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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Парагвай
FIFA #38
 
Позже
Уругвай
FIFA #15
Прогнозы 46
Парагвай 13% (6)
X 34.8% (16)
Уругвай 52.2% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Парагвай
Ничья
Уругвай
3.29
3.19
2.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Парагвай
Уругвай

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

10 матчей

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

КА
1:0
ОМЮА
0:0
ОМЮА
1:2
ОМЮА
4:0
КА
1:1
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
1:1
КА
3:0
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Парагвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Анхель 4 (2) 0.29
Гамарра Алехандро 2 0.14
Санабрия Антонио 1 0.07
Хименес Гастон 1 0.07
Мартинес Эктор II 1 0.07
Эспинола Альберто 0 0
Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 5 (4) 0.36
Де Арраскаэта Джорджиан 3 (1) 0.21
Кавани Эдинсон 1 0.07
Перейро Гастон 1 0.07
Вальверде Федерико 1 0.07
Макси Гомес 1 0.07
Нуньес Дарвин 1 0.07
Альварес Агустин 1 0.07
Нандес Найтан 0 0
Весино Матиас 0 0
Торрейра Лукас 0 0
Joaquin Piquerez 0 0
Родригес Брайан II 0 0

Карточки

Парагвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 3 1
Альдерете Омар 3 1
Алонсо Хуниор 4 0
Морель Хорхе 4 0
Перес Эрнан 3 0
Гомес Густаво 3 0
Альмирон Мигель 3 0
Ромеро Анхель 2 0
Лусена Анхель 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Лескано Дарио 1 0
Барейро Антонио 1 0
Хименес Гастон 1 0
Эспинола Альберто 1 0
Matias Rojas II 1 0
Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 4 0
Касерес Мартин 3 0
Нандес Найтан 3 0
Кавани Эдинсон 1 1
Коатес Себастьян 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Годин Диего 1 0
Родригес Джонатан 1 0
Весино Матиас 1 0
Хименес Хосе 1 0
Гонсалес Джованни 1 0
Макси Гомес 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
3
43%
76-90

Пропущено

8
15
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
25%
4
27%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
38%
2
13%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
1
17%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
2
20%
5
36%
76-90

Пропущено

17
21
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
3
18%
6
29%
31-45
3
18%
4
19%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
7
41%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Парагвай
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Колумбия - Парагвай 0:0 Парагвай - Чили 0:1 Боливия - Парагвай 4:0 Чили - Парагвай 2:0
Парагвай - Аргентина 0:0 Парагвай - Венесуэла 2:1 Парагвай - Колумбия 1:1 Эквадор - Парагвай 2:0 Перу - Парагвай 3:3 Уругвай - Парагвай 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Парагвай - Боливия 3:1 Парагвай - Бразилия 0:2 Уругвай - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 2:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Венесуэла - Парагвай 0:1 Парагвай - Перу 2:2 Саудовская Аравия - Парагвай 0:0
Уругвай
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Боливия - Уругвай 3:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Бразилия - Уругвай 4:1 Аргентина - Уругвай 3:0
Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Уругвай - Боливия 4:2 Перу - Уругвай 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Парагвай 1:0 Боливия - Уругвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Аргентина - Уругвай 1:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Колумбия - Уругвай 0:3 Эквадор - Уругвай 4:2 Уругвай - Чили 2:1 Аргентина - Уругвай 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 13 11 2 0 27 - 4 35
2. Аргентина Заявка 13 8 5 0 20 - 6 29
3. Эквадор Заявка 14 7 2 5 23 - 13 23
4. Колумбия Заявка 14 3 8 3 16 - 17 17
5. Перу Заявка 14 5 2 7 15 - 20 17
6. Уругвай Заявка 14 4 4 6 14 - 21 16
7. Чили Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
8. Боливия Заявка 14 4 3 7 20 - 28 15
9. Парагвай Заявка 14 2 7 5 9 - 18 13
10. Венесуэла Заявка 14 2 1 11 9 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 6 0 0 15 - 1 18
2. Эквадор Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3. Аргентина Заявка 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Боливия Заявка 7 4 1 2 15 - 7 13
5. Уругвай Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Чили Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
7. Колумбия Заявка 7 2 4 1 8 - 6 10
8. Перу Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Парагвай Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
10. Венесуэла Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 7 5 2 0 12 - 3 17
2. Аргентина Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
3. Перу Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
4. Эквадор Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
5. Колумбия Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
6. Парагвай Заявка 7 1 3 3 2 - 9 6
7. Уругвай Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
8. Чили Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
9. Боливия Заявка 7 0 2 5 5 - 21 2
10. Венесуэла Заявка 7 0 0 7 2 - 14 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Парагвай - Уругвай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2022, осталось 2 дня 17 часов 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Парагвай 13% (6)
    X 34.8% (16)
    Уругвай 52.2% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Парагвай
    Ничья
    Уругвай
    3.29
    3.19
    2.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Парагвай - Уругвай онлайн


    Прогнозы на матч Парагвай - Уругвай

    Исход игры
    Парагвай
    13% (6)
    Ничья
    34.8% (16)
    Уругвай
    52.2% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (26)
    Меньше
    43.48% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    80.43% (37)
    Нет
    19.57% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Уругвай
    39.1% (18)
    1:1 Ничья
    26.1% (12)
    0:1 Уругвай
    10.9% (5)
    2:1 Парагвай
    8.7% (4)
    0:0 Ничья
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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