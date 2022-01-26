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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Андерлехт
0:2
Конец матча

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
25' Красная карточка
Худт Уэсли
45' Желтая карточка
Ванхутт Шарль
67' Желтая карточка
Магальян Лисандро
0:1
68' Гол
Матондо Рабби
86' Желтая карточка
Матондо Рабби
0:2
87' Гол
Кануте Франк
90'+5
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
54
Сарделла
Киллиан
2
Магальян
Лисандро
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
7
Амузу
Френсис
8
Каллен
Джош
11
Рафаэлов
Лиор
51
Версхарен
Яри
9
Раман
Бенито
23
Зиркзее
Джошуа
1
Дидийон
Томас
8
Декостере
Роббе
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
18
Мьянге
Сенна
22
Лопес
Леонардо
14
Ванхутт
Шарль
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
10
Хотич
Дино
11
Матондо
Рабби
34
Сомерс
Тибо
Андерлехт
4-4-2
Серкль Брюгге
4-3-3

История личных встреч

Андерлехт
Серкль Брюгге

18 матчей

100%
18 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

25 матчей

72%
8%
20%
18 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
1:2
К
1:0
ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
4:2
ЛЖ
0:2
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:4
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 10 0.42
Рафаэлов Лиор 9 (2) 0.38
Раман Бенито 7 (1) 0.29
Гомес Серхио 5 (3) 0.21
Версхарен Яри 5 0.21
Амузу Френсис 4 0.17
Куаме Кристиан 4 0.17
Ашимеру Маджид 2 0.08
Мурильо Микаэль 1 0.04
Телин Исаак 1 0.04
Худт Уэсли 1 0.04
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.04
Олссон Кристоффер 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матондо Рабби 6 0.25
Хотич Дино 5 (3) 0.21
Миллан Алехандро 3 (2) 0.13
Деман Оливье 3 0.13
Уткус Эдгарас 3 0.13
Сомерс Тибо 3 0.13
Рубио Вальдо 2 0.08
Даланн Йеспер 2 0.08
Попович Борис 2 0.08
David Sousa 1 0.04
Витиньо Виктор II 1 0.04
Мьянге Сенна 1 0.04
Лопес Леонардо 1 0.04
Кануте Франк 1 0.04
Ванхутт Шарль 1 0.04
Денкей Кевин 1 0.04
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Велковски Димитар 0 0
Декостере Роббе 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 5 1
Амузу Френсис 6 0
Худт Уэсли 4 1
Олссон Кристоффер 5 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Раман Бенито 2 1
Ашимеру Маджид 2 1
Куаме Кристиан 1 1
Магальян Лисандро 2 0
Каллен Джош 2 0
Гомес Серхио 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Рафаэлов Лиор 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Леонардо 9 0
Уткус Эдгарас 7 0
Деман Оливье 6 0
Матондо Рабби 4 1
Даланн Йеспер 5 0
Хотич Дино 3 0
Ванхутт Шарль 3 0
Декостере Роббе 3 0
Миллан Алехандро 3 0
David Sousa 2 0
Велковски Димитар 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Мьянге Сенна 2 0
Сомерс Тибо 2 0
Попович Борис 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Кануте Франк 1 0
Денкей Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
21
6 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
14 Не забивали 12
0
0%
2
10%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
7
29%
29%
6
29%
61-75
7
29%
29%
7
33%
76-90

Пропущено

19
13
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
2
15%
31-45
3
16%
4
31%
46-60
3
16%
4
31%
61-75
5
26%
3
23%
76-90

Забито

26
15
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
3
12%
2
13%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
4
15%
4
27%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
7
27%
2
13%
61-75
5
19%
4
27%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
25%
5
33%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
4
27%
76-90

Забито

50
36
18 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 15
4 Не забивали 3
3
6%
4
11%
1-15
7
14%
4
11%
16-30
8
16%
7
19%
31-45
6
12%
2
6%
46-60
14
28%
8
22%
61-75
12
24%
11
31%
76-90

Пропущено

31
28
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 18
6
19%
5
18%
1-15
3
10%
3
11%
16-30
4
13%
3
11%
31-45
4
13%
6
21%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
10
32%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Мехелен - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0
Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0
Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 23 17 2 4 58 - 21 53
2. Брюгге 23 12 8 3 45 - 30 44
3. Антверпен 23 13 5 5 43 - 26 44
4. Андерлехт 24 11 9 4 52 - 29 42
5. Шарлеруа 24 10 7 7 39 - 33 37
6. Гент 24 10 7 7 36 - 25 37
7. Серкль Брюгге 24 10 4 10 36 - 29 34
8. Кортрейк 23 8 10 5 30 - 26 34
9. Мехелен 22 10 3 9 37 - 38 33
10. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
11. Сент-Трейден 24 8 4 12 26 - 35 28
12. Стандард 23 7 7 9 27 - 37 28
13. АХ Лёвен 23 6 9 8 31 - 38 27
14. Эйпен 24 7 5 12 31 - 41 26
15. Зульте-Варегем 23 6 6 11 33 - 49 24
16. Остенде 23 7 3 13 25 - 46 24
17. Серен Юнайтед 24 7 1 16 26 - 52 22
18. Беерсхот-Вильрейк 23 3 3 17 20 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 25 - 12 25
2. Антверпен 12 7 3 2 25 - 13 24
3. Гент 12 7 3 2 25 - 14 24
4. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
5. Брюгге 11 6 5 0 24 - 12 23
6. Андерлехт 12 5 5 2 26 - 17 20
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Шарлеруа 12 4 4 4 14 - 13 16
9. Кортрейк 10 4 4 2 13 - 11 16
10. Серен Юнайтед 12 5 1 6 15 - 23 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 12 4 2 6 15 - 15 14
13. Сент-Трейден 12 4 2 6 17 - 19 14
14. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 11 2 4 5 11 - 18 10
18. Беерсхот-Вильрейк 12 3 0 9 8 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 11 9 1 1 33 - 9 28
2. Андерлехт 12 6 4 2 26 - 12 22
3. Брюгге 12 6 3 3 21 - 18 21
4. Шарлеруа 12 6 3 3 25 - 20 21
5. Антверпен 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Серкль Брюгге 12 6 2 4 21 - 14 20
7. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Эйпен 12 4 2 6 18 - 20 14
10. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Сент-Трейден 12 4 2 6 9 - 16 14
12. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
13. Зульте-Варегем 11 3 3 5 15 - 21 12
14. АХ Лёвен 12 2 6 4 17 - 21 12
15. Остенде 11 3 2 6 11 - 17 11
16. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
17. Серен Юнайтед 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 3 8 12 - 27 3
Где смотреть матч Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге онлайн


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