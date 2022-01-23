Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Erve Asito
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
13
Кнустер
Матс
15
Схоофс
Лукас
16
Сирхейс
Кай
15
Мартина
Куко
20
Дейл
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Сирхейс КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
-
12 Роскен РубенЗащитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мартина КукоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дейл МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Росс ФренсисНападающий
-
22 Дюмай КвирмоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Хераклес
Гоу Эхед Иглс
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюргзорг Делано
|4
|0.21
|Аззауи Исмаил
|3
|0.16
|Влут Рай
|3 (1)
|0.16
|Сирхейс Кай
|2
|0.11
|Бакыш Синан
|2
|0.11
|Лаурсен Николай
|2
|0.11
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0.11
|Басачикоглу Билал
|1
|0.05
|Ренте Марко
|1
|0.05
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
|Сиерра Элиас
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|6
|0.32
|Брауэрс Люк
|5 (1)
|0.26
|Ботос Яннис-Фивос
|2
|0.11
|Крамер Йорис
|1
|0.05
|Дейл Матс
|1
|0.05
|Люкассен Бойд
|1
|0.05
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.05
|Кардона Марк
|1
|0.05
|Ромменс Филипп
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Martjin Berden
|0
|0
|Ogechika Heil
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кваглиата Джакомо
|7
|0
|Ренте Марко
|5
|0
|Фадига Ноа
|5
|0
|Де ла Торре Лука
|4
|0
|Влут Рай
|3
|0
|Кнустер Матс
|3
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Басачикоглу Билал
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Лаурсен Николай
|1
|0
|Схоофс Лукас
|1
|0
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
|Сирхейс Кай
|1
|0
|Бакбоорд Навайо
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Йорис
|2
|2
|Лидберг Исак
|3
|1
|Дейл Матс
|4
|0
|Кордоба Иньиго
|2
|1
|Кюйперс Бас
|3
|0
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Муленга Джейкоб
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Эддахшури Закария
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
1
7%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
2
33%
76-90
Пропущено
13
16
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
15%
3
19%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
2
15%
5
31%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
5
38%
5
31%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
3
38%
4
33%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
3
19%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
2
17%
3
19%
76-90
Забито
22
18
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
2
9%
2
11%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
5
23%
2
11%
31-45
3
14%
5
28%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
7
32%
6
33%
76-90
Пропущено
25
32
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
3
12%
6
19%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
4
16%
4
13%
31-45
4
16%
8
25%
46-60
4
16%
2
6%
61-75
7
28%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1
Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0
Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|0:0
|20
|15
|2
|3
|47 - 24
|47
|2.
|Аякс
|0:0
|20
|14
|4
|2
|59 - 4
|46
|3.
|Фейеноорд
|20
|13
|3
|4
|46 - 19
|42
|4.
|Твенте
|20
|11
|5
|4
|31 - 22
|38
|5.
|АЗ Алкмаар
|20
|11
|3
|6
|37 - 24
|36
|6.
|Витесс
|20
|11
|3
|6
|27 - 28
|36
|7.
|Камбюр
|20
|9
|3
|8
|33 - 40
|30
|8.
|Утрехт
|19
|8
|5
|6
|33 - 26
|29
|9.
|НЕК Неймеген
|20
|7
|5
|8
|25 - 30
|26
|10.
|Херенвен
|20
|7
|4
|9
|20 - 28
|25
|11.
|Гронинген
|20
|5
|7
|8
|23 - 29
|22
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|20
|6
|4
|10
|19 - 31
|22
|13.
|Хераклес
|0:0
|20
|5
|5
|10
|21 - 26
|20
|14.
|Ваалвейк
|19
|4
|7
|8
|21 - 30
|19
|15.
|Виллем II
|20
|5
|3
|12
|18 - 39
|18
|16.
|Спарта Роттердам
|19
|2
|8
|9
|16 - 28
|14
|17.
|Фортуна Ситтард
|19
|3
|4
|12
|20 - 48
|13
|18.
|ПЕК Зволле
|20
|3
|3
|14
|12 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|0:0
|10
|8
|1
|1
|27 - 12
|25
|2.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|3.
|Аякс
|0:0
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|24 - 10
|22
|5.
|Утрехт
|10
|6
|3
|1
|23 - 10
|21
|6.
|Твенте
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|7.
|Хераклес
|0:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|8.
|Витесс
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|9.
|Камбюр
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|11.
|Херенвен
|11
|3
|2
|6
|11 - 18
|11
|12.
|Виллем II
|10
|3
|1
|6
|7 - 16
|10
|13.
|Ваалвейк
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|НЕК Неймеген
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|15.
|Гронинген
|9
|1
|6
|2
|7 - 7
|9
|16.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|2
|5
|11 - 23
|8
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|2
|2
|6
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|10
|7
|3
|0
|21 - 1
|24
|2.
|ПСВ
|0:0
|10
|7
|1
|2
|20 - 12
|22
|3.
|Витесс
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|5.
|Твенте
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|6.
|Камбюр
|10
|5
|2
|3
|15 - 19
|17
|7.
|НЕК Неймеген
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|8.
|Херенвен
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|10.
|АЗ Алкмаар
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|10
|2
|4
|4
|6 - 16
|10
|12.
|Ваалвейк
|10
|1
|6
|3
|13 - 14
|9
|13.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
|18.
|Хераклес
|0:0
|9
|0
|2
|7
|6 - 14
|2