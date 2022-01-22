  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Виллем II
0:1
Конец матча

Стадион:
Твенте
0'
0:1
39' Гол
Садилек Михал
78' Желтая карточка
Йенссен Ульрик
90' Желтая карточка
Зерруки Рамиз
90'+4

Ход матча

39'
0:1
Садилек Михал
(Проппер Робин)
59'
Кампецис Анаргирос
Свенссон Макс
 
75'
 
Зерруки Рамиз
Manfred Ugalde
75'
Румерату Годфрид
Саддики Дрейс
 
78'
Йенссен Ульрик
 
83'
 
Мисиджан Вирджил
Daan Rots
83'
 
Черны Вацлав
Лимниос Димитрис
90'
 
Зерруки Рамиз

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
5
Бергстрём
Эмиль
4
Йенссен
Ульрик
11
Кёлерт
Матс
17
Саддики
Дрейс
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
23
Саглам
Геркем
15
Свенссон
Макс
14
Кабангу
Элтон
22
Де
Ланге
Жеффри
2
Трупе
Джованни
35
Mees
Hilgers
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
23
Садилек
Михал
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
27
Manfred
Ugalde
18
Лимниос
Димитрис
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
Виллем II
4-2-3-1
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Виллем II
Твенте

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

22 матча

18.2%
27.3%
54.5%
4 победы 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.2%
27.3%
54.5%
4 победы 6 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:1
Э
0:3
Э
0:1
К
2:3
Э
2:2
Э
3:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:3
Э
1:3
Э
2:2
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:6
Э
4:0
Э
1:3
Э
1:0
Э
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 4 0.2
Нуннели Че 4 0.2
Кёлерт Матс 3 0.15
Саглам Геркем 1 0.05
Свенссон Макс 1 0.05
Саддики Дрейс 1 0.05
Кабангу Элтон 1 0.05
Румерату Годфрид 1 0.05
Спиерингс Уэсли 1 0.05
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 9 (4) 0.45
Проппер Робин 4 0.2
Manfred Ugalde 3 0.15
Влап Михел 3 0.15
Лимниос Димитрис 3 0.15
Мисиджан Вирджил 2 0.1
Daan Rots 2 0.1
Зерруки Рамиз 2 0.1
Садилек Михал 1 0.05
Mees Hilgers 1 0.05
Мениг Квинси 0 0
Трупе Джованни 0 0
Смал Гийс 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенссен Ульрик 3 1
Саддики Дрейс 4 0
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Велленройтер Тимон 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Нуннели Че 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Михелис Николаос 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Саглам Геркем 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Замора Джон 1 0
Fred Grim 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 7 1
Садилек Михал 4 1
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0
Илич Лука 1 1
Проппер Робин 2 0
Мениг Квинси 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Брама Вут 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Трупе Джованни 1 0
Смал Гийс 1 0
Mees Hilgers 1 0
Daan Rots 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
19
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
15 Не забивали 10
1
17%
4
21%
1-15
1
17%
1
5%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
2
33%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
33%
3
16%
76-90

Пропущено

17
16
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
6
35%
1
6%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
2
12%
5
31%
61-75
3
18%
5
31%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
0
0%
5
42%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
5
42%
76-90

Пропущено

22
6
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
4
18%
1
17%
1-15
4
18%
1
17%
16-30
1
5%
1
17%
31-45
1
5%
2
33%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
9
41%
1
17%
76-90

Забито

18
31
7 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 14
8 Не забивали 2
1
6%
9
29%
29%
1-15
3
17%
2
6%
16-30
3
17%
6
19%
31-45
4
22%
4
13%
46-60
2
11%
2
6%
61-75
5
28%
8
26%
76-90

Пропущено

39
22
17 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 14
4
10%
3
14%
1-15
10
26%
2
9%
16-30
3
8%
2
9%
31-45
5
13%
4
18%
46-60
5
13%
5
23%
61-75
12
31%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3
Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3
Твенте
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3
Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 19 15 1 3 47 - 24 46
2. Аякс 19 14 3 2 59 - 4 45
3. Фейеноорд 19 12 3 4 42 - 18 39
4. Твенте 20 11 5 4 31 - 22 38
5. АЗ Алкмаар 20 11 3 6 37 - 24 36
6. Витесс 20 11 3 6 27 - 28 36
7. Камбюр 20 9 3 8 33 - 40 30
8. Утрехт 19 8 5 6 33 - 26 29
9. НЕК Неймеген 19 7 5 7 24 - 26 26
10. Херенвен 20 7 4 9 20 - 28 25
11. Гронинген 20 5 7 8 23 - 29 22
12. Гоу Эхед Иглс 19 6 3 10 19 - 31 21
13. Хераклес 19 5 4 10 21 - 26 19
14. Ваалвейк 19 4 7 8 21 - 30 19
15. Виллем II 20 5 3 12 18 - 39 18
16. Спарта Роттердам 19 2 8 9 16 - 28 14
17. Фортуна Ситтард 19 3 4 12 20 - 48 13
18. ПЕК Зволле 20 3 3 14 12 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 9 8 0 1 27 - 12 24
2. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
3. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
4. Фейеноорд 10 7 1 2 24 - 10 22
5. Утрехт 10 6 3 1 23 - 10 21
6. Твенте 9 5 3 1 12 - 6 18
7. Хераклес 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Витесс 10 4 2 4 11 - 16 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
11. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
12. Виллем II 10 3 1 6 7 - 16 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. НЕК Неймеген 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Гронинген 9 1 6 2 7 - 7 9
16. Спарта Роттердам 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Фортуна Ситтард 9 2 2 5 11 - 23 8
18. ПЕК Зволле 10 2 2 6 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 2 0 21 - 1 23
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
5. Фейеноорд 9 5 2 2 18 - 8 17
6. Камбюр 10 5 2 3 15 - 19 17
7. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
8. Херенвен 9 4 2 3 9 - 10 14
9. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
10. АЗ Алкмаар 10 4 1 5 13 - 14 13
11. Ваалвейк 10 1 6 3 13 - 14 9
12. Гоу Эхед Иглс 9 2 3 4 6 - 16 9
13. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 9 1 3 5 7 - 14 6
16. Фортуна Ситтард 10 1 2 7 9 - 25 5
17. ПЕК Зволле 10 1 1 8 6 - 21 4
18. Хераклес 9 0 2 7 6 - 14 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Виллем II 0:1 Твенте онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 