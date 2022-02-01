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  3. Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Боливия
FIFA #78
2:3
Конец матча
Чили
FIFA #21
0'
0:1
14' Гол
Санчес Алексис
30' Желтая карточка
Кушчевич Бенхамин
36' Желтая карточка
Миранда Бруно
1:1
37' Гол
Эноумба Марк
1:2
77' Гол
Нуньес Марселино
1:3
85' Гол
Санчес Алексис
2:3
88' Гол
Морено Марсело
90' Желтая карточка
Морено Марсело
90' Желтая карточка
Кортес Брайан
90'+8
1
Лампе
Карлос
5
Джузино
Эдриан
19
Эноумба
Марк
21
Сагредо
Хесус
18
Рамальо
Родриго
20
Сауседо
Фернандо
14
Вильярроэль
Мойзес
II
16
Сааведра
Эрвин
7
Арсэ
Хуан
Карлос
9
Морено
Марсело
11
Миранда
Бруно
23
Кортес
Брайан
5
Диас
Пауло
4
Исла
Маурисио
17
Медель
Гари
6
Суасо
Габриэль
13
Пульгар
Эрик
20
Арангис
Чарлес
15
Кушчевич
Бенхамин
10
Нуньес
Марселино
7
Санчес
Алексис
22
Бреретон
Бен
Боливия
5-3-2
Чили
3-5-2

История личных встреч

Боливия
Чили

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

12 матчей

8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

История матчей

КА
1:0
ОМЮА
1:1
ТМС
2:1
ОМЮА
1:0
ОМЮА
3:0
КА
2:1
КА
5:0
ММ
2:2
ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
4:0
ЧМОМ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Боливия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Марсело 10 (2) 0.63
Арсэ Хуан Карлос 3 0.19
Бехарано Диего 1 0.06
Сауседо Фернандо 1 0.06
Вильярроэль Мойзес II 1 0.06
Рамальо Родриго 1 0.06
Сеспедес Борис 1 0.06
Миранда Бруно 1 0.06
Вака Рамиро 1 0.06
Абрего Виктор 1 0.06
Эноумба Марк 1 0.06
Фернандес Роберто II 1 0.06
Флорес Хорхе 0 0
Чумасеро Алехандро 0 0
Сааведра Эрвин 0 0
Вака Хенри 0 0
Чили
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 5 0.31
Видаль Артуро 4 (1) 0.25
Пульгар Эрик 3 0.19
Бреретон Бен 3 0.19
Исла Маурисио 1 0.06
Менесес Хеан 1 0.06
Нуньес Марселино 1 0.06
Арангис Чарлес 0 0
Медель Гари 0 0

Карточки

Боливия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хустиниано Леонель 3 1
Альгараньяс Кармело 1 2
Джузино Эдриан 4 0
Вильярроэль Мойзес II 3 0
Вака Хенри 1 1
Морено Марсело 2 0
Рамальо Родриго 2 0
Сааведра Эрвин 2 0
Карраско Хосе 2 0
Флорес Хорхе 1 0
Бехарано Диего 1 0
Арсэ Хуан Карлос 1 0
Монтеро Ронни 1 0
Кампос Джасмани 1 0
Торрес Сауль 1 0
Бехарано Данни 1 0
Сеспедес Борис 1 0
Рибера Оскар 1 0
Вальверде Габриэль 1 0
Миранда Бруно 1 0
Сагредо Хесус 1 0
Вака Рамиро 1 0
Хакин Луис II 1 0
Гонсалес Франц 1 0
Эноумба Марк 1 0
Кинтерос Хайро 1 0
Сабала Леонардо 1 0
Чили
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пульгар Эрик 6 0
Марипан Гильермо 4 0
Вегас Себастьян 4 0
Арангис Чарлес 2 1
Видаль Артуро 2 1
Исла Маурисио 2 0
Варгас Эдуардо 2 0
Медель Гари 2 0
Кортес Брайан 2 0
Роко Энсо 2 0
Сьерральта Франсиско 2 0
Бреретон Бен 2 0
Санчес Алексис 1 0
Босежур Жан 1 0
Браво Клаудио 1 0
Вальдес Диего 1 0
Баэса Клаудио 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Кушчевич Бенхамин 1 0
Диас Пауло 1 0
Эчеверрия Родриго 1 0
Jimenez Luis III 1 0
Менесес Хеан 1 0
Моралес Иван 1 0
Диас Николас 1 0
Монтесинос Хоакин 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
7
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
6%
2
29%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
3
18%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
41%
2
29%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
4
40%
3
23%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
43%
4
36%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
36%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

