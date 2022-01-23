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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПСВ
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Аякс
0' 5'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 136
ПСВ 13.2% (18)
X 23.5% (32)
Аякс 63.2% (86)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Аякс
4.20
3.93
2.00
Все Коэффициенты
Новости
16
Дроммел
Йоэл
3
Тезе
Джордан
18
Боскальи
Оливье
4
Обиспо
Армандо
17
Жуниор
Мауро
15
Гутьеррес
Эрик
8
Ван
Гинкел
Марко
25
Доан
Рицу
23
Верман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
27
Гётце
Марио
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
8
Гравенберх
Райан
4
Альварес
Эдсон
11
Антони
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
18
Броббей
Брайан
ПСВ
4-2-3-1
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
Аякс

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

33 матча

33.3%
24.2%
42.5%
11 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

Э
5:0
С
0:4
Э
1:1
К
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
С
2:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:0
Э
2:3
Э
3:1
СГ
4:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
4:1
Э
4:3
ПЛ
6:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 6 (1) 0.3
Вертессен Йорбе 6 0.3
Брума Арминду 5 0.25
Винисиус Карлос 4 0.2
Захави Эран 4 0.2
Рамальо Андре 3 0.15
Мвене Филипп 3 0.15
Доан Рицу 3 0.15
Боскальи Оливье 3 0.15
Сангаре Ибрахим 3 0.15
Мадуэке Нони 2 0.1
Гётце Марио 1 0.05
Ван Гинкел Марко 1 0.05
Прёппер Дэви 1 0.05
Томас Райан 1 0.05
Тезе Джордан 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Макс Филипп 0 0
Жуниор Мауро 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 12 (1) 0.6
Тадич Душан 7 (1) 0.35
Антони 7 0.35
Бергёйс Стивен 5 0.25
Мазрауи Нуссер 4 0.2
Нерес Давид 3 0.15
Классен Дэви 3 0.15
Альварес Эдсон 2 0.1
Перейра Данило II 2 0.1
Тимбер Юррьен 2 0.1
Броббей Брайан 2 0.1
Мартинес Лисандро 1 0.05
Гравенберх Райан 1 0.05
Блинд Дэйли 1 0.05
Дарами Мохаммед 1 0.05
Ренсх Девайн 1 0.05
Тальяфико Николас 1 0.05
Кудус Мохаммед 1 0.05
Шуурс Перр 0 0
Тейлор Кеннет 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Гинкел Марко 3 0
Обиспо Армандо 3 0
Гётце Марио 2 0
Макс Филипп 2 0
Рамальо Андре 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Брума Арминду 1 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Жуниор Мауро 1 0
Тезе Джордан 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравенберх Райан 4 0
Алле Себастьян 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Антони 2 0
Мазрауи Нуссер 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Классен Дэви 1 0
Нерес Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
20
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
3
12%
2
10%
1-15
6
23%
5
25%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
2
8%
4
20%
61-75
8
31%
3
15%
76-90

Пропущено

13
2
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
50%
76-90

Забито

22
36
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
4
18%
5
14%
1-15
2
9%
8
22%
16-30
3
14%
5
14%
31-45
3
14%
3
8%
46-60
4
18%
6
17%
61-75
6
27%
9
25%
76-90

Пропущено

10
5
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
40%
76-90

Забито

48
56
20 В 1-м тайме 29
28 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 14
2 Не забивали 3
7
15%
7
13%
1-15
8
17%
13
23%
16-30
5
10%
9
16%
31-45
8
17%
5
9%
46-60
6
13%
10
18%
61-75
14
29%
29%
12
21%
76-90

