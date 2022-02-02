Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
1:0
29' ГолМартинес Лаутаро
44' Желтая карточкаАкунья Маркос
Ход матча
29'
44'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
17
Мохика
Хоан
15
Урибе
Матеус
14
Диас
Луис
19
Борха
Мигель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Перес НеуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скалони Лионель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
15 Урибе МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Диас ЛуисПолузащитник
-
19 Борха МигельНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Суарес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руэда Рейнальдо
История личных встреч
Аргентина
Колумбия
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|7
|0.47
|Месси Лионель
|6 (2)
|0.4
|Гонсалес Николас
|2
|0.13
|Ди Мария Анхель
|2
|0.13
|Корреа Хоакин
|2
|0.13
|Паредес Леандро
|1
|0.07
|Де Пауль Родриго
|1
|0.07
|Корреа Анхель
|1
|0.07
|Ромеро Кристиан
|1
|0.07
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
|Дибала Пауло
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Молина Науэль
|0
|0
Колумбия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муриэль Луис
|3 (1)
|0.19
|Борха Мигель
|3 (1)
|0.19
|Диас Луис
|2
|0.13
|Куадрадо Хуан
|1 (1)
|0.06
|Мартинес Рохер
|1
|0.06
|Фалькао Радамель
|1
|0.06
|Сапата Дуван
|1
|0.06
|Урибе Матеус
|1
|0.06
|Мина Йерри
|1
|0.06
|Хефферсон Лерма
|1
|0.06
|Родригес Хамес
|1 (1)
|0.06
|Медина Стефан
|0
|0
|Варгас Камило
|0
|0
|Мохика Хоан
|0
|0
|Борре Рафаэль
|0
|0
Карточки
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|4
|0
|Паредес Леандро
|4
|0
|Ромеро Кристиан
|3
|0
|Тальяфико Николас
|2
|0
|Песселья Херман
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
Колумбия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мина Йерри
|3
|1
|Хефферсон Лерма
|4
|0
|Куадрадо Хуан
|3
|0
|Муньос Даниэль
|1
|1
|Барриос Вилмар
|2
|0
|Медина Стефан
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Санчес Давинсон
|2
|0
|Куэльяр Густаво
|2
|0
|Оспина Давид
|1
|0
|Мехия Александр
|1
|0
|Родригес Хамес
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Урибе Матеус
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Мартинес Рохер
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Борре Рафаэль
|1
|0
|Тесильо Вильям
|1
|0
|Diego Valoyes
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
20%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Пропущено
2
11
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
5
45%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
12
8
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
4
50%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Забито
22
16
16 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 7
6
27%
1
6%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
7
32%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
2
9%
2
13%
76-90
Пропущено
7
18
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
5
28%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
5
28%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
29%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентина
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Чили - Аргентина 1:2 Аргентина - Бразилия 0:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0
Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Колумбия - Аргентина 2:2 Аргентина - Чили 1:1 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Боливия - Аргентина 1:2
Колумбия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Колумбия - Перу 0:1 Колумбия - Гондурас 2:1 Колумбия - Парагвай 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0
Колумбия - Эквадор 0:0 Колумбия - Бразилия 0:0 Уругвай - Колумбия 0:0 Колумбия - Чили 3:1 Парагвай - Колумбия 1:1 Боливия - Колумбия 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Аргентина - Колумбия 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Бразилия - Колумбия 2:1 Колумбия - Перу 1:2 Колумбия - Венесуэла 0:0 Колумбия - Эквадор 1:0 Колумбия - Аргентина 2:2 Перу - Колумбия 0:3 Эквадор - Колумбия 6:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|28 - 5
|36
|2.
|Аргентина
|1:0 Заявка
|15
|10
|5
|0
|23 - 7
|35
|3.
|Эквадор
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 14
|24
|4.
|Уругвай
|4:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 21
|22
|5.
|Перу
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 20
|20
|6.
|Чили
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 20
|19
|7.
|Колумбия
|0:1 Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 19
|17
|8.
|Боливия
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 35
|15
|9.
|Парагвай
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|9 - 19
|13
|10.
|Венесуэла
|0:4 Заявка
|16
|3
|1
|12
|13 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 1
|18
|2.
|Аргентина
|1:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 2
|18
|3.
|Эквадор
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 6
|17
|4.
|Уругвай
|4:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|5.
|Боливия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 10
|13
|6.
|Чили
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 8
|11
|7.
|Колумбия
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|8.
|Перу
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|Венесуэла
|0:4 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|10.
|Парагвай
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|2.
|Аргентина
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Перу
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|4.
|Уругвай
|4:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|5.
|Чили
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|6.
|Эквадор
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|7.
|Колумбия
|0:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|8.
|Парагвай
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|2 - 9
|6
|9.
|Боливия
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 25
|2
|10.
|Венесуэла
|0:4 Заявка
|8
|0
|0
|8
|2 - 18
|0
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Прогнозы на матч Аргентина 1:0 Колумбия
Исход игры
Аргентина
86.6% (123)
Ничья
11.3% (16)
Колумбия
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.65% (55)
Меньше
56.35% (71)
Обе команды забьют
Да
50% (63)
Нет
50% (63)
Популярный счёт
2:1 Аргентина
31.7% (45)
1:0 Аргентина
25.4% (36)
2:0 Аргентина
16.2% (23)
1:1 Ничья
5.6% (8)
3:1 Аргентина
4.2% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
3:2 Аргентина
2.1% (3)
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