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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Эйпен
0:2
Конец матча

Стадион:
Стандард
0'
18' Желтая карточка
Калут Александро
19' Желтая карточка
Ламбер Борис
0:1
45' Гол
Эмон Рено
87' Желтая карточка
Нкунку Нильс
0:2
90' Гол
Драгус Денис
90'+5
33
Нуруден
Абдул
28
Эрис
Жонатан
22
Агбаду
Эммануэль
5
Амат
Хорди
32
Бек
Андреас
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
24
Гнака
Силас
8
Петерс
Стеф
11
Н'Дри
Конан
7
Нгой
Жульен
16
Бодар
Арно
2
Девале
Жиль
3
Аль-Дахиль
Амин
34
Лайфис
Константинос
31
Калут
Александро
11
Доннум
Арон
20
Бокади
Мервей
26
Раскин
Николас
24
Кафаро
Матьё
17
Мулека
Джексон
18
Эмон
Рено
Эйпен
3-4-1-2
Стандард
4-4-2

История личных встреч

Эйпен
Стандард

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
0:4
К
0:1
ПДА
2:2
ПДА
1:2
ПДА
3:0
ПДА
3:0
ПДА
2:1
ПДА
3:2
ПДА
1:1
ЛП
2:2
ЛП
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 6 (1) 0.25
Агбаду Эммануэль 5 0.21
Нгой Жульен 4 0.17
Каембе Эдо 4 0.17
Петерс Стеф 2 0.08
Эрис Жонатан 2 0.08
Н'Дри Конан 1 0.04
Нуху Айзек 1 0.04
Бек Андреас 1 0.04
Ламбер Борис 1 0.04
Колс Йенс 1 0.04
Эмбало Карлос 1 0.04
Кейта Сибири 1 0.04
Амат Хорди 0 0
Коне Мамаду 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 5 0.22
Клаусс Жоао 2 (1) 0.09
Доннум Арон 2 0.09
Амалла Селим 2 (1) 0.09
Тапсоба Абдул 2 0.09
Лайфис Константинос 2 0.09
Эмон Рено 2 0.09
Мулека Джексон 2 0.09
Карсела-Гонсалес Мехди 1 0.04
Фаи Коллинс 1 0.04
Николя Гавори 1 0.04
Бастьен Самюэль 1 0.04
Бокади Мервей 1 0.04
Кафаро Матьё 1 0.04
Дюссенн Ноэ 1 (1) 0.04
Раскин Николас 0 0
Цимирот Гойко 0 0
Сике Уго 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агбаду Эммануэль 7 0
Петерс Стеф 6 0
Ламбер Борис 6 0
Амат Хорди 4 1
Бек Андреас 5 0
Нуху Айзек 5 0
Колс Йенс 4 0
Превляк Смаил 4 0
Эрис Жонатан 3 0
Деом Жером 3 0
Н'Дри Конан 3 0
Нгой Жульен 2 0
Каембе Эдо 2 0
Коне Мамаду 1 0
Химмельман Робин 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кейта Сибири 1 0
Gary Magnee 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клаусс Жоао 6 0
Аль-Дахиль Амин 4 1
Фаи Коллинс 2 2
Дюссенн Ноэ 5 0
Раскин Николас 5 0
Сике Уго 5 0
Сиссако Мусса 3 1
Бастьен Самюэль 4 0
Амалла Селим 4 0
Нкунку Нильс 4 0
Павлович Дамьян 2 1
Петерс Дауда 3 0
Доннум Арон 3 0
Мулека Джексон 3 0
Рафья Хамза 3 0
Лестьенн Максим 2 0
Цимирот Гойко 2 0
Лайфис Константинос 2 0
Эмон Рено 2 0
Тапсоба Абдул 2 0
Николя Гавори 1 0
Девале Жиль 1 0
Бокади Мервей 1 0
Бодар Арно 1 0
Драгус Денис 1 0
Калут Александро 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
17
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 12
1
8%
1
6%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
3
25%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
3
25%
7
41%
76-90

Пропущено

22
18
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
14%
4
22%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
4
18%
4
22%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
2
9%
4
22%
61-75
5
23%
1
6%
76-90

Забито

19
10
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
11%
1
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
2
20%
31-45
3
16%
3
30%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
7
37%
3
30%
76-90

Пропущено

19
19
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
21%
4
21%
31-45
3
16%
6
32%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
8
42%
4
21%
76-90

Забито

31
27
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
3
10%
2
7%
1-15
5
16%
1
4%
16-30
7
23%
4
15%
31-45
3
10%
7
26%
46-60
3
10%
3
11%
61-75
10
32%
10
37%
76-90

Пропущено

41
37
16 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
3
7%
6
16%
1-15
5
12%
5
14%
16-30
8
20%
8
22%
31-45
8
20%
7
19%
46-60
4
10%
6
16%
61-75
13
32%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0
Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2
Стандард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1
АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 23 17 2 4 58 - 21 53
2. Брюгге 23 12 8 3 45 - 30 44
3. Антверпен 23 13 5 5 43 - 26 44
4. Андерлехт 0:0 24 11 10 3 52 - 27 43
5. Шарлеруа 24 10 7 7 39 - 33 37
6. Гент 24 10 7 7 36 - 25 37
7. Кортрейк 23 8 10 5 30 - 26 34
8. Мехелен 22 10 3 9 37 - 38 33
9. Серкль Брюгге 0:0 24 9 5 10 34 - 29 32
10. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
11. Сент-Трейден 24 8 4 12 26 - 35 28
12. Стандард 23 7 7 9 27 - 37 28
13. АХ Лёвен 23 6 9 8 31 - 38 27
14. Эйпен 24 7 5 12 31 - 41 26
15. Зульте-Варегем 23 6 6 11 33 - 49 24
16. Остенде 23 7 3 13 25 - 46 24
17. Серен Юнайтед 2:1 24 7 1 16 26 - 52 22
18. Беерсхот-Вильрейк 1:2 23 3 3 17 20 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 25 - 12 25
2. Антверпен 12 7 3 2 25 - 13 24
3. Гент 12 7 3 2 25 - 14 24
4. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
5. Брюгге 11 6 5 0 24 - 12 23
6. Андерлехт 0:0 12 5 6 1 26 - 15 21
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Шарлеруа 12 4 4 4 14 - 13 16
9. Кортрейк 10 4 4 2 13 - 11 16
10. Серен Юнайтед 2:1 12 5 1 6 15 - 23 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 0:0 12 4 2 6 15 - 15 14
13. Сент-Трейден 12 4 2 6 17 - 19 14
14. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 11 2 4 5 11 - 18 10
18. Беерсхот-Вильрейк 1:2 12 3 0 9 8 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 11 9 1 1 33 - 9 28
2. Андерлехт 0:0 12 6 4 2 26 - 12 22
3. Брюгге 12 6 3 3 21 - 18 21
4. Шарлеруа 12 6 3 3 25 - 20 21
5. Антверпен 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
7. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
8. Серкль Брюгге 0:0 12 5 3 4 19 - 14 18
9. Эйпен 12 4 2 6 18 - 20 14
10. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Сент-Трейден 12 4 2 6 9 - 16 14
12. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
13. Зульте-Варегем 11 3 3 5 15 - 21 12
14. АХ Лёвен 12 2 6 4 17 - 21 12
15. Остенде 11 3 2 6 11 - 17 11
16. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
17. Серен Юнайтед 2:1 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 1:2 11 0 3 8 12 - 27 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Эмон Рено бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Ламбер Борис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Alexandro Calut получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эйпен 0:2 Стандард онлайн


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