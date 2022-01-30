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Отборочные матчи ЧМ-2022: Северная Америка 2021-2022

2021-2022
Мексика
FIFA #9
0:0
Первый тайм: 19'
Коста-Рика
FIFA #45
0'
14' Желтая карточка
Alonso Martinez
19'

Ход матча

14'
 
Alonso Martinez
Прогнозы 133
Мексика 93.2% (124)
X 4.5% (6)
Коста-Рика 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мексика
Ничья
Коста-Рика
1.31
5.64
13.50
Все Коэффициенты
13
Очоа
Гильермо
21
Родригес
Луис
IV
3
Монтес
Сесар
15
Морено
Эктор
4
Альварес
Эдсон
8
Родригес
Карлос
16
Эррера
Эктор
17
Корона
Хесус
22
Лосано
Ирвинг
11
Фунес
Рохелио
23
Гальярдо
Хесус
1
Навас
Кейлор
4
Фуллер
Кейшер
19
Уостон
Кендаль
15
Кальво
Франсиско
8
Овьедо
Брайан
16
Alonso
Martinez
17
Техеда
Ельцин
2
Youstin
Salas
5
Борхес
Сельсо
12
Кэмпбелл
Хоэль
13
Gerson
Torres
Мексика
4-3-3
Коста-Рика
4-4-2

История личных встреч

Мексика
Коста-Рика

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ОМЧ2СА
0:1
ЛНК
0:0
ТМС
0:1
ЗКК
1:1
ТМС
3:2
ОМЧ2СА
1:1
ОМЧ2СА
2:0
ЗКК
1:0
ТМС
2:2
ЧМОМ
2:1
ММ
0:0
ММ
1:0
ММ
0:2
К
4:1
ЧМОМ
0:3
К
1:1
ЧМОМ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Мексика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартин Энри 2 0.2
Вега Эрнесто 2 0.2
Морено Эктор 1 0.1
Эррера Эктор 1 0.1
Фунес Рохелио 1 0.1
Корона Хесус 1 0.1
Лосано Ирвинг 1 0.1
Коласио Хорхе III 1 0.1
Кордова Франсиско 1 0.1
Хименес Рауль 1 (1) 0.1
Пинеда Орбелин 1 (1) 0.1
Коста-Рика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руис Брайан 2 0.2
Дуарте Оскар 1 0.1
Марин Джимми 1 0.1
Gerson Torres 1 0.1
Фуллер Кейшер 1 0.1
Борхес Сельсо 1 (1) 0.1

