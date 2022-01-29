Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:3
Первый тайм: 45+'
Стадион: Olympisch Stadion
1:0
8' ГолХольцхаузер Рафаэль
1:1
30' ГолКутеса Дерек
41' Желтая карточкаБурден Пьер
1:2
41' ПенальтиГано Зиньо
44' Желтая карточкаКутеса Дерек
1:3
45' ГолDion De Neve
Ход матча
8'
30'
1:1
41'
41'
1:2
44'
45'
1:3
55
Stipe
Radic
15
Бурден
Пьер
18
Сануси
Райан
16
Питермат
Том
29
Де
Смет
Тибо
21
Сек
Ибраима
19
Кутеса
Дерек
93
Гано
Зиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Stipe RadicЗащитник
-
15 Бурден ПьерЗащитник
- Полузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
-
29 Де Смет ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Риго ДантеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Torrente
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
-
19 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фадера АлиюНападающий
-
54 Dion De Neve
-
Главный тренер: Timmy Simons
История личных встреч
Беерсхот-Вильрейк
Зульте-Варегем
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольцхаузер Рафаэль
|4 (1)
|0.17
|Нубисси Мариус
|4
|0.17
|Дом Джорен
|3
|0.13
|Шенклэнд Лоуренс
|3
|0.13
|Берг Ян
|2
|0.08
|Кайседо Мойсес
|1
|0.04
|Лемос Маурисио
|1
|0.04
|Саньянг Абдулия
|1
|0.04
|Сумаре Исса
|1
|0.04
|Бурден Пьер
|0
|0
|Вака Рамиро
|0
|0
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Ванхамел Майк
|0
|0
|Судзуки Мусаси
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|14 (2)
|0.58
|Гано Зиньо
|11
|0.46
|Кутеса Дерек
|3
|0.13
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.08
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.08
|Dion De Neve
|1
|0.04
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.04
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Хамфриз Кэмерон
|0
|0
Карточки
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|6
|2
|Хольцхаузер Рафаэль
|5
|1
|Берг Ян
|4
|1
|Stipe Radic
|2
|2
|Питермат Том
|4
|0
|Бурден Пьер
|4
|0
|Халемия Мохамед Реда
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|Сумаре Исса
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Лемос Маурисио
|2
|0
|Вака Рамиро
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Бибаув Ваутер
|1
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|Нубисси Мариус
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|4
|1
|Бойя Франк
|4
|1
|Де Бок Лоренс
|5
|0
|Юбер Давид
|4
|0
|Хамфриз Кэмерон
|4
|0
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Сиранни Алессандро
|3
|0
|Думбия Идрисса
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Гано Зиньо
|2
|0
|Сек Ибраима
|2
|0
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|Кутеса Дерек
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
20 Не забивали 13
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
50%
6
38%
76-90
Пропущено
21
20
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
19%
5
25%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
5
24%
4
20%
31-45
4
19%
3
15%
46-60
5
24%
4
20%
61-75
1
5%
3
15%
76-90
Забито
12
18
1 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 2
15 Не забивали 13
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
5
42%
3
17%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
5
42%
7
39%
76-90
Пропущено
27
28
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
5
19%
1
4%
1-15
3
11%
4
14%
16-30
5
19%
4
14%
31-45
5
19%
7
25%
46-60
2
7%
8
29%
61-75
7
26%
4
14%
76-90
Забито
20
34
5 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 23
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 3
1
5%
4
12%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
2
10%
4
12%
31-45
5
25%
5
15%
46-60
1
5%
5
15%
61-75
9
45%
13
38%
76-90
Пропущено
48
48
24 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 19
9
19%
6
13%
1-15
5
10%
5
10%
16-30
10
21%
8
17%
31-45
9
19%
10
21%
46-60
7
15%
12
25%
61-75
8
17%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1
Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1
Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|24
|17
|3
|4
|58 - 21
|54
|2.
|Брюгге
|24
|12
|9
|3
|45 - 30
|45
|3.
|Антверпен
|23
|13
|5
|5
|43 - 26
|44
|4.
|Андерлехт
|24
|11
|9
|4
|52 - 29
|42
|5.
|Шарлеруа
|25
|11
|7
|7
|40 - 33
|40
|6.
|Гент
|24
|10
|7
|7
|36 - 25
|37
|7.
|Серкль Брюгге
|24
|10
|4
|10
|36 - 29
|34
|8.
|Кортрейк
|23
|8
|10
|5
|30 - 26
|34
|9.
|Мехелен
|22
|10
|3
|9
|37 - 38
|33
|10.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|11.
|Сент-Трейден
|25
|8
|4
|13
|26 - 36
|28
|12.
|Стандард
|23
|7
|7
|9
|27 - 37
|28
|13.
|АХ Лёвен
|23
|6
|9
|8
|31 - 38
|27
|14.
|Зульте-Варегем
|3:1
|24
|7
|6
|11
|36 - 50
|27
|15.
|Эйпен
|24
|7
|5
|12
|31 - 41
|26
|16.
|Остенде
|23
|7
|3
|13
|25 - 46
|24
|17.
|Серен Юнайтед
|24
|7
|1
|16
|26 - 52
|22
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1:3
|24
|3
|3
|18
|21 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|25 - 12
|25
|2.
|Антверпен
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|3.
|Гент
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|4.
|Брюгге
|12
|6
|6
|0
|24 - 12
|24
|5.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|26 - 17
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Шарлеруа
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|9.
|Кортрейк
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|10.
|Серен Юнайтед
|12
|5
|1
|6
|15 - 23
|16
|11.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|3:1
|12
|3
|3
|6
|18 - 28
|12
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1:3
|13
|3
|0
|10
|9 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|9
|2
|1
|33 - 9
|29
|2.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|3.
|Андерлехт
|12
|6
|4
|2
|26 - 12
|22
|4.
|Брюгге
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|5.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Серкль Брюгге
|12
|6
|2
|4
|21 - 14
|20
|7.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|9.
|Зульте-Варегем
|3:1
|12
|4
|3
|5
|18 - 22
|15
|10.
|Эйпен
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|11.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|12.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|9 - 16
|14
|13.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|14.
|АХ Лёвен
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|Остенде
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|16.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|12
|2
|0
|10
|11 - 29
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|1:3
|11
|0
|3
|8
|12 - 27
|3