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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Херенвен
0:1
Конец матча

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
0:1
11' Пенальти
Ван Полен Брам
58' Желтая карточка
Саймак Мустафа
86' Желтая карточка
Mees de Wit
90'+6

Ход матча

11'
0:1
Ван Полен Брам
46'
Стеванович Филип
Мусаба Антони
 
46'
Дрешевич Ибрахим
Тахири Анас
 
46'
Вауденберг Лукас
Кайб Рами
 
58'
 
Саймак Мустафа
61'
 
Ван Вермескеркен Саи
Рейндерс Элиано
61'
 
Кастанер Жервейн
Редан Дайшон
67'
 
Хюйбертс Дин
Клемент Пелле
75'
Беньямин Нюгрен
Мадсен Николас
 
85'
Rami Al Hajj
Баккер Ник
 
86'
 
Ван дер Верфф Майкел
Саймак Мустафа
86'
 
Mees de Wit

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 6
  • 10 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

22
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
15
Баккер
Ник
13
Кайб
Рами
29
Мадсен
Николас
10
Халилович
Тибор
26
Тахири
Анас
11
Мусаба
Антони
9
Верман
Хенк
6
Де
Йонг
Сим
1
Лампру
Костантинос
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
3
Вут
Симен
23
Рейндерс
Элиано
10
Клемент
Пелле
20
Ван
Ден
Белт
Томас
34
Mees
de
Wit
6
Саймак
Мустафа
19
Редан
Дайшон
29
Дарфалу
Усама
Херенвен
4-3-3
ПЕК Зволле
3-4-1-2

История личных встреч

Херенвен
ПЕК Зволле

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

23 матча

47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Э
0:1
ТМК
0:2
Э
0:2
Э
4:1
ТМС
0:1
Э
1:0
Э
1:1
ТМК
0:1
Э
2:3
Э
3:2
Э
1:2
ТМК
2:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
5:2
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:1
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 7 (2) 0.35
Верман Йоэй 3 0.15
Халилович Тибор 3 0.15
Стеванович Филип 1 0.05
Баккер Ник 1 0.05
Хаяль Рами 1 0.05
Ван Эвейк Милан 1 0.05
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mees de Wit 3 0.15
Ван Ден Белт Томас 2 0.1
Ван Полен Брам 2 (2) 0.1
Редан Дайшон 2 0.1
Саймак Мустафа 1 0.05
Хюйбертс Дин 1 0.05
Samir Lagsir 1 0.05
Накаяма Юта 0 0
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Дарфалу Усама 0 0
Рейндерс Элиано 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 3 1
Мусаба Антони 3 1
Кайб Рами 4 0
Ван Эвейк Милан 4 0
Ван Бик Свен 2 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Баккер Ник 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керстен Сэм 3 1
Mees de Wit 4 0
Саймак Мустафа 3 0
Штридер Рико 3 0
Накаяма Юта 3 0
Ван Ден Белт Томас 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Кастанер Жервейн 2 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Вут Симен 2 0
Клемент Пелле 1 0
Редан Дайшон 1 0
Пабай Марк 1 0
Elikia Mbinga 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
3
27%
5
71%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

18
20
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
4
22%
5
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
4
20%
31-45
3
17%
4
20%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
3
17%
5
25%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
4
57%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
8%
2
20%
1-15
3
25%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

18
14
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
5
28%
6
43%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
22%
3
21%
61-75
5
28%
4
29%
76-90

Пропущено

30
30
12 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 14
5
17%
7
23%
1-15
4
13%
3
10%
16-30
3
10%
5
17%
31-45
5
17%
6
20%
46-60
6
20%
4
13%
61-75
7
23%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2
Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3
ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 19 15 1 3 47 - 24 46
2. Аякс 19 14 3 2 59 - 4 45
3. Фейеноорд 19 12 3 4 42 - 18 39
4. Твенте 20 11 5 4 31 - 22 38
5. АЗ Алкмаар 20 11 3 6 37 - 24 36
6. Витесс 20 11 3 6 27 - 28 36
7. Камбюр 20 9 3 8 33 - 40 30
8. Утрехт 19 8 5 6 33 - 26 29
9. НЕК Неймеген 19 7 5 7 24 - 26 26
10. Херенвен 20 7 4 9 20 - 28 25
11. Гронинген 20 5 7 8 23 - 29 22
12. Гоу Эхед Иглс 19 6 3 10 19 - 31 21
13. Хераклес 19 5 4 10 21 - 26 19
14. Ваалвейк 19 4 7 8 21 - 30 19
15. Виллем II 20 5 3 12 18 - 39 18
16. Спарта Роттердам 19 2 8 9 16 - 28 14
17. Фортуна Ситтард 19 3 4 12 20 - 48 13
18. ПЕК Зволле 20 3 3 14 12 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 9 8 0 1 27 - 12 24
2. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
3. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
4. Фейеноорд 10 7 1 2 24 - 10 22
5. Утрехт 10 6 3 1 23 - 10 21
6. Твенте 9 5 3 1 12 - 6 18
7. Хераклес 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Витесс 10 4 2 4 11 - 16 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
11. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
12. Виллем II 10 3 1 6 7 - 16 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. НЕК Неймеген 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Гронинген 9 1 6 2 7 - 7 9
16. Спарта Роттердам 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Фортуна Ситтард 9 2 2 5 11 - 23 8
18. ПЕК Зволле 10 2 2 6 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 2 0 21 - 1 23
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
5. Фейеноорд 9 5 2 2 18 - 8 17
6. Камбюр 10 5 2 3 15 - 19 17
7. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
8. Херенвен 9 4 2 3 9 - 10 14
9. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
10. АЗ Алкмаар 10 4 1 5 13 - 14 13
11. Ваалвейк 10 1 6 3 13 - 14 9
12. Гоу Эхед Иглс 9 2 3 4 6 - 16 9
13. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 9 1 3 5 7 - 14 6
16. Фортуна Ситтард 10 1 2 7 9 - 25 5
17. ПЕК Зволле 10 1 1 8 6 - 21 4
18. Хераклес 9 0 2 7 6 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Херенвен 0:1 ПЕК Зволле онлайн


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