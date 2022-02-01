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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Боливия
FIFA #78
1:1
Первый тайм: 39'
Чили
FIFA #21
0'
0:1
14' Гол
Санчес Алексис
30' Желтая карточка
Кушчевич Бенхамин
36' Желтая карточка
Миранда Бруно
1:1
37' Гол
Эноумба Марк
39'

Ход матча

14'
0:1
Санчес Алексис
30'
 
Кушчевич Бенхамин
36'
Миранда Бруно
 
37'
Эноумба Марк
1:1
Прогнозы 140
Боливия 22.1% (31)
X 39.3% (55)
Чили 38.6% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боливия
Ничья
Чили
6.50
4.20
2.90
Все Коэффициенты
1
Лампе
Карлос
5
Джузино
Эдриан
19
Эноумба
Марк
21
Сагредо
Хесус
18
Рамальо
Родриго
20
Сауседо
Фернандо
14
Вильярроэль
Мойзес
II
16
Сааведра
Эрвин
7
Арсэ
Хуан
Карлос
9
Морено
Марсело
11
Миранда
Бруно
23
Кортес
Брайан
5
Диас
Пауло
4
Исла
Маурисио
17
Медель
Гари
6
Суасо
Габриэль
13
Пульгар
Эрик
20
Арангис
Чарлес
15
Кушчевич
Бенхамин
10
Нуньес
Марселино
7
Санчес
Алексис
22
Бреретон
Бен
Боливия
5-3-2
Чили
3-5-2

История личных встреч

Боливия
Чили

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

12 матчей

8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

История матчей

КА
1:0
ОМЮА
1:1
ТМС
2:1
ОМЮА
1:0
ОМЮА
3:0
КА
2:1
КА
5:0
ММ
2:2
ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
4:0
ЧМОМ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Боливия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Марсело 9 (2) 0.56
Арсэ Хуан Карлос 3 0.19
Бехарано Диего 1 0.06
Сауседо Фернандо 1 0.06
Вильярроэль Мойзес II 1 0.06
Рамальо Родриго 1 0.06
Сеспедес Борис 1 0.06
Миранда Бруно 1 0.06
Вака Рамиро 1 0.06
Абрего Виктор 1 0.06
Эноумба Марк 1 0.06
Фернандес Роберто II 1 0.06
Флорес Хорхе 0 0
Чумасеро Алехандро 0 0
Сааведра Эрвин 0 0
Чили
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 4 0.25
Видаль Артуро 4 (1) 0.25
Пульгар Эрик 3 0.19
Бреретон Бен 3 0.19
Менесес Хеан 1 0.06
Исла Маурисио 1 0.06
Арангис Чарлес 0 0
Медель Гари 0 0
Нуньес Марселино 0 0

Карточки

Боливия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хустиниано Леонель 3 1
Альгараньяс Кармело 1 2
Джузино Эдриан 4 0
Вильярроэль Мойзес II 3 0
Вака Хенри 1 1
Рамальо Родриго 2 0
Сааведра Эрвин 2 0
Карраско Хосе 2 0
Флорес Хорхе 1 0
Бехарано Диего 1 0
Морено Марсело 1 0
Арсэ Хуан Карлос 1 0
Монтеро Ронни 1 0
Кампос Джасмани 1 0
Торрес Сауль 1 0
Бехарано Данни 1 0
Сеспедес Борис 1 0
Рибера Оскар 1 0
Вальверде Габриэль 1 0
Миранда Бруно 1 0
Сагредо Хесус 1 0
Вака Рамиро 1 0
Хакин Луис II 1 0
Гонсалес Франц 1 0
Эноумба Марк 1 0
Кинтерос Хайро 1 0
Сабала Леонардо 1 0
Чили
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пульгар Эрик 6 0
Марипан Гильермо 4 0
Вегас Себастьян 4 0
Арангис Чарлес 2 1
Видаль Артуро 2 1
Исла Маурисио 2 0
Варгас Эдуардо 2 0
Медель Гари 2 0
Роко Энсо 2 0
Сьерральта Франсиско 2 0
Бреретон Бен 2 0
Санчес Алексис 1 0
Босежур Жан 1 0
Браво Клаудио 1 0
Вальдес Диего 1 0
Баэса Клаудио 1 0
Кортес Брайан 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Кушчевич Бенхамин 1 0
Диас Пауло 1 0
Эчеверрия Родриго 1 0
Jimenez Luis III 1 0
Менесес Хеан 1 0
Моралес Иван 1 0
Диас Николас 1 0
Монтесинос Хоакин 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
4
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
1
7%
1
25%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
3
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
40%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
43%
4
36%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
36%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

