Наша трансляция на этом окончена. С вами был Андрей Сергеев. Спасибо за внимание, до новых встреч на футболе! Всего хорошего!

Контратака сборной Чили, Монтенсинос по центру прорвался, отдавал в штрафную на ход Санчесу, но у того уже сил нет для таких рывков.

Брайан Кортес - голкипер сборной Чили - получил жёлтую карточку за затяжку времени. Около минуты осталось играть.

ФУХ! Закончился этот блокбастер! Крутейший матч мы с вами посмотрели, друзья! Чилийцы в сложнейшем матче выиграли в гостях у Боливии и продолжают борьбу за выход на чемпионат мира!

Появились команды на поле, и у нас стартовал второй тайм! Без замен обошлось после перерыва!

И сразу рванули в атаку игроки сборной Боливии, Марсело Морено получил мяч в центре штрафной, попытался пробить, но его накрыл Медель!

Мощное начало от команды Боливии! Арсэ сейчас открылся на правом фланге, но залез в положение "вне игры", а точнее - не успел из него выйти.

Правым флангом провели атаку хозяева, Миранда здорово проскочил защитника, отыграл на Морено, который попытался с острого угла справа пробить, но в створ не попал.

Подача слева в штрафную площадь сборной Чили, выиграл тут верховую борьбу Марсело Морено, но для этого ему пришлось нарушить правила на Суасо.

Сборная Чили во втором тайме пока вообще в атаку не ходила. Слабо начинают гостевые игроки, сказывается тут и высокогорье, и неприятное поле.

Угловой у ворот сборной Чили. Навесил Арсэ от правого флажка к линии вратарской, тут выше всех взлетел Пауло Диас и выбил мяч за лицевую! Повторный корнер.

Второй угловой получился уже не таким опасным, слишком сильной получилась подача на дальнюю штангу. Справляются пока чилийцы.

Арсэ отыграл налево на Вильярроэля, который нарушил правила на Пульгаре в попытке до мяча добраться.

Дальний удар нанёс Арсэ по воротам сборной Чили, но всё видел Кортес, успел сместиться и спокойно мяч поймал. Хорошая разминка для вратаря.

Тройная замена в составе сборной Боливии. Поле покинули Бруно Миранда, Эрвин Сааведра и Мойзес Вильярроэль. Вместо них вышли Хенри Вака , Диего Бехарано и Рамиро Вака .

Бреретон неплохой прорыв по правому флангу совершил, простреливал в штрафную площадь, но смог на перехвате сыграть защитник боливийцев.

Ого! Пауло Диас сейчас чуть ли не с центра поля по воротам сборной Боливии зарядил. Конечно, от такого поля можно ожидать что угодно, но тогда надо хотя бы в створ попадать!

Хорошая атака сборной Чили, Арангис справа ворвался в штрафную, от лицевой прострелил в направлении Санчеса, но в последний момент на перехвате успел сыграть Джузино!

Опасная контратака сборной Боливии! Хенри Вака протащил мяч через половину поля, отыграл направо в штрафную на Арсэ, который сходу пробил, и Кортес отбил!

И вновь опасно! Марсело Морено после поданного углового смог пробить по воротам, но и тут вратарь чилийской команды отбил!

ШТАНГА! Что творится! Рамиро Вака от души пробил низом из-за пределов штрафной площади, в прыжке Кортес до мяча дотянулся и переправил его в штангу! Эффектное спасение!

Двойная замена в составе сборной Чили. Эрик Пульгар получил повреждение, вместо него вышел Клаудио Баэса , а вот Чарлеса Арангиса заменил Пабло Парра .

Кортес в огне! Вновь вратарь тащит! Диего Бехарано отличный удар под перекладину нанёс, чилийский вратарь в очередной раз просто великолепный сейв совершил!

Редкая атака сборной Чили, Парра по левому флангу прорвался, отыгрывал к линии штрафной площади, но на перехвате хозяева сыграли.

Ого, вновь дальний выстрел! Теперь уже Пабло Парра зарядил, и теперь уже Карлос Лампе вынужден свою команду спасать! Прямо россыпь опасных моментов у нас!

Ещё одна замена в составе Боливии. Родриго Рамальо покинул пределы поля, вместо него вышел Виктор Абрего.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Марселино Нуньес! 1:2! Очень красиво разыграли чилийцы! Алексис Санчес забросил мяч направо в штрафную, защитник боливийцев потерялся, в итоге Исла подключился, в касание прострелил в центр штрафной, и Нуньес в касание ворота Лампе поразил!

Вот так и бывает. Одна команда полностью доминирует, создаёт момент за моментом, а в итоге более классный коллектив это всё выдерживает и забивает свой. гол. Но смотрим дальше, время ещё есть!

