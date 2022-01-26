Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Lotto Park
25' Красная карточкаХудт Уэсли
45' Желтая карточкаВанхутт Шарль
Ход матча
25'
45'
17
Гомес
Серхио
18
Мьянге
Сенна
10
Хотич
Дино
34
Сомерс
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Леони ТеоПолузащитник
-
-
56 Zeno Debast
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноНападающий
- Нападающий
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
История личных встреч
Андерлехт
Серкль Брюгге
18 матчей
100%
18 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
25 матчей
72%
8%
20%
18 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|10
|0.42
|Рафаэлов Лиор
|9 (2)
|0.38
|Раман Бенито
|7 (1)
|0.29
|Гомес Серхио
|5 (3)
|0.21
|Версхарен Яри
|5
|0.21
|Амузу Френсис
|4
|0.17
|Куаме Кристиан
|4
|0.17
|Ашимеру Маджид
|2
|0.08
|Мурильо Микаэль
|1
|0.04
|Телин Исаак
|1
|0.04
|Худт Уэсли
|1
|0.04
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.04
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хотич Дино
|5 (3)
|0.21
|Матондо Рабби
|5
|0.21
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.13
|Деман Оливье
|3
|0.13
|Уткус Эдгарас
|3
|0.13
|Сомерс Тибо
|3
|0.13
|Рубио Вальдо
|2
|0.08
|Даланн Йеспер
|2
|0.08
|Попович Борис
|2
|0.08
|David Sousa
|1
|0.04
|Витиньо Виктор II
|1
|0.04
|Мьянге Сенна
|1
|0.04
|Лопес Леонардо
|1
|0.04
|Ванхутт Шарль
|1
|0.04
|Денкей Кевин
|1
|0.04
|Велковски Димитар
|0
|0
|Декостере Роббе
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Микаэль
|5
|1
|Амузу Френсис
|6
|0
|Худт Уэсли
|4
|1
|Олссон Кристоффер
|5
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Раман Бенито
|2
|1
|Ашимеру Маджид
|2
|1
|Куаме Кристиан
|1
|1
|Каллен Джош
|2
|0
|Гомес Серхио
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|Магальян Лисандро
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|9
|0
|Уткус Эдгарас
|7
|0
|Деман Оливье
|6
|0
|Даланн Йеспер
|5
|0
|Матондо Рабби
|3
|1
|Хотич Дино
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Декостере Роббе
|3
|0
|Миллан Алехандро
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Мьянге Сенна
|2
|0
|Сомерс Тибо
|2
|0
|Попович Борис
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Кануте Франк
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
19
6 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
0
0%
2
11%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
7
29%
29%
5
26%
61-75
7
29%
29%
6
32%
76-90
Пропущено
17
13
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
15%
31-45
3
18%
4
31%
46-60
2
12%
4
31%
61-75
4
24%
3
23%
76-90
Забито
26
15
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
3
12%
2
13%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
4
15%
4
27%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
7
27%
2
13%
61-75
5
19%
4
27%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
25%
5
33%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
4
27%
76-90
Забито
50
34
18 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 14
3 Не забивали 3
3
6%
4
12%
1-15
7
14%
4
12%
16-30
8
16%
7
21%
31-45
6
12%
2
6%
46-60
14
28%
7
21%
61-75
12
24%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
29
28
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 18
6
21%
5
18%
1-15
3
10%
3
11%
16-30
4
14%
3
11%
31-45
4
14%
6
21%
46-60
3
10%
4
14%
61-75
9
31%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0
Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0
Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|23
|17
|2
|4
|58 - 21
|53
|2.
|Брюгге
|23
|12
|8
|3
|45 - 30
|44
|3.
|Антверпен
|23
|13
|5
|5
|43 - 26
|44
|4.
|Андерлехт
|0:0
|24
|11
|10
|3
|52 - 27
|43
|5.
|Шарлеруа
|24
|10
|7
|7
|39 - 33
|37
|6.
|Гент
|24
|10
|7
|7
|36 - 25
|37
|7.
|Кортрейк
|23
|8
|10
|5
|30 - 26
|34
|8.
|Мехелен
|22
|10
|3
|9
|37 - 38
|33
|9.
|Серкль Брюгге
|0:0
|24
|9
|5
|10
|34 - 29
|32
|10.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|11.
|Сент-Трейден
|24
|8
|4
|12
|26 - 35
|28
|12.
|Стандард
|23
|7
|7
|9
|27 - 37
|28
|13.
|АХ Лёвен
|23
|6
|9
|8
|31 - 38
|27
|14.
|Эйпен
|24
|7
|5
|12
|31 - 41
|26
|15.
|Зульте-Варегем
|23
|6
|6
|11
|33 - 49
|24
|16.
|Остенде
|23
|7
|3
|13
|25 - 46
|24
|17.
|Серен Юнайтед
|2:1
|24
|7
|1
|16
|26 - 52
|22
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1:2
|23
|3
|3
|17
|20 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|25 - 12
|25
|2.
|Антверпен
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|3.
|Гент
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|4.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|5.
|Брюгге
|11
|6
|5
|0
|24 - 12
|23
|6.
|Андерлехт
|0:0
|12
|5
|6
|1
|26 - 15
|21
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Шарлеруа
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|9.
|Кортрейк
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|10.
|Серен Юнайтед
|2:1
|12
|5
|1
|6
|15 - 23
|16
|11.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|0:0
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|13.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|14.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|3
|6
|18 - 28
|12
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1:2
|12
|3
|0
|9
|8 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|9
|1
|1
|33 - 9
|28
|2.
|Андерлехт
|0:0
|12
|6
|4
|2
|26 - 12
|22
|3.
|Брюгге
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|4.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|5.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|7.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|8.
|Серкль Брюгге
|0:0
|12
|5
|3
|4
|19 - 14
|18
|9.
|Эйпен
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|10.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|9 - 16
|14
|12.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|13.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|14.
|АХ Лёвен
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|Остенде
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|16.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|2:1
|12
|2
|0
|10
|11 - 29
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1:2
|11
|0
|3
|8
|12 - 27
|3