24
8
14 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
4
17%
3
38%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
4
17%
1
13%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
6
25%
1
13%
61-75
1
4%
3
38%
76-90

Забито

22
15
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
1
5%
1
7%
1-15
3
14%
3
20%
16-30
5
23%
5
33%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
1
5%
4
27%
61-75
8
36%
0
0%
76-90

Пропущено

31
19
16 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
4
13%
4
21%
1-15
7
23%
3
16%
16-30
5
16%
3
16%
31-45
5
16%
1
5%
46-60
7
23%
3
16%
61-75
3
10%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Боливия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Венесуэла - Боливия 4:1 Боливия - Тринидад и Тобаго 5:0 Боливия - Уругвай 3:0 Перу - Боливия 3:0
Сальвадор - Боливия 0:1 Боливия - Парагвай 4:0 Боливия - Перу 1:0 Эквадор - Боливия 3:0 Аргентина - Боливия 3:0 Уругвай - Боливия 4:2 Боливия - Колумбия 1:1 Боливия - Аргентина 1:4 Боливия - Уругвай 0:2 Чили - Боливия 1:0 Парагвай - Боливия 3:1 Чили - Боливия 1:1 Боливия - Венесуэла 3:1 Эквадор - Боливия 2:1 Чили - Боливия 2:1 Парагвай - Боливия 2:2
Чили
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Чили - Аргентина 1:2 Сальвадор - Чили 0:1 Чили - Мексика 2:2 Чили - Эквадор 0:2
Парагвай - Чили 0:1 Чили - Венесуэла 3:0 Чили - Парагвай 2:0 Перу - Чили 2:0 Колумбия - Чили 3:1 Эквадор - Чили 0:0 Чили - Бразилия 0:1 Бразилия - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:1 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 2:1 Венесуэла - Чили 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 14 11 3 0 28 - 5 36
2. Аргентина Заявка 14 9 5 0 22 - 7 32
3. Эквадор Заявка 15 7 3 5 24 - 14 24
4. Перу Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
5. Уругвай Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
6. Колумбия Заявка 15 3 8 4 16 - 18 17
7. Чили 1:1 Заявка 16 4 5 7 17 - 19 17
8. Боливия 1:1 Заявка 16 4 4 8 22 - 33 16
9. Парагвай Заявка 15 2 7 6 9 - 19 13
10. Венесуэла Заявка 15 3 1 11 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 6 0 0 15 - 1 18
2. Эквадор Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
3. Аргентина Заявка 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Боливия 1:1 Заявка 8 4 2 2 16 - 8 14
5. Уругвай Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Чили 1:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 8 11
7. Колумбия Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
8. Перу Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Венесуэла Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
10. Парагвай Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
2. Аргентина Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Перу Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
4. Уругвай Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
5. Эквадор Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
6. Колумбия Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
7. Чили 1:1 Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
8. Парагвай Заявка 7 1 3 3 2 - 9 6
9. Боливия 1:1 Заявка 8 0 2 6 6 - 25 2
10. Венесуэла Заявка 7 0 0 7 2 - 14 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Стыковые матчи за право попасть на чемпионат мира в Катаре
  • Первый тайм
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Марк Эноумба! 1:1!
  • Опасный момент
    37'