24
8
14 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
4
17%
3
38%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
4
17%
1
13%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
6
25%
1
13%
61-75
1
4%
3
38%
76-90

Забито

24
18
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
1
4%
2
11%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
6
25%
5
28%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
1
4%
4
22%
61-75
9
38%
2
11%
76-90

Пропущено

34
21
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
5
15%
4
19%
1-15
7
21%
3
14%
16-30
5
15%
4
19%
31-45
5
15%
1
5%
46-60
7
21%
3
14%
61-75
5
15%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Боливия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Венесуэла - Боливия 4:1 Боливия - Тринидад и Тобаго 5:0 Боливия - Уругвай 3:0 Перу - Боливия 3:0
Сальвадор - Боливия 0:1 Боливия - Парагвай 4:0 Боливия - Перу 1:0 Эквадор - Боливия 3:0 Аргентина - Боливия 3:0 Уругвай - Боливия 4:2 Боливия - Колумбия 1:1 Боливия - Аргентина 1:4 Боливия - Уругвай 0:2 Чили - Боливия 1:0 Парагвай - Боливия 3:1 Чили - Боливия 1:1 Боливия - Венесуэла 3:1 Эквадор - Боливия 2:1 Чили - Боливия 2:1 Парагвай - Боливия 2:2
Чили
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Чили - Аргентина 1:2 Сальвадор - Чили 0:1 Чили - Мексика 2:2 Чили - Эквадор 0:2
Парагвай - Чили 0:1 Чили - Венесуэла 3:0 Чили - Парагвай 2:0 Перу - Чили 2:0 Колумбия - Чили 3:1 Эквадор - Чили 0:0 Чили - Бразилия 0:1 Бразилия - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:1 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 2:1 Венесуэла - Чили 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 14 11 3 0 28 - 5 36
2. Аргентина Заявка 14 9 5 0 22 - 7 32
3. Эквадор Заявка 15 7 3 5 24 - 14 24
4. Перу Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
5. Уругвай Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
6. Чили Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
7. Колумбия Заявка 15 3 8 4 16 - 18 17
8. Боливия Заявка 16 4 3 9 23 - 35 15
9. Парагвай Заявка 15 2 7 6 9 - 19 13
10. Венесуэла Заявка 15 3 1 11 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 6 0 0 15 - 1 18
2. Эквадор Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
3. Аргентина Заявка 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Боливия Заявка 8 4 1 3 17 - 10 13
5. Уругвай Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Чили Заявка 8 3 2 3 11 - 8 11
7. Колумбия Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
8. Перу Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Венесуэла Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
10. Парагвай Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
2. Аргентина Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Перу Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
4. Уругвай Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
5. Чили Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
6. Эквадор Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
7. Колумбия Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
8. Парагвай Заявка 7 1 3 3 2 - 9 6
9. Боливия Заявка 8 0 2 6 6 - 25 2
10. Венесуэла Заявка 7 0 0 7 2 - 14 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Стыковые матчи за право попасть на чемпионат мира в Катаре
  • После матча
  • Наша трансляция на этом окончена. С вами был Андрей Сергеев.
    Спасибо за внимание, до новых встреч на футболе! Всего хорошего!
  • Второй тайм
  • Свисток
    ФУХ! Закончился этот блокбастер! Крутейший матч мы с вами посмотрели, друзья! Чилийцы в сложнейшем матче выиграли в гостях у Боливии и продолжают борьбу за выход на чемпионат мира!
  • 90'
    Навал футболисты сборной Боливии устроили! Мощнейший выстрел с дальней дистанции, мяч в игрока чилийцев попадает!
  • Желтая карточка
    90'
    Брайан Кортес - голкипер сборной Чили - получил жёлтую карточку за затяжку времени. Около минуты осталось играть.
  • 90'
