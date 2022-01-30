Фунес упал в чужой штрафной вследствие борьбы с Уостоном - судья популярно объяснил, что пенальти назначать не за что.

Кейлор Навас выбил мяч далеко от ворот, после чего Хесус Корона получил по ноге от Мартинеса Алонсо.

В целом справляются пока костариканцы с настырными атаками хозяев.

А теперь сам он пострадал от нарушения, когда пытался начать ответную атаку гостей.

10' С тем, чтобы поймать заброс из глубины, у мексиканского вратаря проблем тоже нет.

10' Неплохой ответ костариканцев - с ударом Мартинеса Алонсо в ближний угол, вытащенным Очоа.

9' Лосано вёл верховую борьбу с Фуллером, а в итоге мяч никому из них не достался.

8' Мексиканцы играют первым номером, это сейчас явно видно.

7' Лосано принял мяч возле чужой, развернулся и попал в защитника.

6' Очень неточный удар с подбора нанёс кто-то из мексиканцев.

5' Обмениваются команды фолами недалеко от штрафных. Фуллер срубил Лосано.

5' Борхес саданул с штрафного выше стенки и выше створа.

4' Кэмпбелл продрался к чужой штрафной и был завален соперником на газон.

3' Весьма опасно! Сам же Лосано откликнулся на подачу этого стандарта, пробив головой в падении чуть левее створа.

2' Ирвинг Лосано заработал штрафной впереди на левом фланге.

1' Мексиканцы в форме тёмного цвета, костариканцы - в красных футболках, синих трусах и белых гетрах.