Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Конинг Виллем II
0:1
39' ГолСадилек Михал
78' Желтая карточкаЙенссен Ульрик
90' Желтая карточкаЗерруки Рамиз
Ход матча
39'
0:1
78'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
13
Овюсу
Лерой
11
Кёлерт
Матс
35
Mees
Hilgers
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кёлерт МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Mees HilgersЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
-
39 Daan RotsПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Max Bruns
-
36 Luca Everink
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Виллем II
Твенте
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
22 матча
18.2%
27.3%
54.5%
4 победы 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.2%
27.3%
54.5%
4 победы 6 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вридт Квази
|4
|0.2
|Нуннели Че
|4
|0.2
|Кёлерт Матс
|3
|0.15
|Саглам Геркем
|1
|0.05
|Свенссон Макс
|1
|0.05
|Саддики Дрейс
|1
|0.05
|Кабангу Элтон
|1
|0.05
|Румерату Годфрид
|1
|0.05
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.05
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
|Мервелд Ринго
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|9 (4)
|0.45
|Проппер Робин
|4
|0.2
|Manfred Ugalde
|3
|0.15
|Влап Михел
|3
|0.15
|Лимниос Димитрис
|3
|0.15
|Мисиджан Вирджил
|2
|0.1
|Daan Rots
|2
|0.1
|Зерруки Рамиз
|2
|0.1
|Садилек Михал
|1
|0.05
|Mees Hilgers
|1
|0.05
|Мениг Квинси
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
Карточки
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенссен Ульрик
|3
|1
|Саддики Дрейс
|4
|0
|Льонч Поль
|3
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Велленройтер Тимон
|3
|0
|Нелом Микел
|1
|1
|Кён Деррик
|1
|1
|Нуннели Че
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Михелис Николаос
|0
|1
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Fred Grim
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|7
|1
|Садилек Михал
|4
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Проппер Робин
|2
|0
|Мениг Квинси
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Daan Rots
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
19
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
15 Не забивали 10
1
17%
4
21%
1-15
1
17%
1
5%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
2
33%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
33%
3
16%
76-90
Пропущено
17
16
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
6
35%
1
6%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
2
12%
5
31%
61-75
3
18%
5
31%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
0
0%
5
42%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
5
42%
76-90
Пропущено
22
6
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
4
18%
1
17%
1-15
4
18%
1
17%
16-30
1
5%
1
17%
31-45
1
5%
2
33%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
9
41%
1
17%
76-90
Забито
18
31
7 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 14
8 Не забивали 2
1
6%
9
29%
29%
1-15
3
17%
2
6%
16-30
3
17%
6
19%
31-45
4
22%
4
13%
46-60
2
11%
2
6%
61-75
5
28%
8
26%
76-90
Пропущено
39
22
17 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 14
4
10%
3
14%
1-15
10
26%
2
9%
16-30
3
8%
2
9%
31-45
5
13%
4
18%
46-60
5
13%
5
23%
61-75
12
31%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Виллем II
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3
Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3
Твенте
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3
Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|19
|15
|1
|3
|47 - 24
|46
|2.
|Аякс
|19
|14
|3
|2
|59 - 4
|45
|3.
|Фейеноорд
|19
|12
|3
|4
|42 - 18
|39
|4.
|Твенте
|20
|11
|5
|4
|31 - 22
|38
|5.
|АЗ Алкмаар
|20
|11
|3
|6
|37 - 24
|36
|6.
|Витесс
|20
|11
|3
|6
|27 - 28
|36
|7.
|Камбюр
|20
|9
|3
|8
|33 - 40
|30
|8.
|Утрехт
|19
|8
|5
|6
|33 - 26
|29
|9.
|НЕК Неймеген
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|10.
|Херенвен
|20
|7
|4
|9
|20 - 28
|25
|11.
|Гронинген
|20
|5
|7
|8
|23 - 29
|22
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|19
|6
|3
|10
|19 - 31
|21
|13.
|Хераклес
|19
|5
|4
|10
|21 - 26
|19
|14.
|Ваалвейк
|19
|4
|7
|8
|21 - 30
|19
|15.
|Виллем II
|20
|5
|3
|12
|18 - 39
|18
|16.
|Спарта Роттердам
|19
|2
|8
|9
|16 - 28
|14
|17.
|Фортуна Ситтард
|19
|3
|4
|12
|20 - 48
|13
|18.
|ПЕК Зволле
|20
|3
|3
|14
|12 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|9
|8
|0
|1
|27 - 12
|24
|2.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|3.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|24 - 10
|22
|5.
|Утрехт
|10
|6
|3
|1
|23 - 10
|21
|6.
|Твенте
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|7.
|Хераклес
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Витесс
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|9.
|Камбюр
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|11.
|Херенвен
|11
|3
|2
|6
|11 - 18
|11
|12.
|Виллем II
|10
|3
|1
|6
|7 - 16
|10
|13.
|Ваалвейк
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|НЕК Неймеген
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Гронинген
|9
|1
|6
|2
|7 - 7
|9
|16.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|2
|5
|11 - 23
|8
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|2
|2
|6
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|2
|0
|21 - 1
|23
|2.
|ПСВ
|10
|7
|1
|2
|20 - 12
|22
|3.
|Витесс
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|4.
|Твенте
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|5.
|Фейеноорд
|9
|5
|2
|2
|18 - 8
|17
|6.
|Камбюр
|10
|5
|2
|3
|15 - 19
|17
|7.
|НЕК Неймеген
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|8.
|Херенвен
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|10.
|АЗ Алкмаар
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|11.
|Ваалвейк
|10
|1
|6
|3
|13 - 14
|9
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|2
|3
|4
|6 - 16
|9
|13.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
|18.
|Хераклес
|9
|0
|2
|7
|6 - 14
|2