    Контратака сборной Чили, Монтенсинос по центру прорвался, отдавал в штрафную на ход Санчесу, но у того уже сил нет для таких рывков.
  • Желтая карточка
    90'
    Активно спорит с арбитром Марсело Морено, получает он свою карточку. Последние минуты превращаются в серию споров.
  • Штанга
    90'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Санчес просто чудеса творит! Исполнял чилиец штрафной слева от самой боковой линии, но это Алексиса не смутило, он мощным ударом чуть перекладину не сломал!
  • Фол, нарушение
    90'
    Алексис Санчес на левом фланге здорово разобрался с двумя оппонентами, уже рванул в штрафную площадь, но Эноумба правила нарушил.
  • Дополнительное время
    90'
    6 минут арбитр добавил к основному времени второго тайма.
  • 89'
    Вечер перестаёт быть томным, и мы отмечаем Хенри Ваку, который просто великолепно вышел на поле, постоянно напрягая сейчас оборону чилийской команды.
  • Описание гола
    88'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Марсело Морено! 2:3!
    Прошла атака боливийцев правым флангом, Хенри Вака от лицевой линии навесил на дальнюю штангу на Морено, который ударом в касание с линии вратарской переиграл Кортеса!
  • Замена
    87'
    Двойная замена случилась у сборной Чили после гола. Марселино Нуньес и Гари Медель отправились отдыхать, а вместо них появились Пабло Гальдамес и Вальбер Уэрта.
  • 2 гола - дубль!
    85'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Алексис Санчес! 1:3!
    Классно сыграл Алексис Санчес! По центру он ворвался в штрафную площадь, обежав Эноумбу , после чего отличным ударом низом поразил дальний угол ворот Лампе!
  • 85'
    Сборная Чили старается контролировать мяч, а при первой возможности начинает немного затягивать время.
  • 84'
    Кортес поймал мяч в очередной раз, немного повалялся на поле. Сейчас каждая секунда дорога. Гости ещё одну замену готовят.
  • 82'
    Пошла подача со штрафного к линии вратарской площадки, Пауло Диас выиграл борьбу и головой выбил мяч подальше от своих ворот.
  • Фол, нарушение
    81'
    Пошла заключительная десятиминутка основного времени нашего фантастического матча! Штрафной заработали боливийцы на левом фланге атаки.
  • Замена
    80'
    Заключительная замена в составе сборной Боливии. Хесус Сагредо отправился отдыхать, вместо него вышел Роберто Фернандес.
  • 79'
    Вот так и бывает. Одна команда полностью доминирует, создаёт момент за моментом, а в итоге более классный коллектив это всё выдерживает и забивает свой. гол. Но смотрим дальше, время ещё есть!
  • Описание гола
    77'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Марселино Нуньес! 1:2!
    Очень красиво разыграли чилийцы! Алексис Санчес забросил мяч направо в штрафную, защитник боливийцев потерялся, в итоге Исла подключился, в касание прострелил в центр штрафной, и Нуньес в касание ворота Лампе поразил!
  • Замена
    76'
    Ещё одна замена в составе Боливии. Родриго Рамальо покинул пределы поля, вместо него вышел Виктор Абрего.
  • Замена
    75'
    Замена в составе сборной Чили. Вместо Бена Бреретона появился Хоакин Монтенсинос.
  • Опасный момент
    74'
    Ого, вновь дальний выстрел! Теперь уже Пабло Парра зарядил, и теперь уже Карлос Лампе вынужден свою команду спасать! Прямо россыпь опасных моментов у нас!
  • 73'
    Редкая атака сборной Чили, Парра по левому флангу прорвался, отыгрывал к линии штрафной площади, но на перехвате хозяева сыграли.
  • Опасный момент
    71'
    Кортес в огне! Вновь вратарь тащит! Диего Бехарано отличный удар под перекладину нанёс, чилийский вратарь в очередной раз просто великолепный сейв совершил!
  • Замена
    69'
    Двойная замена в составе сборной Чили. Эрик Пульгар получил повреждение, вместо него вышел Клаудио Баэса, а вот Чарлеса Арангиса заменил Пабло Парра.
  • Штанга
    68'
    ШТАНГА! Что творится! Рамиро Вака от души пробил низом из-за пределов штрафной площади, в прыжке Кортес до мяча дотянулся и переправил его в штангу! Эффектное спасение!
