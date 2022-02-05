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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Стандард
1:1
Конец матча

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
6' Желтая карточка
Бокади Мервей
38' Желтая карточка
Лайфис Константинос
42' Желтая карточка
Nathan Ngoy
43' Желтая карточка
Доннум Арон
0:1
44' Гол
Хотич Дино
1:1
55' Гол
Раскин Николас
67' Желтая карточка
Уткус Эдгарас
68' Желтая карточка
Амалла Селим
72' Желтая карточка
Мьянге Сенна
90' Желтая карточка
90' Красная карточка
90' Желтая карточка
Сиссако Мусса
90'+10
16
Бодар
Арно
33
Nathan
Ngoy
5
Сиссако
Мусса
34
Лайфис
Константинос
31
Калут
Александро
11
Доннум
Арон
26
Раскин
Николас
20
Бокади
Мервей
24
Кафаро
Матьё
18
Эмон
Рено
19
Амалла
Селим
1
Дидийон
Томас
2
Витиньо
Виктор
II
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
18
Мьянге
Сенна
22
Лопес
Леонардо
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
14
Ванхутт
Шарль
10
Хотич
Дино
9
Денкей
Кевин
11
Матондо
Рабби
Стандард
4-4-2
Серкль Брюгге
4-3-3

История личных встреч

Стандард
Серкль Брюгге

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед

25 матчей

64%
20%
16%
16 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
1:1
ТМК
3:2
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
4:0
КБ
1:0
ЛЖ
0:5
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
4:1
К
4:0
ПЛ
0:0
К
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 5 0.2
Клаусс Жоао 2 (1) 0.08
Доннум Арон 2 0.08
Амалла Селим 2 (1) 0.08
Кафаро Матьё 2 0.08
Тапсоба Абдул 2 0.08
Лайфис Константинос 2 0.08
Эмон Рено 2 0.08
Мулека Джексон 2 0.08
Раскин Николас 1 0.04
Карсела-Гонсалес Мехди 1 0.04
Фаи Коллинс 1 0.04
Николя Гавори 1 0.04
Бастьен Самюэль 1 0.04
Бокади Мервей 1 0.04
Дюссенн Ноэ 1 (1) 0.04
Цимирот Гойко 0 0
Сике Уго 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хотич Дино 6 (3) 0.23
Матондо Рабби 6 0.23
Миллан Алехандро 3 (2) 0.12
Деман Оливье 3 0.12
Уткус Эдгарас 3 0.12
Сомерс Тибо 3 0.12
Рубио Вальдо 2 0.08
Даланн Йеспер 2 0.08
Попович Борис 2 0.08
David Sousa 1 0.04
Витиньо Виктор II 1 0.04
Мьянге Сенна 1 0.04
Лопес Леонардо 1 0.04
Кануте Франк 1 0.04
Ванхутт Шарль 1 0.04
Денкей Кевин 1 0.04
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Велковски Димитар 0 0
Декостере Роббе 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 6 0
Клаусс Жоао 6 0
Сиссако Мусса 4 1
Аль-Дахиль Амин 4 1
Фаи Коллинс 2 2
Амалла Селим 5 0
Раскин Николас 5 0
Сике Уго 5 0
Бастьен Самюэль 4 0
Доннум Арон 4 0
Нкунку Нильс 4 0
Павлович Дамьян 2 1
Лайфис Константинос 3 0
Петерс Дауда 3 0
Мулека Джексон 3 0
Рафья Хамза 3 0
Лестьенн Максим 2 0
Цимирот Гойко 2 0
Эмон Рено 2 0
Бокади Мервей 2 0
Тапсоба Абдул 2 0
Николя Гавори 1 0
Девале Жиль 1 0
Бодар Арно 1 0
Драгус Денис 1 0
Калут Александро 1 0
Nathan Ngoy 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Леонардо 9 0
Уткус Эдгарас 8 0
Деман Оливье 6 0
Матондо Рабби 4 1
Даланн Йеспер 5 0
Хотич Дино 3 0
Мьянге Сенна 3 0
Ванхутт Шарль 3 0
Декостере Роббе 3 0
Миллан Алехандро 3 0
David Sousa 2 0
Велковски Димитар 2 0
Витиньо Виктор II 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Сомерс Тибо 2 0
Попович Борис 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Кануте Франк 1 0
Денкей Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
21
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
1
9%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
3
27%
1
5%
46-60
1
9%
6
29%
61-75
3
27%
7
33%
76-90

Пропущено

21
13
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
7
33%
4
31%
46-60
2
10%
4
31%
61-75
5
24%
3
23%
76-90

Забито

17
15
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
12%
4
27%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
7
41%
4
27%
76-90

Пропущено

18
16
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
22%
5
31%
1-15
4
22%
3
19%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
1
6%
5
31%
76-90

Забито

28
36
8 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 15
5 Не забивали 4
2
7%
4
11%
1-15
1
4%
4
11%
16-30
5
18%
7
19%
31-45
7
25%
2
6%
46-60
3
11%
8
22%
61-75
10
36%
11
31%
76-90

Пропущено

39
29
19 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 19
6
15%
5
17%
1-15
5
13%
3
10%
16-30
8
21%
3
10%
31-45
8
21%
6
21%
46-60
6
15%
4
14%
61-75
6
15%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1
Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2
Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 25 18 3 4 59 - 21 57
2. Антверпен 25 15 5 5 46 - 26 50
3. Брюгге 25 13 9 3 46 - 30 48
4. Шарлеруа 26 12 7 7 42 - 33 43
5. Андерлехт 25 11 9 5 52 - 30 42
6. Гент 25 10 7 8 36 - 26 37
7. Мехелен 23 11 3 9 39 - 39 36
8. Серкль Брюгге 26 10 5 11 37 - 31 35
9. Кортрейк 26 8 10 8 31 - 32 34
10. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
11. Сент-Трейден 26 9 4 13 29 - 37 31
12. АХ Лёвен 24 7 9 8 34 - 39 30
13. Стандард 25 7 8 10 29 - 40 29
14. Остенде 25 8 3 14 27 - 49 27
15. Эйпен 25 7 6 12 31 - 41 27
16. Зульте-Варегем 24 6 7 11 36 - 52 25
17. Серен Юнайтед 26 7 2 17 26 - 54 23
18. Беерсхот-Вильрейк 24 3 4 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 26 - 12 28
2. Брюгге 12 6 6 0 24 - 12 24
3. Антверпен 12 7 3 2 25 - 13 24
4. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
6. Андерлехт 12 5 5 2 26 - 17 20
7. Шарлеруа 13 5 4 4 16 - 13 19
8. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
9. Серен Юнайтед 13 5 2 6 15 - 23 17
10. Кортрейк 13 4 4 5 14 - 17 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Остенде 13 4 1 8 15 - 32 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 9 2 1 33 - 9 29
2. Антверпен 13 8 2 3 21 - 13 26
3. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
4. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
5. Андерлехт 13 6 4 3 26 - 13 22
6. Серкль Брюгге 13 6 3 4 22 - 15 21
7. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Сент-Трейден 13 5 2 6 12 - 17 17
10. Эйпен 13 4 3 6 18 - 20 15
11. АХ Лёвен 13 3 6 4 20 - 22 15
12. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
13. Остенде 12 4 2 6 12 - 17 14
14. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
15. Зульте-Варегем 12 3 4 5 18 - 24 13
16. Мехелен 11 4 1 6 16 - 23 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 3 8 12 - 27 3
Где смотреть матч Стандард 1:1 Серкль Брюгге онлайн


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