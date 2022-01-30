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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Аргентина
FIFA #6
 
Позже
Колумбия
FIFA #16
Прогнозы 54
Аргентина 96.3% (52)
X 3.7% (2)
Колумбия 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аргентина
Ничья
Колумбия
2.08
3.46
4.80
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Аргентина
Колумбия

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

КА
1:1
ОМЮА
2:2
КА
0:2
ТМС
0:0
ОМЮА
3:0
ОМЮА
0:1
КА
0:0
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
1:2
КА
0:0
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 6 0.43
Месси Лионель 6 (2) 0.43
Гонсалес Николас 2 0.14
Ди Мария Анхель 2 0.14
Корреа Хоакин 2 0.14
Паредес Леандро 1 0.07
Де Пауль Родриго 1 0.07
Корреа Анхель 1 0.07
Ромеро Кристиан 1 0.07
Ло Чельсо Джовани 0 0
Дибала Пауло 0 0
Молина Науэль 0 0
Колумбия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муриэль Луис 3 (1) 0.2
Борха Мигель 3 (1) 0.2
Диас Луис 2 0.13
Куадрадо Хуан 1 (1) 0.07
Мартинес Рохер 1 0.07
Фалькао Радамель 1 0.07
Сапата Дуван 1 0.07
Урибе Матеус 1 0.07
Мина Йерри 1 0.07
Хефферсон Лерма 1 0.07
Родригес Хамес 1 (1) 0.07
Медина Стефан 0 0
Варгас Камило 0 0
Мохика Хоан 0 0
Борре Рафаэль 0 0

Карточки

Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 4 0
Паредес Леандро 4 0
Ромеро Кристиан 3 0
Тальяфико Николас 2 0
Песселья Херман 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Дибала Пауло 1 0
Окампос Лукас 1 0
Акунья Маркос 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Домингес Николас 1 0
Колумбия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мина Йерри 3 1
Хефферсон Лерма 4 0
Куадрадо Хуан 3 0
Муньос Даниэль 1 1
Барриос Вилмар 2 0
Медина Стефан 2 0
Мохика Хоан 2 0
Санчес Давинсон 2 0
Куэльяр Густаво 2 0
Оспина Давид 1 0
Мехия Александр 1 0
Родригес Хамес 1 0
Сапата Дуван 1 0
Фабра Франк 1 0
Урибе Матеус 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Мартинес Рохер 1 0
Борха Мигель 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Тесильо Вильям 1 0
Diego Valoyes 1 0
Суарес Луис III 1 0
Диас Луис 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
20%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Пропущено

2
11
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
5
45%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

12
8
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
4
50%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Забито

22
16
16 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 7
6
27%
1
6%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
7
32%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
2
9%
2
13%
76-90

Пропущено

7
18
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
5
28%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
5
28%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
29%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Чили - Аргентина 1:2 Аргентина - Бразилия 0:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0
Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Колумбия - Аргентина 2:2 Аргентина - Чили 1:1 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Боливия - Аргентина 1:2
Колумбия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Колумбия - Перу 0:1 Колумбия - Гондурас 2:1 Колумбия - Парагвай 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0
Колумбия - Эквадор 0:0 Колумбия - Бразилия 0:0 Уругвай - Колумбия 0:0 Колумбия - Чили 3:1 Парагвай - Колумбия 1:1 Боливия - Колумбия 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Аргентина - Колумбия 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Бразилия - Колумбия 2:1 Колумбия - Перу 1:2 Колумбия - Венесуэла 0:0 Колумбия - Эквадор 1:0 Колумбия - Аргентина 2:2 Перу - Колумбия 0:3 Эквадор - Колумбия 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 14 11 3 0 28 - 5 36
2. Аргентина Заявка 14 9 5 0 22 - 7 32
3. Эквадор Заявка 15 7 3 5 24 - 14 24
4. Перу Заявка 15 6 2 7 16 - 20 20
5. Уругвай Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
6. Колумбия Заявка 15 3 8 4 16 - 18 17
7. Чили Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
8. Боливия Заявка 15 4 3 8 21 - 32 15
9. Парагвай Заявка 15 2 7 6 9 - 19 13
10. Венесуэла Заявка 15 3 1 11 13 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 6 0 0 15 - 1 18
2. Эквадор Заявка 8 5 2 1 18 - 6 17
3. Аргентина Заявка 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Боливия Заявка 7 4 1 2 15 - 7 13
5. Уругвай Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Чили Заявка 8 3 2 3 11 - 8 11
7. Колумбия Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
8. Перу Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Венесуэла Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
10. Парагвай Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 8 5 3 0 13 - 4 18
2. Аргентина Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Перу Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
4. Уругвай Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
5. Эквадор Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
6. Колумбия Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
7. Парагвай Заявка 7 1 3 3 2 - 9 6
8. Чили Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
9. Боливия Заявка 8 0 2 6 6 - 25 2
10. Венесуэла Заявка 7 0 0 7 2 - 14 0
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    Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - Колумбия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 февраля 2022, осталось 2 дня 9 часов 17 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Аргентина 96.3% (52)
    X 3.7% (2)
    Колумбия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аргентина
    Ничья
    Колумбия
    2.08
    3.46
    4.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Аргентина - Колумбия онлайн


    Прогнозы на матч Аргентина - Колумбия

    Исход игры
    Аргентина
    96.3% (52)
    Ничья
    3.7% (2)
    Колумбия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.08% (25)
    Меньше
    51.92% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    51.92% (27)
    Нет
    48.08% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Аргентина
    40.7% (22)
    1:0 Аргентина
    27.8% (15)
    2:0 Аргентина
    18.5% (10)
    3:1 Аргентина
    3.7% (2)
    1:1 Ничья
    3.7% (2)
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    Аргентина
    Колумбия

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