Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Галгенваард
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
11
Махи
Мимаун
15
Тол
Марко
20
Маулун
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Махи МимаунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
46 Мейссен РикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
-
18 Верман ХенкНападающий
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бос ПитерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Брей МайклНападающий
-
17 Доодеман НикНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
-
27 Sekou Sylla
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
История личных встреч
Утрехт
Камбюр
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
10 матчей
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамселар Барт
|6 (1)
|0.3
|Дувикас Анастасиос
|5 (2)
|0.25
|Силла Мусса
|4
|0.2
|Махи Мимаун
|4
|0.2
|Ван де Стрек Сандер
|3
|0.15
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.15
|Янссен Виллем
|2
|0.1
|Тимбер Квинтен
|1
|0.05
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.05
|Вормердам Дьянго
|1
|0.05
|Махер Адам
|1
|0.05
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.05
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.05
|Маллахи Мохамед
|1
|0.05
|Загре Артур
|1
|0.05
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
|Remco Balk
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобс Ями
|5
|0.25
|Робертс Улдрикис
|5
|0.25
|Каллон Исса
|3
|0.15
|Маулун Робин
|3 (1)
|0.15
|Tom Boere
|3
|0.15
|Бангура Алекс
|3
|0.15
|Брей Майкл
|2
|0.1
|Самбисса Давид
|2
|0.1
|Тол Марко
|2
|0.1
|Худемакерс Меес
|2
|0.1
|Киш Тамаш
|1
|0.05
|Паулиссен Митчелл
|1
|0.05
|Доодеман Ник
|0
|0
|Схаутен Эрик
|0
|0
|Шмидт Доке
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Махер Адам
|8
|0
|Ван дер Марел Марк
|7
|0
|Янссен Виллем
|5
|0
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Вормердам Дьянго
|3
|0
|Тер Авест Хидде
|2
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Бауссайд Отман
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Маллахи Мохамед
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|6
|1
|Макинтош Келвин
|3
|0
|Каллон Исса
|2
|0
|Маулун Робин
|2
|0
|Якобс Ями
|2
|0
|Шмидт Доке
|0
|1
|Киш Тамаш
|1
|0
|Схаутен Эрик
|1
|0
|Паулиссен Митчелл
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
|Sekou Sylla
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
15
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
1
4%
1
7%
31-45
4
17%
4
27%
46-60
5
22%
6
40%
61-75
6
26%
2
13%
76-90
Пропущено
10
19
8 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
5
26%
16-30
4
40%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
1
10%
7
37%
76-90
Забито
13
17
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
2
15%
6
35%
46-60
2
15%
4
24%
61-75
4
31%
1
6%
76-90
Пропущено
16
22
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
3
19%
1
5%
1-15
3
19%
4
18%
16-30
3
19%
7
32%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
3
19%
6
27%
76-90
Забито
36
32
13 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
7
19%
0
0%
1-15
4
11%
6
19%
16-30
2
6%
3
9%
31-45
6
17%
10
31%
46-60
7
19%
10
31%
61-75
10
28%
3
9%
76-90
Пропущено
26
41
17 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
4
15%
1
2%
1-15
6
23%
9
22%
16-30
7
27%
10
24%
31-45
3
12%
5
12%
46-60
2
8%
3
7%
61-75
4
15%
13
32%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2
НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0
Камбюр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1
Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|20
|15
|3
|2
|61 - 5
|48
|2.
|ПСВ
|20
|15
|1
|4
|48 - 26
|46
|3.
|Фейеноорд
|20
|13
|3
|4
|46 - 19
|42
|4.
|Твенте
|20
|11
|5
|4
|31 - 22
|38
|5.
|АЗ Алкмаар
|20
|11
|3
|6
|37 - 24
|36
|6.
|Витесс
|20
|11
|3
|6
|27 - 28
|36
|7.
|Утрехт
|0:0
|21
|9
|6
|6
|36 - 26
|33
|8.
|Камбюр
|0:0
|21
|9
|4
|8
|33 - 40
|31
|9.
|НЕК Неймеген
|20
|7
|5
|8
|25 - 30
|26
|10.
|Херенвен
|20
|7
|4
|9
|20 - 28
|25
|11.
|Ваалвейк
|20
|5
|7
|8
|23 - 31
|22
|12.
|Гронинген
|20
|5
|7
|8
|23 - 29
|22
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|20
|6
|4
|10
|20 - 32
|22
|14.
|Хераклес
|20
|5
|5
|10
|22 - 27
|20
|15.
|Виллем II
|20
|5
|3
|12
|18 - 39
|18
|16.
|Спарта Роттердам
|20
|2
|8
|10
|16 - 31
|14
|17.
|Фортуна Ситтард
|20
|3
|4
|13
|21 - 50
|13
|18.
|ПЕК Зволле
|20
|3
|3
|14
|12 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|10
|8
|0
|2
|28 - 14
|24
|2.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|3.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|4.
|Утрехт
|0:0
|11
|6
|4
|1
|23 - 10
|22
|5.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|24 - 10
|22
|6.
|Твенте
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|7.
|Хераклес
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|8.
|Витесс
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|9.
|Камбюр
|0:0
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|10.
|Ваалвейк
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|12.
|Херенвен
|11
|3
|2
|6
|11 - 18
|11
|13.
|Виллем II
|10
|3
|1
|6
|7 - 16
|10
|14.
|НЕК Неймеген
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|15.
|Гронинген
|9
|1
|6
|2
|7 - 7
|9
|16.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|5
|5
|9 - 17
|8
|17.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|2
|5
|11 - 23
|8
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|2
|2
|6
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|2
|0
|23 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|10
|7
|1
|2
|20 - 12
|22
|3.
|Витесс
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|5.
|Твенте
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|6.
|Камбюр
|0:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 19
|18
|7.
|НЕК Неймеген
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|8.
|Херенвен
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|10.
|АЗ Алкмаар
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|11.
|Утрехт
|0:0
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|2
|4
|4
|7 - 17
|10
|13.
|Ваалвейк
|10
|1
|6
|3
|13 - 14
|9
|14.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|11
|1
|2
|8
|10 - 27
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
|18.
|Хераклес
|9
|0
|2
|7
|6 - 14
|2