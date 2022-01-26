Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:1
Второй тайм: 61'
Стадион: Kehrwegstadion
18' Желтая карточкаКалут Александро
19' Желтая карточкаЛамбер Борис
0:1
45' ГолЭмон Рено
Ход матча
18'
19'
45'
0:1
46'
28
Эрис
Жонатан
32
Бек
Андреас
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
24
Гнака
Силас
11
Н'Дри
Конан
16
Бодар
Арно
11
Доннум
Арон
24
Кафаро
Матьё
18
Эмон
Рено
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бек АндреасПолузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
-
24 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Нападающий
-
18 Эмон РеноНападающий
- Запасные игроки
-
14 Нкунку НильсЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Элснер Лука
История личных встреч
Эйпен
Стандард
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|6 (1)
|0.25
|Агбаду Эммануэль
|5
|0.21
|Нгой Жульен
|4
|0.17
|Каембе Эдо
|4
|0.17
|Петерс Стеф
|2
|0.08
|Эрис Жонатан
|2
|0.08
|Н'Дри Конан
|1
|0.04
|Нуху Айзек
|1
|0.04
|Бек Андреас
|1
|0.04
|Ламбер Борис
|1
|0.04
|Колс Йенс
|1
|0.04
|Эмбало Карлос
|1
|0.04
|Кейта Сибири
|1
|0.04
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|4
|0.17
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.09
|Доннум Арон
|2
|0.09
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.09
|Тапсоба Абдул
|2
|0.09
|Лайфис Константинос
|2
|0.09
|Эмон Рено
|2
|0.09
|Мулека Джексон
|2
|0.09
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0.04
|Фаи Коллинс
|1
|0.04
|Николя Гавори
|1
|0.04
|Бастьен Самюэль
|1
|0.04
|Бокади Мервей
|1
|0.04
|Кафаро Матьё
|1
|0.04
|Дюссенн Ноэ
|1 (1)
|0.04
|Раскин Николас
|0
|0
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агбаду Эммануэль
|7
|0
|Петерс Стеф
|6
|0
|Ламбер Борис
|6
|0
|Амат Хорди
|4
|1
|Бек Андреас
|5
|0
|Нуху Айзек
|5
|0
|Колс Йенс
|4
|0
|Превляк Смаил
|4
|0
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Деом Жером
|3
|0
|Н'Дри Конан
|3
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кейта Сибири
|1
|0
|Gary Magnee
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клаусс Жоао
|6
|0
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Фаи Коллинс
|2
|2
|Дюссенн Ноэ
|5
|0
|Раскин Николас
|5
|0
|Сике Уго
|5
|0
|Сиссако Мусса
|3
|1
|Бастьен Самюэль
|4
|0
|Амалла Селим
|4
|0
|Павлович Дамьян
|2
|1
|Петерс Дауда
|3
|0
|Доннум Арон
|3
|0
|Мулека Джексон
|3
|0
|Нкунку Нильс
|3
|0
|Рафья Хамза
|3
|0
|Лестьенн Максим
|2
|0
|Цимирот Гойко
|2
|0
|Лайфис Константинос
|2
|0
|Эмон Рено
|2
|0
|Тапсоба Абдул
|2
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Бокади Мервей
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Калут Александро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
15
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
1
8%
1
7%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
3
25%
6
40%
76-90
Пропущено
20
18
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
15%
4
22%
1-15
3
15%
4
22%
16-30
3
15%
4
22%
31-45
5
25%
1
6%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
4
20%
1
6%
76-90
Забито
19
10
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
11%
1
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
2
20%
31-45
3
16%
3
30%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
7
37%
3
30%
76-90
Пропущено
19
19
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
21%
4
21%
31-45
3
16%
6
32%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
8
42%
4
21%
76-90
Забито
31
25
15 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 5
3
10%
2
8%
1-15
5
16%
1
4%
16-30
7
23%
3
12%
31-45
3
10%
7
28%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
10
32%
9
36%
76-90
Пропущено
39
37
15 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
3
8%
6
16%
1-15
5
13%
5
14%
16-30
7
18%
8
22%
31-45
8
21%
7
19%
46-60
4
10%
6
16%
61-75
12
31%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0
Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2
Стандард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1
АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|23
|17
|2
|4
|58 - 21
|53
|2.
|Брюгге
|23
|12
|8
|3
|45 - 30
|44
|3.
|Антверпен
|23
|13
|5
|5
|43 - 26
|44
|4.
|Андерлехт
|23
|11
|9
|3
|52 - 27
|42
|5.
|Шарлеруа
|24
|10
|7
|7
|39 - 33
|37
|6.
|Гент
|24
|10
|7
|7
|36 - 25
|37
|7.
|Кортрейк
|23
|8
|10
|5
|30 - 26
|34
|8.
|Мехелен
|22
|10
|3
|9
|37 - 38
|33
|9.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|10.
|Серкль Брюгге
|23
|9
|4
|10
|34 - 29
|31
|11.
|Сент-Трейден
|24
|8
|4
|12
|26 - 35
|28
|12.
|Стандард
|1:0
|23
|7
|7
|9
|26 - 37
|28
|13.
|АХ Лёвен
|1:1
|23
|6
|9
|8
|31 - 38
|27
|14.
|Эйпен
|0:1
|24
|7
|5
|12
|31 - 40
|26
|15.
|Зульте-Варегем
|1:1
|23
|6
|6
|11
|33 - 49
|24
|16.
|Остенде
|23
|7
|3
|13
|25 - 46
|24
|17.
|Серен Юнайтед
|23
|6
|1
|16
|24 - 51
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|22
|3
|3
|16
|19 - 47
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|25 - 12
|25
|2.
|Антверпен
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|3.
|Гент
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|4.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|5.
|Брюгге
|11
|6
|5
|0
|24 - 12
|23
|6.
|Андерлехт
|11
|5
|5
|1
|26 - 15
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Шарлеруа
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|9.
|Кортрейк
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|10.
|АХ Лёвен
|1:1
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|11.
|Серкль Брюгге
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|12.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|13.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|14.
|Серен Юнайтед
|11
|4
|1
|6
|13 - 22
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|1:1
|12
|3
|3
|6
|18 - 28
|12
|16.
|Эйпен
|0:1
|12
|3
|3
|6
|13 - 20
|12
|17.
|Стандард
|1:0
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|3
|0
|9
|8 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|9
|1
|1
|33 - 9
|28
|2.
|Андерлехт
|12
|6
|4
|2
|26 - 12
|22
|3.
|Брюгге
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|4.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|5.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|7.
|Стандард
|1:0
|12
|5
|3
|4
|15 - 19
|18
|8.
|Серкль Брюгге
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|9.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|10.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|9 - 16
|14
|11.
|Эйпен
|0:1
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|12.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|13.
|Зульте-Варегем
|1:1
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|14.
|АХ Лёвен
|1:1
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|Остенде
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|16.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|12
|2
|0
|10
|11 - 29
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3