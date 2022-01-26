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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Зульте-Варегем
1:1
Конец матча

Стадион:
АХ Лёвен
0'
14' Желтая карточка
Дерейк Тимоти
27' Желтая карточка
Нгава Пьер-Айвес
0:1
29' Гол
Каба Сори
35' Желтая карточка
Кутеса Дерек
1:1
40' Гол
Воссен Йелле
86' Желтая карточка
Влитинк Тибо
90'+3
1
Боссут
Сэмми
5
Коолс
Дион
76
Дерейк
Тимоти
33
Хамфриз
Кэмерон
27
Де
Бок
Лоренс
6
Юбер
Давид
21
Сек
Ибраима
19
Кутеса
Дерек
9
Воссен
Йелле
17
Жан-Люк
Домпе
93
Гано
Зиньо
13
Рунарссон
Рунар
15
Уэдраого
Дилан
6
Деваст
Себастьен
35
Озкаджар
Дженк
24
Де
Норре
Каспер
21
Де
Сарт
Алексис
5
Нгава
Пьер-Айвес
19
Шенгелия
Леван
10
Мерсье
Ксавье
7
Агемон
Янник
9
Каба
Сори
Зульте-Варегем
4-2-3-1
АХ Лёвен
4-2-3-1

История личных встреч

Зульте-Варегем
АХ Лёвен

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
2:3
ПДА
2:1
ТМК
2:0
ТМК
1:3
ПДА
1:2
ПДА
2:2
ЛП
2:2
ЛП
2:3
ЛЖ
1:0
ЛЖ
4:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 14 (2) 0.61
Гано Зиньо 11 0.48
Жан-Люк Домпе 2 0.09
Кутеса Дерек 2 0.09
Сиссако Абдулайе 2 0.09
Dion De Neve 1 0.04
Плетинкс Эвауд 1 0.04
Де Бок Лоренс 0 0
Сиранни Алессандро 0 0
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Хамфриз Кэмерон 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Матье 7 0.3
Каба Сори 6 (1) 0.26
Мерсье Ксавье 3 0.13
Шрейверс Сьебе 3 0.13
Анри Тома 3 (1) 0.13
Де Норре Каспер 2 0.09
Шенгелия Леван 2 0.09
Озкаджар Дженк 2 0.09
Аль-Тамари Мусса 1 0.04
Де Сарт Алексис 1 0.04
Секидика Джесс 1 0.04
Шакла Софьян 0 0
Резаи Кавех 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Mandela Keita 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Абдулайе 4 1
Бойя Франк 4 1
Де Бок Лоренс 5 0
Юбер Давид 4 0
Хамфриз Кэмерон 4 0
Срарфи Бассем 4 0
Фадера Алию 4 0
Воссен Йелле 2 1
Жан-Люк Домпе 3 0
Сиранни Алессандро 3 0
Думбия Идрисса 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Дерейк Тимоти 2 0
Гано Зиньо 2 0
Сек Ибраима 2 0
Кристенсен Лассе 1 0
Кутеса Дерек 1 0
Сормо Бент 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 5 1
Шрейверс Сьебе 5 0
Аль-Тамари Мусса 3 1
Нгава Пьер-Айвес 4 0
Мертенс Матье 4 0
Деваст Себастьен 2 1
Мерсье Ксавье 3 0
Де Сарт Алексис 3 0
Де Норре Каспер 3 0
Озкаджар Дженк 3 0
Каба Сори 1 1
Mandela Keita 2 0
Шакла Софьян 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Анри Тома 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Влитинк Тибо 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Патрис Луи 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
18
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
2
11%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
17%
3
17%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
3
17%
3
17%
61-75
7
39%
3
17%
76-90

Пропущено

28
20
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
1
4%
2
10%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
4
14%
6
30%
31-45
7
25%
3
15%
46-60
8
29%
2
10%
61-75
4
14%
6
30%
76-90

Забито

16
14
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
13%
1
7%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
6
38%
5
36%
76-90

Пропущено

20
17
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
5
25%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
4
20%
2
12%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
4
20%
6
35%
61-75
3
15%
3
18%
76-90

Забито

34
32
11 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
3 Не забивали 4
4
12%
5
16%
1-15
3
9%
3
9%
16-30
4
12%
5
16%
31-45
5
15%
4
13%
46-60
5
15%
7
22%
61-75
13
38%
8
25%
76-90

Пропущено

48
37
19 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 20
6
13%
4
11%
1-15
5
10%
4
11%
16-30
8
17%
8
22%
31-45
10
21%
4
11%
46-60
12
25%
8
22%
61-75
7
15%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2
Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1
АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 23 17 2 4 58 - 21 53
2. Брюгге 23 12 8 3 45 - 30 44
3. Антверпен 23 13 5 5 43 - 26 44
4. Андерлехт 0:0 24 11 10 3 52 - 27 43
5. Шарлеруа 24 10 7 7 39 - 33 37
6. Гент 24 10 7 7 36 - 25 37
7. Кортрейк 23 8 10 5 30 - 26 34
8. Мехелен 22 10 3 9 37 - 38 33
9. Серкль Брюгге 0:0 24 9 5 10 34 - 29 32
10. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
11. Сент-Трейден 24 8 4 12 26 - 35 28
12. Стандард 23 7 7 9 27 - 37 28
13. АХ Лёвен 23 6 9 8 31 - 38 27
14. Эйпен 24 7 5 12 31 - 41 26
15. Зульте-Варегем 23 6 6 11 33 - 49 24
16. Остенде 23 7 3 13 25 - 46 24
17. Серен Юнайтед 2:1 24 7 1 16 26 - 52 22
18. Беерсхот-Вильрейк 1:2 23 3 3 17 20 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 25 - 12 25
2. Антверпен 12 7 3 2 25 - 13 24
3. Гент 12 7 3 2 25 - 14 24
4. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
5. Брюгге 11 6 5 0 24 - 12 23
6. Андерлехт 0:0 12 5 6 1 26 - 15 21
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Шарлеруа 12 4 4 4 14 - 13 16
9. Кортрейк 10 4 4 2 13 - 11 16
10. Серен Юнайтед 2:1 12 5 1 6 15 - 23 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 0:0 12 4 2 6 15 - 15 14
13. Сент-Трейден 12 4 2 6 17 - 19 14
14. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 11 2 4 5 11 - 18 10
18. Беерсхот-Вильрейк 1:2 12 3 0 9 8 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 11 9 1 1 33 - 9 28
2. Андерлехт 0:0 12 6 4 2 26 - 12 22
3. Брюгге 12 6 3 3 21 - 18 21
4. Шарлеруа 12 6 3 3 25 - 20 21
5. Антверпен 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
7. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
8. Серкль Брюгге 0:0 12 5 3 4 19 - 14 18
9. Эйпен 12 4 2 6 18 - 20 14
10. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Сент-Трейден 12 4 2 6 9 - 16 14
12. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
13. Зульте-Варегем 11 3 3 5 15 - 21 12
14. АХ Лёвен 12 2 6 4 17 - 21 12
15. Остенде 11 3 2 6 11 - 17 11
16. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
17. Серен Юнайтед 2:1 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 1:2 11 0 3 8 12 - 27 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Воссен Йелле бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Кутеса Дерек получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Каба Сори бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Нгава Пьер-Айвес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Дерейк Тимоти получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Зульте-Варегем 1:1 АХ Лёвен онлайн


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