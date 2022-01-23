Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:4
Конец матча
Стадион: Гоффертштадион
1:0
17' ГолШоне Лассе
1:1
32' ПенальтиКекчю Оркун
1:2
53' ГолКекчю Оркун
1:3
64' ГолДжаханбакш Алиреза
87' Красная карточкаМаркес Иван
1:4
90' ГолТиль Гус
Ход матча
17'
1:0
32'
1:1
53'
1:2
64'
87'
90'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
0 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 11
-
2 Угловые 9
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
28
Ван
Рой
Барт
26
Одентал
Кас
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
10
Кекчю
Оркун
26
Тиль
Гус
14
Нелсон
Райс
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
-
30 Гертсен ГюссЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Ромени ОлеНападающий
-
32 Nils Rossen
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
-
14 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
- Защитник
-
32 Халл ДензелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
История личных встреч
НЕК Неймеген
Фейеноорд
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед
20 матчей
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ali Akman
|5
|0.25
|Окита Жонатан
|4
|0.2
|Брюин Джорди
|4 (1)
|0.2
|Тавшан Элаис
|4
|0.2
|Маттссон Магнус
|3
|0.15
|Шоне Лассе
|1
|0.05
|Вет Хавьер
|1
|0.05
|Вердонк Калвин
|1
|0.05
|Баррето Эдгар
|1
|0.05
|Одентал Кас
|1
|0.05
|Дуэлунд Миккель
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линссен Брайан
|11
|0.55
|Тиль Гус
|11
|0.55
|Синистерра Луис
|7
|0.35
|Дессерс Сириль
|4
|0.2
|Кекчю Оркун
|3 (2)
|0.15
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.15
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0.1
|Сенеси Маркос
|2
|0.1
|Маласиа Тирелл
|1
|0.05
|Эурснес Фредрик
|1
|0.05
|Баннис Науфаль
|1
|0.05
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Нелсон Райс
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|5
|1
|Шоне Лассе
|3
|0
|Окита Жонатан
|3
|0
|Тавшан Элаис
|3
|0
|Одентал Кас
|3
|0
|Баррето Эдгар
|2
|0
|Ван Рой Барт
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0
|Мейер Роджер
|1
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Вет Хавьер
|1
|0
|Вердонк Калвин
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Сенеси Маркос
|3
|0
|Кекчю Оркун
|3
|0
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|Линссен Брайан
|2
|0
|Нелсон Райс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
22
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
4
18%
16-30
4
40%
6
27%
31-45
2
20%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
1
10%
5
23%
76-90
Пропущено
14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
2
14%
4
44%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
16
25
11 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
10 Не забивали 11
2
13%
5
20%
1-15
5
31%
2
8%
16-30
4
25%
5
20%
31-45
3
19%
4
16%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
1
6%
7
28%
76-90
Пропущено
15
9
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
20%
1
11%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
4
44%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
33%
2
22%
76-90
Забито
26
47
18 В 1-м тайме 22
8 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
4
15%
5
11%
1-15
6
23%
6
13%
16-30
8
31%
11
23%
31-45
5
19%
9
19%
46-60
1
4%
4
9%
61-75
2
8%
12
26%
76-90
Пропущено
29
18
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
14%
2
11%
1-15
5
17%
2
11%
16-30
4
14%
5
28%
31-45
3
10%
4
22%
46-60
4
14%
3
17%
61-75
9
31%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2
Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1
Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|0:0
|20
|15
|2
|3
|47 - 24
|47
|2.
|Аякс
|0:0
|20
|14
|4
|2
|59 - 4
|46
|3.
|Фейеноорд
|20
|13
|3
|4
|46 - 19
|42
|4.
|Твенте
|20
|11
|5
|4
|31 - 22
|38
|5.
|АЗ Алкмаар
|20
|11
|3
|6
|37 - 24
|36
|6.
|Витесс
|20
|11
|3
|6
|27 - 28
|36
|7.
|Камбюр
|20
|9
|3
|8
|33 - 40
|30
|8.
|Утрехт
|19
|8
|5
|6
|33 - 26
|29
|9.
|НЕК Неймеген
|20
|7
|5
|8
|25 - 30
|26
|10.
|Херенвен
|20
|7
|4
|9
|20 - 28
|25
|11.
|Гронинген
|20
|5
|7
|8
|23 - 29
|22
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|20
|6
|4
|10
|19 - 31
|22
|13.
|Хераклес
|0:0
|20
|5
|5
|10
|21 - 26
|20
|14.
|Ваалвейк
|19
|4
|7
|8
|21 - 30
|19
|15.
|Виллем II
|20
|5
|3
|12
|18 - 39
|18
|16.
|Спарта Роттердам
|19
|2
|8
|9
|16 - 28
|14
|17.
|Фортуна Ситтард
|19
|3
|4
|12
|20 - 48
|13
|18.
|ПЕК Зволле
|20
|3
|3
|14
|12 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|0:0
|10
|8
|1
|1
|27 - 12
|25
|2.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|3.
|Аякс
|0:0
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|24 - 10
|22
|5.
|Утрехт
|10
|6
|3
|1
|23 - 10
|21
|6.
|Твенте
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|7.
|Хераклес
|0:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|8.
|Витесс
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|9.
|Камбюр
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|11.
|Херенвен
|11
|3
|2
|6
|11 - 18
|11
|12.
|Виллем II
|10
|3
|1
|6
|7 - 16
|10
|13.
|Ваалвейк
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|НЕК Неймеген
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|15.
|Гронинген
|9
|1
|6
|2
|7 - 7
|9
|16.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|2
|5
|11 - 23
|8
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|2
|2
|6
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|10
|7
|3
|0
|21 - 1
|24
|2.
|ПСВ
|0:0
|10
|7
|1
|2
|20 - 12
|22
|3.
|Витесс
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|5.
|Твенте
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|6.
|Камбюр
|10
|5
|2
|3
|15 - 19
|17
|7.
|НЕК Неймеген
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|8.
|Херенвен
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|10.
|АЗ Алкмаар
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|10
|2
|4
|4
|6 - 16
|10
|12.
|Ваалвейк
|10
|1
|6
|3
|13 - 14
|9
|13.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
|18.
|Хераклес
|0:0
|9
|0
|2
|7
|6 - 14
|2