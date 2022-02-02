Камило Варгас рисковал, делая обводку в своей штрафной, но не дрогнул и не допустил ошибку.

Акунья получил жёлтую за остановку не по правилам Куадрадо.

Как?! Как Колумбия не забила?! Диас в чужой штрафной отдал на Урибе, не переигравшего Эмилиано Мартинеса в ближнем бою, а затем сам Диас попал мячом в Песселью, защищавшего пустой створ.

42' Аргентинцы не прочь забить ещё до перерыва, но голевые моменты не создают.

41' Ло Чельсо оказался на газоне впереди на правом фланге - Тесильо нарушил правила.

40' Монтьель подкатился под Диаса на правой стороне обороны.

39' Аргентицы не боятся играть в пас около своей штрафной под прессингом.

38' Прострел Монтьеля с правой стороны перехвачен гостями.

37' Колумбийцы по-прежнему не наладили атакующие действия.

36' Вдали от чужой штрафной попал в руку Лаутаро Мартинесу.

36' Акунья затолкал Медину впереди возле левого углового флажка.

35' Два угловых подряд подали с правого края аргентинцы - удары по воротам после них не состоялись.

34' Ди Мария хлёстко пальнул со штрафного - Варгас вытащил на угловой.

33' Монтьель заработал опасный штрафной по центру - сфолил на нём Давинсон Санчес.

32' Барриос обрезался в центре поля.

31' Эмилиано Мартинес ошибся в выносе, подарив мяч сопернику, но колумбийцы мяч не удержали, и Хамес зацепил ногу Окампоса.

30' Ну что, станут ли теперь колумбийцы раскрываться?

29' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Лаутаро Мартинес!

А вот обострили аргентинцы и забили! Подача Акуньи с левого фланга, Окампос не смог выбить мяч, а Лаутаро с удовольствием низом поразил сетку.

28' Отсутствуют обостряющие ходы у обеих команд.

27' Борха не сразу пришёл в себя.

26' Столкнулись головами Песселья и Борха. Фол арентинского игрока.

25' Колумбийцы лениво обозначают прессинг, не более того.

24' Темп у игры невысокий. А какой ещё будет, когда мяч почти всё время контролирует одна команда?

23' Ди Мария навесил из района правого угла штрафной - на голову колумбийцу.

22' Вновь "альбиселесте" с мячом в центре поля.

21' Позиционная атака сборной Аргентины оборвалась неточным пасом на левом фланге.

20' Защитники гостей катали мяч между собой, пока аргентинцы их не запрессинговали и не выбили мяч в аут.

18' Аргентинцам в турнирном плане в отборочном турнире уже ничего не надо, а вот Колумбии победа ой как требуется.

17' После столкновения с Барриосом недолго полежал на поле Лаутаро Мартинес.

16' Гости потеряли мяч около своей штрафной, и Ди Мария по сумасшедшей кручёной траектории послал мяч рядом с левым углом.

16' Ло Чельсо хорошо сработал в центре поля, а вот пас на Лаутаро Мартинеса выдал неточный.

15' Подачи колумбийцам тоже не приносят удачу, как и аргентинцам.

14' Луис Диас выстрелил из-за пределов штрафной и благодаря рикошету заработал угловой.

14' Подачу Акуньи снял головой защитник визитёров.

13' Колумбийцы практически не работают с мячом, у хозяев огромное преимущество по владению.

12' Дальний удар сборной Аргентины заблокирован.

12' Папу Гомес забросил вправо по диагонали на Монтьеля, чья подача не нашла никого из его партнёров.

11' Долго аргентинцы разыгрывают мяч далеко от чужих ворот.

10' Зенитовец Барриос перехватил мяч в центре поля.

9' На левом фланге хозяева слишком поспешили и упустили мяч за лицевую.

8' Куадрадо пробовал разогнать атаку гостей, но его передача вперёд была прервана.

7' Ди Мария не прошёл Мохику впереди на правом фланге.

6' Эмилиано Мартинес действовал неудачно, выбив мяч в аут.

6' Ответный фол аргентинцев - пострадал Луис Диас.

5' Урибе уронил Ди Марию на фланге в центре поля.

4' Де Пауль, Паредес, Отаменди и Тальяфико дисквалифицированы у сборной Аргентины после карточек в предыдущем матче с Чили.

3' Ди Мария прострелил с правого края и попал мячом в колумбийского защитника.

3' Окампос сместился к центру с левого фланга после перевода Ди Марии и запустил мяч значительно выше створа.

2' "Альбиселесте" в традиционных полосатых бело-голубых футболках, чёрных трусах и белых гетрах, а Колумбия - в жёлтых футболках, зелёных трусах и красных гетрах.

1' Аргентинцы начали с центра поля и катают мяч на своей половине.