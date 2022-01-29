Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Stade du Pairay
38' Желтая карточкаСиссе Ибраима
44' Желтая карточкаКолс Йенс
66' Желтая карточкаДеом Жером
71' Желтая карточкаYahya Nadrani
90' Желтая карточкаПетерс Стеф
Ход матча
38'
44'
66'
71'
90'
30
Диш
Гийом
25
Вагё
Молла
17
Кахбах
Матье
88
Мазиз
Юссеф
28
Эрис
Жонатан
32
Бек
Андреас
26
Колс
Йенс
14
Деом
Жером
24
Гнака
Силас
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Вагё МоллаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кахбах МатьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Elias Spago
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Жан-Луи
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бек АндреасПолузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Гнака СиласПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
-
77 Коне МамадуНападающий
-
15 Gary Magnee
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
История личных встреч
Серен Юнайтед
Эйпен
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|8 (2)
|0.32
|Мазиз Юссеф
|7
|0.28
|Джаллоу Абли
|4
|0.16
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.08
|Gerald Kilota
|1
|0.04
|Fabrice Sambu
|1
|0.04
|Дель Фабро Дарио
|1
|0.04
|Yahya Nadrani
|1
|0.04
|Бернье Антуан
|0
|0
|Сиссе Ибраима
|0
|0
|Кахбах Матье
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|6 (1)
|0.24
|Агбаду Эммануэль
|5
|0.2
|Нгой Жульен
|4
|0.16
|Каембе Эдо
|4
|0.16
|Петерс Стеф
|2
|0.08
|Эрис Жонатан
|2
|0.08
|Н'Дри Конан
|1
|0.04
|Нуху Айзек
|1
|0.04
|Бек Андреас
|1
|0.04
|Ламбер Борис
|1
|0.04
|Колс Йенс
|1
|0.04
|Эмбало Карлос
|1
|0.04
|Кейта Сибири
|1
|0.04
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буланже Бенжамен
|6
|1
|Сиссе Ибраима
|7
|0
|Yahya Nadrani
|6
|0
|Gerald Kilota
|5
|0
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|Диш Гийом
|2
|1
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Микаутадзе Жорж
|3
|0
|Wagane Faye
|3
|0
|Бернье Антуан
|2
|0
|Джаллоу Абли
|2
|0
|Сами Лахссаини
|2
|0
|Marsoni Sambu
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Галье Тимоти
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|7
|0
|Агбаду Эммануэль
|7
|0
|Ламбер Борис
|6
|0
|Амат Хорди
|4
|1
|Бек Андреас
|5
|0
|Колс Йенс
|5
|0
|Нуху Айзек
|5
|0
|Превляк Смаил
|4
|0
|Деом Жером
|4
|0
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Н'Дри Конан
|3
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кейта Сибири
|1
|0
|Gary Magnee
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
3
21%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
4
29%
3
16%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
3
21%
7
37%
76-90
Пропущено
22
19
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
2
11%
16-30
1
5%
4
21%
31-45
6
27%
3
16%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
3
14%
8
42%
76-90
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
19 Не забивали 18
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
5
42%
3
25%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Пропущено
28
22
10 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
6
21%
4
18%
31-45
3
11%
5
23%
46-60
5
18%
2
9%
61-75
10
36%
5
23%
76-90
Забито
26
31
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
13 Не забивали 9
3
12%
3
10%
1-15
1
4%
5
16%
16-30
8
31%
7
23%
31-45
7
27%
3
10%
46-60
2
8%
3
10%
61-75
5
19%
10
32%
76-90
Пропущено
50
41
19 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 21
3
6%
3
7%
1-15
9
18%
5
12%
16-30
7
14%
8
20%
31-45
9
18%
8
20%
46-60
9
18%
4
10%
61-75
13
26%
13
32%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0
Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1
Эйпен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эйпен - Стандард 0:2 Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2
Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|24
|17
|3
|4
|58 - 21
|54
|2.
|Брюгге
|24
|12
|9
|3
|45 - 30
|45
|3.
|Антверпен
|23
|13
|5
|5
|43 - 26
|44
|4.
|Андерлехт
|24
|11
|9
|4
|52 - 29
|42
|5.
|Шарлеруа
|25
|11
|7
|7
|40 - 33
|40
|6.
|Гент
|24
|10
|7
|7
|36 - 25
|37
|7.
|Серкль Брюгге
|0:0
|25
|10
|5
|10
|36 - 29
|35
|8.
|Кортрейк
|23
|8
|10
|5
|30 - 26
|34
|9.
|Мехелен
|22
|10
|3
|9
|37 - 38
|33
|10.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|11.
|Сент-Трейден
|25
|8
|4
|13
|26 - 36
|28
|12.
|Стандард
|23
|7
|7
|9
|27 - 37
|28
|13.
|Эйпен
|25
|7
|6
|12
|31 - 41
|27
|14.
|АХ Лёвен
|23
|6
|9
|8
|31 - 38
|27
|15.
|Зульте-Варегем
|24
|6
|7
|11
|36 - 52
|25
|16.
|Остенде
|0:0
|24
|7
|4
|13
|25 - 46
|25
|17.
|Серен Юнайтед
|25
|7
|2
|16
|26 - 52
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|24
|3
|4
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|25 - 12
|25
|2.
|Антверпен
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|3.
|Гент
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|4.
|Брюгге
|12
|6
|6
|0
|24 - 12
|24
|5.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|26 - 17
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Серен Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|15 - 23
|17
|9.
|Шарлеруа
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|10.
|Кортрейк
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|11.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|0:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 15
|15
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Остенде
|0:0
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|3
|6
|18 - 28
|12
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|9
|2
|1
|33 - 9
|29
|2.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|3.
|Андерлехт
|12
|6
|4
|2
|26 - 12
|22
|4.
|Брюгге
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|5.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Серкль Брюгге
|0:0
|12
|6
|2
|4
|21 - 14
|20
|7.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|9.
|Эйпен
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|10.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|9 - 16
|14
|12.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|13.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|18 - 24
|13
|14.
|АХ Лёвен
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|Остенде
|0:0
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|16.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|12
|2
|0
|10
|11 - 29
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|3
|8
|12 - 27
|3