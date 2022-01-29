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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Беерсхот-Вильрейк
3:3
Конец матча

Стадион:
Зульте-Варегем
0'
1:0
8' Гол
Константопулос Апостолос
1:1
30' Гол
Кутеса Дерек
41' Желтая карточка
Бурден Пьер
1:2
42' Пенальти
Гано Зиньо
44' Желтая карточка
Кутеса Дерек
1:3
45' Гол
Dion De Neve
2:3
73' Гол
Шенклэнд Лоуренс
80' Желтая карточка
Де Бок Лоренс
3:3
90' Пенальти
Ilias Sebaoui
90' Желтая карточка
Коолс Дион
90'+8
1
Бибаув
Ваутер
66
Константопулос
Апостолос
55
Stipe
Radic
15
Бурден
Пьер
27
Халемия
Мохамед
Реда
18
Сануси
Райан
16
Питермат
Том
29
Де
Смет
Тибо
8
Хольцхаузер
Рафаэль
20
Авенатти
Фелипе
17
Шенклэнд
Лоуренс
1
Боссут
Сэмми
5
Коолс
Дион
76
Дерейк
Тимоти
33
Хамфриз
Кэмерон
27
Де
Бок
Лоренс
6
Юбер
Давид
21
Сек
Ибраима
19
Кутеса
Дерек
9
Воссен
Йелле
17
Жан-Люк
Домпе
93
Гано
Зиньо
Беерсхот-Вильрейк
3-4-1-2
Зульте-Варегем
4-2-3-1

История личных встреч

Беерсхот-Вильрейк
Зульте-Варегем

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
0:3
ПДА
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нубисси Мариус 4 0.17
Шенклэнд Лоуренс 4 0.17
Хольцхаузер Рафаэль 3 (1) 0.13
Дом Джорен 3 0.13
Берг Ян 2 0.08
Кайседо Мойсес 1 0.04
Лемос Маурисио 1 0.04
Саньянг Абдулия 1 0.04
Сумаре Исса 1 0.04
Константопулос Апостолос 1 0.04
Ilias Sebaoui 1 (1) 0.04
Бурден Пьер 0 0
Вака Рамиро 0 0
Исмаила Кулибали 0 0
Ванхамел Майк 0 0
Судзуки Мусаси 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 14 (2) 0.58
Гано Зиньо 12 (1) 0.5
Кутеса Дерек 3 0.13
Жан-Люк Домпе 2 0.08
Сиссако Абдулайе 2 0.08
Dion De Neve 2 0.08
Плетинкс Эвауд 1 0.04
Де Бок Лоренс 0 0
Сиранни Алессандро 0 0
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Коолс Дион 0 0
Хамфриз Кэмерон 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Смет Тибо 6 2
Хольцхаузер Рафаэль 5 1
Берг Ян 4 1
Stipe Radic 2 2
Бурден Пьер 5 0
Питермат Том 4 0
Халемия Мохамед Реда 4 0
Франс Фредерик 2 1
Исмаила Кулибали 3 0
Сумаре Исса 3 0
Дом Джорен 2 0
Лемос Маурисио 2 0
Вака Рамиро 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Бибаув Ваутер 1 0
Ванхамел Майк 1 0
Шенклэнд Лоуренс 1 0
Авенатти Фелипе 1 0
Нубисси Мариус 1 0
Константопулос Апостолос 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 6 0
Сиссако Абдулайе 4 1
Бойя Франк 4 1
Юбер Давид 4 0
Хамфриз Кэмерон 4 0
Срарфи Бассем 4 0
Фадера Алию 4 0
Воссен Йелле 2 1
Жан-Люк Домпе 3 0
Сиранни Алессандро 3 0
Думбия Идрисса 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Дерейк Тимоти 2 0
Гано Зиньо 2 0
Сек Ибраима 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Кристенсен Лассе 1 0
Коолс Дион 1 0
Сормо Бент 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
19
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 13
2
18%
2
11%
1-15
2
18%
4
21%
16-30
1
9%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
5
45%
6
32%
76-90

Пропущено

24
23
14 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
4
17%
6
26%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
7
29%
29%
4
17%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
5
21%
5
22%
61-75
1
4%
4
17%
76-90

Забито

12
18
1 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 2
16 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
5
42%
3
17%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
5
42%
7
39%
76-90

Пропущено

27
28
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
5
19%
1
4%
1-15
3
11%
4
14%
16-30
5
19%
4
14%
31-45
5
19%
7
25%
46-60
2
7%
8
29%
61-75
7
26%
4
14%
76-90

Забито

23
37
6 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 3
2
9%
4
11%
1-15
2
9%
4
11%
16-30
2
9%
6
16%
31-45
5
22%
5
14%
46-60
2
9%
5
14%
61-75
10
43%
13
35%
76-90

Пропущено

51
51
27 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 31
19 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 20
9
18%
7
14%
1-15
6
12%
5
10%
16-30
12
24%
8
16%
31-45
9
18%
10
20%
46-60
7
14%
13
25%
61-75
8
16%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1
Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1
Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 24 17 3 4 58 - 21 54
2. Брюгге 24 12 9 3 45 - 30 45
3. Антверпен 23 13 5 5 43 - 26 44
4. Андерлехт 24 11 9 4 52 - 29 42
5. Шарлеруа 25 11 7 7 40 - 33 40
6. Гент 24 10 7 7 36 - 25 37
7. Серкль Брюгге 24 10 4 10 36 - 29 34
8. Кортрейк 23 8 10 5 30 - 26 34
9. Мехелен 22 10 3 9 37 - 38 33
10. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
11. Сент-Трейден 25 8 4 13 26 - 36 28
12. Стандард 23 7 7 9 27 - 37 28
13. Эйпен 0:0 25 7 6 12 31 - 41 27
14. АХ Лёвен 23 6 9 8 31 - 38 27
15. Зульте-Варегем 24 6 7 11 36 - 52 25
16. Остенде 23 7 3 13 25 - 46 24
17. Серен Юнайтед 0:0 25 7 2 16 26 - 52 23
18. Беерсхот-Вильрейк 24 3 4 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 25 - 12 25
2. Антверпен 12 7 3 2 25 - 13 24
3. Гент 12 7 3 2 25 - 14 24
4. Брюгге 12 6 6 0 24 - 12 24
5. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
6. Андерлехт 12 5 5 2 26 - 17 20
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Серен Юнайтед 0:0 13 5 2 6 15 - 23 17
9. Шарлеруа 12 4 4 4 14 - 13 16
10. Кортрейк 10 4 4 2 13 - 11 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 12 4 2 6 15 - 15 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 0:0 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 11 2 4 5 11 - 18 10
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 9 2 1 33 - 9 29
2. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
3. Андерлехт 12 6 4 2 26 - 12 22
4. Брюгге 12 6 3 3 21 - 18 21
5. Антверпен 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Серкль Брюгге 12 6 2 4 21 - 14 20
7. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Эйпен 0:0 13 4 3 6 18 - 20 15
10. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Сент-Трейден 12 4 2 6 9 - 16 14
12. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
13. Зульте-Варегем 12 3 4 5 18 - 24 13
14. АХ Лёвен 12 2 6 4 17 - 21 12
15. Остенде 11 3 2 6 11 - 17 11
16. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
17. Серен Юнайтед 0:0 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 3 8 12 - 27 3
Где смотреть матч Беерсхот-Вильрейк 3:3 Зульте-Варегем онлайн


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