Олимпиада 2022
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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Утрехт
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Камбюр
0' 8'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Камбюр
1.42
5.40
7.77
Все Коэффициенты
16
Де
Кейзер
Фабиан
2
Ван
дер
Марел
Марк
33
Ван
дер
Хорн
Майк
14
Янссен
Виллем
35
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Махер
Адам
10
Густафссон
Симон
27
Тимбер
Квинтен
26
Бауссайд
Отман
9
Дувикас
Анастасиос
11
Махи
Мимаун
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
15
Тол
Марко
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
7
Каллон
Исса
28
Робертс
Улдрикис
11
Йоостен
Патрик
Утрехт
4-3-3
Камбюр
4-3-3

История личных встреч

Утрехт
Камбюр

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

Э
2:1
К
2:2
Э
0:2
ТМК
1:0
Э
3:3
Э
3:1
Э
1:3
Э
1:0
К
0:2
Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамселар Барт 6 (1) 0.3
Дувикас Анастасиос 5 (2) 0.25
Силла Мусса 4 0.2
Махи Мимаун 4 0.2
Ван де Стрек Сандер 3 0.15
Густафссон Симон 3 (2) 0.15
Янссен Виллем 2 0.1
Тимбер Квинтен 1 0.05
Ван дер Хорн Майк 1 0.05
Вормердам Дьянго 1 0.05
Махер Адам 1 0.05
Ван дер Марел Марк 1 0.05
Ван Оверем Йорис 1 0.05
Маллахи Мохамед 1 0.05
Загре Артур 1 0.05
Бауссайд Отман 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 5 0.25
Робертс Улдрикис 5 0.25
Каллон Исса 3 0.15
Маулун Робин 3 (1) 0.15
Tom Boere 3 0.15
Бангура Алекс 3 0.15
Брей Майкл 2 0.1
Самбисса Давид 2 0.1
Тол Марко 2 0.1
Худемакерс Меес 2 0.1
Киш Тамаш 1 0.05
Паулиссен Митчелл 1 0.05
Доодеман Ник 0 0
Схаутен Эрик 0 0
Шмидт Доке 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махер Адам 8 0
Ван дер Марел Марк 7 0
Янссен Виллем 5 0
Тимбер Квинтен 4 0
Вормердам Дьянго 3 0
Тер Авест Хидде 2 0
Пас Мартен 2 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Керк Джирано 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Силла Мусса 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Маллахи Мохамед 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 6 1
Макинтош Келвин 3 0
Каллон Исса 2 0
Маулун Робин 2 0
Якобс Ями 2 0
Шмидт Доке 0 1
Киш Тамаш 1 0
Схаутен Эрик 1 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Самбисса Давид 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Брей Майкл 1 0
Sekou Sylla 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
15
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
1
4%
1
7%
31-45
4
17%
4
27%
46-60
5
22%
6
40%
61-75
6
26%
2
13%
76-90

Пропущено

10
19
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
5
26%
16-30
4
40%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
1
10%
7
37%
76-90

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
2
15%
6
35%
46-60
2
15%
4
24%
61-75
4
31%
1
6%
76-90

Пропущено

16
22
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
3
19%
1
5%
1-15
3
19%
4
18%
16-30
3
19%
7
32%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
3
19%
6
27%
76-90

Забито

36
32
13 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
7
19%
0
0%
1-15
4
11%
6
19%
16-30
2
6%
3
9%
31-45
6
17%
10
31%
46-60
7
19%
10
31%
61-75
10
28%
3
9%
76-90

Пропущено

26
41
17 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
4
15%
1
2%
1-15
6
23%
9
22%
16-30
7
27%
10
24%
31-45
3
12%
5
12%
46-60
2
8%
3
7%
61-75
4
15%
13
32%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2
НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0
Камбюр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1
Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 20 15 3 2 61 - 5 48
2. ПСВ 20 15 1 4 48 - 26 46
3. Фейеноорд 20 13 3 4 46 - 19 42
4. Твенте 20 11 5 4 31 - 22 38
5. АЗ Алкмаар 20 11 3 6 37 - 24 36
6. Витесс 20 11 3 6 27 - 28 36
7. Утрехт 0:0 21 9 6 6 36 - 26 33
8. Камбюр 0:0 21 9 4 8 33 - 40 31
9. НЕК Неймеген 20 7 5 8 25 - 30 26
10. Херенвен 20 7 4 9 20 - 28 25
11. Ваалвейк 20 5 7 8 23 - 31 22
12. Гронинген 20 5 7 8 23 - 29 22
13. Гоу Эхед Иглс 20 6 4 10 20 - 32 22
14. Хераклес 20 5 5 10 22 - 27 20
15. Виллем II 20 5 3 12 18 - 39 18
16. Спарта Роттердам 20 2 8 10 16 - 31 14
17. Фортуна Ситтард 20 3 4 13 21 - 50 13
18. ПЕК Зволле 20 3 3 14 12 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 10 8 0 2 28 - 14 24
2. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
3. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
4. Утрехт 0:0 11 6 4 1 23 - 10 22
5. Фейеноорд 10 7 1 2 24 - 10 22
6. Твенте 9 5 3 1 12 - 6 18
7. Хераклес 11 5 3 3 16 - 13 18
8. Витесс 10 4 2 4 11 - 16 14
9. Камбюр 0:0 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Ваалвейк 10 4 1 5 10 - 17 13
11. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
12. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
13. Виллем II 10 3 1 6 7 - 16 10
14. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
15. Гронинген 9 1 6 2 7 - 7 9
16. Спарта Роттердам 11 1 5 5 9 - 17 8
17. Фортуна Ситтард 9 2 2 5 11 - 23 8
18. ПЕК Зволле 10 2 2 6 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
6. Камбюр 0:0 11 5 3 3 15 - 19 18
7. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
8. Херенвен 9 4 2 3 9 - 10 14
9. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
10. АЗ Алкмаар 10 4 1 5 13 - 14 13
11. Утрехт 0:0 10 3 2 5 13 - 16 11
12. Гоу Эхед Иглс 10 2 4 4 7 - 17 10
13. Ваалвейк 10 1 6 3 13 - 14 9
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 9 1 3 5 7 - 14 6
16. Фортуна Ситтард 11 1 2 8 10 - 27 5
17. ПЕК Зволле 10 1 1 8 6 - 21 4
18. Хераклес 9 0 2 7 6 - 14 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Камбюр
1.42
5.40
7.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Утрехт 0:0 Камбюр онлайн


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