    А вот работа и для Кортеса нашлась! Эрвин Сааведа набрал скорость по центру поля, нанёс удар сходу с подступов к штрафной, Кортес в прыжке переправил мяч на угловой!
  • Желтая карточка
    36'
    Бруно Миранда получил карточку. Маурисио Исла улизнул от двух соперников, но жёстко поставленная нога форварда сборной Боливии его остановила. Это карточка.
  • Офсайд
    34'
    Пошли в атаку чилийцы, последовал длинный заброс направо на Нуньеса, который оказался в положении "вне игры". Торопятся боливийцы, хотят они поддерживать высокий темп!
  • 32'
    Стараются футболисты сборной Боливии отодвинуть игру на чужую половину поля. Чилийцы тоже не собираются сбавлять активность.
  • Желтая карточка
    30'
    Ну конечно! Вот уже и эмоции пошли на поле. Марсело Морено и Нуньес повздорили в центре поля, потолкались, и арбитру вновь пришлось вмешаться. А карточку получил Бенхамин Кушчевич за откидку мяча.
  • Фол, нарушение
    29'
    Фернандо Сауседо в размашистом подкате влетел в Суасо, но арбитр решил не показывать карточку полузащитнику сборной Боливии. Странно.
  • 28'
    Бреретон сместился с левого фланга в центр и нанёс дальний удар по воротам сборной Боливии. Точности форварду сборной Чили не хватило. Поспешил, как показалось, Бен.
  • 27'
    Большое преимущество у сборной Чили, давненько хозяева поля в атаку не бегали.
  • Угловой
    26'
    Ещё один угловой заработали чилийцы, на этот раз верх в штрафной остался за хозяевами поля. Отбились они.
  • Угловой
    25'
    Алексис Санчес исполнил угловой справа, мяч отскочил к Бреретону, который с левого края штрафной попытался пробить, но его успел накрыть защитник.
  • Опасный момент
    24'
    Лампе спасает! Подача со штрафного, Пауло Диас выскочил из-за спин защитников и практически в упор расстреливал Лампе! Среагировал вратарь! Мне, правда, показалось, что в офсайде защитник чилийцев находился.
  • Офсайд
    22'
    Марсело Морено получил мяч перед штрафной площадью соперника, потолкался с Диасом, но выяснилось, что офсайд у игрока Боливии.
  • 21'
    Эрвин Сааведра получил мяч, не стал много думать, от души зарядил метров с сорока, если не больше, но точности ему не хватило, всё же тут ему активно мешал соперник.
  • 20'
    Небольшая пауза у нас в игре, тяжеловато постоянно бегать на такой высоте, да ещё и с таким полем. Но футболисты по-прежнему резвы!
  • 19'
    Алексис Санчес неплохо разобрался с парой соперников, отыграл на Нуньеса, который с дальней дистанции от души приложился. Высоковато получилось у полузащитника чилийской команды.
  • 18'
    Арсэ получил мяч на левом фланге, уже ворвался в штрафную площадь, после чего прострелил к линии вратарской. Там никого из хозяев не оказалось, спокойно Пауло Диас мяч поймал.
  • 17'
    Нуньес сместился с правого фланга в сторону штрафной, но уткнулся в соперника, в итоге боливийцы мяч отобрали и потащили его вперёд.
  • 16'
    Тут же попытались ответить футболисты сборной Боливии, Марсело Морено попытался пробить с подступов к штрафной площади, но успел его защитник накрыть.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Алексис Санчес! 0:1!
    Великолепный удар со штрафного слева исполнил Алексис Санчес! Уверенно перекинул стенку чилийский игрок, вогнав мяч под самую перекладину ворот Лампе!
  • Фол, нарушение
    14'
    Джузино толкнул в спину Бреретона недалеко от угла штрафной площади. Немного эмоций от игроков обеих команд мы увидели, но арбитр быстро всех успокоил.
  • 13'
