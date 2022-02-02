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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Аргентина
FIFA #6
1:0
Перерыв
Колумбия
FIFA #16
0'
1:0
29' Гол
Мартинес Лаутаро
44' Желтая карточка
Акунья Маркос

Ход матча

29'
Мартинес Лаутаро
(Акунья Маркос)
1:0
44'
Акунья Маркос
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 142
Аргентина 86.6% (123)
X 11.3% (16)
Колумбия 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аргентина
Ничья
Колумбия
2.08
3.45
5.70
Все Коэффициенты
Новости
23
Мартинес
Эмилиано
4
Монтьель
Гонсало
6
Песселья
Херман
5
Мартинес
Лисандро
8
Акунья
Маркос
20
Ло
Чельсо
Джовани
18
Гидо
Родригес
17
Гомес
Алехандро
11
Ди
Мария
Анхель
22
Мартинес
Лаутаро
16
Окампос
Лукас
12
Варгас
Камило
2
Медина
Стефан
23
Санчес
Давинсон
6
Тесильо
Вильям
17
Мохика
Хоан
5
Барриос
Вилмар
15
Урибе
Матеус
11
Куадрадо
Хуан
10
Родригес
Хамес
14
Диас
Луис
19
Борха
Мигель
Аргентина
4-3-3
Колумбия
4-2-3-1

История личных встреч

Аргентина
Колумбия

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

КА
1:1
ОМЮА
2:2
КА
0:2
ТМС
0:0
ОМЮА
3:0
ОМЮА
0:1
КА
0:0
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
1:2
КА
0:0
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 7 0.47
Месси Лионель 6 (2) 0.4
Гонсалес Николас 2 0.13
Ди Мария Анхель 2 0.13
Корреа Хоакин 2 0.13
Паредес Леандро 1 0.07
Де Пауль Родриго 1 0.07
Корреа Анхель 1 0.07
Ромеро Кристиан 1 0.07
Ло Чельсо Джовани 0 0
Дибала Пауло 0 0
Акунья Маркос 0 0
Молина Науэль 0 0
Колумбия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муриэль Луис 3 (1) 0.19
Борха Мигель 3 (1) 0.19
Диас Луис 2 0.13
Куадрадо Хуан 1 (1) 0.06
Мартинес Рохер 1 0.06
Фалькао Радамель 1 0.06
Сапата Дуван 1 0.06
Урибе Матеус 1 0.06
Мина Йерри 1 0.06
Хефферсон Лерма 1 0.06
Родригес Хамес 1 (1) 0.06
Медина Стефан 0 0
Варгас Камило 0 0
Мохика Хоан 0 0
Борре Рафаэль 0 0

Карточки

Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 4 0
Паредес Леандро 4 0
Ромеро Кристиан 3 0
Тальяфико Николас 2 0
Песселья Херман 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Дибала Пауло 1 0
Окампос Лукас 1 0
Акунья Маркос 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Домингес Николас 1 0
Колумбия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мина Йерри 3 1
Хефферсон Лерма 4 0
Куадрадо Хуан 3 0
Муньос Даниэль 1 1
Барриос Вилмар 2 0
Медина Стефан 2 0
Мохика Хоан 2 0
Санчес Давинсон 2 0
Куэльяр Густаво 2 0
Оспина Давид 1 0
Мехия Александр 1 0
Родригес Хамес 1 0
Сапата Дуван 1 0
Фабра Франк 1 0
Урибе Матеус 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Мартинес Рохер 1 0
Борха Мигель 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Тесильо Вильям 1 0
Diego Valoyes 1 0
Суарес Луис III 1 0
Диас Луис 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
20%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Пропущено

2
11
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
5
45%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

12
8
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
4
50%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Забито

22
16
16 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 7
6
27%
1
6%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
7
32%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
2
9%
2
13%
76-90