  • Опасный момент
    66'
    И вновь опасно! Марсело Морено после поданного углового смог пробить по воротам, но и тут вратарь чилийской команды отбил!
  • Опасный момент
    66'
    Опасная контратака сборной Боливии! Хенри Вака протащил мяч через половину поля, отыграл направо в штрафную на Арсэ, который сходу пробил, и Кортес отбил!
  • 65'
    Хорошая атака сборной Чили, Арангис справа ворвался в штрафную, от лицевой прострелил в направлении Санчеса, но в последний момент на перехвате успел сыграть Джузино!
  • 64'
    Ого! Пауло Диас сейчас чуть ли не с центра поля по воротам сборной Боливии зарядил. Конечно, от такого поля можно ожидать что угодно, но тогда надо хотя бы в створ попадать!
  • 63'
    Бреретон неплохой прорыв по правому флангу совершил, простреливал в штрафную площадь, но смог на перехвате сыграть защитник боливийцев.
  • Замена
    61'
    Тройная замена в составе сборной Боливии. Поле покинули Бруно Миранда, Эрвин Сааведра и Мойзес Вильярроэль. Вместо них вышли Хенри Вака, Диего Бехарано и Рамиро Вака.
  • 59'
    Дальний удар нанёс Арсэ по воротам сборной Чили, но всё видел Кортес, успел сместиться и спокойно мяч поймал. Хорошая разминка для вратаря.
  • Фол, нарушение
    58'
    Арсэ отыграл налево на Вильярроэля, который нарушил правила на Пульгаре в попытке до мяча добраться.
  • 56'
    Взяли небольшую паузу игроки сборной Боливии, стараются сейчас гости что-нибудь на половине поля соперника придумать!
  • 54'
    Второй угловой получился уже не таким опасным, слишком сильной получилась подача на дальнюю штангу. Справляются пока чилийцы.
  • Угловой
    53'
    Угловой у ворот сборной Чили. Навесил Арсэ от правого флажка к линии вратарской, тут выше всех взлетел Пауло Диас и выбил мяч за лицевую! Повторный корнер.
  • 51'
    Сборная Чили во втором тайме пока вообще в атаку не ходила. Слабо начинают гостевые игроки, сказывается тут и высокогорье, и неприятное поле.
  • Фол, нарушение
    49'
    Подача слева в штрафную площадь сборной Чили, выиграл тут верховую борьбу Марсело Морено, но для этого ему пришлось нарушить правила на Суасо.
  • 48'
    Правым флангом провели атаку хозяева, Миранда здорово проскочил защитника, отыграл на Морено, который попытался с острого угла справа пробить, но в створ не попал.
  • Офсайд
    47'
    Мощное начало от команды Боливии! Арсэ сейчас открылся на правом фланге, но залез в положение "вне игры", а точнее - не успел из него выйти.
  • 46'
    И сразу рванули в атаку игроки сборной Боливии, Марсело Морено получил мяч в центре штрафной, попытался пробить, но его накрыл Медель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Появились команды на поле, и у нас стартовал второй тайм! Без замен обошлось после перерыва!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Отличный первый тайм мы с вами посмотрели! Звучит свисток на перерыв, много борьбы ещё будет впереди, можно не сомневаться! Чилийцы чуть лучше, но боливийцы не сдаются, играют довольно активно. Будет интересно и дальше!
  • Офсайд
    45'
    Кушчевич классный заброс в штрафную исполнил, Бреретон нырял в попытке добраться до мяча головой, но оказался в офсайде.
  • 45'
    Прострел слева в штрафную площадь сборной Боливии, отбиваются хозяева. Активны в эти минуты чилийцы.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавлены к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Исла подключился по правому флангу, прострелил в штрафную площадь, боливийцы отбились. Атака чилийцев продолжилась и завершилась дальним ударом Нуньеса. Выше перекладины получилось.
  • 44'
    Оказали помощь автору забитого мяча, Эноумба на своих ногах смог покинуть поле и сделал это довольно резво. Ждём его возвращения на поле.
  • Травма, повреждение
    43'
    А у нас травма. Проблемы с коленом у защитника сборной Боливии. Это Марк Эноуба на ровном месте присел на газон, попросив врачей выйти.
