Голландия: Эредивизие 2021-2022
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
16
Дроммел
Йоэл
17
Жуниор
Мауро
25
Доан
Рицу
23
Верман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
27
Гётце
Марио
32
Пасвер
Ремко
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
-
23 Верман ЙоэйПолузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
-
27 Гётце МариоНападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
-
58 Селт ЙенсонЗащитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Фофана ФодеНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Регер ЮриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
ПСВ
Аякс
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
33 матча
33.3%
24.2%
42.5%
11 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|6 (1)
|0.3
|Вертессен Йорбе
|6
|0.3
|Брума Арминду
|5
|0.25
|Винисиус Карлос
|4
|0.2
|Захави Эран
|4
|0.2
|Рамальо Андре
|3
|0.15
|Мвене Филипп
|3
|0.15
|Доан Рицу
|3
|0.15
|Боскальи Оливье
|3
|0.15
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.15
|Мадуэке Нони
|2
|0.1
|Гётце Марио
|1
|0.05
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.05
|Прёппер Дэви
|1
|0.05
|Томас Райан
|1
|0.05
|Тезе Джордан
|0
|0
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Жуниор Мауро
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|12 (1)
|0.6
|Тадич Душан
|7 (1)
|0.35
|Антони
|7
|0.35
|Бергёйс Стивен
|5
|0.25
|Мазрауи Нуссер
|4
|0.2
|Нерес Давид
|3
|0.15
|Классен Дэви
|3
|0.15
|Альварес Эдсон
|2
|0.1
|Перейра Данило II
|2
|0.1
|Тимбер Юррьен
|2
|0.1
|Броббей Брайан
|2
|0.1
|Мартинес Лисандро
|1
|0.05
|Гравенберх Райан
|1
|0.05
|Блинд Дэйли
|1
|0.05
|Дарами Мохаммед
|1
|0.05
|Ренсх Девайн
|1
|0.05
|Тальяфико Николас
|1
|0.05
|Кудус Мохаммед
|1
|0.05
|Шуурс Перр
|0
|0
|Тейлор Кеннет
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Гинкел Марко
|3
|0
|Обиспо Армандо
|3
|0
|Гётце Марио
|2
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Жуниор Мауро
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравенберх Райан
|4
|0
|Алле Себастьян
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Антони
|2
|0
|Мазрауи Нуссер
|2
|0
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
20
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
3
12%
2
10%
1-15
6
23%
5
25%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
2
8%
4
20%
61-75
8
31%
3
15%
76-90
Пропущено
13
2
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
50%
76-90
Забито
22
36
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
4
18%
5
14%
1-15
2
9%
8
22%
16-30
3
14%
5
14%
31-45
3
14%
3
8%
46-60
4
18%
6
17%
61-75
6
27%
9
25%
76-90
Пропущено
10
5
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
40%
76-90
Забито
48
56
20 В 1-м тайме 29
28 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 14
2 Не забивали 3
7
15%
7
13%
1-15
8
17%
13
23%
16-30
5
10%
9
16%
31-45
8
17%
5
9%
46-60
6
13%
10
18%
61-75
14
29%
29%
12
21%
76-90
Пропущено
23
7
10 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
5
22%
1
14%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
1
14%
31-45
2
9%
2
29%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
30%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4
ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1
Аякс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2
Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|0:0
|20
|15
|2
|3
|47 - 24
|47
|2.
|Аякс
|0:0
|20
|14
|4
|2
|59 - 4
|46
|3.
|Фейеноорд
|20
|13
|3
|4
|46 - 19
|42
|4.
|Твенте
|20
|11
|5
|4
|31 - 22
|38
|5.
|АЗ Алкмаар
|20
|11
|3
|6
|37 - 24
|36
|6.
|Витесс
|20
|11
|3
|6
|27 - 28
|36
|7.
|Камбюр
|20
|9
|3
|8
|33 - 40
|30
|8.
|Утрехт
|19
|8
|5
|6
|33 - 26
|29
|9.
|НЕК Неймеген
|20
|7
|5
|8
|25 - 30
|26
|10.
|Херенвен
|20
|7
|4
|9
|20 - 28
|25
|11.
|Гронинген
|20
|5
|7
|8
|23 - 29
|22
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|20
|6
|4
|10
|19 - 31
|22
|13.
|Хераклес
|0:0
|20
|5
|5
|10
|21 - 26
|20
|14.
|Ваалвейк
|19
|4
|7
|8
|21 - 30
|19
|15.
|Виллем II
|20
|5
|3
|12
|18 - 39
|18
|16.
|Спарта Роттердам
|19
|2
|8
|9
|16 - 28
|14
|17.
|Фортуна Ситтард
|19
|3
|4
|12
|20 - 48
|13
|18.
|ПЕК Зволле
|20
|3
|3
|14
|12 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|0:0
|10
|8
|1
|1
|27 - 12
|25
|2.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|3.
|Аякс
|0:0
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|24 - 10
|22
|5.
|Утрехт
|10
|6
|3
|1
|23 - 10
|21
|6.
|Твенте
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|7.
|Хераклес
|0:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|8.
|Витесс
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|9.
|Камбюр
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|11.
|Херенвен
|11
|3
|2
|6
|11 - 18
|11
|12.
|Виллем II
|10
|3
|1
|6
|7 - 16
|10
|13.
|Ваалвейк
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|НЕК Неймеген
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|15.
|Гронинген
|9
|1
|6
|2
|7 - 7
|9
|16.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|2
|5
|11 - 23
|8
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|2
|2
|6
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|10
|7
|3
|0
|21 - 1
|24
|2.
|ПСВ
|0:0
|10
|7
|1
|2
|20 - 12
|22
|3.
|Витесс
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|5.
|Твенте
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|6.
|Камбюр
|10
|5
|2
|3
|15 - 19
|17
|7.
|НЕК Неймеген
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|8.
|Херенвен
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|10.
|АЗ Алкмаар
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|10
|2
|4
|4
|6 - 16
|10
|12.
|Ваалвейк
|10
|1
|6
|3
|13 - 14
|9
|13.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
|18.
|Хераклес
|0:0
|9
|0
|2
|7
|6 - 14
|2
Прогнозы на матч ПСВ 0:0 Аякс
Исход игры
ПСВ
12.6% (17)
Ничья
23.7% (32)
Аякс
63.7% (86)
Тотал 2.5
Больше
77.1% (101)
Меньше
22.9% (30)
Обе команды забьют
Да
90.08% (118)
Нет
9.92% (13)
Популярный счёт
1:2 Аякс
44.1% (60)
1:1 Ничья
13.2% (18)
2:1 ПСВ
10.3% (14)
2:2 Ничья
7.4% (10)
2:3 Аякс
6.6% (9)
0:1 Аякс
3.7% (5)
1:3 Аякс
2.2% (3)
0:2 Аякс
2.2% (3)
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