Пропущено

7
18
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
5
28%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
5
28%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
29%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Чили - Аргентина 1:2 Аргентина - Бразилия 0:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0
Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Колумбия - Аргентина 2:2 Аргентина - Чили 1:1 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Боливия - Аргентина 1:2
Колумбия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Колумбия - Перу 0:1 Колумбия - Гондурас 2:1 Колумбия - Парагвай 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0
Колумбия - Эквадор 0:0 Колумбия - Бразилия 0:0 Уругвай - Колумбия 0:0 Колумбия - Чили 3:1 Парагвай - Колумбия 1:1 Боливия - Колумбия 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Аргентина - Колумбия 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Бразилия - Колумбия 2:1 Колумбия - Перу 1:2 Колумбия - Венесуэла 0:0 Колумбия - Эквадор 1:0 Колумбия - Аргентина 2:2 Перу - Колумбия 0:3 Эквадор - Колумбия 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 14 11 3 0 28 - 5 36
2. Аргентина 1:0 Заявка 15 10 5 0 23 - 7 35
3. Эквадор Заявка 15 7 3 5 24 - 14 24
4. Уругвай 4:0 Заявка 16 6 4 6 19 - 21 22
5. Перу Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
6. Чили Заявка 16 5 4 7 19 - 20 19
7. Колумбия 0:1 Заявка 16 3 8 5 16 - 19 17
8. Боливия Заявка 16 4 3 9 23 - 35 15
9. Парагвай Заявка 15 2 7 6 9 - 19 13
10. Венесуэла 0:4 Заявка 16 3 1 12 13 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 6 0 0 15 - 1 18
2. Аргентина 1:0 Заявка 8 5 3 0 11 - 2 18
3. Эквадор Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
4. Уругвай 4:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
5. Боливия Заявка 8 4 1 3 17 - 10 13
6. Чили Заявка 8 3 2 3 11 - 8 11
7. Колумбия 0:1 Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
8. Перу Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Венесуэла 0:4 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
10. Парагвай Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
2. Аргентина 1:0 Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Перу Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
4. Уругвай 4:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
5. Чили Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
6. Эквадор Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
7. Колумбия 0:1 Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
8. Парагвай Заявка 7 1 3 3 2 - 9 6
9. Боливия Заявка 8 0 2 6 6 - 25 2
10. Венесуэла 0:4 Заявка 8 0 0 8 2 - 18 0
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв.
  • Опасный момент
    45'
    Как?! Как Колумбия не забила?! Диас в чужой штрафной отдал на Урибе, не переигравшего Эмилиано Мартинеса в ближнем бою, а затем сам Диас попал мячом в Песселью, защищавшего пустой створ.
  • Желтая карточка
    45'
    Акунья получил жёлтую за остановку не по правилам Куадрадо.
  • 44'
    Дальний выстрел ди Марии заблокирован.
  • 43'
    Камило Варгас рисковал, делая обводку в своей штрафной, но не дрогнул и не допустил ошибку.
  • 42'
    Аргентинцы не прочь забить ещё до перерыва, но голевые моменты не создают.
  • Фол, нарушение
    41'
    Ло Чельсо оказался на газоне впереди на правом фланге - Тесильо нарушил правила.
  • Фол, нарушение
    40'
    Монтьель подкатился под Диаса на правой стороне обороны.
  • 39'
    Аргентицы не боятся играть в пас около своей штрафной под прессингом.
  • 38'
    Прострел Монтьеля с правой стороны перехвачен гостями.
  • 37'
    Колумбийцы по-прежнему не наладили атакующие действия.
  • Фол, нарушение
    36'
    Вдали от чужой штрафной попал в руку Лаутаро Мартинесу.
  • 36'
    Акунья затолкал Медину впереди возле левого углового флажка.
  • Угловой
    35'
    Два угловых подряд подали с правого края аргентинцы - удары по воротам после них не состоялись.
  • Опасный момент
    34'
    Ди Мария хлёстко пальнул со штрафного - Варгас вытащил на угловой.
  • Фол, нарушение
    33'
    Монтьель заработал опасный штрафной по центру - сфолил на нём Давинсон Санчес.
  • 32'
    Барриос обрезался в центре поля.
  • Фол, нарушение
    31'
