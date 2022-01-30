Отборочные матчи ЧМ-2022: Северная Америка 2021-2022
0:0
Первый тайм: 19'
14' Желтая карточкаAlonso Martinez
Ход матча
14'
15
Морено
Эктор
16
Эррера
Эктор
17
Корона
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено ЭкторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
-
17 Корона ХесусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вега ЭрнестоНападающий
-
20 Мартин ЭнриНападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Руис БрайанПолузащитник
-
11 Венегас ХоанПолузащитник
-
21 Ортис ХосеНападающий
-
20 Aaron Suarez
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Луис Суарес
История личных встреч
Мексика
Коста-Рика
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 4 победы
17 матчей
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мексика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартин Энри
|2
|0.2
|Вега Эрнесто
|2
|0.2
|Морено Эктор
|1
|0.1
|Эррера Эктор
|1
|0.1
|Фунес Рохелио
|1
|0.1
|Корона Хесус
|1
|0.1
|Лосано Ирвинг
|1
|0.1
|Коласио Хорхе III
|1
|0.1
|Кордова Франсиско
|1
|0.1
|Хименес Рауль
|1 (1)
|0.1
|Пинеда Орбелин
|1 (1)
|0.1
Коста-Рика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руис Брайан
|2
|0.2
|Дуарте Оскар
|1
|0.1
|Марин Джимми
|1
|0.1
|Gerson Torres
|1
|0.1
|Фуллер Кейшер
|1
|0.1
|Борхес Сельсо
|1 (1)
|0.1
Карточки
Мексика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Нестор
|2
|1
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|Монтес Сесар
|2
|0
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Морено Эктор
|1
|0
|Хименес Рауль
|1
|0
|Корона Хесус
|1
|0
|Гальярдо Хесус
|1
|0
|Родригес Луис IV
|1
|0
|Вега Эрнесто
|1
|0
|Ромо Луис
|1
|0
Коста-Рика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ricardo Blanco II
|3
|0
|Борхес Сельсо
|1
|0
|Руис Брайан
|1
|0
|Овьедо Брайан
|1
|0
|Кэмпбелл Хоэль
|1
|0
|Кальво Франсиско
|1
|0
|Мойя Хонатан
|1
|0
|Гузман Давид II
|1
|0
|Jefferson Brenes
|1
|0
|Alonso Martinez
|1
|0
|Jewison Bennette
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
71%
1
17%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
13
8
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
8
62%
1
13%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мексика
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ямайка - Мексика 1:2 Чили - Мексика 2:2 Канада - Мексика 2:1 США - Мексика 2:0
Мексика - Эквадор 2:3 Сальвадор - Мексика 0:2 Мексика - Гондурас 3:0 Мексика - Канада 1:1 Панама - Мексика 1:1 Коста-Рика - Мексика 0:1 Мексика - Ямайка 2:1 США - Мексика 1:0 Мексика - Канада 2:1 Мексика - Гондурас 3:0 Мексика - Сальвадор 1:0 Гватемала - Мексика 0:3 Мексика - Тринидад и Тобаго 0:0 Мексика - Нигерия 4:0 Мексика - Панама 3:0 Мексика - Гондурас 0:0
Коста-Рика
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Коста-Рика - Панама 1:0 Коста-Рика - Гондурас 2:1 Канада - Коста-Рика 1:0 США - Коста-Рика 2:1
Коста-Рика - Сальвадор 2:1 Гондурас - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Ямайка 1:1 Коста-Рика - Мексика 0:1 Панама - Коста-Рика 0:0 Сальвадор - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Канада 0:2 Коста-Рика - Ямайка 1:0 Суринам - Коста-Рика 1:2 Коста-Рика - Гваделупа 3:1 США - Коста-Рика 4:0 Гондурас - Коста-Рика 2:2 Мексика - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Мексика 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0 Катар - Коста-Рика 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Канада
|10
|6
|4
|0
|17 - 5
|22
|2.
|США
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|3.
|Мексика
|0:0
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|4.
|Панама
|2:1
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|5.
|Коста-Рика
|0:0
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|6.
|Ямайка
|1:2
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|7.
|Сальвадор
|9
|1
|3
|5
|4 - 11
|6
|8.
|Гондурас
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Канада
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|2.
|США
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Панама
|2:1
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|4.
|Коста-Рика
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Мексика
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|Сальвадор
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|7.
|Ямайка
|1:2
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|8.
|Гондурас
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Прогнозы на матч Мексика 0:0 Коста-Рика
Исход игры
Мексика
93.2% (124)
Ничья
4.5% (6)
Коста-Рика
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
50.39% (64)
Меньше
49.61% (63)
Обе команды забьют
Да
50.39% (64)
Нет
49.61% (63)
Популярный счёт
2:1 Мексика
40.6% (54)
2:0 Мексика
24.8% (33)
1:0 Мексика
21.1% (28)
3:1 Мексика
4.5% (6)
1:2 Коста-Рика
1.5% (2)
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