Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
Первый тайм: 32'
Стадион: Спарта
0:1
12' ГолДувикас Анастасиос
29' Желтая карточкаДалмау Адриан
Ход матча
12'
29'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
10
Тай
Леннарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Тай ЛеннартНападающий
- Запасные игроки
-
14 Хейлен МайклЗащитник
-
15 Пинту МикаЗащитник
-
12 Жанс ЛоранЗащитник
-
16 Сметс БрианПолузащитник
-
18 Оассар АдильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Rijk Janse
-
30 Fin Murre
-
13 Achraf Madi
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Махи МимаунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Загре АртурЗащитник
-
46 Мейссен РикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
-
30 Remco Balk
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Спарта Роттердам
Утрехт
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед
16 матчей
12.5%
18.8%
68.7%
2 победы 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мейнанс Свен
|3
|0.15
|Вриндс Барт
|3
|0.15
|Сметс Бриан
|2
|0.1
|Тай Леннарт
|2
|0.1
|Ван Крой Вито
|2
|0.1
|Эмега Эмануэль
|2
|0.1
|Оассар Адиль
|1
|0.05
|Далмау Адриан
|1
|0.05
|Пинту Мика
|0
|0
|Мейерс Арон
|0
|0
|Энгельс Марио
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамселар Барт
|6 (1)
|0.3
|Дувикас Анастасиос
|5 (2)
|0.25
|Силла Мусса
|4
|0.2
|Махи Мимаун
|3
|0.15
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.15
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.1
|Янссен Виллем
|2
|0.1
|Тимбер Квинтен
|1
|0.05
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.05
|Вормердам Дьянго
|1
|0.05
|Махер Адам
|1
|0.05
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.05
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.05
|Маллахи Мохамед
|1
|0.05
|Загре Артур
|1
|0.05
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
|Remco Balk
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абелс Дирк
|6
|0
|Оассар Адиль
|5
|0
|Сметс Бриан
|3
|0
|Бёгелсдейк Том
|3
|0
|Ван Крой Вито
|3
|0
|Окойе Мадука
|3
|0
|Пинту Мика
|1
|1
|Вриндс Барт
|2
|0
|Мейерс Арон
|0
|1
|Энгельс Марио
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Масурас Яннис
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Махер Адам
|8
|0
|Ван дер Марел Марк
|7
|0
|Янссен Виллем
|5
|0
|Вормердам Дьянго
|3
|0
|Тимбер Квинтен
|3
|0
|Тер Авест Хидде
|2
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Бауссайд Отман
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Маллахи Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
4
44%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
1
11%
4
40%
76-90
Пропущено
14
16
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
7%
3
19%
1-15
3
21%
3
19%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
4
29%
3
19%
76-90
Забито
8
23
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
13%
4
17%
1-15
3
38%
3
13%
16-30
1
13%
1
4%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
3
38%
6
26%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
23%
1
10%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
1
8%
4
40%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
4
31%
1
10%
76-90
Забито
17
33
11 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
1
6%
6
18%
1-15
5
29%
29%
4
12%
16-30
5
29%
29%
2
6%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
2
12%
6
18%
61-75
4
24%
10
30%
76-90
Пропущено
27
26
12 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
4
15%
4
15%
1-15
4
15%
6
23%
16-30
4
15%
7
27%
31-45
3
11%
3
12%
46-60
4
15%
2
8%
61-75
8
30%
30%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1
Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4
Утрехт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2
Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|20
|15
|3
|2
|61 - 5
|48
|2.
|ПСВ
|20
|15
|1
|4
|48 - 26
|46
|3.
|Фейеноорд
|20
|13
|3
|4
|46 - 19
|42
|4.
|Твенте
|20
|11
|5
|4
|31 - 22
|38
|5.
|АЗ Алкмаар
|20
|11
|3
|6
|37 - 24
|36
|6.
|Витесс
|20
|11
|3
|6
|27 - 28
|36
|7.
|Утрехт
|1:0
|20
|9
|5
|6
|34 - 26
|32
|8.
|Камбюр
|20
|9
|3
|8
|33 - 40
|30
|9.
|НЕК Неймеген
|20
|7
|5
|8
|25 - 30
|26
|10.
|Херенвен
|20
|7
|4
|9
|20 - 28
|25
|11.
|Гронинген
|20
|5
|7
|8
|23 - 29
|22
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|20
|6
|4
|10
|20 - 32
|22
|13.
|Хераклес
|20
|5
|5
|10
|22 - 27
|20
|14.
|Ваалвейк
|19
|4
|7
|8
|21 - 30
|19
|15.
|Виллем II
|20
|5
|3
|12
|18 - 39
|18
|16.
|Спарта Роттердам
|0:1
|20
|2
|8
|10
|16 - 29
|14
|17.
|Фортуна Ситтард
|19
|3
|4
|12
|20 - 48
|13
|18.
|ПЕК Зволле
|20
|3
|3
|14
|12 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|10
|8
|0
|2
|28 - 14
|24
|2.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|3.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|24 - 10
|22
|5.
|Утрехт
|1:0
|10
|6
|3
|1
|23 - 10
|21
|6.
|Твенте
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|7.
|Хераклес
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|8.
|Витесс
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|9.
|Камбюр
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|11.
|Херенвен
|11
|3
|2
|6
|11 - 18
|11
|12.
|Виллем II
|10
|3
|1
|6
|7 - 16
|10
|13.
|Ваалвейк
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|НЕК Неймеген
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|15.
|Гронинген
|9
|1
|6
|2
|7 - 7
|9
|16.
|Спарта Роттердам
|0:1
|11
|1
|5
|5
|9 - 15
|8
|17.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|2
|5
|11 - 23
|8
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|2
|2
|6
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|2
|0
|23 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|10
|7
|1
|2
|20 - 12
|22
|3.
|Витесс
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|5.
|Твенте
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|6.
|Камбюр
|10
|5
|2
|3
|15 - 19
|17
|7.
|НЕК Неймеген
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|8.
|Херенвен
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|10.
|АЗ Алкмаар
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|11.
|Утрехт
|1:0
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|2
|4
|4
|7 - 17
|10
|13.
|Ваалвейк
|10
|1
|6
|3
|13 - 14
|9
|14.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|Спарта Роттердам
|0:1
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
|18.
|Хераклес
|9
|0
|2
|7
|6 - 14
|2