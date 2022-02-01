Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
0:1
14' ГолСанчес Алексис
30' Желтая карточкаКушчевич Бенхамин
36' Желтая карточкаМиранда Бруно
1:1
37' ГолЭноумба Марк
1:2
77' ГолНуньес Марселино
1:3
85' ГолСанчес Алексис
2:3
88' ГолМорено Марсело
90' Желтая карточкаМорено Марсело
90' Желтая карточкаКортес Брайан
Ход матча
14'
0:1
36'
37'
1:1
77'
85'
1:3
88'
2:3
90'
90'
19
Эноумба
Марк
17
Медель
Гари
13
Пульгар
Эрик
22
Бреретон
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Эноумба МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вака РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сезар Фариас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
-
13 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бреретон БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Парра ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ласарте Мартин
История личных встреч
Боливия
Чили
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
12 матчей
8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боливия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Марсело
|10 (2)
|0.63
|Арсэ Хуан Карлос
|3
|0.19
|Бехарано Диего
|1
|0.06
|Сауседо Фернандо
|1
|0.06
|Вильярроэль Мойзес II
|1
|0.06
|Рамальо Родриго
|1
|0.06
|Сеспедес Борис
|1
|0.06
|Миранда Бруно
|1
|0.06
|Вака Рамиро
|1
|0.06
|Абрего Виктор
|1
|0.06
|Эноумба Марк
|1
|0.06
|Фернандес Роберто II
|1
|0.06
|Флорес Хорхе
|0
|0
|Чумасеро Алехандро
|0
|0
|Сааведра Эрвин
|0
|0
|Вака Хенри
|0
|0
Чили
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|5
|0.31
|Видаль Артуро
|4 (1)
|0.25
|Пульгар Эрик
|3
|0.19
|Бреретон Бен
|3
|0.19
|Исла Маурисио
|1
|0.06
|Менесес Хеан
|1
|0.06
|Нуньес Марселино
|1
|0.06
|Арангис Чарлес
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
Карточки
Боливия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хустиниано Леонель
|3
|1
|Альгараньяс Кармело
|1
|2
|Джузино Эдриан
|4
|0
|Вильярроэль Мойзес II
|3
|0
|Вака Хенри
|1
|1
|Морено Марсело
|2
|0
|Рамальо Родриго
|2
|0
|Сааведра Эрвин
|2
|0
|Карраско Хосе
|2
|0
|Флорес Хорхе
|1
|0
|Бехарано Диего
|1
|0
|Арсэ Хуан Карлос
|1
|0
|Монтеро Ронни
|1
|0
|Кампос Джасмани
|1
|0
|Торрес Сауль
|1
|0
|Бехарано Данни
|1
|0
|Сеспедес Борис
|1
|0
|Рибера Оскар
|1
|0
|Вальверде Габриэль
|1
|0
|Миранда Бруно
|1
|0
|Сагредо Хесус
|1
|0
|Вака Рамиро
|1
|0
|Хакин Луис II
|1
|0
|Гонсалес Франц
|1
|0
|Эноумба Марк
|1
|0
|Кинтерос Хайро
|1
|0
|Сабала Леонардо
|1
|0
Чили
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пульгар Эрик
|6
|0
|Марипан Гильермо
|4
|0
|Вегас Себастьян
|4
|0
|Арангис Чарлес
|2
|1
|Видаль Артуро
|2
|1
|Исла Маурисио
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|Медель Гари
|2
|0
|Кортес Брайан
|2
|0
|Роко Энсо
|2
|0
|Сьерральта Франсиско
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Санчес Алексис
|1
|0
|Босежур Жан
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Вальдес Диего
|1
|0
|Баэса Клаудио
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Эчеверрия Родриго
|1
|0
|Jimenez Luis III
|1
|0
|Менесес Хеан
|1
|0
|Моралес Иван
|1
|0
|Диас Николас
|1
|0
|Монтесинос Хоакин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
7
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
6%
2
29%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
3
18%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
41%
2
29%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
4
40%
3
23%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
43%
4
36%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
36%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
24
8
14 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
4
17%
3
38%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
4
17%
1
13%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
6
25%
1
13%
61-75
1
4%
3
38%
76-90
Забито
24
18
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
1
4%
2
11%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
6
25%
5
28%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
1
4%
4
22%
61-75
9
38%
2
11%
76-90
Пропущено
34
21
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
5
15%
4
19%
1-15
7
21%
3
14%
16-30
5
15%
4
19%
31-45
5
15%
1
5%
46-60
7
21%
3
14%
61-75
5
15%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Боливия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Венесуэла - Боливия 4:1 Боливия - Тринидад и Тобаго 5:0 Боливия - Уругвай 3:0 Перу - Боливия 3:0
Сальвадор - Боливия 0:1 Боливия - Парагвай 4:0 Боливия - Перу 1:0 Эквадор - Боливия 3:0 Аргентина - Боливия 3:0 Уругвай - Боливия 4:2 Боливия - Колумбия 1:1 Боливия - Аргентина 1:4 Боливия - Уругвай 0:2 Чили - Боливия 1:0 Парагвай - Боливия 3:1 Чили - Боливия 1:1 Боливия - Венесуэла 3:1 Эквадор - Боливия 2:1 Чили - Боливия 2:1 Парагвай - Боливия 2:2
Чили
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Чили - Аргентина 1:2 Сальвадор - Чили 0:1 Чили - Мексика 2:2 Чили - Эквадор 0:2
Парагвай - Чили 0:1 Чили - Венесуэла 3:0 Чили - Парагвай 2:0 Перу - Чили 2:0 Колумбия - Чили 3:1 Эквадор - Чили 0:0 Чили - Бразилия 0:1 Бразилия - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:1 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 2:1 Венесуэла - Чили 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|28 - 5
|36
|2.
|Аргентина
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|22 - 7
|32
|3.
|Эквадор
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 14
|24
|4.
|Перу
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|5.
|Уругвай
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|6.
|Чили
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|7.
|Колумбия
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 18
|17
|8.
|Боливия
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 35
|15
|9.
|Парагвай
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|9 - 19
|13
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|13 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 1
|18
|2.
|Эквадор
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 6
|17
|3.
|Аргентина
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|4.
|Боливия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 10
|13
|5.
|Уругвай
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|6.
|Чили
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 8
|11
|7.
|Колумбия
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|8.
|Перу
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|Венесуэла
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|10.
|Парагвай
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|2.
|Аргентина
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Перу
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|4.
|Уругвай
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|5.
|Чили
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|6.
|Эквадор
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|7.
|Колумбия
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|8.
|Парагвай
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|2 - 9
|6
|9.
|Боливия
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 25
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 14
|0
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Прогнозы на матч Боливия 2:3 Чили
Исход игры
Боливия
22.1% (31)
Ничья
39.3% (55)
Чили
38.6% (54)
Тотал 2.5
Больше
42.19% (54)
Меньше
57.81% (74)
Обе команды забьют
Да
80.47% (103)
Нет
19.53% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (51)
1:2 Чили
27.9% (39)
1:0 Боливия
9.3% (13)
2:1 Боливия
8.6% (12)
0:1 Чили
4.3% (6)
2:0 Боливия
1.4% (2)
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