Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

90' Фадига Ноа - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

90' Идзес Джей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

89' О, нет. Из многообещающей позиции Сирхейс Кай из команды Хераклес наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

89' Плохо сыграл Кюйперс Бас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

89' Игрок из команды Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Элиас Сиерра из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

88' Хераклес выполняет удар от ворот.

88' Как он промахнулся? Кордоба Иньиго имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

87' Тактическая замена. Лаурсен Николай уходит с поля и его заменяет Элиас Сиерра

87' Игрок Сирхейс Кай из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

87' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Киомурцоглу Орестис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Сирхейс Кай решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

80' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Кюйперс Бас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Дейл Матс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

77' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Киомурцоглу Орестис из команды Хераклес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

77' Джакомо Квальята навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Брауэрс Люк совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

75' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Гоу Эхед Иглс будет все-таки засчитан.

74' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

73' Г О О О О Л - Лидберг Исак забивает ударом с правой ноги!

72' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Идзес Джей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Рефери не любит споров - именно за это Бакбоорд Навайо сейчас получил желтую

70' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

70' Брауэрс Люк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Кордоба Иньиго нанес удар, мяч был парирован, но Янис Бласвич не удержал его в руках.

68' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Отличные скиллы показывает Киомурцоглу Орестис , обводя своих соперников

64' Джакомо Квальята из команды Хераклес забрасывает мяч в штрафную.

61' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Удар от ворот произведет Хераклес

55' Сирхейс Кай нанес удар, мяч был парирован, но Андриес Нопперт не удержал его в руках.

54' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Идзес Джей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Отличные скиллы показывает Бюргзорг Делано , обводя своих соперников

50' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Джакомо Квальята из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...

49' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Идзес Джей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

47' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля