад Сондре
|2
|0.1
|Гбоо Янн
|2
|0.1
|Базур Рихедли
|1
|0.05
|Дарфалу Усама
|1
|0.05
|Духи Данило
|1
|0.05
|Бёйтинк Томас
|1
|0.05
|Ороз Алоис
|1
|0.05
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|7
|0.35
|Нгонж Сириль
|7
|0.35
|Суслов Томаш
|1
|0.05
|Ирандуст Далехо
|1
|0.05
|Де Леув Михаэль
|1
|0.05
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.05
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.05
|Постема Романо
|1
|0.05
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
|Даммерс Вессель
|0
|0
|Дуарте Ларос
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Paulos Abraham
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|7
|1
|Базур Рихедли
|6
|0
|Икома Луис
|3
|1
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|Бёйтинк Томас
|2
|1
|Расмуссен Якоб
|3
|0
|Тронстад Сондре
|3
|0
|Духи Данило
|1
|1
|Таннан Уссама
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Вруг Патрик
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Манхуф Миллион
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|3
|2
|Суслов Томаш
|6
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|3
|1
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|Даммерс Вессель
|3
|0
|Дуарте Ларос
|2
|0
|Постема Романо
|2
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Бёйс Данни
|1
|0
|Де Леув Михаэль
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Ларсен Йорген
|1
|0
|Paulos Abraham
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
25%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
4
33%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
4
25%
76-90
Пропущено
15
22
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
13%
2
9%
1-15
3
20%
2
9%
16-30
3
20%
7
32%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
3
20%
5
23%
76-90
Забито
17
6
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
2
12%
1
17%
1-15
4
24%
1
17%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
3
50%
61-75
2
12%
1
17%
76-90
Пропущено
11
8
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
9%
3
38%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
29
22
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
5
17%
3
14%
1-15
4
14%
5
23%
16-30
5
17%
2
9%
31-45
8
28%
2
9%
46-60
4
14%
5
23%
61-75
3
10%
5
23%
76-90
Пропущено
26
30
16 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
3
12%
5
17%
1-15
6
23%
3
10%
16-30
7
27%
8
27%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
4
15%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 поражение
Витесс - ДВС '33 2:0 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1
Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0 Купела - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1
Гронинген
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0
Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|19
|15
|1
|3
|47 - 24
|46
|2.
|Аякс
|19
|14
|3
|2
|59 - 4
|45
|3.
|Фейеноорд
|19
|12
|3
|4
|42 - 18
|39
|4.
|Твенте
|20
|11
|5
|4
|31 - 22
|38
|5.
|АЗ Алкмаар
|20
|11
|3
|6
|37 - 24
|36
|6.
|Витесс
|20
|11
|3
|6
|27 - 28
|36
|7.
|Камбюр
|20
|9
|3
|8
|33 - 40
|30
|8.
|Утрехт
|19
|8
|5
|6
|33 - 26
|29
|9.
|НЕК Неймеген
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|10.
|Херенвен
|20
|7
|4
|9
|20 - 28
|25
|11.
|Гронинген
|20
|5
|7
|8
|23 - 29
|22
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|19
|6
|3
|10
|19 - 31
|21
|13.
|Хераклес
|19
|5
|4
|10
|21 - 26
|19
|14.
|Ваалвейк
|19
|4
|7
|8
|21 - 30
|19
|15.
|Виллем II
|20
|5
|3
|12
|18 - 39
|18
|16.
|Спарта Роттердам
|19
|2
|8
|9
|16 - 28
|14
|17.
|Фортуна Ситтард
|19
|3
|4
|12
|20 - 48
|13
|18.
|ПЕК Зволле
|20
|3
|3
|14
|12 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|9
|8
|0
|1
|27 - 12
|24
|2.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|3.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|24 - 10
|22
|5.
|Утрехт
|10
|6
|3
|1
|23 - 10
|21
|6.
|Твенте
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|7.
|Хераклес
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Витесс
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|9.
|Камбюр
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|11.
|Херенвен
|11
|3
|2
|6
|11 - 18
|11
|12.
|Виллем II
|10
|3
|1
|6
|7 - 16
|10
|13.
|Ваалвейк
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|НЕК Неймеген
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Гронинген
|9
|1
|6
|2
|7 - 7
|9
|16.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|2
|5
|11 - 23
|8
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|2
|2
|6
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|2
|0
|21 - 1
|23
|2.
|ПСВ
|10
|7
|1
|2
|20 - 12
|22
|3.
|Витесс
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|4.
|Твенте
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|5.
|Фейеноорд
|9
|5
|2
|2
|18 - 8
|17
|6.
|Камбюр
|10
|5
|2
|3
|15 - 19
|17
|7.
|НЕК Неймеген
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|8.
|Херенвен
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|10.
|АЗ Алкмаар
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|11.
|Ваалвейк
|10
|1
|6
|3
|13 - 14
|9
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|2
|3
|4
|6 - 16
|9
|13.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
|18.
|Хераклес
|9
|0
|2
|7
|6 - 14
|2