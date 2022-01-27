Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
21
Франко
Алан
14
Милитао
Эдер
19
Рафинья
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альфаро Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Милитао ЭдерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Рафинья ДиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Алвес ДаниэлЗащитник
-
16 Теллес АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тите
История личных встреч
Эквадор
Бразилия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эквадор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстрада Майкл
|5
|0.36
|Плата Гонсало
|3
|0.21
|Валенсия Эннер
|3 (1)
|0.21
|Кайседо Мойсес
|2
|0.14
|Мена Анхель
|2
|0.14
|Эступиньян Первис
|2
|0.14
|Арболеда Роберт
|1
|0.07
|Арреага Хавьер
|1
|0.07
|Banner Caicedo
|1
|0.07
|Торрес Феликс
|1
|0.07
|Инкапье Пьеро
|1
|0.07
|Груэсо Карлос
|1 (1)
|0.07
|Bryan Angulo
|0
|0
|Леон Луис
|0
|0
|Byron Castillo
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
Бразилия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|7 (3)
|0.54
|Фирмино Роберто
|3
|0.23
|Ришарлисон
|3
|0.23
|Рафинья Диас
|2
|0.15
|Рибейро Эвертон
|2
|0.15
|Маркиньос Маркос
|2
|0.15
|Пакета Лукас
|2
|0.15
|Габриэл Барбоза
|2 (1)
|0.15
|Антони
|1
|0.08
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.08
|Мело Артур
|1
|0.08
|Жезус Габриэль
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
Карточки
Эквадор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плата Гонсало
|2
|1
|Валенсия Эннер
|3
|0
|Мена Анхель
|2
|0
|Домингес Александр
|2
|0
|Груэсо Карлос
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Byron Castillo
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Сорноса Хуниор
|0
|1
|Ибарра Ренато
|1
|0
|Пресиадо Эдуар
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Joao Rojas III
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Торрес Феликс
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Перласа Педро
|1
|0
|Паласиос Диего
|1
|0
Бразилия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Неймар
|3
|0
|Маркиньос Маркос
|3
|0
|Фред Сантос
|3
|0
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Пакета Лукас
|2
|0
|Соарес Дуглас
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Жезус Габриэль
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
4
24%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
5
29%
29%
5
42%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
1
17%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
33%
2
14%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
2
25%
1
50%
76-90
Забито
23
26
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
5
22%
3
12%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
5
22%
3
12%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
1
4%
7
27%
61-75
7
30%
7
27%
76-90
Пропущено
13
5
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
8%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
5
38%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эквадор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сальвадор - Эквадор 1:1 Чили - Эквадор 0:2 Эквадор - Венесуэла 1:0 Мексика - Эквадор 2:3
Колумбия - Эквадор 0:0 Венесуэла - Эквадор 2:1 Эквадор - Боливия 3:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Эквадор - Чили 0:0 Эквадор - Парагвай 2:0 Аргентина - Эквадор 3:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Эквадор - Перу 2:2 Венесуэла - Эквадор 2:2 Колумбия - Эквадор 1:0 Эквадор - Перу 1:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Эквадор - Боливия 2:1 Эквадор - Колумбия 6:1 Боливия - Эквадор 2:3
Бразилия
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0
Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Венесуэла 1:0 Перу - Бразилия 2:4 Бразилия - Боливия 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 4
|35
|2.
|Аргентина
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|20 - 6
|29
|3.
|Эквадор
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 13
|23
|4.
|Колумбия
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|16 - 17
|17
|5.
|Перу
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|17
|6.
|Уругвай
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 21
|16
|7.
|Чили
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|8.
|Боливия
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 28
|15
|9.
|Парагвай
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|9 - 18
|13
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|9 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 1
|18
|2.
|Эквадор
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|3.
|Аргентина
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|4.
|Боливия
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 7
|13
|5.
|Уругвай
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Чили
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|7.
|Колумбия
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Перу
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|Парагвай
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|2.
|Аргентина
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|3.
|Перу
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|4.
|Эквадор
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|5.
|Колумбия
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|6.
|Парагвай
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|2 - 9
|6
|7.
|Уругвай
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|8.
|Чили
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|9.
|Боливия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 21
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 14
|0
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Прогнозы на матч Эквадор - Бразилия
Исход игры
Эквадор
3.4% (5)
Ничья
18.9% (28)
Бразилия
77.7% (115)
Тотал 2.5
Больше
45.74% (59)
Меньше
54.26% (70)
Обе команды забьют
Да
58.91% (76)
Нет
41.09% (53)
Популярный счёт
1:2 Бразилия
27% (40)
0:1 Бразилия
22.3% (33)
1:1 Ничья
12.2% (18)
1:3 Бразилия
10.8% (16)
0:2 Бразилия
8.8% (13)
0:0 Ничья
2.7% (4)
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