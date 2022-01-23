Второй тайм

93' Фейеноорд заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Игрок Дессерс Сириль из команды Фейеноорд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

88' Матч возобновлен

87' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Маркес Иван оказался удален с поля

87' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

86' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Хорошую попытку сделал Синистерра Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Джаханбакш Алиреза нанес удар, мяч был парирован, но Маттийс Брандерхорст не удержал его в руках.

81' Удар от ворот произведет Фейеноорд

75' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Матч возобновлен

70' Гертрейда Лютсхарел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

66' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Г О О О О Л - Джаханбакш Алиреза забивает ударом с правой ноги!

64' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Матч возобновится спорным мячом

61' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

61' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Выглядело как неплохой момент. Джаханбакш Алиреза из команды Фейеноорд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

60' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Линссен Брайан имел все шансы забить, но Маттийс Брандерхорст сделал отличный сейв!

58' Голкипер мог бы сыграть и получше

57' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

56' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Г О О О О Л - Кекчю Оркун из команды Фейеноорд правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

53' Тиль Гус пробует нанести удар издали, но Маттийс Брандерхорст держит все под контролем

52' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Кекчю Оркун из команды Фейеноорд навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

46' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля