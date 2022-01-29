Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Ян Брейдель
31' Желтая карточкаВитиньо Виктор
34' Желтая карточкаД'Арпино Максим
50' Желтая карточкаМедли Зех
Ход матча
31'
34'
50'
18
Мьянге
Сенна
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
34
Бэтцнер
Ник
29
Д'Хасе
Робби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикНападающий
- Нападающий
-
29 Д'Хасе РоббиНападающий
- Запасные игроки
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Markus Pflanz
История личных встреч
Серкль Брюгге
Остенде
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матондо Рабби
|6
|0.24
|Хотич Дино
|5 (3)
|0.2
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.12
|Деман Оливье
|3
|0.12
|Уткус Эдгарас
|3
|0.12
|Сомерс Тибо
|3
|0.12
|Рубио Вальдо
|2
|0.08
|Даланн Йеспер
|2
|0.08
|Попович Борис
|2
|0.08
|David Sousa
|1
|0.04
|Витиньо Виктор II
|1
|0.04
|Мьянге Сенна
|1
|0.04
|Лопес Леонардо
|1
|0.04
|Кануте Франк
|1
|0.04
|Ванхутт Шарль
|1
|0.04
|Денкей Кевин
|1
|0.04
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
|Декостере Роббе
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|11 (1)
|0.46
|Амброз Тьерри
|5
|0.21
|Бэтцнер Ник
|2
|0.08
|Якель Фредерик
|2
|0.08
|Амаде Альфонс
|2
|0.08
|Квасина Марко
|1
|0.04
|Капон Брехт
|1
|0.04
|Медли Зех
|1
|0.04
|Роша Кенни
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Д'Арпино Максим
|0
|0
|Д'Хасе Робби
|0
|0
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|9
|0
|Уткус Эдгарас
|7
|0
|Деман Оливье
|6
|0
|Матондо Рабби
|4
|1
|Даланн Йеспер
|5
|0
|Хотич Дино
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Декостере Роббе
|3
|0
|Миллан Алехандро
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Мьянге Сенна
|2
|0
|Сомерс Тибо
|2
|0
|Попович Борис
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Кануте Франк
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаде Альфонс
|6
|1
|Фортес Стивен
|3
|2
|Гейе Махтар
|6
|0
|Матам Тео Ндика
|6
|0
|Козьелло Венсан
|3
|1
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Танье Антон
|4
|0
|Бэтцнер Ник
|4
|0
|Квасина Марко
|3
|0
|Роша Кенни
|3
|0
|Якель Фредерик
|3
|0
|Теате Артур
|1
|1
|Макгихан Кэмерон
|2
|0
|Хендри Джек
|2
|0
|Д'Арпино Максим
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Капон Брехт
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Данкан Кайл
|1
|0
|Медли Зех
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 18
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
3
27%
31-45
1
7%
4
36%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
27%
1
9%
76-90
Пропущено
15
17
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
5
33%
0
0%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
1
7%
2
12%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Забито
21
14
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
2
10%
3
21%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
6
29%
4
29%
61-75
7
33%
3
21%
76-90
Пропущено
13
29
2 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
6
21%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
2
15%
5
17%
31-45
4
31%
3
10%
46-60
4
31%
6
21%
61-75
3
23%
7
24%
76-90
Забито
36
25
15 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 6
3 Не забивали 10
4
11%
4
16%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
7
19%
3
12%
31-45
2
6%
6
24%
46-60
8
22%
6
24%
61-75
11
31%
4
16%
76-90
Пропущено
28
46
11 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 21
5
18%
6
13%
1-15
3
11%
5
11%
16-30
3
11%
7
15%
31-45
6
21%
7
15%
46-60
4
14%
9
20%
61-75
7
25%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4
Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2
Остенде
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гент - Остенде 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2
Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|24
|17
|3
|4
|58 - 21
|54
|2.
|Брюгге
|24
|12
|9
|3
|45 - 30
|45
|3.
|Антверпен
|23
|13
|5
|5
|43 - 26
|44
|4.
|Андерлехт
|24
|11
|9
|4
|52 - 29
|42
|5.
|Шарлеруа
|25
|11
|7
|7
|40 - 33
|40
|6.
|Гент
|24
|10
|7
|7
|36 - 25
|37
|7.
|Серкль Брюгге
|0:0
|25
|10
|5
|10
|36 - 29
|35
|8.
|Кортрейк
|23
|8
|10
|5
|30 - 26
|34
|9.
|Мехелен
|22
|10
|3
|9
|37 - 38
|33
|10.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|11.
|Сент-Трейден
|25
|8
|4
|13
|26 - 36
|28
|12.
|Стандард
|23
|7
|7
|9
|27 - 37
|28
|13.
|Эйпен
|25
|7
|6
|12
|31 - 41
|27
|14.
|АХ Лёвен
|23
|6
|9
|8
|31 - 38
|27
|15.
|Зульте-Варегем
|24
|6
|7
|11
|36 - 52
|25
|16.
|Остенде
|0:0
|24
|7
|4
|13
|25 - 46
|25
|17.
|Серен Юнайтед
|25
|7
|2
|16
|26 - 52
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|24
|3
|4
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|25 - 12
|25
|2.
|Антверпен
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|3.
|Гент
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|4.
|Брюгге
|12
|6
|6
|0
|24 - 12
|24
|5.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|26 - 17
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Серен Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|15 - 23
|17
|9.
|Шарлеруа
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|10.
|Кортрейк
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|11.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|0:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 15
|15
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Остенде
|0:0
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|3
|6
|18 - 28
|12
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|9
|2
|1
|33 - 9
|29
|2.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|3.
|Андерлехт
|12
|6
|4
|2
|26 - 12
|22
|4.
|Брюгге
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|5.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Серкль Брюгге
|0:0
|12
|6
|2
|4
|21 - 14
|20
|7.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|9.
|Эйпен
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|10.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|9 - 16
|14
|12.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|13.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|18 - 24
|13
|14.
|АХ Лёвен
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|Остенде
|0:0
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|16.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|12
|2
|0
|10
|11 - 29
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|3
|8
|12 - 27
|3