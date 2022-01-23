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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Спарта Роттердам
0:1
Первый тайм: 32'

Стадион:
Утрехт
0'
0:1
12' Гол
Дувикас Анастасиос
29' Желтая карточка
Далмау Адриан
32'

Ход матча

12'
0:1
Дувикас Анастасиос
(Ван де Стрек Сандер)
29'
Далмау Адриан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
Утрехт
9.50
5.76
2.20
Все Коэффициенты
1
Кореманс
Тим
3
Вриндс
Барт
4
Бёгелсдейк
Том
2
Абелс
Дирк
7
Намли
Юнес
8
Мейнанс
Свен
6
Де
Кампс
Юри
11
Ван
Крой
Вито
5
Мейерс
Арон
9
Далмау
Адриан
10
Тай
Леннарт
16
Де
Кейзер
Фабиан
5
Тер
Авест
Хидде
33
Ван
дер
Хорн
Майк
2
Ван
дер
Марел
Марк
21
Вормердам
Дьянго
26
Бауссайд
Отман
6
Махер
Адам
27
Тимбер
Квинтен
22
Ван
де
Стрек
Сандер
9
Дувикас
Анастасиос
11
Махи
Мимаун
Спарта Роттердам
3-5-2
Утрехт
4-3-3

История личных встреч

Спарта Роттердам
Утрехт

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед

16 матчей

12.5%
18.8%
68.7%
2 победы 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
3:2
Э
4:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
5:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:2
Э
2:0
ММ(
1:1
Э
0:3
Э
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейнанс Свен 3 0.15
Вриндс Барт 3 0.15
Сметс Бриан 2 0.1
Тай Леннарт 2 0.1
Ван Крой Вито 2 0.1
Эмега Эмануэль 2 0.1
Оассар Адиль 1 0.05
Далмау Адриан 1 0.05
Пинту Мика 0 0
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамселар Барт 6 (1) 0.3
Дувикас Анастасиос 5 (2) 0.25
Силла Мусса 4 0.2
Махи Мимаун 3 0.15
Густафссон Симон 3 (2) 0.15
Ван де Стрек Сандер 2 0.1
Янссен Виллем 2 0.1
Тимбер Квинтен 1 0.05
Ван дер Хорн Майк 1 0.05
Вормердам Дьянго 1 0.05
Махер Адам 1 0.05
Ван дер Марел Марк 1 0.05
Ван Оверем Йорис 1 0.05
Маллахи Мохамед 1 0.05
Загре Артур 1 0.05
Бауссайд Отман 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абелс Дирк 6 0
Оассар Адиль 5 0
Сметс Бриан 3 0
Бёгелсдейк Том 3 0
Ван Крой Вито 3 0
Окойе Мадука 3 0
Пинту Мика 1 1
Вриндс Барт 2 0
Мейерс Арон 0 1
Энгельс Марио 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Масурас Яннис 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махер Адам 8 0
Ван дер Марел Марк 7 0
Янссен Виллем 5 0
Вормердам Дьянго 3 0
Тимбер Квинтен 3 0
Тер Авест Хидде 2 0
Пас Мартен 2 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Керк Джирано 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Силла Мусса 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Маллахи Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
4
44%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
7%
3
19%
1-15
3
21%
3
19%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
4
29%
3
19%
76-90

Забито

8
23
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
13%
4
17%
1-15
3
38%
3
13%
16-30
1
13%
1
4%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
3
38%
6
26%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
23%
1
10%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
1
8%
4
40%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
4
31%
1
10%
76-90

Забито

17
33
11 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
1
6%
6
18%
1-15
5
29%
29%
4
12%
16-30
5
29%
29%
2
6%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
2
12%
6
18%
61-75
4
24%
10
30%
76-90

Пропущено

27
26
12 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
4
15%
4
15%
1-15
4
15%
6
23%
16-30
4
15%
7
27%
31-45
3
11%
3
12%
46-60
4
15%
2
8%
61-75
8
30%
30%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1
Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4
Утрехт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2
Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 20 15 3 2 61 - 5 48
2. ПСВ 20 15 1 4 48 - 26 46
3. Фейеноорд 20 13 3 4 46 - 19 42
4. Твенте 20 11 5 4 31 - 22 38
5. АЗ Алкмаар 20 11 3 6 37 - 24 36
6. Витесс 20 11 3 6 27 - 28 36
7. Утрехт 1:0 20 9 5 6 34 - 26 32
8. Камбюр 20 9 3 8 33 - 40 30
9. НЕК Неймеген 20 7 5 8 25 - 30 26
10. Херенвен 20 7 4 9 20 - 28 25
11. Гронинген 20 5 7 8 23 - 29 22
12. Гоу Эхед Иглс 20 6 4 10 20 - 32 22
13. Хераклес 20 5 5 10 22 - 27 20
14. Ваалвейк 19 4 7 8 21 - 30 19
15. Виллем II 20 5 3 12 18 - 39 18
16. Спарта Роттердам 0:1 20 2 8 10 16 - 29 14
17. Фортуна Ситтард 19 3 4 12 20 - 48 13
18. ПЕК Зволле 20 3 3 14 12 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 10 8 0 2 28 - 14 24
2. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
3. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
4. Фейеноорд 10 7 1 2 24 - 10 22
5. Утрехт 1:0 10 6 3 1 23 - 10 21
6. Твенте 9 5 3 1 12 - 6 18
7. Хераклес 11 5 3 3 16 - 13 18
8. Витесс 10 4 2 4 11 - 16 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
11. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
12. Виллем II 10 3 1 6 7 - 16 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
15. Гронинген 9 1 6 2 7 - 7 9
16. Спарта Роттердам 0:1 11 1 5 5 9 - 15 8
17. Фортуна Ситтард 9 2 2 5 11 - 23 8
18. ПЕК Зволле 10 2 2 6 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
6. Камбюр 10 5 2 3 15 - 19 17
7. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
8. Херенвен 9 4 2 3 9 - 10 14
9. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
10. АЗ Алкмаар 10 4 1 5 13 - 14 13
11. Утрехт 1:0 10 3 2 5 11 - 16 11
12. Гоу Эхед Иглс 10 2 4 4 7 - 17 10
13. Ваалвейк 10 1 6 3 13 - 14 9
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 0:1 9 1 3 5 7 - 14 6
16. Фортуна Ситтард 10 1 2 7 9 - 25 5
17. ПЕК Зволле 10 1 1 8 6 - 21 4
18. Хераклес 9 0 2 7 6 - 14 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
Утрехт
9.50
5.76
2.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спарта Роттердам 0:1 Утрехт онлайн


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Утрехт

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