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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Витесс
1:3
Конец матча

Стадион:
Гронинген
0'
18' Желтая карточка
Ларсен Йорген
35' Красная карточка
Икома Луис
0:1
39' Гол
Ларсен Йорген
0:2
67' Гол в свои ворота
Даса Элазар
0:3
71' Гол
Ван Кам Даниэль
1:3
76' Гол
Ороз Алоис
80' Желтая карточка
Те Вирик Мик
88' Желтая карточка
Фредериксен Николай
90' Желтая карточка
Даммерс Вессель
90' Желтая карточка
Постема Романо
90' Желтая карточка
Беро Матуш
90'+5

Ход матча

18'
 
Ларсен Йорген
35'
Икома Луис
 
39'
0:1
Ларсен Йорген
(Суслов Томаш)
46'
Беро Матуш
Корнелисс Энцо
 
46'
Ороз Алоис
Домджони Тони
 
46'
Уйсман Дан
Вруг Патрик
 
67'
0:2
Даса Элазар
68'
 
Ван Кам Даниэль
Де Леув Михаэль
68'
 
Эль-Ханкури Мохамед
Данкерлёй Дамил
71'
0:3
Ван Кам Даниэль
(Paulos Abraham)
75'
Фредериксен Николай
Бёйтинк Томас
 
76'
Гайек Томаш
Грбич Адриан
 
76'
Ороз Алоис
1:3
77'
 
Даммерс Вессель
Богард Мелайро
77'
 
Постема Романо
Paulos Abraham
80'
 
Те Вирик Мик
88'
Фредериксен Николай
 
89'
 
Сверко Марин
Ларсен Йорген
90'
 
Даммерс Вессель
90'
 
Постема Романо
90'
Беро Матуш
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

24
Хауэн
Йерун
3
Духи
Данило
6
Расмуссен
Якоб
39
Корнелисс
Энцо
2
Даса
Элазар
22
Домджони
Тони
29
Бёйтинк
Томас
36
Вруг
Патрик
32
Виттек
Максимилиан
9
Грбич
Адриан
7
Икома
Луис
1
Леувенбург
Петер
2
Данкерлёй
Дамил
5
Те
Вирик
Мик
21
Касанвирджо
Нерайшо
3
Ван
Хинтум
Барт
40
Bjorn
Meijer
7
Суслов
Томаш
18
Богард
Мелайро
8
Де
Леув
Михаэль
19
Paulos
Abraham
9
Ларсен
Йорген
Витесс
3-5-2
Гронинген
5-4-1

История личных встреч

Витесс
Гронинген

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

35 матчей

42.9%
20%
37.1%
15 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.6%
45.7%
25.7%
10 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.1%
31.4%
31.5%
13 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
5:1
Э
2:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:3
Э
5:0
Э
1:1
К
4:0
Э
1:1
Э
1:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
0:3
Э
1:3
Э
0:0
Э
2:1
Э
4:1
Э
3:0
К
1:5
Э
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 11 (2) 0.55
Фредериксен Николай 7 0.35
Тронстад Сондре 2 0.1
Гбоо Янн 2 0.1
Базур Рихедли 1 0.05
Дарфалу Усама 1 0.05
Духи Данило 1 0.05
Бёйтинк Томас 1 0.05
Ороз Алоис 1 0.05
Виттек Максимилиан 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Даса Элазар 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 7 0.35
Нгонж Сириль 7 0.35
Суслов Томаш 1 0.05
Ирандуст Далехо 1 0.05
Де Леув Михаэль 1 0.05
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.05
Ван Кам Даниэль 1 0.05
Постема Романо 1 0.05
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Дуарте Ларос 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Paulos Abraham 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 7 1
Базур Рихедли 6 0
Икома Луис 3 1
Виттек Максимилиан 4 0
Бёйтинк Томас 2 1
Расмуссен Якоб 3 0
Тронстад Сондре 3 0
Духи Данило 1 1
Таннан Уссама 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Ороз Алоис 2 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Даса Элазар 1 0
Вруг Патрик 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 3 2
Суслов Томаш 6 0
Касанвирджо Нерайшо 3 1
Нгонж Сириль 4 0
Ван Хинтум Барт 3 0
Даммерс Вессель 3 0
Дуарте Ларос 2 0
Постема Романо 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Бёйс Данни 1 0
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Ларсен Йорген 1 0
Paulos Abraham 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
25%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
4
33%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
4
25%
76-90

