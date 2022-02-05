Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Махер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Отличные скиллы показывает Махи Мимаун , обводя своих соперников

48' Камбюр выполняет удар от ворот.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Ох, нехорошо это выглядит. Худемакерс Меес получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Матч возобновлен

43' Робертс Улдрикис получает желтую карточку за неспортивное поведение

43' Янссен Виллем получает желтую карточку за неспортивное поведение

42' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

42' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

41' Игрок Тимбер Квинтен из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

41' Тол Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

39' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

39' Команда Утрехт сравняла счет! Игра продолжается!

38' Г О О О О Л - Дувикас Анастасиос первый на мяче и посылает его в ворота правой ногой!

38' Верман Хенк делает скидку назад вдоль ворот

37' Матч возобновлен

36' Джевенсио ван дер Куст на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Судья сигнализирует, что Якобс Ями из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Джевенсио ван дер Куст

34' Забив гол, Утрехт сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

33' Г О О О О О О Л - Дувикас Анастасиос из команды Утрехт с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Худемакерс Меес получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Худемакерс Меес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Шмидт Доке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Камбюр выполняет удар от ворот.

27' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...

27' Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Бангура Алекс из команды Камбюр делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

24' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Густафссон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Маулун Робин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Фабиан де Кейзер отбил мяч на угловой после удара Каллон Исса из штрафной площади.

18' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Тол Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Робертс Улдрикис нанес удар, мяч был парирован, но Фабиан де Кейзер не удержал его в руках.

15' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Камбюр нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

11' Янссен Виллем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Г О О О О Л - Схаутен Эрик первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

8' ПЕРЕКЛАДИНА! Каллон Исса упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

3' Тимбер Квинтен из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Камбюр начинает с центра поля