Карточки

Мексика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Нестор 2 1
Лосано Ирвинг 2 0
Монтес Сесар 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Морено Эктор 1 0
Хименес Рауль 1 0
Корона Хесус 1 0
Гальярдо Хесус 1 0
Родригес Луис IV 1 0
Вега Эрнесто 1 0
Ромо Луис 1 0
Коста-Рика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ricardo Blanco II 3 0
Борхес Сельсо 1 0
Руис Брайан 1 0
Овьедо Брайан 1 0
Кэмпбелл Хоэль 1 0
Кальво Франсиско 1 0
Мойя Хонатан 1 0
Гузман Давид II 1 0
Jefferson Brenes 1 0
Alonso Martinez 1 0
Jewison Bennette 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
71%
1
17%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
8
62%
1
13%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мексика
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ямайка - Мексика 1:2 Чили - Мексика 2:2 Канада - Мексика 2:1 США - Мексика 2:0
Мексика - Эквадор 2:3 Сальвадор - Мексика 0:2 Мексика - Гондурас 3:0 Мексика - Канада 1:1 Панама - Мексика 1:1 Коста-Рика - Мексика 0:1 Мексика - Ямайка 2:1 США - Мексика 1:0 Мексика - Канада 2:1 Мексика - Гондурас 3:0 Мексика - Сальвадор 1:0 Гватемала - Мексика 0:3 Мексика - Тринидад и Тобаго 0:0 Мексика - Нигерия 4:0 Мексика - Панама 3:0 Мексика - Гондурас 0:0
Коста-Рика
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Коста-Рика - Панама 1:0 Коста-Рика - Гондурас 2:1 Канада - Коста-Рика 1:0 США - Коста-Рика 2:1
Коста-Рика - Сальвадор 2:1 Гондурас - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Ямайка 1:1 Коста-Рика - Мексика 0:1 Панама - Коста-Рика 0:0 Сальвадор - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Канада 0:2 Коста-Рика - Ямайка 1:0 Суринам - Коста-Рика 1:2 Коста-Рика - Гваделупа 3:1 США - Коста-Рика 4:0 Гондурас - Коста-Рика 2:2 Мексика - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Мексика 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0 Катар - Коста-Рика 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Канада 10 6 4 0 17 - 5 22
2. США 10 5 3 2 13 - 7 18
3. Мексика 0:0 10 5 3 2 13 - 8 18
4. Панама 2:1 10 5 2 3 13 - 11 17
5. Коста-Рика 0:0 10 3 4 3 7 - 7 13
6. Ямайка 1:2 10 1 4 5 8 - 14 7
7. Сальвадор 9 1 3 5 4 - 11 6
8. Гондурас 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Канада 6 5 1 0 13 - 3 16
2. США 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Панама 2:1 5 3 2 0 6 - 3 11
4. Коста-Рика 0:0 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Мексика 0:0 4 2 2 0 6 - 2 8
6. Сальвадор 5 1 3 1 2 - 3 6
7. Ямайка 1:2 4 0 2 2 2 - 6 2
8. Гондурас 5 0 1 4 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мексика 0:0 6 3 1 2 7 - 6 10
2. Канада 4 1 3 0 4 - 2 6
3. Панама 2:1 5 2 0 3 7 - 8 6
4. США 5 1 2 2 5 - 5 5
5. Ямайка 1:2 6 1 2 3 6 - 8 5
6. Коста-Рика 0:0 5 0 3 2 1 - 3 3
7. Гондурас 4 0 2 2 2 - 6 2
8. Сальвадор 4 0 0 4 2 - 8 0
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    16'
    А теперь сам он пострадал от нарушения, когда пытался начать ответную атаку гостей.
  • Желтая карточка
    15'
    Показывают титр, что Алонсо Мартинес получил жёлтую карточку.
  • 14'
    В целом справляются пока костариканцы с настырными атаками хозяев.
  • Фол, нарушение
    13'
    Кейлор Навас выбил мяч далеко от ворот, после чего Хесус Корона получил по ноге от Мартинеса Алонсо.
  • Судья
    11'
    Фунес упал в чужой штрафной вследствие борьбы с Уостоном - судья популярно объяснил, что пенальти назначать не за что.
  • 10'
    С тем, чтобы поймать заброс из глубины, у мексиканского вратаря проблем тоже нет.
  • Опасный момент
    10'
    Неплохой ответ костариканцев - с ударом Мартинеса Алонсо в ближний угол, вытащенным Очоа.
  • 9'
    Лосано вёл верховую борьбу с Фуллером, а в итоге мяч никому из них не достался.
  • 8'
    Мексиканцы играют первым номером, это сейчас явно видно.
  • 7'
    Лосано принял мяч возле чужой, развернулся и попал в защитника.
  • 6'
    Очень неточный удар с подбора нанёс кто-то из мексиканцев.
  • Фол, нарушение
    5'
    Обмениваются команды фолами недалеко от штрафных. Фуллер срубил Лосано.
  • 5'
    Борхес саданул с штрафного выше стенки и выше створа.
  • Фол, нарушение
    4'
    Кэмпбелл продрался к чужой штрафной и был завален соперником на газон.
  • Опасный момент
    3'
    Весьма опасно! Сам же Лосано откликнулся на подачу этого стандарта, пробив головой в падении чуть левее створа.
  • Фол, нарушение
    2'
    Ирвинг Лосано заработал штрафной впереди на левом фланге.
  • 1'
    Мексиканцы в форме тёмного цвета, костариканцы - в красных футболках, синих трусах и белых гетрах.
  • Первый тайм начался
    Звучит стартовый свисток, матч начался.
  • До матча
  • В отборочном матче к ЧМ-2022 между собой сыграют сборные Мексики и Коста-Рики, а осветит этот матч на LiveResult.Ru в формате текстовой онлайн-трансляции Кирилл Иванцов.
Прогнозы 133
Мексика 93.2% (124)
X 4.5% (6)
Коста-Рика 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мексика
Ничья
Коста-Рика
1.31
5.64
13.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мексика 0:0 Коста-Рика онлайн


Прогнозы на матч Мексика 0:0 Коста-Рика

Исход игры
Мексика
93.2% (124)
Ничья
4.5% (6)
Коста-Рика
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
50.39% (64)
Меньше
49.61% (63)
Обе команды забьют
Да
50.39% (64)
Нет
49.61% (63)
Популярный счёт
2:1 Мексика
40.6% (54)
2:0 Мексика
24.8% (33)
1:0 Мексика
21.1% (28)
3:1 Мексика
4.5% (6)
1:2 Коста-Рика
1.5% (2)
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