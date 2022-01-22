Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Абе Ленстра
0:1
11' ПенальтиВан Полен Брам
58' Желтая карточкаСаймак Мустафа
86' Желтая карточкаMees de Wit
Ход матча
11'
0:1
58'
86'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 6
-
10 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
22
Маус
Ксавье
15
Баккер
Ник
13
Кайб
Рами
26
Тахири
Анас
34
Mees
de
Wit
19
Редан
Дайшон
- Основной состав
-
22 Маус КсавьеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Rami Al Hajj
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Mees de WitПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Редан ДайшонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Аджич ЛукаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dick Schreuder
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Херенвен
ПЕК Зволле
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
23 матча
47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|7 (2)
|0.35
|Верман Йоэй
|3
|0.15
|Халилович Тибор
|3
|0.15
|Стеванович Филип
|1
|0.05
|Баккер Ник
|1
|0.05
|Хаяль Рами
|1
|0.05
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.05
|Конголо Родни
|0
|0
|Кайб Рами
|0
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Беньямин Нюгрен
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mees de Wit
|3
|0.15
|Ван Ден Белт Томас
|2
|0.1
|Ван Полен Брам
|2 (2)
|0.1
|Редан Дайшон
|2
|0.1
|Саймак Мустафа
|1
|0.05
|Хюйбертс Дин
|1
|0.05
|Samir Lagsir
|1
|0.05
|Накаяма Юта
|0
|0
|Пабай Марк
|0
|0
|Штридер Рико
|0
|0
|Паал Кеннет
|0
|0
|Дарфалу Усама
|0
|0
|Рейндерс Элиано
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|3
|1
|Мусаба Антони
|3
|1
|Кайб Рами
|4
|0
|Ван Эвейк Милан
|4
|0
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Стеванович Филип
|2
|0
|Баккер Ник
|1
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керстен Сэм
|3
|1
|Mees de Wit
|4
|0
|Саймак Мустафа
|3
|0
|Штридер Рико
|3
|0
|Накаяма Юта
|3
|0
|Ван Ден Белт Томас
|3
|0
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Кастанер Жервейн
|2
|0
|Тедич Слободан
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Хюйбертс Дин
|2
|0
|Вут Симен
|2
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Пабай Марк
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
3
27%
5
71%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
18
20
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
4
22%
5
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
4
20%
31-45
3
17%
4
20%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
3
17%
5
25%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
4
57%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
8%
2
20%
1-15
3
25%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
18
14
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
5
28%
6
43%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
22%
3
21%
61-75
5
28%
4
29%
76-90
Пропущено
30
30
12 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 14
5
17%
7
23%
1-15
4
13%
3
10%
16-30
3
10%
5
17%
31-45
5
17%
6
20%
46-60
6
20%
4
13%
61-75
7
23%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2
Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3
ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|19
|15
|1
|3
|47 - 24
|46
|2.
|Аякс
|19
|14
|3
|2
|59 - 4
|45
|3.
|Фейеноорд
|19
|12
|3
|4
|42 - 18
|39
|4.
|Твенте
|20
|11
|5
|4
|31 - 22
|38
|5.
|АЗ Алкмаар
|20
|11
|3
|6
|37 - 24
|36
|6.
|Витесс
|20
|11
|3
|6
|27 - 28
|36
|7.
|Камбюр
|20
|9
|3
|8
|33 - 40
|30
|8.
|Утрехт
|19
|8
|5
|6
|33 - 26
|29
|9.
|НЕК Неймеген
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|10.
|Херенвен
|20
|7
|4
|9
|20 - 28
|25
|11.
|Гронинген
|20
|5
|7
|8
|23 - 29
|22
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|19
|6
|3
|10
|19 - 31
|21
|13.
|Хераклес
|19
|5
|4
|10
|21 - 26
|19
|14.
|Ваалвейк
|19
|4
|7
|8
|21 - 30
|19
|15.
|Виллем II
|20
|5
|3
|12
|18 - 39
|18
|16.
|Спарта Роттердам
|19
|2
|8
|9
|16 - 28
|14
|17.
|Фортуна Ситтард
|19
|3
|4
|12
|20 - 48
|13
|18.
|ПЕК Зволле
|20
|3
|3
|14
|12 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|9
|8
|0
|1
|27 - 12
|24
|2.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|3.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|24 - 10
|22
|5.
|Утрехт
|10
|6
|3
|1
|23 - 10
|21
|6.
|Твенте
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|7.
|Хераклес
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Витесс
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|9.
|Камбюр
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|11.
|Херенвен
|11
|3
|2
|6
|11 - 18
|11
|12.
|Виллем II
|10
|3
|1
|6
|7 - 16
|10
|13.
|Ваалвейк
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|НЕК Неймеген
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Гронинген
|9
|1
|6
|2
|7 - 7
|9
|16.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|2
|5
|11 - 23
|8
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|2
|2
|6
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|2
|0
|21 - 1
|23
|2.
|ПСВ
|10
|7
|1
|2
|20 - 12
|22
|3.
|Витесс
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|4.
|Твенте
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|5.
|Фейеноорд
|9
|5
|2
|2
|18 - 8
|17
|6.
|Камбюр
|10
|5
|2
|3
|15 - 19
|17
|7.
|НЕК Неймеген
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|8.
|Херенвен
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|10.
|АЗ Алкмаар
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|11.
|Ваалвейк
|10
|1
|6
|3
|13 - 14
|9
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|2
|3
|4
|6 - 16
|9
|13.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
|18.
|Хераклес
|9
|0
|2
|7
|6 - 14
|2