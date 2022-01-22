Второй тайм начался

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Кайб Рами из команды Херенвен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

43' Херенвен выполняет удар от ворот.

43' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Дарфалу Усама бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

41' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Баккер Ник имел стопроцентный шанс, но как-то его удар головой прошел выше ворот!

38' Должен был быть гол! Мусаба Антони имел отличный шанс, но Костас Лампроу не дал голу состоятся!

35' Халилович Тибор из команды Херенвен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

34' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Херенвен выполняет удар от ворот.

32' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Верман Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Какой промах! Баккер Ник имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

30' Тахири Анас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' ШТАНГА! Так было близко к голу - Де Йонг Сим нанес удар в каркас ворот!

26' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Рейндерс Элиано пробует нанести удар издали, но Хавьер Мус держит все под контролем

24' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

16' Мусаба Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Маус Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Г О О О О О Л - Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Хавьер Мус прыгнул не в ту сторону.

11' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

11' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

10' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Хавьер Мус не дал случится голу! Меес де Вит должен был забивать, но Хавьер Мус сделал отличный сейв

7' Удар от ворот произведет Херенвен

6' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Баккер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Хорошую попытку сделал Де Йонг Сим . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Херенвен выполняет удар от ворот.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Херенвен начинает с центра поля