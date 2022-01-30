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Отборочные матчи ЧМ-2022: Северная Америка 2021-2022

2021-2022
Канада
FIFA #48
 
Позже
США
FIFA #13
Прогнозы 153
Канада 19% (29)
X 46.4% (71)
США 34.6% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Канада
Ничья
США
3.05
2.95
3.18
Все Коэффициенты
18
Борян
Милан
2
Джонстон
Алистер
5
Витория
Стивен
4
Миллер
Камаль
11
Бушанан
Тажон
99
Кайе
Марк-Энтони
22
Ларьи
Ричи
3
Адекугбе
Сэм
17
Ларин
Кайл
21
Осорио
Джонатан
20
Дэвид
Джонатан
1
Тёрнер
Мэтт
2
Дест
Серджино
12
Робинсон
Майлз
15
Ричардс
Крис
5
Робинсон
Энтони
11
Ааронсон
Бренден
4
Адамс
Тайлер
8
Маккенни
Уэстон
6
Муса
Юнус
9
Зардес
Гьяси
10
Пулишич
Кристиан
Канада
3-4-2-1
США
4-3-3

История личных встреч

Канада
США

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

ОМЧ2СА
1:1
ЗКК
1:0
ЛНКЛА
4:1
ЛНКЛА
2:0
ТМС
1:0
ММ
0:0
ММ
0:0
К
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Канада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 4 0.44
Ларин Кайл 4 (1) 0.44
Бушанан Тажон 2 0.22
Хатчинсон Атиба 1 0.11
Осорио Джонатан 1 0.11
Альфонсо Дэвис 1 0.11
США
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 3 0.33
Робинсон Энтони 2 0.22
Ааронсон Бренден 2 0.22
Ллетгет Себастьян 1 0.11
Пулишич Кристиан 1 0.11
Маккенни Уэстон 1 0.11
Веа Тимоти 1 0.11
Дест Серджино 1 0.11

Карточки

Канада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витория Стивен 3 0
Ларьи Ричи 3 0
Бушанан Тажон 2 0
Хатчинсон Атиба 1 0
Анри Дониэл 1 0
Каваллини Лукас 1 0
Пьетт Самуэль 1 0
Адекугбе Сэм 1 0
Кайе Марк-Энтони 1 0
Фрейзер Лайам 1 0
Эустакиу Стефен 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
США
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робинсон Майлз 1 1
Маккенни Уэстон 2 0
Брукс Джон 1 0
Йедлин Деандре 1 0
Стеффен Закари 1 0
Адамс Тайлер 1 0
Сибачо Жордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
1
10%
2
40%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
67%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
12
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
15%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
4
33%
46-60
5
38%
3
25%
61-75
1
8%
3
25%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
29%
1
17%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Канада
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Гондурас - Канада 0:2 Канада - Мексика 2:1 Канада - Коста-Рика 1:0 Канада - Панама 4:1
Ямайка - Канада 0:0 Мексика - Канада 1:1 Канада - Сальвадор 3:0 США - Канада 1:1 Канада - Гондурас 1:1 Мексика - Канада 2:1 Коста-Рика - Канада 0:2 США - Канада 1:0 Гаити - Канада 1:4 Канада - Мартиника 4:1 Канада - Гаити 3:0 Гаити - Канада 0:1 Канада - Суринам 4:0 Аруба - Канада 0:7 Каймановы острова - Канада 0:11 Канада - Бермудские острова 5:1
США
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
США - Сальвадор 1:0 США - Босния и Герцеговина 1:0 Ямайка - США 1:1 США - Мексика 2:0
США - Коста-Рика 2:1 Панама - США 1:0 США - Ямайка 2:0 Гондурас - США 1:4 США - Канада 1:1 Сальвадор - США 0:0 США - Мексика 1:0 Катар - США 0:1 США - Ямайка 1:0 США - Канада 1:0 Мартиника - США 1:6 США - Гаити 1:0 США - Коста-Рика 4:0 США - Мексика 3:2 Гондурас - США 0:1 Швейцария - США 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Канада 9 5 4 0 15 - 5 19
2. США 9 5 3 1 13 - 5 18
3. Мексика 9 5 2 2 13 - 8 17
4. Панама 9 4 2 3 11 - 10 14
5. Коста-Рика 9 3 3 3 7 - 7 12
6. Ямайка 9 1 4 4 7 - 12 7
7. Сальвадор 9 1 3 5 4 - 11 6
8. Гондурас 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Канада 5 4 1 0 11 - 3 13
2. США 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Коста-Рика 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Панама 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Мексика 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Сальвадор 5 1 3 1 2 - 3 6
7. Ямайка 4 0 2 2 2 - 6 2
8. Гондурас 5 0 1 4 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мексика 6 3 1 2 7 - 6 10
2. Канада 4 1 3 0 4 - 2 6
3. Панама 5 2 0 3 7 - 8 6
4. США 4 1 2 1 5 - 3 5
5. Ямайка 5 1 2 2 5 - 6 5
6. Коста-Рика 4 0 2 2 1 - 3 2
7. Гондурас 4 0 2 2 2 - 6 2
8. Сальвадор 4 0 0 4 2 - 8 0
  • До матча
  • Добрый вечер! Сегодня у нас "хоккейное" дерби. В отборе к чемпионату мира сыграют лидеры зоны КОНКАКАФ сборные Канады и США. Вместе с вами за этим матчем буду следить я, Роман Андреев.
Прогнозы 153
Канада 19% (29)
X 46.4% (71)
США 34.6% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Канада
Ничья
США
3.05
2.95
3.18
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Канада - США онлайн


Прогнозы на матч Канада - США

Исход игры
Канада
19% (29)
Ничья
46.4% (71)
США
34.6% (53)
Тотал 2.5
Больше
37.98% (49)
Меньше
62.02% (80)
Обе команды забьют
Да
79.07% (102)
Нет
20.93% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (53)
1:2 США
20.3% (31)
0:1 США
7.8% (12)
2:1 Канада
6.5% (10)
1:0 Канада
5.9% (9)
0:0 Ничья
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
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