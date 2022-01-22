Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Меес Хилгерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Смал Гийс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Вратарь парирует удар, который нанес Кабангу Элтон , и мяч снова в игре

41' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Г О О О О Л - Садилек Михал забивает с левой ноги!

39' Матч возобновлен

38' Велленройтер Тимон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Саглам Геркем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Саглам Геркем из команды Виллем II направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

29' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

25' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

23' Бергстрём Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Игрок Трупе Джованни из команды Твенте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

18' Меес Хилгерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Ван Волфсвинкель Рикки нанес удар головой, но Тимон Велленройтер спокойно отбил мяч.

15' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Кёлерт Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

6' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Твенте начинает с центра поля