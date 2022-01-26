Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Elindus Arena
14' Желтая карточкаДерейк Тимоти
27' Желтая карточкаНгава Пьер-Айвес
0:1
29' ГолКаба Сори
35' Желтая карточкаКутеса Дерек
1:1
40' ГолВоссен Йелле
86' Желтая карточкаВлитинк Тибо
Ход матча
14'
27'
29'
0:1
35'
40'
1:1
86'
21
Сек
Ибраима
19
Кутеса
Дерек
93
Гано
Зиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
-
19 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Dion De Neve
-
Главный тренер: Timmy Simons
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Раве ОреганВратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
-
14 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марк Брис
История личных встреч
Зульте-Варегем
АХ Лёвен
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|14 (2)
|0.61
|Гано Зиньо
|11
|0.48
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.09
|Кутеса Дерек
|2
|0.09
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.09
|Dion De Neve
|1
|0.04
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.04
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Хамфриз Кэмерон
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мертенс Матье
|7
|0.3
|Каба Сори
|6 (1)
|0.26
|Мерсье Ксавье
|3
|0.13
|Шрейверс Сьебе
|3
|0.13
|Анри Тома
|3 (1)
|0.13
|Де Норре Каспер
|2
|0.09
|Шенгелия Леван
|2
|0.09
|Озкаджар Дженк
|2
|0.09
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0.04
|Де Сарт Алексис
|1
|0.04
|Секидика Джесс
|1
|0.04
|Шакла Софьян
|0
|0
|Резаи Кавех
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Mandela Keita
|0
|0
Карточки
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|4
|1
|Бойя Франк
|4
|1
|Де Бок Лоренс
|5
|0
|Юбер Давид
|4
|0
|Хамфриз Кэмерон
|4
|0
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Сиранни Алессандро
|3
|0
|Думбия Идрисса
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Гано Зиньо
|2
|0
|Сек Ибраима
|2
|0
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|Кутеса Дерек
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|1
|Шрейверс Сьебе
|5
|0
|Аль-Тамари Мусса
|3
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|4
|0
|Мертенс Матье
|4
|0
|Деваст Себастьен
|2
|1
|Мерсье Ксавье
|3
|0
|Де Сарт Алексис
|3
|0
|Де Норре Каспер
|3
|0
|Озкаджар Дженк
|3
|0
|Каба Сори
|1
|1
|Mandela Keita
|2
|0
|Шакла Софьян
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Влитинк Тибо
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
18
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
2
11%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
17%
3
17%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
3
17%
3
17%
61-75
7
39%
3
17%
76-90
Пропущено
28
20
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
1
4%
2
10%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
4
14%
6
30%
31-45
7
25%
3
15%
46-60
8
29%
2
10%
61-75
4
14%
6
30%
76-90
Забито
16
14
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
13%
1
7%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
6
38%
5
36%
76-90
Пропущено
20
17
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
5
25%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
4
20%
2
12%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
4
20%
6
35%
61-75
3
15%
3
18%
76-90
Забито
34
32
11 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
3 Не забивали 4
4
12%
5
16%
1-15
3
9%
3
9%
16-30
4
12%
5
16%
31-45
5
15%
4
13%
46-60
5
15%
7
22%
61-75
13
38%
8
25%
76-90
Пропущено
48
37
19 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 20
6
13%
4
11%
1-15
5
10%
4
11%
16-30
8
17%
8
22%
31-45
10
21%
4
11%
46-60
12
25%
8
22%
61-75
7
15%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2
Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1
АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|23
|17
|2
|4
|58 - 21
|53
|2.
|Брюгге
|23
|12
|8
|3
|45 - 30
|44
|3.
|Антверпен
|23
|13
|5
|5
|43 - 26
|44
|4.
|Андерлехт
|0:0
|24
|11
|10
|3
|52 - 27
|43
|5.
|Шарлеруа
|24
|10
|7
|7
|39 - 33
|37
|6.
|Гент
|24
|10
|7
|7
|36 - 25
|37
|7.
|Кортрейк
|23
|8
|10
|5
|30 - 26
|34
|8.
|Мехелен
|22
|10
|3
|9
|37 - 38
|33
|9.
|Серкль Брюгге
|0:0
|24
|9
|5
|10
|34 - 29
|32
|10.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|11.
|Сент-Трейден
|24
|8
|4
|12
|26 - 35
|28
|12.
|Стандард
|23
|7
|7
|9
|27 - 37
|28
|13.
|АХ Лёвен
|23
|6
|9
|8
|31 - 38
|27
|14.
|Эйпен
|24
|7
|5
|12
|31 - 41
|26
|15.
|Зульте-Варегем
|23
|6
|6
|11
|33 - 49
|24
|16.
|Остенде
|23
|7
|3
|13
|25 - 46
|24
|17.
|Серен Юнайтед
|2:1
|24
|7
|1
|16
|26 - 52
|22
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1:2
|23
|3
|3
|17
|20 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|25 - 12
|25
|2.
|Антверпен
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|3.
|Гент
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|4.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|5.
|Брюгге
|11
|6
|5
|0
|24 - 12
|23
|6.
|Андерлехт
|0:0
|12
|5
|6
|1
|26 - 15
|21
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Шарлеруа
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|9.
|Кортрейк
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|10.
|Серен Юнайтед
|2:1
|12
|5
|1
|6
|15 - 23
|16
|11.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|0:0
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|13.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|14.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|3
|6
|18 - 28
|12
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1:2
|12
|3
|0
|9
|8 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|9
|1
|1
|33 - 9
|28
|2.
|Андерлехт
|0:0
|12
|6
|4
|2
|26 - 12
|22
|3.
|Брюгге
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|4.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|5.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|7.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|8.
|Серкль Брюгге
|0:0
|12
|5
|3
|4
|19 - 14
|18
|9.
|Эйпен
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|10.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|9 - 16
|14
|12.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|13.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|14.
|АХ Лёвен
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|Остенде
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|16.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|2:1
|12
|2
|0
|10
|11 - 29
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1:2
|11
|0
|3
|8
|12 - 27
|3