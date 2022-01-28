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Отборочные матчи ЧМ-2022: Северная Америка 2021-2022

2021-2022
Мексика
FIFA #9
 
Позже
Коста-Рика
FIFA #45
Прогнозы 48
Мексика 93.8% (45)
X 4.2% (2)
Коста-Рика 2.1% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мексика
Ничья
Коста-Рика
1.39
4.93
9.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Мексика
Коста-Рика

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ОМЧ2СА
0:1
ЛНК
0:0
ТМС
0:1
ЗКК
1:1
ТМС
3:2
ОМЧ2СА
1:1
ОМЧ2СА
2:0
ЗКК
1:0
ТМС
2:2
ЧМОМ
2:1
ММ
0:0
ММ
1:0
ММ
0:2
К
4:1
ЧМОМ
0:3
К
1:1
ЧМОМ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Мексика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартин Энри 2 0.22
Вега Эрнесто 2 0.22
Морено Эктор 1 0.11
Эррера Эктор 1 0.11
Фунес Рохелио 1 0.11
Корона Хесус 1 0.11
Лосано Ирвинг 1 0.11
Jorge Sanchez Colacio III 1 0.11
Кордова Франсиско 1 0.11
Хименес Рауль 1 (1) 0.11
Пинеда Орбелин 1 (1) 0.11
Коста-Рика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руис Брайан 2 0.22
Дуарте Оскар 1 0.11
Марин Джимми 1 0.11
Gerson Torres 1 0.11
Фуллер Кейшер 1 0.11
Борхес Сельсо 1 (1) 0.11

Карточки

Мексика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Нестор 2 1
Лосано Ирвинг 2 0
Монтес Сесар 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Морено Эктор 1 0
Хименес Рауль 1 0
Корона Хесус 1 0
Гальярдо Хесус 1 0
Родригес Луис IV 1 0
Вега Эрнесто 1 0
Ромо Луис 1 0
Коста-Рика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ricardo Blanco II 3 0
Борхес Сельсо 1 0
Руис Брайан 1 0
Овьедо Брайан 1 0
Кэмпбелл Хоэль 1 0
Кальво Франсиско 1 0
Мойя Хонатан 1 0
Гузман Давид II 1 0
Jefferson Brenes 1 0
Jewison Bennette 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
71%
1
17%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
8
62%
1
13%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мексика
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ямайка - Мексика 1:2 Чили - Мексика 2:2 Канада - Мексика 2:1 США - Мексика 2:0
Мексика - Эквадор 2:3 Сальвадор - Мексика 0:2 Мексика - Гондурас 3:0 Мексика - Канада 1:1 Панама - Мексика 1:1 Коста-Рика - Мексика 0:1 Мексика - Ямайка 2:1 США - Мексика 1:0 Мексика - Канада 2:1 Мексика - Гондурас 3:0 Мексика - Сальвадор 1:0 Гватемала - Мексика 0:3 Мексика - Тринидад и Тобаго 0:0 Мексика - Нигерия 4:0 Мексика - Панама 3:0 Мексика - Гондурас 0:0
Коста-Рика
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Коста-Рика - Панама 1:0 Коста-Рика - Гондурас 2:1 Канада - Коста-Рика 1:0 США - Коста-Рика 2:1
Коста-Рика - Сальвадор 2:1 Гондурас - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Ямайка 1:1 Коста-Рика - Мексика 0:1 Панама - Коста-Рика 0:0 Сальвадор - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Канада 0:2 Коста-Рика - Ямайка 1:0 Суринам - Коста-Рика 1:2 Коста-Рика - Гваделупа 3:1 США - Коста-Рика 4:0 Гондурас - Коста-Рика 2:2 Мексика - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Мексика 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0 Катар - Коста-Рика 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Канада 9 5 4 0 15 - 5 19
2. США 9 5 3 1 13 - 5 18
3. Мексика 9 5 2 2 13 - 8 17
4. Панама 9 4 2 3 11 - 10 14
5. Коста-Рика 9 3 3 3 7 - 7 12
6. Ямайка 9 1 4 4 7 - 12 7
7. Сальвадор 9 1 3 5 4 - 11 6
8. Гондурас 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Канада 5 4 1 0 11 - 3 13
2. США 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Коста-Рика 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Панама 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Мексика 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Сальвадор 5 1 3 1 2 - 3 6
7. Ямайка 4 0 2 2 2 - 6 2
8. Гондурас 5 0 1 4 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мексика 6 3 1 2 7 - 6 10
2. Канада 4 1 3 0 4 - 2 6
3. Панама 5 2 0 3 7 - 8 6
4. США 4 1 2 1 5 - 3 5
5. Ямайка 5 1 2 2 5 - 6 5
6. Коста-Рика 4 0 2 2 1 - 3 2
7. Гондурас 4 0 2 2 2 - 6 2
8. Сальвадор 4 0 0 4 2 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мексика - Коста-Рика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 января 2022, осталось 2 дня 17 часов 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Мексика 93.8% (45)
    X 4.2% (2)
    Коста-Рика 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мексика
    Ничья
    Коста-Рика
    1.39
    4.93
    9.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мексика - Коста-Рика онлайн


    Прогнозы на матч Мексика - Коста-Рика

    Исход игры
    Мексика
    93.8% (45)
    Ничья
    4.2% (2)
    Коста-Рика
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.09% (32)
    Меньше
    31.91% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    68.09% (32)
    Нет
    31.91% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Мексика
    60.4% (29)
    2:0 Мексика
    20.8% (10)
    1:0 Мексика
    8.3% (4)
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    Мексика
    Коста-Рика

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