Пошла подача со штрафного к линии вратарской площадки, Пауло Диас выиграл борьбу и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Кортес поймал мяч в очередной раз, немного повалялся на поле. Сейчас каждая секунда дорога. Гости ещё одну замену готовят.

Сборная Чили старается контролировать мяч, а при первой возможности начинает немного затягивать время.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Алексис Санчес! 1:3! Классно сыграл Алексис Санчес! По центру он ворвался в штрафную площадь, обежав Эноумбу , после чего отличным ударом низом поразил дальний угол ворот Лампе!

Двойная замена случилась у сборной Чили после гола. Марселино Нуньес и Гари Медель отправились отдыхать, а вместо них появились Пабло Гальдамес и Вальбер Уэрта .

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Марсело Морено! 2:3! Прошла атака боливийцев правым флангом, Хенри Вака от лицевой линии навесил на дальнюю штангу на Морено, который ударом в касание с линии вратарской переиграл Кортеса!

Вечер перестаёт быть томным, и мы отмечаем Хенри Ваку, который просто великолепно вышел на поле, постоянно напрягая сейчас оборону чилийской команды.

Алексис Санчес на левом фланге здорово разобрался с двумя оппонентами, уже рванул в штрафную площадь, но Эноумба правила нарушил.

ПЕРЕКЛАДИНА! Санчес просто чудеса творит! Исполнял чилиец штрафной слева от самой боковой линии, но это Алексиса не смутило, он мощным ударом чуть перекладину не сломал!

Активно спорит с арбитром Марсело Морено, получает он свою карточку. Последние минуты превращаются в серию споров.

Первый тайм

— Отличный первый тайм мы с вами посмотрели! Звучит свисток на перерыв, много борьбы ещё будет впереди, можно не сомневаться! Чилийцы чуть лучше, но боливийцы не сдаются, играют довольно активно. Будет интересно и дальше!

45' Кушчевич классный заброс в штрафную исполнил, Бреретон нырял в попытке добраться до мяча головой, но оказался в офсайде.

45' Прострел слева в штрафную площадь сборной Боливии, отбиваются хозяева. Активны в эти минуты чилийцы.

45' 2 минуты добавлены к основному времени первого тайма.

44' Исла подключился по правому флангу, прострелил в штрафную площадь, боливийцы отбились. Атака чилийцев продолжилась и завершилась дальним ударом Нуньеса. Выше перекладины получилось.

44' Оказали помощь автору забитого мяча, Эноумба на своих ногах смог покинуть поле и сделал это довольно резво. Ждём его возвращения на поле.

43' А у нас травма. Проблемы с коленом у защитника сборной Боливии. Это Марк Эноуба на ровном месте присел на газон, попросив врачей выйти.

42' Атака сборной Чили левым флангом, пошла передача в штрафную площадь, уверенно ловит мяч в руки Лампе. И надо отметить, что сразу он его вперёд отдал на партнёра. Быстро настроены играть хозяева!

41' Исла подключился к атаке сборной Чили, Алексис Санчес его увидел, но вот передачу слишком сильную исполнил. Поблагодарил его защитник, тем не менее.

40' Подходит к концу первый тайм у нас, весьма интересная игра получается! Боливия и не собиралась сдаваться, держала высокий темп, в итоге быстро разыгранный угловой привёл к успеху.

37' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Марк Эноумба! 1:1!

Быстро разыграли угловой игроки сборной Боливии! Арсэ от правого флажка навесил к линии вратарской, сюда влетел Эноумба и головой переправил мяч в угол ворот Кортеса! Меделя продавил защитник!

37' А вот работа и для Кортеса нашлась! Эрвин Сааведа набрал скорость по центру поля, нанёс удар сходу с подступов к штрафной, Кортес в прыжке переправил мяч на угловой!

36' Бруно Миранда получил карточку. Маурисио Исла улизнул от двух соперников, но жёстко поставленная нога форварда сборной Боливии его остановила. Это карточка.

34' Пошли в атаку чилийцы, последовал длинный заброс направо на Нуньеса, который оказался в положении "вне игры". Торопятся боливийцы, хотят они поддерживать высокий темп!

32' Стараются футболисты сборной Боливии отодвинуть игру на чужую половину поля. Чилийцы тоже не собираются сбавлять активность.

30' Ну конечно! Вот уже и эмоции пошли на поле. Марсело Морено и Нуньес повздорили в центре поля, потолкались, и арбитру вновь пришлось вмешаться. А карточку получил Бенхамин Кушчевич за откидку мяча.

29' Фернандо Сауседо в размашистом подкате влетел в Суасо, но арбитр решил не показывать карточку полузащитнику сборной Боливии. Странно.

