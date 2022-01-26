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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Андерлехт
0:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
25' Красная карточка
Худт Уэсли
45' Желтая карточка
Ванхутт Шарль
58'

Ход матча

25'
Худт Уэсли
 
29'
Делькруа Ханнес
Раман Бенито
 
32'
 
Денкей Кевин
Сомерс Тибо
45'
 
Ванхутт Шарль
46'
Zeno Debast
Делькруа Ханнес
 
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Серкль Брюгге
4.10
3.92
5.20
Все Коэффициенты
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
54
Сарделла
Киллиан
2
Магальян
Лисандро
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
7
Амузу
Френсис
8
Каллен
Джош
11
Рафаэлов
Лиор
51
Версхарен
Яри
9
Раман
Бенито
23
Зиркзее
Джошуа
1
Дидийон
Томас
8
Декостере
Роббе
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
18
Мьянге
Сенна
22
Лопес
Леонардо
14
Ванхутт
Шарль
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
10
Хотич
Дино
11
Матондо
Рабби
34
Сомерс
Тибо
Андерлехт
4-4-2
Серкль Брюгге
4-3-3

История личных встреч

Андерлехт
Серкль Брюгге

18 матчей

100%
18 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

25 матчей

72%
8%
20%
18 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
1:2
К
1:0
ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
4:2
ЛЖ
0:2
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:4
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 10 0.42
Рафаэлов Лиор 9 (2) 0.38
Раман Бенито 7 (1) 0.29
Гомес Серхио 5 (3) 0.21
Версхарен Яри 5 0.21
Амузу Френсис 4 0.17
Куаме Кристиан 4 0.17
Ашимеру Маджид 2 0.08
Мурильо Микаэль 1 0.04
Телин Исаак 1 0.04
Худт Уэсли 1 0.04
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.04
Олссон Кристоффер 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хотич Дино 5 (3) 0.21
Матондо Рабби 5 0.21
Миллан Алехандро 3 (2) 0.13
Деман Оливье 3 0.13
Уткус Эдгарас 3 0.13
Сомерс Тибо 3 0.13
Рубио Вальдо 2 0.08
Даланн Йеспер 2 0.08
Попович Борис 2 0.08
David Sousa 1 0.04
Витиньо Виктор II 1 0.04
Мьянге Сенна 1 0.04
Лопес Леонардо 1 0.04
Ванхутт Шарль 1 0.04
Денкей Кевин 1 0.04
Велковски Димитар 0 0
Декостере Роббе 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 5 1
Амузу Френсис 6 0
Худт Уэсли 4 1
Олссон Кристоффер 5 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Раман Бенито 2 1
Ашимеру Маджид 2 1
Куаме Кристиан 1 1
Каллен Джош 2 0
Гомес Серхио 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Рафаэлов Лиор 1 0
Магальян Лисандро 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Леонардо 9 0
Уткус Эдгарас 7 0
Деман Оливье 6 0
Даланн Йеспер 5 0
Матондо Рабби 3 1
Хотич Дино 3 0
Ванхутт Шарль 3 0
Декостере Роббе 3 0
Миллан Алехандро 3 0
David Sousa 2 0
Велковски Димитар 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Мьянге Сенна 2 0
Сомерс Тибо 2 0
Попович Борис 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Кануте Франк 1 0
Денкей Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
19
6 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
0
0%
2
11%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
7
29%
29%
5
26%
61-75
7
29%
29%
6
32%
76-90

Пропущено

17
13
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
15%
31-45
3
18%
4
31%
46-60
2
12%
4
31%
61-75
4
24%
3
23%
76-90

Забито

26
15
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
3
12%
2
13%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
4
15%
4
27%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
7
27%
2
13%
61-75
5
19%
4
27%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
25%
5
33%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
4
27%
76-90

Забито

50
34
18 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 14
3 Не забивали 3
3
6%
4
12%
1-15
7
14%
4
12%
16-30
8
16%
7
21%
31-45
6
12%
2
6%
46-60
14
28%
7
21%
61-75
12
24%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

29
28
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 18
6
21%
5
18%
1-15
3
10%
3
11%
16-30
4
14%
3
11%
31-45
4
14%
6
21%
46-60
3
10%
4
14%
61-75
9
31%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0
Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0
Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 23 17 2 4 58 - 21 53
2. Брюгге 23 12 8 3 45 - 30 44
3. Антверпен 23 13 5 5 43 - 26 44
4. Андерлехт 0:0 24 11 10 3 52 - 27 43
5. Шарлеруа 24 10 7 7 39 - 33 37
6. Гент 24 10 7 7 36 - 25 37
7. Кортрейк 23 8 10 5 30 - 26 34
8. Мехелен 22 10 3 9 37 - 38 33
9. Серкль Брюгге 0:0 24 9 5 10 34 - 29 32
10. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
11. Сент-Трейден 24 8 4 12 26 - 35 28
12. Стандард 23 7 7 9 27 - 37 28
13. АХ Лёвен 23 6 9 8 31 - 38 27
14. Эйпен 24 7 5 12 31 - 41 26
15. Зульте-Варегем 23 6 6 11 33 - 49 24
16. Остенде 23 7 3 13 25 - 46 24
17. Серен Юнайтед 2:1 24 7 1 16 26 - 52 22
18. Беерсхот-Вильрейк 1:2 23 3 3 17 20 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 25 - 12 25
2. Антверпен 12 7 3 2 25 - 13 24
3. Гент 12 7 3 2 25 - 14 24
4. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
5. Брюгге 11 6 5 0 24 - 12 23
6. Андерлехт 0:0 12 5 6 1 26 - 15 21
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Шарлеруа 12 4 4 4 14 - 13 16
9. Кортрейк 10 4 4 2 13 - 11 16
10. Серен Юнайтед 2:1 12 5 1 6 15 - 23 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 0:0 12 4 2 6 15 - 15 14
13. Сент-Трейден 12 4 2 6 17 - 19 14
14. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 11 2 4 5 11 - 18 10
18. Беерсхот-Вильрейк 1:2 12 3 0 9 8 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 11 9 1 1 33 - 9 28
2. Андерлехт 0:0 12 6 4 2 26 - 12 22
3. Брюгге 12 6 3 3 21 - 18 21
4. Шарлеруа 12 6 3 3 25 - 20 21
5. Антверпен 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
7. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
8. Серкль Брюгге 0:0 12 5 3 4 19 - 14 18
9. Эйпен 12 4 2 6 18 - 20 14
10. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Сент-Трейден 12 4 2 6 9 - 16 14
12. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
13. Зульте-Варегем 11 3 3 5 15 - 21 12
14. АХ Лёвен 12 2 6 4 17 - 21 12
15. Остенде 11 3 2 6 11 - 17 11
16. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
17. Серен Юнайтед 2:1 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 1:2 11 0 3 8 12 - 27 3
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Серкль Брюгге
4.10
3.92
5.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Андерлехт 0:0 Серкль Брюгге онлайн


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Андерлехт
Серкль Брюгге

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