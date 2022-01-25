Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
История личных встреч
Парагвай
Уругвай
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
10 матчей
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Парагвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Анхель
|4 (2)
|0.29
|Гамарра Алехандро
|2
|0.14
|Санабрия Антонио
|1
|0.07
|Хименес Гастон
|1
|0.07
|Мартинес Эктор II
|1
|0.07
|Эспинола Альберто
|0
|0
Уругвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|5 (4)
|0.36
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3 (1)
|0.21
|Кавани Эдинсон
|1
|0.07
|Перейро Гастон
|1
|0.07
|Вальверде Федерико
|1
|0.07
|Макси Гомес
|1
|0.07
|Нуньес Дарвин
|1
|0.07
|Альварес Агустин
|1
|0.07
|Нандес Найтан
|0
|0
|Весино Матиас
|0
|0
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Joaquin Piquerez
|0
|0
|Родригес Брайан II
|0
|0
Карточки
Парагвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|3
|1
|Альдерете Омар
|3
|1
|Алонсо Хуниор
|4
|0
|Морель Хорхе
|4
|0
|Перес Эрнан
|3
|0
|Гомес Густаво
|3
|0
|Альмирон Мигель
|3
|0
|Ромеро Анхель
|2
|0
|Лусена Анхель
|2
|0
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Лескано Дарио
|1
|0
|Барейро Антонио
|1
|0
|Хименес Гастон
|1
|0
|Эспинола Альберто
|1
|0
|Matias Rojas II
|1
|0
Уругвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|4
|0
|Касерес Мартин
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|1
|Коатес Себастьян
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Годин Диего
|1
|0
|Родригес Джонатан
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Гонсалес Джованни
|1
|0
|Макси Гомес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
3
43%
76-90
Пропущено
8
15
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
25%
4
27%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
1
17%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
2
20%
5
36%
76-90
Пропущено
17
21
5 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
6%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
3
18%
6
29%
31-45
3
18%
4
19%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
7
41%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Парагвай
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Колумбия - Парагвай 0:0 Парагвай - Чили 0:1 Боливия - Парагвай 4:0 Чили - Парагвай 2:0
Парагвай - Аргентина 0:0 Парагвай - Венесуэла 2:1 Парагвай - Колумбия 1:1 Эквадор - Парагвай 2:0 Перу - Парагвай 3:3 Уругвай - Парагвай 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Парагвай - Боливия 3:1 Парагвай - Бразилия 0:2 Уругвай - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 2:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Венесуэла - Парагвай 0:1 Парагвай - Перу 2:2 Саудовская Аравия - Парагвай 0:0
Уругвай
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Боливия - Уругвай 3:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Бразилия - Уругвай 4:1 Аргентина - Уругвай 3:0
Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Уругвай - Боливия 4:2 Перу - Уругвай 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Парагвай 1:0 Боливия - Уругвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Аргентина - Уругвай 1:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Колумбия - Уругвай 0:3 Эквадор - Уругвай 4:2 Уругвай - Чили 2:1 Аргентина - Уругвай 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 4
|35
|2.
|Аргентина
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|20 - 6
|29
|3.
|Эквадор
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 13
|23
|4.
|Колумбия
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|16 - 17
|17
|5.
|Перу
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|17
|6.
|Уругвай
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 21
|16
|7.
|Чили
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|8.
|Боливия
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 28
|15
|9.
|Парагвай
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|9 - 18
|13
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|9 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 1
|18
|2.
|Эквадор
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|3.
|Аргентина
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|4.
|Боливия
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 7
|13
|5.
|Уругвай
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Чили
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|7.
|Колумбия
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Перу
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|Парагвай
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|2.
|Аргентина
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|3.
|Перу
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|4.
|Эквадор
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|5.
|Колумбия
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|6.
|Парагвай
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|2 - 9
|6
|7.
|Уругвай
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|8.
|Чили
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|9.
|Боливия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 21
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 14
|0
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Прогнозы на матч Парагвай - Уругвай
Исход игры
Парагвай
13% (6)
Ничья
34.8% (16)
Уругвай
52.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (26)
Меньше
43.48% (20)
Обе команды забьют
Да
80.43% (37)
Нет
19.57% (9)
Популярный счёт
1:2 Уругвай
39.1% (18)
1:1 Ничья
26.1% (12)
0:1 Уругвай
10.9% (5)
2:1 Парагвай
8.7% (4)
0:0 Ничья
4.3% (2)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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