Пропущено

15
22
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
13%
2
9%
1-15
3
20%
2
9%
16-30
3
20%
7
32%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
3
20%
5
23%
76-90

Забито

17
6
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
2
12%
1
17%
1-15
4
24%
1
17%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
3
50%
61-75
2
12%
1
17%
76-90

Пропущено

11
8
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
9%
3
38%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

29
22
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
5
17%
3
14%
1-15
4
14%
5
23%
16-30
5
17%
2
9%
31-45
8
28%
2
9%
46-60
4
14%
5
23%
61-75
3
10%
5
23%
76-90

Пропущено

26
30
16 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
3
12%
5
17%
1-15
6
23%
3
10%
16-30
7
27%
8
27%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
4
15%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 поражение
Витесс - ДВС '33 2:0 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1
Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0 Купела - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1
Гронинген
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0
Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 19 15 1 3 47 - 24 46
2. Аякс 19 14 3 2 59 - 4 45
3. Фейеноорд 19 12 3 4 42 - 18 39
4. Твенте 20 11 5 4 31 - 22 38
5. АЗ Алкмаар 20 11 3 6 37 - 24 36
6. Витесс 20 11 3 6 27 - 28 36
7. Камбюр 20 9 3 8 33 - 40 30
8. Утрехт 19 8 5 6 33 - 26 29
9. НЕК Неймеген 19 7 5 7 24 - 26 26
10. Херенвен 20 7 4 9 20 - 28 25
11. Гронинген 20 5 7 8 23 - 29 22
12. Гоу Эхед Иглс 19 6 3 10 19 - 31 21
13. Хераклес 19 5 4 10 21 - 26 19
14. Ваалвейк 19 4 7 8 21 - 30 19
15. Виллем II 20 5 3 12 18 - 39 18
16. Спарта Роттердам 19 2 8 9 16 - 28 14
17. Фортуна Ситтард 19 3 4 12 20 - 48 13
18. ПЕК Зволле 20 3 3 14 12 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 9 8 0 1 27 - 12 24
2. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
3. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
4. Фейеноорд 10 7 1 2 24 - 10 22
5. Утрехт 10 6 3 1 23 - 10 21
6. Твенте 9 5 3 1 12 - 6 18
7. Хераклес 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Витесс 10 4 2 4 11 - 16 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
11. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
12. Виллем II 10 3 1 6 7 - 16 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. НЕК Неймеген 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Гронинген 9 1 6 2 7 - 7 9
16. Спарта Роттердам 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Фортуна Ситтард 9 2 2 5 11 - 23 8
18. ПЕК Зволле 10 2 2 6 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 2 0 21 - 1 23
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
5. Фейеноорд 9 5 2 2 18 - 8 17
6. Камбюр 10 5 2 3 15 - 19 17
7. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
8. Херенвен 9 4 2 3 9 - 10 14
9. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
10. АЗ Алкмаар 10 4 1 5 13 - 14 13
11. Ваалвейк 10 1 6 3 13 - 14 9
12. Гоу Эхед Иглс 9 2 3 4 6 - 16 9
13. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 9 1 3 5 7 - 14 6
16. Фортуна Ситтард 10 1 2 7 9 - 25 5
17. ПЕК Зволле 10 1 1 8 6 - 21 4
18. Хераклес 9 0 2 7 6 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Витесс 1:3 Гронинген онлайн


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