    Эмилиано Мартинес ошибся в выносе, подарив мяч сопернику, но колумбийцы мяч не удержали, и Хамес зацепил ногу Окампоса.
  • 30'
    Ну что, станут ли теперь колумбийцы раскрываться?
  • Описание гола
    29'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Лаутаро Мартинес!
    А вот обострили аргентинцы и забили! Подача Акуньи с левого фланга, Окампос не смог выбить мяч, а Лаутаро с удовольствием низом поразил сетку.
  • 28'
    Отсутствуют обостряющие ходы у обеих команд.
  • Травма, повреждение
    27'
    Борха не сразу пришёл в себя.
  • Фол, нарушение
    26'
    Столкнулись головами Песселья и Борха. Фол арентинского игрока. 
  • 25'
    Колумбийцы лениво обозначают прессинг, не более того.
  • 24'
    Темп у игры невысокий. А какой ещё будет, когда мяч почти всё время контролирует одна команда?
  • 23'
    Ди Мария навесил из района правого угла штрафной - на голову колумбийцу.
  • 22'
    Вновь "альбиселесте" с мячом в центре поля.
  • 21'
    Позиционная атака сборной Аргентины оборвалась неточным пасом на левом фланге.
  • 20'
    Защитники гостей катали мяч между собой, пока аргентинцы их не запрессинговали и не выбили мяч в аут.
  • 18'
    Аргентинцам в турнирном плане в отборочном турнире уже ничего не надо, а вот Колумбии победа ой как требуется.
  • Травма, повреждение
    17'
    После столкновения с Барриосом недолго полежал на поле Лаутаро Мартинес. 
  • Опасный момент
    16'
    Гости потеряли мяч около своей штрафной, и Ди Мария по сумасшедшей кручёной траектории послал мяч рядом с левым углом.
  • 16'
    Ло Чельсо хорошо сработал в центре поля, а вот пас на Лаутаро Мартинеса выдал неточный.
  • 15'
    Подачи колумбийцам тоже не приносят удачу, как и аргентинцам. 
  • Угловой
    14'
    Луис Диас выстрелил из-за пределов штрафной и благодаря рикошету заработал угловой.
  • 14'
    Подачу Акуньи снял головой защитник визитёров.
  • 13'
    Колумбийцы практически не работают с мячом, у хозяев огромное преимущество по владению.
  • 12'
    Дальний удар сборной Аргентины заблокирован.
  • 12'
    Папу Гомес забросил вправо по диагонали на Монтьеля, чья подача не нашла никого из его партнёров.
  • 11'
    Долго аргентинцы разыгрывают мяч далеко от чужих ворот.
  • 10'
    Зенитовец Барриос перехватил мяч в центре поля. 
  • 9'
    На левом фланге хозяева слишком поспешили и упустили мяч за лицевую.
  • 8'
    Куадрадо пробовал разогнать атаку гостей, но его передача вперёд была прервана.
  • 7'
    Ди Мария не прошёл Мохику впереди на правом фланге.
  • 6'
    Эмилиано Мартинес действовал неудачно, выбив мяч в аут.
  • Фол, нарушение
    6'
    Ответный фол аргентинцев - пострадал Луис Диас.
  • Фол, нарушение
    5'
    Урибе уронил Ди Марию на фланге в центре поля.
  • 4'
    Де Пауль, Паредес, Отаменди и Тальяфико дисквалифицированы у сборной Аргентины после карточек в предыдущем матче с Чили.
  • 3'
    Ди Мария прострелил с правого края и попал мячом в колумбийского защитника.
  • 3'
    Окампос сместился к центру с левого фланга после перевода Ди Марии и запустил мяч значительно выше створа.
  • 2'
    "Альбиселесте" в традиционных полосатых бело-голубых футболках, чёрных трусах и белых гетрах, а Колумбия - в жёлтых футболках, зелёных трусах и красных гетрах.
  • 1'
    Аргентинцы начали с центра поля и катают мяч на своей половине.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток, так что поехали!
  • До матча
  • Всем доброй ночи, а кому-то и другого времени суток! В отборочном матче к ЧМ-2022 встретятся сборные Аргентины и Колумбии. Текстовую трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 142
Аргентина 86.6% (123)
X 11.3% (16)
Колумбия 2.1% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аргентина
Ничья
Колумбия
2.08
3.45
5.70
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Где смотреть матч Аргентина 1:0 Колумбия онлайн


Прогнозы на матч Аргентина 1:0 Колумбия

Исход игры
Аргентина
86.6% (123)
Ничья
11.3% (16)
Колумбия
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.65% (55)
Меньше
56.35% (71)
Обе команды забьют
Да
50% (63)
Нет
50% (63)
Популярный счёт
2:1 Аргентина
31.7% (45)
1:0 Аргентина
25.4% (36)
2:0 Аргентина
16.2% (23)
1:1 Ничья
5.6% (8)
3:1 Аргентина
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
3:2 Аргентина
2.1% (3)
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