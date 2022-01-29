Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
31' Желтая карточкаВитиньо Виктор
34' Желтая карточкаД'Арпино Максим
51' Желтая карточкаМедли Зех
0:1
76' ГолД'Арпино Максим
Ход матча
31'
34'
51'
76'
0:1
18
Мьянге
Сенна
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
34
Бэтцнер
Ник
29
Д'Хасе
Робби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикНападающий
- Нападающий
-
29 Д'Хасе РоббиНападающий
- Запасные игроки
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Markus Pflanz
История личных встреч
Серкль Брюгге
Остенде
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матондо Рабби
|6
|0.24
|Хотич Дино
|5 (3)
|0.2
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.12
|Деман Оливье
|3
|0.12
|Уткус Эдгарас
|3
|0.12
|Сомерс Тибо
|3
|0.12
|Рубио Вальдо
|2
|0.08
|Даланн Йеспер
|2
|0.08
|Попович Борис
|2
|0.08
|David Sousa
|1
|0.04
|Витиньо Виктор II
|1
|0.04
|Мьянге Сенна
|1
|0.04
|Лопес Леонардо
|1
|0.04
|Кануте Франк
|1
|0.04
|Ванхутт Шарль
|1
|0.04
|Денкей Кевин
|1
|0.04
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
|Декостере Роббе
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|11 (1)
|0.46
|Амброз Тьерри
|5
|0.21
|Бэтцнер Ник
|2
|0.08
|Якель Фредерик
|2
|0.08
|Амаде Альфонс
|2
|0.08
|Квасина Марко
|1
|0.04
|Капон Брехт
|1
|0.04
|Д'Арпино Максим
|1
|0.04
|Медли Зех
|1
|0.04
|Роша Кенни
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Д'Хасе Робби
|0
|0
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|9
|0
|Уткус Эдгарас
|7
|0
|Деман Оливье
|6
|0
|Матондо Рабби
|4
|1
|Даланн Йеспер
|5
|0
|Хотич Дино
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Декостере Роббе
|3
|0
|Миллан Алехандро
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Мьянге Сенна
|2
|0
|Сомерс Тибо
|2
|0
|Попович Борис
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Кануте Франк
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаде Альфонс
|6
|1
|Фортес Стивен
|3
|2
|Гейе Махтар
|6
|0
|Матам Тео Ндика
|6
|0
|Козьелло Венсан
|3
|1
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Танье Антон
|4
|0
|Бэтцнер Ник
|4
|0
|Квасина Марко
|3
|0
|Роша Кенни
|3
|0
|Якель Фредерик
|3
|0
|Теате Артур
|1
|1
|Макгихан Кэмерон
|2
|0
|Хендри Джек
|2
|0
|Д'Арпино Максим
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Капон Брехт
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Данкан Кайл
|1
|0
|Медли Зех
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
3
25%
31-45
1
7%
4
33%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
27%
2
17%
76-90
Пропущено
16
17
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
5
31%
0
0%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
5
31%
5
29%
29%
76-90
Забито
21
14
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
2
10%
3
21%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
6
29%
4
29%
61-75
7
33%
3
21%
76-90
Пропущено
13
29
2 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
6
21%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
2
15%
5
17%
31-45
4
31%
3
10%
46-60
4
31%
6
21%
61-75
3
23%
7
24%
76-90
Забито
36
26
15 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 7
4 Не забивали 10
4
11%
4
15%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
7
19%
3
12%
31-45
2
6%
6
23%
46-60
8
22%
6
23%
61-75
11
31%
5
19%
76-90
Пропущено
29
46
11 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 21
5
17%
6
13%
1-15
3
10%
5
11%
16-30
3
10%
7
15%
31-45
6
21%
7
15%
46-60
4
14%
9
20%
61-75
8
28%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4
Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2
Остенде
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гент - Остенде 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2
Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|24
|17
|3
|4
|58 - 21
|54
|2.
|Брюгге
|24
|12
|9
|3
|45 - 30
|45
|3.
|Антверпен
|23
|13
|5
|5
|43 - 26
|44
|4.
|Андерлехт
|24
|11
|9
|4
|52 - 29
|42
|5.
|Шарлеруа
|25
|11
|7
|7
|40 - 33
|40
|6.
|Гент
|24
|10
|7
|7
|36 - 25
|37
|7.
|Серкль Брюгге
|25
|10
|4
|11
|36 - 30
|34
|8.
|Кортрейк
|23
|8
|10
|5
|30 - 26
|34
|9.
|Мехелен
|22
|10
|3
|9
|37 - 38
|33
|10.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|11.
|Сент-Трейден
|25
|8
|4
|13
|26 - 36
|28
|12.
|Стандард
|23
|7
|7
|9
|27 - 37
|28
|13.
|Остенде
|24
|8
|3
|13
|26 - 46
|27
|14.
|Эйпен
|25
|7
|6
|12
|31 - 41
|27
|15.
|АХ Лёвен
|23
|6
|9
|8
|31 - 38
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|24
|6
|7
|11
|36 - 52
|25
|17.
|Серен Юнайтед
|25
|7
|2
|16
|26 - 52
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|24
|3
|4
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|25 - 12
|25
|2.
|Антверпен
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|3.
|Гент
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|4.
|Брюгге
|12
|6
|6
|0
|24 - 12
|24
|5.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|26 - 17
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Серен Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|15 - 23
|17
|9.
|Шарлеруа
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|10.
|Кортрейк
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|11.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|3
|6
|18 - 28
|12
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|9
|2
|1
|33 - 9
|29
|2.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|3.
|Андерлехт
|12
|6
|4
|2
|26 - 12
|22
|4.
|Брюгге
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|5.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Серкль Брюгге
|12
|6
|2
|4
|21 - 14
|20
|7.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|9.
|Эйпен
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|10.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|Остенде
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|12.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|9 - 16
|14
|13.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|14.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|18 - 24
|13
|15.
|АХ Лёвен
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|16.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|12
|2
|0
|10
|11 - 29
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|3
|8
|12 - 27
|3