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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПСВ
 
Позже

Стадион:
Аякс

История личных встреч

ПСВ
Аякс

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

33 матча

33.3%
24.2%
42.5%
11 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

Э
5:0
С
0:4
Э
1:1
К
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
С
2:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:0
Э
2:3
Э
3:1
СГ
4:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
4:1
Э
4:3
ПЛ
6:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 6 (1) 0.32
Вертессен Йорбе 6 0.32
Брума Арминду 5 0.26
Винисиус Карлос 4 0.21
Захави Эран 4 0.21
Рамальо Андре 3 0.16
Мвене Филипп 3 0.16
Доан Рицу 3 0.16
Боскальи Оливье 3 0.16
Сангаре Ибрахим 3 0.16
Мадуэке Нони 2 0.11
Гётце Марио 1 0.05
Ван Гинкел Марко 1 0.05
Прёппер Дэви 1 0.05
Томас Райан 1 0.05
Тезе Джордан 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Макс Филипп 0 0
Жуниор Мауро 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 12 (1) 0.63
Тадич Душан 7 (1) 0.37
Антони 7 0.37
Бергёйс Стивен 5 0.26
Мазрауи Нуссер 4 0.21
Нерес Давид 3 0.16
Классен Дэви 3 0.16
Альварес Эдсон 2 0.11
Перейра Данило II 2 0.11
Тимбер Юррьен 2 0.11
Броббей Брайан 2 0.11
Мартинес Лисандро 1 0.05
Гравенберх Райан 1 0.05
Блинд Дэйли 1 0.05
Дарами Мохаммед 1 0.05
Ренсх Девайн 1 0.05
Тальяфико Николас 1 0.05
Кудус Мохаммед 1 0.05
Шуурс Перр 0 0
Тейлор Кеннет 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Гинкел Марко 3 0
Обиспо Армандо 3 0
Гётце Марио 2 0
Макс Филипп 2 0
Рамальо Андре 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Брума Арминду 1 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Жуниор Мауро 1 0
Тезе Джордан 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравенберх Райан 4 0
Алле Себастьян 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Антони 2 0
Мазрауи Нуссер 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Классен Дэви 1 0
Нерес Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
20
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
3
12%
2
10%
1-15
6
23%
5
25%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
2
8%
4
20%
61-75
8
31%
3
15%
76-90

Пропущено

13
2
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
50%
76-90

Забито

22
36
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
4
18%
5
14%
1-15
2
9%
8
22%
16-30
3
14%
5
14%
31-45
3
14%
3
8%
46-60
4
18%
6
17%
61-75
6
27%
9
25%
76-90

Пропущено

10
5
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
40%
76-90

Забито

48
56
20 В 1-м тайме 29
28 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 14
2 Не забивали 3
7
15%
7
13%
1-15
8
17%
13
23%
16-30
5
10%
9
16%
31-45
8
17%
5
9%
46-60
6
13%
10
18%
61-75
14
29%
29%
12
21%
76-90

Пропущено

23
7
10 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
5
22%
1
14%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
1
14%
31-45
2
9%
2
29%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
30%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4
ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1
Аякс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2
Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 19 15 1 3 47 - 24 46
2. Аякс 19 14 3 2 59 - 4 45
3. Фейеноорд 19 12 3 4 42 - 18 39
4. Витесс 19 11 3 5 26 - 25 36
5. Твенте 19 10 5 4 30 - 22 35
6. АЗ Алкмаар 19 11 2 6 37 - 24 35
7. Камбюр 19 9 2 8 33 - 40 29
8. Утрехт 19 8 5 6 33 - 26 29
9. НЕК Неймеген 19 7 5 7 24 - 26 26
10. Херенвен 19 7 4 8 20 - 27 25
11. Гоу Эхед Иглс 19 6 3 10 19 - 31 21
12. Хераклес 19 5 4 10 21 - 26 19
13. Ваалвейк 19 4 7 8 21 - 30 19
14. Гронинген 19 4 7 8 20 - 28 19
15. Виллем II 19 5 3 11 18 - 38 18
16. Спарта Роттердам 19 2 8 9 16 - 28 14
17. Фортуна Ситтард 19 3 4 12 20 - 48 13
18. ПЕК Зволле 19 2 3 14 11 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 9 8 0 1 27 - 12 24
2. Фейеноорд 10 7 1 2 24 - 10 22
3. АЗ Алкмаар 9 7 1 1 24 - 10 22
4. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
5. Утрехт 10 6 3 1 23 - 10 21
6. Твенте 9 5 3 1 12 - 6 18
7. Хераклес 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Витесс 9 4 2 3 10 - 13 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
11. Херенвен 10 3 2 5 11 - 17 11
12. Виллем II 9 3 1 5 7 - 15 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. НЕК Неймеген 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Гронинген 9 1 6 2 7 - 7 9
16. Спарта Роттердам 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Фортуна Ситтард 9 2 2 5 11 - 23 8
18. ПЕК Зволле 10 2 2 6 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 2 0 21 - 1 23
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Фейеноорд 9 5 2 2 18 - 8 17
5. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
6. Твенте 10 5 2 3 18 - 16 17
7. Камбюр 9 5 1 3 15 - 19 16
8. Херенвен 9 4 2 3 9 - 10 14
9. АЗ Алкмаар 10 4 1 5 13 - 14 13
10. Гронинген 10 3 1 6 13 - 21 10
11. Ваалвейк 10 1 6 3 13 - 14 9
12. Гоу Эхед Иглс 9 2 3 4 6 - 16 9
13. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 9 1 3 5 7 - 14 6
16. Фортуна Ситтард 10 1 2 7 9 - 25 5
17. Хераклес 9 0 2 7 6 - 14 2
18. ПЕК Зволле 9 0 1 8 5 - 21 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Аякс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2022, осталось 2 дня 8 часов 2 минуты.

    Главный судья: Маккили Дэнни

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    ПСВ 17% (9)
    X 22.6% (12)
    Аякс 60.4% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Аякс
    3.95
    3.95
    2.02
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ПСВ - Аякс онлайн


    Прогнозы на матч ПСВ - Аякс

    Исход игры
    ПСВ
    17.3% (9)
    Ничья
    21.2% (11)
    Аякс
    61.5% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    78% (39)
    Меньше
    22% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    90% (45)
    Нет
    10% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Аякс
    40.4% (21)
    2:1 ПСВ
    13.5% (7)
    1:1 Ничья
    11.5% (6)
    2:3 Аякс
    7.7% (4)
    0:1 Аякс
    5.8% (3)
    2:2 Ничья
    5.8% (3)
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    ПСВ
    Аякс

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