Пропущено

23
7
10 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
5
22%
1
14%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
1
14%
31-45
2
9%
2
29%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
30%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4
ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1
Аякс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2
Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 0:0 20 15 2 3 47 - 24 47
2. Аякс 0:0 20 14 4 2 59 - 4 46
3. Фейеноорд 20 13 3 4 46 - 19 42
4. Твенте 20 11 5 4 31 - 22 38
5. АЗ Алкмаар 20 11 3 6 37 - 24 36
6. Витесс 20 11 3 6 27 - 28 36
7. Камбюр 20 9 3 8 33 - 40 30
8. Утрехт 19 8 5 6 33 - 26 29
9. НЕК Неймеген 20 7 5 8 25 - 30 26
10. Херенвен 20 7 4 9 20 - 28 25
11. Гронинген 20 5 7 8 23 - 29 22
12. Гоу Эхед Иглс 0:0 20 6 4 10 19 - 31 22
13. Хераклес 0:0 20 5 5 10 21 - 26 20
14. Ваалвейк 19 4 7 8 21 - 30 19
15. Виллем II 20 5 3 12 18 - 39 18
16. Спарта Роттердам 19 2 8 9 16 - 28 14
17. Фортуна Ситтард 19 3 4 12 20 - 48 13
18. ПЕК Зволле 20 3 3 14 12 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 0:0 10 8 1 1 27 - 12 25
2. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
3. Аякс 0:0 10 7 1 2 38 - 3 22
4. Фейеноорд 10 7 1 2 24 - 10 22
5. Утрехт 10 6 3 1 23 - 10 21
6. Твенте 9 5 3 1 12 - 6 18
7. Хераклес 0:0 11 5 3 3 15 - 12 18
8. Витесс 10 4 2 4 11 - 16 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Гоу Эхед Иглс 0:0 10 4 0 6 13 - 15 12
11. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
12. Виллем II 10 3 1 6 7 - 16 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
15. Гронинген 9 1 6 2 7 - 7 9
16. Спарта Роттердам 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Фортуна Ситтард 9 2 2 5 11 - 23 8
18. ПЕК Зволле 10 2 2 6 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 10 7 3 0 21 - 1 24
2. ПСВ 0:0 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
6. Камбюр 10 5 2 3 15 - 19 17
7. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
8. Херенвен 9 4 2 3 9 - 10 14
9. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
10. АЗ Алкмаар 10 4 1 5 13 - 14 13
11. Гоу Эхед Иглс 0:0 10 2 4 4 6 - 16 10
12. Ваалвейк 10 1 6 3 13 - 14 9
13. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 9 1 3 5 7 - 14 6
16. Фортуна Ситтард 10 1 2 7 9 - 25 5
17. ПЕК Зволле 10 1 1 8 6 - 21 4
18. Хераклес 0:0 9 0 2 7 6 - 14 2
  • Первый тайм
  • Анонс
    5'
    Перед этой встрече соперников разделяло одно очко. Победившая команда сможет обеспечить себе некоторый отрыв от оппонента. В режиме Live лидирует ПСВ.
  • 4'
    Пока присматриваются оппоненты друг к другу. Встреча очень важна в турнирном плане для коллективов, а потому любая ошибка в игре может слишком дорого стоить.
  • 3'
    Верман попытался с левого фланга выполнить передачу в штрафную соперника, но пас был слишком сильным и неточным. Сферу потеряла атакующая команда.
  • 2'
    Футболисты ПСВ вышли на футбольный газон в красных футболках и черных трусах, в то время как, игроки "Аякса" вышли на газон в синем обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала тем временем наша встреча! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • 5'
    Доан Рицу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Антони из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Аякс контролирует мяч.
  • 3'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Гравенберх Райан из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Доан Рицу.
  • 2'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Аякс контролирует мяч.
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Аякс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ПСВ 0:0 Аякс онлайн


Прогнозы на матч ПСВ 0:0 Аякс

Исход игры
ПСВ
12.6% (17)
Ничья
23.7% (32)
Аякс
63.7% (86)
Тотал 2.5
Больше
77.1% (101)
Меньше
22.9% (30)
Обе команды забьют
Да
90.08% (118)
Нет
9.92% (13)
Популярный счёт
1:2 Аякс
44.1% (60)
1:1 Ничья
13.2% (18)
2:1 ПСВ
10.3% (14)
2:2 Ничья
7.4% (10)
2:3 Аякс
6.6% (9)
0:1 Аякс
3.7% (5)
1:3 Аякс
2.2% (3)
0:2 Аякс
2.2% (3)
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