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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серкль Брюгге
0:1
Конец матча

Стадион:
Остенде
0'
31' Желтая карточка
Витиньо Виктор
34' Желтая карточка
Д'Арпино Максим
51' Желтая карточка
Медли Зех
0:1
76' Гол
Д'Арпино Максим
90'+6
1
Дидийон
Томас
8
Декостере
Роббе
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
18
Мьянге
Сенна
14
Ванхутт
Шарль
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
10
Хотич
Дино
22
Лопес
Леонардо
23
Деман
Оливье
11
Матондо
Рабби
28
Юбер
Гийом
3
Медли
Зех
33
Танье
Антон
15
Якель
Фредерик
7
Матам
Тео
Ндика
6
Д'Арпино
Максим
8
Макгихан
Кэмерон
4
Данкан
Кайл
34
Бэтцнер
Ник
68
Амброз
Тьерри
29
Д'Хасе
Робби
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Остенде
3-4-3

История личных встреч

Серкль Брюгге
Остенде

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
1:1
К
3:1
ПДА
0:1
ТМС
3:1
ПДА
3:1
ТМК
1:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
КБ
1:2
КБ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матондо Рабби 6 0.24
Хотич Дино 5 (3) 0.2
Миллан Алехандро 3 (2) 0.12
Деман Оливье 3 0.12
Уткус Эдгарас 3 0.12
Сомерс Тибо 3 0.12
Рубио Вальдо 2 0.08
Даланн Йеспер 2 0.08
Попович Борис 2 0.08
David Sousa 1 0.04
Витиньо Виктор II 1 0.04
Мьянге Сенна 1 0.04
Лопес Леонардо 1 0.04
Кануте Франк 1 0.04
Ванхутт Шарль 1 0.04
Денкей Кевин 1 0.04
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Велковски Димитар 0 0
Декостере Роббе 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 11 (1) 0.46
Амброз Тьерри 5 0.21
Бэтцнер Ник 2 0.08
Якель Фредерик 2 0.08
Амаде Альфонс 2 0.08
Квасина Марко 1 0.04
Капон Брехт 1 0.04
Д'Арпино Максим 1 0.04
Медли Зех 1 0.04
Роша Кенни 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Д'Хасе Робби 0 0
Сакамото Тацухиро 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Леонардо 9 0
Уткус Эдгарас 7 0
Деман Оливье 6 0
Матондо Рабби 4 1
Даланн Йеспер 5 0
Хотич Дино 3 0
Ванхутт Шарль 3 0
Декостере Роббе 3 0
Миллан Алехандро 3 0
David Sousa 2 0
Велковски Димитар 2 0
Витиньо Виктор II 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Мьянге Сенна 2 0
Сомерс Тибо 2 0
Попович Борис 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Кануте Франк 1 0
Денкей Кевин 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаде Альфонс 6 1
Фортес Стивен 3 2
Гейе Махтар 6 0
Матам Тео Ндика 6 0
Козьелло Венсан 3 1
Амброз Тьерри 4 0
Танье Антон 4 0
Бэтцнер Ник 4 0
Квасина Марко 3 0
Роша Кенни 3 0
Якель Фредерик 3 0
Теате Артур 1 1
Макгихан Кэмерон 2 0
Хендри Джек 2 0
Д'Арпино Максим 2 0
Д'Хасе Робби 2 0
Капон Брехт 1 0
Боонен Инди 1 0
Данкан Кайл 1 0
Медли Зех 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
3
25%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
27%
2
17%
76-90

Пропущено

16
17
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
5
31%
0
0%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
5
31%
5
29%
29%
76-90

Забито

21
14
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
2
10%
3
21%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
6
29%
4
29%
61-75
7
33%
3
21%
76-90

Пропущено

13
29
2 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
6
21%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
2
15%
5
17%
31-45
4
31%
3
10%
46-60
4
31%
6
21%
61-75
3
23%
7
24%
76-90

Забито

36
26
15 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 7
4 Не забивали 10
4
11%
4
15%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
7
19%
3
12%
31-45
2
6%
6
23%
46-60
8
22%
6
23%
61-75
11
31%
5
19%
76-90

Пропущено

29
46
11 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 21
5
17%
6
13%
1-15
3
10%
5
11%
16-30
3
10%
7
15%
31-45
6
21%
7
15%
46-60
4
14%
9
20%
61-75
8
28%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4
Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2
Остенде
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гент - Остенде 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2
Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 24 17 3 4 58 - 21 54
2. Брюгге 24 12 9 3 45 - 30 45
3. Антверпен 23 13 5 5 43 - 26 44
4. Андерлехт 24 11 9 4 52 - 29 42
5. Шарлеруа 25 11 7 7 40 - 33 40
6. Гент 24 10 7 7 36 - 25 37
7. Серкль Брюгге 25 10 4 11 36 - 30 34
8. Кортрейк 23 8 10 5 30 - 26 34
9. Мехелен 22 10 3 9 37 - 38 33
10. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
11. Сент-Трейден 25 8 4 13 26 - 36 28
12. Стандард 23 7 7 9 27 - 37 28
13. Остенде 24 8 3 13 26 - 46 27
14. Эйпен 25 7 6 12 31 - 41 27
15. АХ Лёвен 23 6 9 8 31 - 38 27
16. Зульте-Варегем 24 6 7 11 36 - 52 25
17. Серен Юнайтед 25 7 2 16 26 - 52 23
18. Беерсхот-Вильрейк 24 3 4 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 25 - 12 25
2. Антверпен 12 7 3 2 25 - 13 24
3. Гент 12 7 3 2 25 - 14 24
4. Брюгге 12 6 6 0 24 - 12 24
5. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
6. Андерлехт 12 5 5 2 26 - 17 20
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Серен Юнайтед 13 5 2 6 15 - 23 17
9. Шарлеруа 12 4 4 4 14 - 13 16
10. Кортрейк 10 4 4 2 13 - 11 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 11 2 4 5 11 - 18 10
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 9 2 1 33 - 9 29
2. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
3. Андерлехт 12 6 4 2 26 - 12 22
4. Брюгге 12 6 3 3 21 - 18 21
5. Антверпен 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Серкль Брюгге 12 6 2 4 21 - 14 20
7. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Эйпен 13 4 3 6 18 - 20 15
10. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Остенде 12 4 2 6 12 - 17 14
12. Сент-Трейден 12 4 2 6 9 - 16 14
13. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
14. Зульте-Варегем 12 3 4 5 18 - 24 13
15. АХ Лёвен 12 2 6 4 17 - 21 12
16. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
17. Серен Юнайтед 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 3 8 12 - 27 3
Где смотреть матч Серкль Брюгге 0:1 Остенде онлайн


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