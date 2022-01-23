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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
НЕК Неймеген
1:4
Конец матча

Стадион:
Фейеноорд
0'
1:0
17' Гол
Шоне Лассе
1:1
32' Пенальти
Кекчю Оркун
1:2
53' Гол
Кекчю Оркун
1:3
64' Гол
Джаханбакш Алиреза
87' Красная карточка
Маркес Иван
1:4
90' Гол
Тиль Гус
90'+3

Ход матча

17'
Шоне Лассе
1:0
32'
1:1
Кекчю Оркун
53'
1:2
Кекчю Оркун
(Линссен Брайан)
64'
1:3
Джаханбакш Алиреза
67'
 
Синистерра Луис
Нелсон Райс
68'
Ромени Оле
Пропер Дирк
 
68'
Брюин Джорди
Ali Akman
 
71'
 
Тоорнстра Йенс
Гертрейда Лютсхарел
75'
Дуэлунд Миккель
Гут Родриго
 
84'
Бронкхорст Илиас
Вердонк Калвин
 
84'
 
Дессерс Сириль
Джаханбакш Алиреза
84'
 
Халл Дензел
Линссен Брайан
87'
Маркес Иван
 
90'
1:4
Тиль Гус
(Тоорнстра Йенс)

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 0 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 11
  • 2 Угловые 9
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
5
Гут
Родриго
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
24
Вердонк
Калвин
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
7
Тавшан
Элаис
9
Ali
Akman
11
Маттссон
Магнус
1
Бейло
Юстин
3
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
9
Джаханбакш
Алиреза
26
Тиль
Гус
14
Нелсон
Райс
11
Линссен
Брайан
НЕК Неймеген
5-3-2
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Фейеноорд

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

20 матчей

30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

Э
5:3
Э
4:0
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
5:1
Э
3:3
Э
0:3
Э
5:1
К
2:3
Э
0:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ali Akman 5 0.25
Окита Жонатан 4 0.2
Брюин Джорди 4 (1) 0.2
Тавшан Элаис 4 0.2
Маттссон Магнус 3 0.15
Шоне Лассе 1 0.05
Вет Хавьер 1 0.05
Вердонк Калвин 1 0.05
Баррето Эдгар 1 0.05
Одентал Кас 1 0.05
Дуэлунд Миккель 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линссен Брайан 11 0.55
Тиль Гус 11 0.55
Синистерра Луис 7 0.35
Дессерс Сириль 4 0.2
Кекчю Оркун 3 (2) 0.15
Тоорнстра Йенс 3 0.15
Джаханбакш Алиреза 2 0.1
Сенеси Маркос 2 0.1
Маласиа Тирелл 1 0.05
Эурснес Фредрик 1 0.05
Баннис Науфаль 1 0.05
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Траунер Гернот 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 5 1
Шоне Лассе 3 0
Окита Жонатан 3 0
Тавшан Элаис 3 0
Одентал Кас 3 0
Баррето Эдгар 2 0
Ван Рой Барт 2 0
Пропер Дирк 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Мейер Роджер 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Вет Хавьер 1 0
Вердонк Калвин 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ali Akman 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Сенеси Маркос 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Джаханбакш Алиреза 2 0
Линссен Брайан 2 0
Нелсон Райс 2 0
Тиль Гус 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Слот Арне 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
22
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
4
18%
16-30
4
40%
6
27%
31-45
2
20%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
1
10%
5
23%
76-90

Пропущено

14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
2
14%
4
44%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

16
25
11 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
10 Не забивали 11
2
13%
5
20%
1-15
5
31%
2
8%
16-30
4
25%
5
20%
31-45
3
19%
4
16%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
1
6%
7
28%
76-90

Пропущено

15
9
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
20%
1
11%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
4
44%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
33%
2
22%
76-90

Забито

26
47
18 В 1-м тайме 22
8 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
4
15%
5
11%
1-15
6
23%
6
13%
16-30
8
31%
11
23%
31-45
5
19%
9
19%
46-60
1
4%
4
9%
61-75
2
8%
12
26%
76-90

Пропущено

29
18
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
14%
2
11%
1-15
5
17%
2
11%
16-30
4
14%
5
28%
31-45
3
10%
4
22%
46-60
4
14%
3
17%
61-75
9
31%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2
Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1
Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 0:0 20 15 2 3 47 - 24 47
2. Аякс 0:0 20 14 4 2 59 - 4 46
3. Фейеноорд 20 13 3 4 46 - 19 42
4. Твенте 20 11 5 4 31 - 22 38
5. АЗ Алкмаар 20 11 3 6 37 - 24 36
6. Витесс 20 11 3 6 27 - 28 36
7. Камбюр 20 9 3 8 33 - 40 30
8. Утрехт 19 8 5 6 33 - 26 29
9. НЕК Неймеген 20 7 5 8 25 - 30 26
10. Херенвен 20 7 4 9 20 - 28 25
11. Гронинген 20 5 7 8 23 - 29 22
12. Гоу Эхед Иглс 0:0 20 6 4 10 19 - 31 22
13. Хераклес 0:0 20 5 5 10 21 - 26 20
14. Ваалвейк 19 4 7 8 21 - 30 19
15. Виллем II 20 5 3 12 18 - 39 18
16. Спарта Роттердам 19 2 8 9 16 - 28 14
17. Фортуна Ситтард 19 3 4 12 20 - 48 13
18. ПЕК Зволле 20 3 3 14 12 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 0:0 10 8 1 1 27 - 12 25
2. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
3. Аякс 0:0 10 7 1 2 38 - 3 22
4. Фейеноорд 10 7 1 2 24 - 10 22
5. Утрехт 10 6 3 1 23 - 10 21
6. Твенте 9 5 3 1 12 - 6 18
7. Хераклес 0:0 11 5 3 3 15 - 12 18
8. Витесс 10 4 2 4 11 - 16 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Гоу Эхед Иглс 0:0 10 4 0 6 13 - 15 12
11. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
12. Виллем II 10 3 1 6 7 - 16 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
15. Гронинген 9 1 6 2 7 - 7 9
16. Спарта Роттердам 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Фортуна Ситтард 9 2 2 5 11 - 23 8
18. ПЕК Зволле 10 2 2 6 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 10 7 3 0 21 - 1 24
2. ПСВ 0:0 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
6. Камбюр 10 5 2 3 15 - 19 17
7. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
8. Херенвен 9 4 2 3 9 - 10 14
9. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
10. АЗ Алкмаар 10 4 1 5 13 - 14 13
11. Гоу Эхед Иглс 0:0 10 2 4 4 6 - 16 10
12. Ваалвейк 10 1 6 3 13 - 14 9
13. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 9 1 3 5 7 - 14 6
16. Фортуна Ситтард 10 1 2 7 9 - 25 5
17. ПЕК Зволле 10 1 1 8 6 - 21 4
18. Хераклес 0:0 9 0 2 7 6 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч НЕК Неймеген 1:4 Фейеноорд онлайн


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