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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Хераклес
1:1
Конец матча

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
32' Гол
Сирхейс Кай
71' Желтая карточка
Бакбоорд Навайо
1:1
73' Гол
Лидберг Исак
76' Желтая карточка
Брауэрс Люк
90' Желтая карточка
Фадига Ноа
90'+4

Ход матча

32'
Сирхейс Кай
1:0
46'
Бюргзорг Делано
Басачикоглу Билал
 
66'
 
Ogechika Heil
Люкассен Бойд
66'
 
Кюйперс Бас
Мартина Куко
71'
Бакбоорд Навайо
 
73'
1:1
Лидберг Исак
76'
 
Брауэрс Люк
81'
Фадига Ноа
Бакбоорд Навайо
 
81'
Бакыш Синан
Схоофс Лукас
 
87'
Сиерра Элиас
Лаурсен Николай
 
90'
Фадига Ноа
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

1
Бласвих
Янис
19
Бакбоорд
Навайо
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
6
Киомурцоглу
Орестис
15
Схоофс
Лукас
11
Лаурсен
Николай
14
Де
ла
Торре
Лука
7
Басачикоглу
Билал
16
Сирхейс
Кай
23
Andries
Noppert
15
Мартина
Куко
6
Идзес
Джей
4
Крамер
Йорис
2
Люкассен
Бойд
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
20
Дейл
Матс
21
Кордоба
Иньиго
9
Лидберг
Исак
11
Оратмангун
Рагнар
Хераклес
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
3-4-3

История личных встреч

Хераклес
Гоу Эхед Иглс

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
4:2
ТМК
1:0
ТМС
2:0
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:2
Э
1:1
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюргзорг Делано 4 0.2
Сирхейс Кай 3 0.15
Аззауи Исмаил 3 0.15
Влут Рай 3 (1) 0.15
Бакыш Синан 2 0.1
Лаурсен Николай 2 0.1
Киомурцоглу Орестис 2 0.1
Басачикоглу Билал 1 0.05
Ренте Марко 1 0.05
Кваглиата Джакомо 0 0
Сиерра Элиас 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 6 0.3
Брауэрс Люк 5 (1) 0.25
Ботос Яннис-Фивос 2 0.1
Крамер Йорис 1 0.05
Дейл Матс 1 0.05
Люкассен Бойд 1 0.05
Баккер Юстин 1 (1) 0.05
Лидберг Исак 1 0.05
Кардона Марк 1 0.05
Ромменс Филипп 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Ogechika Heil 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 7 0
Фадига Ноа 6 0
Ренте Марко 5 0
Де ла Торре Лука 4 0
Влут Рай 3 0
Кнустер Матс 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакыш Синан 1 1
Басачикоглу Билал 2 0
Бакбоорд Навайо 2 0
Бласвих Янис 1 0
Лаурсен Николай 1 0
Схоофс Лукас 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Сирхейс Кай 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Йорис 2 2
Лидберг Исак 3 1
Дейл Матс 4 0
Кордоба Иньиго 2 1
Кюйперс Бас 3 0
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Хан Уорнер 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Идзес Джей 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
1
7%
1
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
1
14%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
4
27%
2
29%
76-90

Пропущено

14
17
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
14%
3
18%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
2
12%
31-45
2
14%
5
29%
29%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
5
36%
5
29%
29%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
3
38%
4
33%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
3
19%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Забито

23
19
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
2
9%
2
11%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
6
26%
2
11%
31-45
3
13%
5
26%
46-60
3
13%
3
16%
61-75
7
30%
6
32%
76-90

Пропущено

26
33
10 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
3
12%
6
18%
1-15
3
12%
4
12%
16-30
4
15%
5
15%
31-45
4
15%
8
24%
46-60
5
19%
2
6%
61-75
7
27%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1
Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0
Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 20 15 3 2 61 - 5 48
2. ПСВ 20 15 1 4 48 - 26 46
3. Фейеноорд 20 13 3 4 46 - 19 42
4. Твенте 20 11 5 4 31 - 22 38
5. АЗ Алкмаар 20 11 3 6 37 - 24 36
6. Витесс 20 11 3 6 27 - 28 36
7. Утрехт 1:0 20 9 5 6 34 - 26 32
8. Камбюр 20 9 3 8 33 - 40 30
9. НЕК Неймеген 20 7 5 8 25 - 30 26
10. Херенвен 20 7 4 9 20 - 28 25
11. Гронинген 20 5 7 8 23 - 29 22
12. Гоу Эхед Иглс 20 6 4 10 20 - 32 22
13. Хераклес 20 5 5 10 22 - 27 20
14. Ваалвейк 19 4 7 8 21 - 30 19
15. Виллем II 20 5 3 12 18 - 39 18
16. Спарта Роттердам 0:1 20 2 8 10 16 - 29 14
17. Фортуна Ситтард 19 3 4 12 20 - 48 13
18. ПЕК Зволле 20 3 3 14 12 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 10 8 0 2 28 - 14 24
2. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
3. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
4. Фейеноорд 10 7 1 2 24 - 10 22
5. Утрехт 1:0 10 6 3 1 23 - 10 21
6. Твенте 9 5 3 1 12 - 6 18
7. Хераклес 11 5 3 3 16 - 13 18
8. Витесс 10 4 2 4 11 - 16 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
11. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
12. Виллем II 10 3 1 6 7 - 16 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
15. Гронинген 9 1 6 2 7 - 7 9
16. Спарта Роттердам 0:1 11 1 5 5 9 - 15 8
17. Фортуна Ситтард 9 2 2 5 11 - 23 8
18. ПЕК Зволле 10 2 2 6 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
6. Камбюр 10 5 2 3 15 - 19 17
7. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
8. Херенвен 9 4 2 3 9 - 10 14
9. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
10. АЗ Алкмаар 10 4 1 5 13 - 14 13
11. Утрехт 1:0 10 3 2 5 11 - 16 11
12. Гоу Эхед Иглс 10 2 4 4 7 - 17 10
13. Ваалвейк 10 1 6 3 13 - 14 9
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 0:1 9 1 3 5 7 - 14 6
16. Фортуна Ситтард 10 1 2 7 9 - 25 5
17. ПЕК Зволле 10 1 1 8 6 - 21 4
18. Хераклес 9 0 2 7 6 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хераклес 1:1 Гоу Эхед Иглс онлайн


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