Стараются футболисты сборной Боливии отодвинуть игру на чужую половину поля. Чилийцы тоже не собираются сбавлять активность.

Пошли в атаку чилийцы, последовал длинный заброс направо на Нуньеса, который оказался в положении "вне игры". Торопятся боливийцы, хотят они поддерживать высокий темп!

Бруно Миранда получил карточку. Маурисио Исла улизнул от двух соперников, но жёстко поставленная нога форварда сборной Боливии его остановила. Это карточка.

А вот работа и для Кортеса нашлась! Эрвин Сааведа набрал скорость по центру поля, нанёс удар сходу с подступов к штрафной, Кортес в прыжке переправил мяч на угловой!

30' Ну конечно! Вот уже и эмоции пошли на поле. Марсело Морено и Нуньес повздорили в центре поля, потолкались, и арбитру вновь пришлось вмешаться. А карточку получил Бенхамин Кушчевич за откидку мяча.

29' Фернандо Сауседо в размашистом подкате влетел в Суасо, но арбитр решил не показывать карточку полузащитнику сборной Боливии. Странно.

28' Бреретон сместился с левого фланга в центр и нанёс дальний удар по воротам сборной Боливии. Точности форварду сборной Чили не хватило. Поспешил, как показалось, Бен.

27' Большое преимущество у сборной Чили, давненько хозяева поля в атаку не бегали.

26' Ещё один угловой заработали чилийцы, на этот раз верх в штрафной остался за хозяевами поля. Отбились они.

25' Алексис Санчес исполнил угловой справа, мяч отскочил к Бреретону, который с левого края штрафной попытался пробить, но его успел накрыть защитник.

24' Лампе спасает! Подача со штрафного, Пауло Диас выскочил из-за спин защитников и практически в упор расстреливал Лампе! Среагировал вратарь! Мне, правда, показалось, что в офсайде защитник чилийцев находился.

22' Марсело Морено получил мяч перед штрафной площадью соперника, потолкался с Диасом, но выяснилось, что офсайд у игрока Боливии.

21' Эрвин Сааведра получил мяч, не стал много думать, от души зарядил метров с сорока, если не больше, но точности ему не хватило, всё же тут ему активно мешал соперник.

20' Небольшая пауза у нас в игре, тяжеловато постоянно бегать на такой высоте, да ещё и с таким полем. Но футболисты по-прежнему резвы!

19' Алексис Санчес неплохо разобрался с парой соперников, отыграл на Нуньеса, который с дальней дистанции от души приложился. Высоковато получилось у полузащитника чилийской команды.

18' Арсэ получил мяч на левом фланге, уже ворвался в штрафную площадь, после чего прострелил к линии вратарской. Там никого из хозяев не оказалось, спокойно Пауло Диас мяч поймал.

17' Нуньес сместился с правого фланга в сторону штрафной, но уткнулся в соперника, в итоге боливийцы мяч отобрали и потащили его вперёд.

16' Тут же попытались ответить футболисты сборной Боливии, Марсело Морено попытался пробить с подступов к штрафной площади, но успел его защитник накрыть.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Алексис Санчес! 0:1!

Великолепный удар со штрафного слева исполнил Алексис Санчес! Уверенно перекинул стенку чилийский игрок, вогнав мяч под самую перекладину ворот Лампе!

14' Джузино толкнул в спину Бреретона недалеко от угла штрафной площади. Немного эмоций от игроков обеих команд мы увидели, но арбитр быстро всех успокоил.

13' Боливийцы не стали долго свою атаку развивать, последовал дальний удар метров с сорока по воротам Кортеса, не прозевал голкипер чилийской команды.

12' Очень неплохой угловой получился у чилийцев. Алексис Санчес навесил слева к линии вратарской, на мяч смог выскочить Кушчевич, но ни удар по воротам, ни разумная скидка на Пульгара не получились. Улетел мяч куда-то в стороны боковой.

11' Бреретон получил мяч на правом фланге, навесил на дальнюю штангу на Алексиса Санчеса, на перехвате успел защитник сыграть! Кстати говоря, в штрафной площади боливийской команды тоже воды предостаточно!

10' Хуан Карлос Арсэ открывался на правом фланге под заброс на ход, но залез в положение "вне игры".

9' Игра возобновилась. Попытались в быструю атаку перейти футболисты сборной Боливии, длинная передача в штрафную площадь чилийцев, но там никого. Брайан Кортес спокойно мяч поймал.

— Главный арбитр подозвал двух капитанов и двух тренеров. О чём-то он в жёсткой форме решил сообщить всем четверым. Может спрашивал, как играется на таком поле?

— Пауза в матче, главный арбитр подозвал двух капитанов. Что будет?

6' Алексис Санчес попытался дальний удар нанести по воротам соперника, но успел его накрыть защитник сборной Боливии.

6' Да, в центре поля совсем беда с газоном, там откровенные и довольно-таки глубокие лужи! Есть подозрение, что будут команды пытаться длинными передачами действовать.

5' В первую атаку перешли футболисты сборной Чили, Алексис Санчес получил мяч на левом фланге, простреливал в штрафную площадь, но на перехвате сыграл защитник.

4' Чарлес Арангес оказался на газоне, это Сауседо жестковато сыграл против полузащитника чилийцев в центральном круге. Удар в корпус получился.

3' Бруно Миранда получил мяч на левом фланге, подключил Эноумбу, который попытался между двумя соперниками в штрафную рвануть, но не пустили его.

2' Футболисты сборной Боливии начали лучше, мяч держится у хозяев поля вполне уверенно. Другое дело, что местами он застревает в лужах.

2' Всё-таки не все лужи удалось убрать работникам стадиона, очень много брызг, вылетающих из-под ног футболистов, мы видим!