    Боливийцы не стали долго свою атаку развивать, последовал дальний удар метров с сорока по воротам Кортеса, не прозевал голкипер чилийской команды.
  • Угловой
    12'
    Очень неплохой угловой получился у чилийцев. Алексис Санчес навесил слева к линии вратарской, на мяч смог выскочить Кушчевич, но ни удар по воротам, ни разумная скидка на Пульгара не получились. Улетел мяч куда-то в стороны боковой.
  • 11'
    Бреретон получил мяч на правом фланге, навесил на дальнюю штангу на Алексиса Санчеса, на перехвате успел защитник сыграть! Кстати говоря, в штрафной площади боливийской команды тоже воды предостаточно!
  • Офсайд
    10'
    Хуан Карлос Арсэ открывался на правом фланге под заброс на ход, но залез в положение "вне игры".
  • 9'
    Игра возобновилась. Попытались в быструю атаку перейти футболисты сборной Боливии, длинная передача в штрафную площадь чилийцев, но там никого. Брайан Кортес спокойно мяч поймал.
  • Главный арбитр подозвал двух капитанов и двух тренеров. О чём-то он в жёсткой форме решил сообщить всем четверым. Может спрашивал, как играется на таком поле?
  • Пауза в матче, главный арбитр подозвал двух капитанов. Что будет?
  • 6'
    Алексис Санчес попытался дальний удар нанести по воротам соперника, но успел его накрыть защитник сборной Боливии.
  • 6'
    Да, в центре поля совсем беда с газоном, там откровенные и довольно-таки глубокие лужи! Есть подозрение, что будут команды пытаться длинными передачами действовать.
  • 5'
    В первую атаку перешли футболисты сборной Чили, Алексис Санчес получил мяч на левом фланге, простреливал в штрафную площадь, но на перехвате сыграл защитник.
  • Фол, нарушение
    4'
    Чарлес Арангес оказался на газоне, это Сауседо жестковато сыграл против полузащитника чилийцев в центральном круге. Удар в корпус получился.
  • 3'
    Бруно Миранда получил мяч на левом фланге, подключил Эноумбу, который попытался между двумя соперниками в штрафную рвануть, но не пустили его.
  • 2'
    Футболисты сборной Боливии начали лучше, мяч держится у хозяев поля вполне уверенно. Другое дело, что местами он застревает в лужах.
  • 2'
    Всё-таки не все лужи удалось убрать работникам стадиона, очень много брызг, вылетающих из-под ног футболистов, мы видим!
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты сборной Чили! В красных майках, синих трусах сегодня гости, а Боливия сыграет в зелёных майках, белых трусах!
  • До матча
  • Мы готовы начинать смотреть футбол! Появились команды на поле! Газон выглядит гораздо лучше!
  • Опасный момент
    Не состоится игра в 23:00! Официальное начало матча - 23:30!
    Огромные лужи на поле после грозы, поэтому сейчас работники стадиона сгоняют воду ближе к бровкам.
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция отборочного поединка к Чемпионату мира 2022 года между командами Боливии и Чили. С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, дорогие друзья!
Прогнозы 140
Боливия 22.1% (31)
X 39.3% (55)
Чили 38.6% (54)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боливия
Ничья
Чили
6.50
4.20
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Боливия 1:1 Чили онлайн


Прогнозы на матч Боливия 1:1 Чили

Исход игры
Боливия
22.1% (31)
Ничья
39.3% (55)
Чили
38.6% (54)
Тотал 2.5
Больше
42.19% (54)
Меньше
57.81% (74)
Обе команды забьют
Да
80.47% (103)
Нет
19.53% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (51)
1:2 Чили
27.9% (39)
1:0 Боливия
9.3% (13)
2:1 Боливия
8.6% (12)
0:1 Чили
4.3% (6)
2:0 Боливия
1.4% (2)
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