  • 42'
    Атака сборной Чили левым флангом, пошла передача в штрафную площадь, уверенно ловит мяч в руки Лампе. И надо отметить, что сразу он его вперёд отдал на партнёра. Быстро настроены играть хозяева!
  • 41'
    Исла подключился к атаке сборной Чили, Алексис Санчес его увидел, но вот передачу слишком сильную исполнил. Поблагодарил его защитник, тем не менее.
  • 40'
    Подходит к концу первый тайм у нас, весьма интересная игра получается! Боливия и не собиралась сдаваться, держала высокий темп, в итоге быстро разыгранный угловой привёл к успеху.
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Марк Эноумба! 1:1!
    Быстро разыграли угловой игроки сборной Боливии! Арсэ от правого флажка навесил к линии вратарской, сюда влетел Эноумба и головой переправил мяч в угол ворот Кортеса! Меделя продавил защитник!
  • Опасный момент
    37'
    А вот работа и для Кортеса нашлась! Эрвин Сааведа набрал скорость по центру поля, нанёс удар сходу с подступов к штрафной, Кортес в прыжке переправил мяч на угловой!
  • Желтая карточка
    36'
    Бруно Миранда получил карточку. Маурисио Исла улизнул от двух соперников, но жёстко поставленная нога форварда сборной Боливии его остановила. Это карточка.
  • Офсайд
    34'
    Пошли в атаку чилийцы, последовал длинный заброс направо на Нуньеса, который оказался в положении "вне игры". Торопятся боливийцы, хотят они поддерживать высокий темп!
  • 32'
    Стараются футболисты сборной Боливии отодвинуть игру на чужую половину поля. Чилийцы тоже не собираются сбавлять активность.
  • Желтая карточка
    30'
    Ну конечно! Вот уже и эмоции пошли на поле. Марсело Морено и Нуньес повздорили в центре поля, потолкались, и арбитру вновь пришлось вмешаться. А карточку получил Бенхамин Кушчевич за откидку мяча.
  • Фол, нарушение
    29'
    Фернандо Сауседо в размашистом подкате влетел в Суасо, но арбитр решил не показывать карточку полузащитнику сборной Боливии. Странно.
  • 28'
    Бреретон сместился с левого фланга в центр и нанёс дальний удар по воротам сборной Боливии. Точности форварду сборной Чили не хватило. Поспешил, как показалось, Бен.
  • 27'
    Большое преимущество у сборной Чили, давненько хозяева поля в атаку не бегали.
  • Угловой
    26'
    Ещё один угловой заработали чилийцы, на этот раз верх в штрафной остался за хозяевами поля. Отбились они.
  • Угловой
    25'
    Алексис Санчес исполнил угловой справа, мяч отскочил к Бреретону, который с левого края штрафной попытался пробить, но его успел накрыть защитник.
  • Опасный момент
    24'
    Лампе спасает! Подача со штрафного, Пауло Диас выскочил из-за спин защитников и практически в упор расстреливал Лампе! Среагировал вратарь! Мне, правда, показалось, что в офсайде защитник чилийцев находился.
  • Офсайд
    22'
    Марсело Морено получил мяч перед штрафной площадью соперника, потолкался с Диасом, но выяснилось, что офсайд у игрока Боливии.
  • 21'
    Эрвин Сааведра получил мяч, не стал много думать, от души зарядил метров с сорока, если не больше, но точности ему не хватило, всё же тут ему активно мешал соперник.
  • 20'
    Небольшая пауза у нас в игре, тяжеловато постоянно бегать на такой высоте, да ещё и с таким полем. Но футболисты по-прежнему резвы!
  • 19'
    Алексис Санчес неплохо разобрался с парой соперников, отыграл на Нуньеса, который с дальней дистанции от души приложился. Высоковато получилось у полузащитника чилийской команды.
  • 18'
    Арсэ получил мяч на левом фланге, уже ворвался в штрафную площадь, после чего прострелил к линии вратарской. Там никого из хозяев не оказалось, спокойно Пауло Диас мяч поймал.
  • 17'
    Нуньес сместился с правого фланга в сторону штрафной, но уткнулся в соперника, в итоге боливийцы мяч отобрали и потащили его вперёд.
  • 16'
    Тут же попытались ответить футболисты сборной Боливии, Марсело Морено попытался пробить с подступов к штрафной площади, но успел его защитник накрыть.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Алексис Санчес! 0:1!
