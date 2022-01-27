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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Эквадор
FIFA #55
 
Позже
Бразилия
FIFA #2
22
Домингес
Александр
17
Пресиадо
Анхело
2
Торрес
Феликс
3
Инкапье
Пьеро
7
Эступиньян
Первис
21
Франко
Алан
8
Груэсо
Карлос
23
Кайседо
Мойсес
19
Плата
Гонсало
13
Валенсия
Эннер
11
Эстрада
Майкл
1
Алиссон
Бекер
2
Эмерсон
Жуниор
14
Милитао
Эдер
3
Силва
Тьяго
6
Алекс
Сандро
8
Фред
Сантос
11
Коутиньо
Филиппе
5
Каземиро
Карлос
19
Рафинья
Диас
7
Кунья
Матеус
20
Винисиус
Жуниор
Эквадор
4-4-2
Бразилия
4-3-3

История личных встреч

Эквадор
Бразилия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

КА
1:1
ОМЮА
2:0
ОМЮА
2:0
ОМЮА
0:3
КА
0:0
ТМС
1:0
КА
4:2
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Эквадор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстрада Майкл 5 0.36
Плата Гонсало 3 0.21
Валенсия Эннер 3 (1) 0.21
Кайседо Мойсес 2 0.14
Мена Анхель 2 0.14
Эступиньян Первис 2 0.14
Арболеда Роберт 1 0.07
Арреага Хавьер 1 0.07
Banner Caicedo 1 0.07
Торрес Феликс 1 0.07
Инкапье Пьеро 1 0.07
Груэсо Карлос 1 (1) 0.07
Bryan Angulo 0 0
Леон Луис 0 0
Byron Castillo 0 0
Франко Алан 0 0
Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 7 (3) 0.54
Фирмино Роберто 3 0.23
Ришарлисон 3 0.23
Рафинья Диас 2 0.15
Рибейро Эвертон 2 0.15
Маркиньос Маркос 2 0.15
Пакета Лукас 2 0.15
Габриэл Барбоза 2 (1) 0.15
Антони 1 0.08
Коутиньо Филиппе 1 0.08
Мело Артур 1 0.08
Жезус Габриэль 0 0
Лоди Ренан 0 0
Данило Луис 0 0
Фред Сантос 0 0

Карточки

Эквадор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плата Гонсало 2 1
Валенсия Эннер 3 0
Мена Анхель 2 0
Домингес Александр 2 0
Груэсо Карлос 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Byron Castillo 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Сорноса Хуниор 0 1
Ибарра Ренато 1 0
Пресиадо Эдуар 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Joao Rojas III 1 0
Франко Алан 1 0
Торрес Феликс 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Перласа Педро 1 0
Паласиос Диего 1 0
Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неймар 3 0
Маркиньос Маркос 3 0
Фред Сантос 3 0
Фабиньо Энрике 2 0
Каземиро Карлос 2 0
Пакета Лукас 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Антони 1 0
Силва Тьяго 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Ришарлисон 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Милитао Эдер 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
4
24%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
5
29%
29%
5
42%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
1
17%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
33%
2
14%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
2
25%
1
50%
76-90

Забито

23
26
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
5
22%
3
12%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
5
22%
3
12%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
1
4%
7
27%
61-75
7
30%
7
27%
76-90

Пропущено

13
5
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
8%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
5
38%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эквадор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сальвадор - Эквадор 1:1 Чили - Эквадор 0:2 Эквадор - Венесуэла 1:0 Мексика - Эквадор 2:3
Колумбия - Эквадор 0:0 Венесуэла - Эквадор 2:1 Эквадор - Боливия 3:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Эквадор - Чили 0:0 Эквадор - Парагвай 2:0 Аргентина - Эквадор 3:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Эквадор - Перу 2:2 Венесуэла - Эквадор 2:2 Колумбия - Эквадор 1:0 Эквадор - Перу 1:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Эквадор - Боливия 2:1 Эквадор - Колумбия 6:1 Боливия - Эквадор 2:3
Бразилия
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0
Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Венесуэла 1:0 Перу - Бразилия 2:4 Бразилия - Боливия 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 13 11 2 0 27 - 4 35
2. Аргентина Заявка 13 8 5 0 20 - 6 29
3. Эквадор Заявка 14 7 2 5 23 - 13 23
4. Колумбия Заявка 14 3 8 3 16 - 17 17
5. Перу Заявка 14 5 2 7 15 - 20 17
6. Уругвай Заявка 14 4 4 6 14 - 21 16
7. Чили Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
8. Боливия Заявка 14 4 3 7 20 - 28 15
9. Парагвай Заявка 14 2 7 5 9 - 18 13
10. Венесуэла Заявка 14 2 1 11 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 6 0 0 15 - 1 18
2. Эквадор Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3. Аргентина Заявка 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Боливия Заявка 7 4 1 2 15 - 7 13
5. Уругвай Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Чили Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
7. Колумбия Заявка 7 2 4 1 8 - 6 10
8. Перу Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Парагвай Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
10. Венесуэла Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 7 5 2 0 12 - 3 17
2. Аргентина Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
3. Перу Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
4. Эквадор Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
5. Колумбия Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
6. Парагвай Заявка 7 1 3 3 2 - 9 6
7. Уругвай Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
8. Чили Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
9. Боливия Заявка 7 0 2 5 5 - 21 2
10. Венесуэла Заявка 7 0 0 7 2 - 14 0
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Где смотреть матч Эквадор - Бразилия онлайн


Прогнозы на матч Эквадор - Бразилия

Исход игры
Эквадор
3.4% (5)
Ничья
18.9% (28)
Бразилия
77.7% (115)
Тотал 2.5
Больше
45.74% (59)
Меньше
54.26% (70)
Обе команды забьют
Да
58.91% (76)
Нет
41.09% (53)
Популярный счёт
1:2 Бразилия
27% (40)
0:1 Бразилия
22.3% (33)
1:1 Ничья
12.2% (18)
1:3 Бразилия
10.8% (16)
0:2 Бразилия
8.8% (13)
0:0 Ничья
2.7% (4)
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Эквадор
Бразилия

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