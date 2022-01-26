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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серен Юнайтед
2:1
Второй тайм: 64'

Стадион:
Беерсхот-Вильрейк
0'
38' Желтая карточка
Бибаув Ваутер
1:0
40' Пенальти
Микаутадзе Жорж
1:1
49' Гол
Шенклэнд Лоуренс
2:1
57' Гол
Мазиз Юссеф
64'
30
Диш
Гийом
40
Опаре
Даниэль
13
Дибала
Кауадио
25
Вагё
Молла
20
Yahya
Nadrani
18
Поати
Морган
12
Бернье
Антуан
8
Gerald
Kilota
17
Кахбах
Матье
88
Мазиз
Юссеф
9
Микаутадзе
Жорж
1
Бибаув
Ваутер
55
Stipe
Radic
44
Лемос
Маурисио
15
Бурден
Пьер
5
Дом
Джорен
18
Сануси
Райан
16
Питермат
Том
29
Де
Смет
Тибо
8
Хольцхаузер
Рафаэль
20
Авенатти
Фелипе
10
Судзуки
Мусаси
Серен Юнайтед
5-4-1
Беерсхот-Вильрейк
3-4-1-2

История личных встреч

Серен Юнайтед
Беерсхот-Вильрейк

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПДА
3:0
ПЛД
0:3
ПЛД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 8 (2) 0.33
Мазиз Юссеф 7 0.29
Джаллоу Абли 4 0.17
Муандилмаджи Мариус 2 0.08
Gerald Kilota 1 0.04
Fabrice Sambu 1 0.04
Дель Фабро Дарио 1 0.04
Yahya Nadrani 1 0.04
Бернье Антуан 0 0
Сиссе Ибраима 0 0
Кахбах Матье 0 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нубисси Мариус 4 0.17
Хольцхаузер Рафаэль 3 (1) 0.13
Дом Джорен 3 0.13
Шенклэнд Лоуренс 3 0.13
Берг Ян 2 0.09
Кайседо Мойсес 1 0.04
Лемос Маурисио 1 0.04
Саньянг Абдулия 1 0.04
Сумаре Исса 1 0.04
Бурден Пьер 0 0
Вака Рамиро 0 0
Исмаила Кулибали 0 0
Ванхамел Майк 0 0
Судзуки Мусаси 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буланже Бенжамен 6 1
Сиссе Ибраима 6 0
Gerald Kilota 5 0
Yahya Nadrani 5 0
Мазиз Юссеф 4 0
Муандилмаджи Мариус 3 0
Wagane Faye 3 0
Диш Гийом 1 1
Бернье Антуан 2 0
Джаллоу Абли 2 0
Сами Лахссаини 2 0
Микаутадзе Жорж 2 0
Marsoni Sambu 2 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Theo Pierrot 1 0
Поати Морган 1 0
Галье Тимоти 1 0
Zakaria Silini 1 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Смет Тибо 6 2
Хольцхаузер Рафаэль 5 1
Берг Ян 4 1
Stipe Radic 2 2
Питермат Том 4 0
Бурден Пьер 4 0
Халемия Мохамед Реда 4 0
Франс Фредерик 2 1
Исмаила Кулибали 3 0
Сумаре Исса 3 0
Дом Джорен 2 0
Лемос Маурисио 2 0
Вака Рамиро 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Бибаув Ваутер 1 0
Ванхамел Майк 1 0
Шенклэнд Лоуренс 1 0
Авенатти Фелипе 1 0
Нубисси Мариус 1 0
Константопулос Апостолос 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 1
18 Не забивали 15
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
3
25%
4
36%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
5
45%
76-90

Пропущено

21
25
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
14%
5
20%
1-15
5
24%
3
12%
16-30
1
5%
4
16%
31-45
5
24%
4
16%
46-60
4
19%
2
8%
61-75
3
14%
7
28%
76-90

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
17 Не забивали 19
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
5
42%
1
13%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
4
50%
76-90

Пропущено

28
21
10 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 10
0
0%
4
19%
1-15
4
14%
2
10%
16-30
6
21%
5
24%
31-45
3
11%
4
19%
46-60
5
18%
5
24%
61-75
10
36%
1
5%
76-90

Забито

24
19
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
3
13%
1
5%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
7
29%
29%
2
11%
31-45
6
25%
4
21%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
5
21%
9
47%
76-90

Пропущено

49
46
19 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 19
3
6%
9
20%
1-15
9
18%
5
11%
16-30
7
14%
9
20%
31-45
8
16%
8
17%
46-60
9
18%
7
15%
61-75
13
27%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0
Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7
Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 23 17 2 4 58 - 21 53
2. Брюгге 23 12 8 3 45 - 30 44
3. Антверпен 23 13 5 5 43 - 26 44
4. Андерлехт 0:0 24 11 10 3 52 - 27 43
5. Шарлеруа 24 10 7 7 39 - 33 37
6. Гент 24 10 7 7 36 - 25 37
7. Кортрейк 23 8 10 5 30 - 26 34
8. Мехелен 22 10 3 9 37 - 38 33
9. Серкль Брюгге 0:0 24 9 5 10 34 - 29 32
10. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
11. Сент-Трейден 24 8 4 12 26 - 35 28
12. Стандард 23 7 7 9 27 - 37 28
13. АХ Лёвен 23 6 9 8 31 - 38 27
14. Эйпен 24 7 5 12 31 - 41 26
15. Зульте-Варегем 23 6 6 11 33 - 49 24
16. Остенде 23 7 3 13 25 - 46 24
17. Серен Юнайтед 2:1 24 7 1 16 26 - 52 22
18. Беерсхот-Вильрейк 1:2 23 3 3 17 20 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 25 - 12 25
2. Антверпен 12 7 3 2 25 - 13 24
3. Гент 12 7 3 2 25 - 14 24
4. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
5. Брюгге 11 6 5 0 24 - 12 23
6. Андерлехт 0:0 12 5 6 1 26 - 15 21
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Шарлеруа 12 4 4 4 14 - 13 16
9. Кортрейк 10 4 4 2 13 - 11 16
10. Серен Юнайтед 2:1 12 5 1 6 15 - 23 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 0:0 12 4 2 6 15 - 15 14
13. Сент-Трейден 12 4 2 6 17 - 19 14
14. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 11 2 4 5 11 - 18 10
18. Беерсхот-Вильрейк 1:2 12 3 0 9 8 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 11 9 1 1 33 - 9 28
2. Андерлехт 0:0 12 6 4 2 26 - 12 22
3. Брюгге 12 6 3 3 21 - 18 21
4. Шарлеруа 12 6 3 3 25 - 20 21
5. Антверпен 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
7. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
8. Серкль Брюгге 0:0 12 5 3 4 19 - 14 18
9. Эйпен 12 4 2 6 18 - 20 14
10. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Сент-Трейден 12 4 2 6 9 - 16 14
12. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
13. Зульте-Варегем 11 3 3 5 15 - 21 12
14. АХ Лёвен 12 2 6 4 17 - 21 12
15. Остенде 11 3 2 6 11 - 17 11
16. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
17. Серен Юнайтед 2:1 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 1:2 11 0 3 8 12 - 27 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Жорж Микаутадзе из команды Серен Юнайтед забивает с точки!
  • Желтая карточка
    38'
    Бибаув Ваутер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серен Юнайтед
Ничья
Беерсхот-Вильрейк
2.45
4.05
8.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серен Юнайтед 2:1 Беерсхот-Вильрейк онлайн


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Серен Юнайтед
Беерсхот-Вильрейк

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