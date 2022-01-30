Отборочные матчи ЧМ-2022: Северная Америка 2021-2022
18
Борян
Милан
22
Ларьи
Ричи
17
Ларин
Кайл
- Основной состав
-
18 Борян МиланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ларьи РичиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Анри ДониэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Угбо ИкеНападающий
-
Главный тренер: Хердман Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Джонсон ШонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кэннон РеджиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Пепи РикардоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Берхалтер Грегг
История личных встреч
Канада
США
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Канада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|4
|0.44
|Ларин Кайл
|4 (1)
|0.44
|Бушанан Тажон
|2
|0.22
|Хатчинсон Атиба
|1
|0.11
|Осорио Джонатан
|1
|0.11
|Альфонсо Дэвис
|1
|0.11
США
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|3
|0.33
|Робинсон Энтони
|2
|0.22
|Ааронсон Бренден
|2
|0.22
|Ллетгет Себастьян
|1
|0.11
|Пулишич Кристиан
|1
|0.11
|Маккенни Уэстон
|1
|0.11
|Веа Тимоти
|1
|0.11
|Дест Серджино
|1
|0.11
Карточки
Канада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витория Стивен
|3
|0
|Ларьи Ричи
|3
|0
|Бушанан Тажон
|2
|0
|Хатчинсон Атиба
|1
|0
|Анри Дониэл
|1
|0
|Каваллини Лукас
|1
|0
|Пьетт Самуэль
|1
|0
|Адекугбе Сэм
|1
|0
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0
|Фрейзер Лайам
|1
|0
|Эустакиу Стефен
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
США
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робинсон Майлз
|1
|1
|Маккенни Уэстон
|2
|0
|Брукс Джон
|1
|0
|Йедлин Деандре
|1
|0
|Стеффен Закари
|1
|0
|Адамс Тайлер
|1
|0
|Сибачо Жордан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
1
10%
2
40%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
67%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
12
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
15%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
4
33%
46-60
5
38%
3
25%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
29%
1
17%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Канада
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Гондурас - Канада 0:2 Канада - Мексика 2:1 Канада - Коста-Рика 1:0 Канада - Панама 4:1
Ямайка - Канада 0:0 Мексика - Канада 1:1 Канада - Сальвадор 3:0 США - Канада 1:1 Канада - Гондурас 1:1 Мексика - Канада 2:1 Коста-Рика - Канада 0:2 США - Канада 1:0 Гаити - Канада 1:4 Канада - Мартиника 4:1 Канада - Гаити 3:0 Гаити - Канада 0:1 Канада - Суринам 4:0 Аруба - Канада 0:7 Каймановы острова - Канада 0:11 Канада - Бермудские острова 5:1
США
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
США - Сальвадор 1:0 США - Босния и Герцеговина 1:0 Ямайка - США 1:1 США - Мексика 2:0
США - Коста-Рика 2:1 Панама - США 1:0 США - Ямайка 2:0 Гондурас - США 1:4 США - Канада 1:1 Сальвадор - США 0:0 США - Мексика 1:0 Катар - США 0:1 США - Ямайка 1:0 США - Канада 1:0 Мартиника - США 1:6 США - Гаити 1:0 США - Коста-Рика 4:0 США - Мексика 3:2 Гондурас - США 0:1 Швейцария - США 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Канада
|9
|5
|4
|0
|15 - 5
|19
|2.
|США
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|3.
|Мексика
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|4.
|Панама
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|5.
|Коста-Рика
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|6.
|Ямайка
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|7.
|Сальвадор
|9
|1
|3
|5
|4 - 11
|6
|8.
|Гондурас
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Канада
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|США
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Коста-Рика
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Панама
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Мексика
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Сальвадор
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|7.
|Ямайка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|8.
|Гондурас
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Прогнозы на матч Канада - США
Исход игры
Канада
19% (29)
Ничья
46.4% (71)
США
34.6% (53)
Тотал 2.5
Больше
37.98% (49)
Меньше
62.02% (80)
Обе команды забьют
Да
79.07% (102)
Нет
20.93% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (53)
1:2 США
20.3% (31)
0:1 США
7.8% (12)
2:1 Канада
6.5% (10)
1:0 Канада
5.9% (9)
0:0 Ничья
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!