28' Бреретон сместился с левого фланга в центр и нанёс дальний удар по воротам сборной Боливии. Точности форварду сборной Чили не хватило. Поспешил, как показалось, Бен.

27' Большое преимущество у сборной Чили, давненько хозяева поля в атаку не бегали.

26' Ещё один угловой заработали чилийцы, на этот раз верх в штрафной остался за хозяевами поля. Отбились они.

25' Алексис Санчес исполнил угловой справа, мяч отскочил к Бреретону, который с левого края штрафной попытался пробить, но его успел накрыть защитник.

24' Лампе спасает! Подача со штрафного, Пауло Диас выскочил из-за спин защитников и практически в упор расстреливал Лампе! Среагировал вратарь! Мне, правда, показалось, что в офсайде защитник чилийцев находился.

22' Марсело Морено получил мяч перед штрафной площадью соперника, потолкался с Диасом, но выяснилось, что офсайд у игрока Боливии.

21' Эрвин Сааведра получил мяч, не стал много думать, от души зарядил метров с сорока, если не больше, но точности ему не хватило, всё же тут ему активно мешал соперник.

20' Небольшая пауза у нас в игре, тяжеловато постоянно бегать на такой высоте, да ещё и с таким полем. Но футболисты по-прежнему резвы!

19' Алексис Санчес неплохо разобрался с парой соперников, отыграл на Нуньеса, который с дальней дистанции от души приложился. Высоковато получилось у полузащитника чилийской команды.

18' Арсэ получил мяч на левом фланге, уже ворвался в штрафную площадь, после чего прострелил к линии вратарской. Там никого из хозяев не оказалось, спокойно Пауло Диас мяч поймал.

17' Нуньес сместился с правого фланга в сторону штрафной, но уткнулся в соперника, в итоге боливийцы мяч отобрали и потащили его вперёд.

16' Тут же попытались ответить футболисты сборной Боливии, Марсело Морено попытался пробить с подступов к штрафной площади, но успел его защитник накрыть.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Алексис Санчес! 0:1!

Великолепный удар со штрафного слева исполнил Алексис Санчес! Уверенно перекинул стенку чилийский игрок, вогнав мяч под самую перекладину ворот Лампе!

14' Джузино толкнул в спину Бреретона недалеко от угла штрафной площади. Немного эмоций от игроков обеих команд мы увидели, но арбитр быстро всех успокоил.

13' Боливийцы не стали долго свою атаку развивать, последовал дальний удар метров с сорока по воротам Кортеса, не прозевал голкипер чилийской команды.

12' Очень неплохой угловой получился у чилийцев. Алексис Санчес навесил слева к линии вратарской, на мяч смог выскочить Кушчевич, но ни удар по воротам, ни разумная скидка на Пульгара не получились. Улетел мяч куда-то в стороны боковой.

11' Бреретон получил мяч на правом фланге, навесил на дальнюю штангу на Алексиса Санчеса, на перехвате успел защитник сыграть! Кстати говоря, в штрафной площади боливийской команды тоже воды предостаточно!

10' Хуан Карлос Арсэ открывался на правом фланге под заброс на ход, но залез в положение "вне игры".

9' Игра возобновилась. Попытались в быструю атаку перейти футболисты сборной Боливии, длинная передача в штрафную площадь чилийцев, но там никого. Брайан Кортес спокойно мяч поймал.

— Главный арбитр подозвал двух капитанов и двух тренеров. О чём-то он в жёсткой форме решил сообщить всем четверым. Может спрашивал, как играется на таком поле?

— Пауза в матче, главный арбитр подозвал двух капитанов. Что будет?

6' Алексис Санчес попытался дальний удар нанести по воротам соперника, но успел его накрыть защитник сборной Боливии.

6' Да, в центре поля совсем беда с газоном, там откровенные и довольно-таки глубокие лужи! Есть подозрение, что будут команды пытаться длинными передачами действовать.

5' В первую атаку перешли футболисты сборной Чили, Алексис Санчес получил мяч на левом фланге, простреливал в штрафную площадь, но на перехвате сыграл защитник.

4' Чарлес Арангес оказался на газоне, это Сауседо жестковато сыграл против полузащитника чилийцев в центральном круге. Удар в корпус получился.

3' Бруно Миранда получил мяч на левом фланге, подключил Эноумбу, который попытался между двумя соперниками в штрафную рвануть, но не пустили его.

2' Футболисты сборной Боливии начали лучше, мяч держится у хозяев поля вполне уверенно. Другое дело, что местами он застревает в лужах.

2' Всё-таки не все лужи удалось убрать работникам стадиона, очень много брызг, вылетающих из-под ног футболистов, мы видим!