    Великолепный удар со штрафного слева исполнил Алексис Санчес! Уверенно перекинул стенку чилийский игрок, вогнав мяч под самую перекладину ворот Лампе!
  • Фол, нарушение
    14'
    Джузино толкнул в спину Бреретона недалеко от угла штрафной площади. Немного эмоций от игроков обеих команд мы увидели, но арбитр быстро всех успокоил.
  • 13'
    Боливийцы не стали долго свою атаку развивать, последовал дальний удар метров с сорока по воротам Кортеса, не прозевал голкипер чилийской команды.
  • Угловой
    12'
    Очень неплохой угловой получился у чилийцев. Алексис Санчес навесил слева к линии вратарской, на мяч смог выскочить Кушчевич, но ни удар по воротам, ни разумная скидка на Пульгара не получились. Улетел мяч куда-то в стороны боковой.
  • 11'
    Бреретон получил мяч на правом фланге, навесил на дальнюю штангу на Алексиса Санчеса, на перехвате успел защитник сыграть! Кстати говоря, в штрафной площади боливийской команды тоже воды предостаточно!
  • Офсайд
    10'
    Хуан Карлос Арсэ открывался на правом фланге под заброс на ход, но залез в положение "вне игры".
  • 9'
    Игра возобновилась. Попытались в быструю атаку перейти футболисты сборной Боливии, длинная передача в штрафную площадь чилийцев, но там никого. Брайан Кортес спокойно мяч поймал.
  • Главный арбитр подозвал двух капитанов и двух тренеров. О чём-то он в жёсткой форме решил сообщить всем четверым. Может спрашивал, как играется на таком поле?
  • Пауза в матче, главный арбитр подозвал двух капитанов. Что будет?
  • 6'
    Алексис Санчес попытался дальний удар нанести по воротам соперника, но успел его накрыть защитник сборной Боливии.
  • 6'
    Да, в центре поля совсем беда с газоном, там откровенные и довольно-таки глубокие лужи! Есть подозрение, что будут команды пытаться длинными передачами действовать.
  • 5'
    В первую атаку перешли футболисты сборной Чили, Алексис Санчес получил мяч на левом фланге, простреливал в штрафную площадь, но на перехвате сыграл защитник.
  • Фол, нарушение
    4'
    Чарлес Арангес оказался на газоне, это Сауседо жестковато сыграл против полузащитника чилийцев в центральном круге. Удар в корпус получился.
  • 3'
    Бруно Миранда получил мяч на левом фланге, подключил Эноумбу, который попытался между двумя соперниками в штрафную рвануть, но не пустили его.
  • 2'
    Футболисты сборной Боливии начали лучше, мяч держится у хозяев поля вполне уверенно. Другое дело, что местами он застревает в лужах.
  • 2'
    Всё-таки не все лужи удалось убрать работникам стадиона, очень много брызг, вылетающих из-под ног футболистов, мы видим!
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты сборной Чили! В красных майках, синих трусах сегодня гости, а Боливия сыграет в зелёных майках, белых трусах!
  • До матча
  • Мы готовы начинать смотреть футбол! Появились команды на поле! Газон выглядит гораздо лучше!
  • Опасный момент
    Не состоится игра в 23:00! Официальное начало матча - 23:30!
    Огромные лужи на поле после грозы, поэтому сейчас работники стадиона сгоняют воду ближе к бровкам.
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция отборочного поединка к Чемпионату мира 2022 года между командами Боливии и Чили. С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, дорогие друзья!
Прогнозы 140
Боливия 22.1% (31)
X 39.3% (55)
Чили 38.6% (54)
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Где смотреть матч Боливия 2:3 Чили онлайн


Прогнозы на матч Боливия 2:3 Чили

Исход игры
Боливия
22.1% (31)
Ничья
39.3% (55)
Чили
38.6% (54)
Тотал 2.5
Больше
42.19% (54)
Меньше
57.81% (74)
Обе команды забьют
Да
80.47% (103)
Нет
19.53% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (51)
1:2 Чили
27.9% (39)
1:0 Боливия
9.3% (13)
2:1 Боливия
8.6% (12)
0:1 Чили
4.3% (6)
2:0 Боливия
1.4% (2)
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