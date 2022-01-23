Первый тайм

5' Перед этой встрече соперников разделяло одно очко. Победившая команда сможет обеспечить себе некоторый отрыв от оппонента. В режиме Live лидирует ПСВ.

4' Пока присматриваются оппоненты друг к другу. Встреча очень важна в турнирном плане для коллективов, а потому любая ошибка в игре может слишком дорого стоить.

3' Верман попытался с левого фланга выполнить передачу в штрафную соперника, но пас был слишком сильным и неточным. Сферу потеряла атакующая команда.

2' Футболисты ПСВ вышли на футбольный газон в красных футболках и черных трусах, в то время как, игроки "Аякса" вышли на газон в синем обмундировании.