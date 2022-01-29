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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серен Юнайтед
0:0
Конец матча

Стадион:
Эйпен
0'
38' Желтая карточка
Сиссе Ибраима
44' Желтая карточка
Колс Йенс
66' Желтая карточка
Деом Жером
71' Желтая карточка
Yahya Nadrani
90' Желтая карточка
Петерс Стеф
90'+3
30
Диш
Гийом
20
Yahya
Nadrani
13
Дибала
Кауадио
25
Вагё
Молла
40
Опаре
Даниэль
44
Сиссе
Ибраима
17
Кахбах
Матье
8
Gerald
Kilota
12
Бернье
Антуан
9
Микаутадзе
Жорж
88
Мазиз
Юссеф
33
Нуруден
Абдул
28
Эрис
Жонатан
22
Агбаду
Эммануэль
3
Алло
Тедди
32
Бек
Андреас
26
Колс
Йенс
14
Деом
Жером
8
Петерс
Стеф
24
Гнака
Силас
9
Превляк
Смаил
31
Мюсель
Торбен
Серен Юнайтед
3-4-3
Эйпен
3-5-2

История личных встреч

Серен Юнайтед
Эйпен

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПДА
1:2
ТМК
2:1
ВД
0:3
ВД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 8 (2) 0.32
Мазиз Юссеф 7 0.28
Джаллоу Абли 4 0.16
Муандилмаджи Мариус 2 0.08
Gerald Kilota 1 0.04
Fabrice Sambu 1 0.04
Дель Фабро Дарио 1 0.04
Yahya Nadrani 1 0.04
Бернье Антуан 0 0
Сиссе Ибраима 0 0
Кахбах Матье 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 6 (1) 0.24
Агбаду Эммануэль 5 0.2
Нгой Жульен 4 0.16
Каембе Эдо 4 0.16
Петерс Стеф 2 0.08
Эрис Жонатан 2 0.08
Н'Дри Конан 1 0.04
Нуху Айзек 1 0.04
Бек Андреас 1 0.04
Ламбер Борис 1 0.04
Колс Йенс 1 0.04
Эмбало Карлос 1 0.04
Кейта Сибири 1 0.04
Амат Хорди 0 0
Коне Мамаду 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буланже Бенжамен 6 1
Сиссе Ибраима 7 0
Yahya Nadrani 6 0
Gerald Kilota 5 0
Мазиз Юссеф 4 0
Диш Гийом 2 1
Муандилмаджи Мариус 3 0
Микаутадзе Жорж 3 0
Wagane Faye 3 0
Бернье Антуан 2 0
Джаллоу Абли 2 0
Сами Лахссаини 2 0
Marsoni Sambu 2 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Theo Pierrot 1 0
Поати Морган 1 0
Галье Тимоти 1 0
Zakaria Silini 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 7 0
Агбаду Эммануэль 7 0
Ламбер Борис 6 0
Амат Хорди 4 1
Бек Андреас 5 0
Колс Йенс 5 0
Нуху Айзек 5 0
Превляк Смаил 4 0
Деом Жером 4 0
Эрис Жонатан 3 0
Н'Дри Конан 3 0
Нгой Жульен 2 0
Каембе Эдо 2 0
Коне Мамаду 1 0
Химмельман Робин 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кейта Сибири 1 0
Gary Magnee 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
3
21%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
4
29%
3
16%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
3
21%
7
37%
76-90

Пропущено

22
19
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
2
11%
16-30
1
5%
4
21%
31-45
6
27%
3
16%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
3
14%
8
42%
76-90

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
19 Не забивали 18
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
5
42%
3
25%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Пропущено

28
22
10 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
6
21%
4
18%
31-45
3
11%
5
23%
46-60
5
18%
2
9%
61-75
10
36%
5
23%
76-90

Забито

26
31
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
13 Не забивали 9
3
12%
3
10%
1-15
1
4%
5
16%
16-30
8
31%
7
23%
31-45
7
27%
3
10%
46-60
2
8%
3
10%
61-75
5
19%
10
32%
76-90

Пропущено

50
41
19 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 21
3
6%
3
7%
1-15
9
18%
5
12%
16-30
7
14%
8
20%
31-45
9
18%
8
20%
46-60
9
18%
4
10%
61-75
13
26%
13
32%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0
Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1
Эйпен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эйпен - Стандард 0:2 Кортрейк - Эйпен 1:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2
Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 24 17 3 4 58 - 21 54
2. Брюгге 24 12 9 3 45 - 30 45
3. Антверпен 23 13 5 5 43 - 26 44
4. Андерлехт 24 11 9 4 52 - 29 42
5. Шарлеруа 25 11 7 7 40 - 33 40
6. Гент 24 10 7 7 36 - 25 37
7. Серкль Брюгге 0:0 25 10 5 10 36 - 29 35
8. Кортрейк 23 8 10 5 30 - 26 34
9. Мехелен 22 10 3 9 37 - 38 33
10. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
11. Сент-Трейден 25 8 4 13 26 - 36 28
12. Стандард 23 7 7 9 27 - 37 28
13. Эйпен 25 7 6 12 31 - 41 27
14. АХ Лёвен 23 6 9 8 31 - 38 27
15. Зульте-Варегем 24 6 7 11 36 - 52 25
16. Остенде 0:0 24 7 4 13 25 - 46 25
17. Серен Юнайтед 25 7 2 16 26 - 52 23
18. Беерсхот-Вильрейк 24 3 4 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 25 - 12 25
2. Антверпен 12 7 3 2 25 - 13 24
3. Гент 12 7 3 2 25 - 14 24
4. Брюгге 12 6 6 0 24 - 12 24
5. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
6. Андерлехт 12 5 5 2 26 - 17 20
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Серен Юнайтед 13 5 2 6 15 - 23 17
9. Шарлеруа 12 4 4 4 14 - 13 16
10. Кортрейк 10 4 4 2 13 - 11 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 0:0 13 4 3 6 15 - 15 15
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Остенде 0:0 12 4 1 7 14 - 29 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 11 2 4 5 11 - 18 10
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 9 2 1 33 - 9 29
2. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
3. Андерлехт 12 6 4 2 26 - 12 22
4. Брюгге 12 6 3 3 21 - 18 21
5. Антверпен 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Серкль Брюгге 0:0 12 6 2 4 21 - 14 20
7. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Эйпен 13 4 3 6 18 - 20 15
10. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Сент-Трейден 12 4 2 6 9 - 16 14
12. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
13. Зульте-Варегем 12 3 4 5 18 - 24 13
14. АХ Лёвен 12 2 6 4 17 - 21 12
15. Остенде 0:0 12 3 3 6 11 - 17 12
16. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
17. Серен Юнайтед 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 3 8 12 - 27 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Колс Йенс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Сиссе Ибраима получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серен Юнайтед 0:0 Эйпен онлайн


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