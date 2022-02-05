Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Морис Дюфран
6' Желтая карточкаБокади Мервей
38' Желтая карточкаЛайфис Константинос
42' Желтая карточкаNathan Ngoy
43' Желтая карточкаДоннум Арон
0:1
44' ГолХотич Дино
1:1
55' ГолРаскин Николас
67' Желтая карточкаУткус Эдгарас
68' Желтая карточкаАмалла Селим
72' Желтая карточкаМьянге Сенна
90' Желтая карточкаСиссако Мусса
Ход матча
42'
43'
44'
0:1
55'
1:1
67'
68'
72'
90'
90'
90'
16
Бодар
Арно
33
Nathan
Ngoy
11
Доннум
Арон
24
Кафаро
Матьё
18
Эмон
Рено
19
Амалла
Селим
18
Мьянге
Сенна
10
Хотич
Дино
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
33 Nathan NgoyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
-
18 Эмон РеноНападающий
-
19 Амалла СелимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Нкунку НильсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
-
42 Aske Sampers
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
История личных встреч
Стандард
Серкль Брюгге
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед
25 матчей
64%
20%
16%
16 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|5
|0.2
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.08
|Доннум Арон
|2
|0.08
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.08
|Кафаро Матьё
|2
|0.08
|Тапсоба Абдул
|2
|0.08
|Лайфис Константинос
|2
|0.08
|Эмон Рено
|2
|0.08
|Мулека Джексон
|2
|0.08
|Раскин Николас
|1
|0.04
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0.04
|Фаи Коллинс
|1
|0.04
|Николя Гавори
|1
|0.04
|Бастьен Самюэль
|1
|0.04
|Бокади Мервей
|1
|0.04
|Дюссенн Ноэ
|1 (1)
|0.04
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хотич Дино
|6 (3)
|0.23
|Матондо Рабби
|6
|0.23
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.12
|Деман Оливье
|3
|0.12
|Уткус Эдгарас
|3
|0.12
|Сомерс Тибо
|3
|0.12
|Рубио Вальдо
|2
|0.08
|Даланн Йеспер
|2
|0.08
|Попович Борис
|2
|0.08
|David Sousa
|1
|0.04
|Витиньо Виктор II
|1
|0.04
|Мьянге Сенна
|1
|0.04
|Лопес Леонардо
|1
|0.04
|Кануте Франк
|1
|0.04
|Ванхутт Шарль
|1
|0.04
|Денкей Кевин
|1
|0.04
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
|Декостере Роббе
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|6
|0
|Клаусс Жоао
|6
|0
|Сиссако Мусса
|4
|1
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Фаи Коллинс
|2
|2
|Амалла Селим
|5
|0
|Раскин Николас
|5
|0
|Сике Уго
|5
|0
|Бастьен Самюэль
|4
|0
|Доннум Арон
|4
|0
|Нкунку Нильс
|4
|0
|Павлович Дамьян
|2
|1
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Мулека Джексон
|3
|0
|Рафья Хамза
|3
|0
|Лестьенн Максим
|2
|0
|Цимирот Гойко
|2
|0
|Эмон Рено
|2
|0
|Бокади Мервей
|2
|0
|Тапсоба Абдул
|2
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Калут Александро
|1
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|9
|0
|Уткус Эдгарас
|8
|0
|Деман Оливье
|6
|0
|Матондо Рабби
|4
|1
|Даланн Йеспер
|5
|0
|Хотич Дино
|3
|0
|Мьянге Сенна
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Декостере Роббе
|3
|0
|Миллан Алехандро
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Сомерс Тибо
|2
|0
|Попович Борис
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Кануте Франк
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
21
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
1
9%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
3
27%
1
5%
46-60
1
9%
6
29%
61-75
3
27%
7
33%
76-90
Пропущено
21
13
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
7
33%
4
31%
46-60
2
10%
4
31%
61-75
5
24%
3
23%
76-90
Забито
17
15
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
12%
4
27%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
7
41%
4
27%
76-90
Пропущено
18
16
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
22%
5
31%
1-15
4
22%
3
19%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
1
6%
5
31%
76-90
Забито
28
36
8 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 15
5 Не забивали 4
2
7%
4
11%
1-15
1
4%
4
11%
16-30
5
18%
7
19%
31-45
7
25%
2
6%
46-60
3
11%
8
22%
61-75
10
36%
11
31%
76-90
Пропущено
39
29
19 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 19
6
15%
5
17%
1-15
5
13%
3
10%
16-30
8
21%
3
10%
31-45
8
21%
6
21%
46-60
6
15%
4
14%
61-75
6
15%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2 Стандард - Брюгге 2:2 Андерлехт - Стандард 1:1
Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2
Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|25
|18
|3
|4
|59 - 21
|57
|2.
|Антверпен
|25
|15
|5
|5
|46 - 26
|50
|3.
|Брюгге
|25
|13
|9
|3
|46 - 30
|48
|4.
|Шарлеруа
|26
|12
|7
|7
|42 - 33
|43
|5.
|Андерлехт
|25
|11
|9
|5
|52 - 30
|42
|6.
|Гент
|25
|10
|7
|8
|36 - 26
|37
|7.
|Мехелен
|23
|11
|3
|9
|39 - 39
|36
|8.
|Серкль Брюгге
|26
|10
|5
|11
|37 - 31
|35
|9.
|Кортрейк
|26
|8
|10
|8
|31 - 32
|34
|10.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|11.
|Сент-Трейден
|26
|9
|4
|13
|29 - 37
|31
|12.
|АХ Лёвен
|24
|7
|9
|8
|34 - 39
|30
|13.
|Стандард
|25
|7
|8
|10
|29 - 40
|29
|14.
|Остенде
|25
|8
|3
|14
|27 - 49
|27
|15.
|Эйпен
|25
|7
|6
|12
|31 - 41
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|24
|6
|7
|11
|36 - 52
|25
|17.
|Серен Юнайтед
|26
|7
|2
|17
|26 - 54
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|24
|3
|4
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|2.
|Брюгге
|12
|6
|6
|0
|24 - 12
|24
|3.
|Антверпен
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|4.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|26 - 17
|20
|7.
|Шарлеруа
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|8.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|9.
|Серен Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|15 - 23
|17
|10.
|Кортрейк
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|11.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Остенде
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|3
|6
|18 - 28
|12
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|9
|2
|1
|33 - 9
|29
|2.
|Антверпен
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|3.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|4.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|5.
|Андерлехт
|13
|6
|4
|3
|26 - 13
|22
|6.
|Серкль Брюгге
|13
|6
|3
|4
|22 - 15
|21
|7.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|9.
|Сент-Трейден
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Эйпен
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|11.
|АХ Лёвен
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|12.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|13.
|Остенде
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|14.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|18 - 24
|13
|16.
|Мехелен
|11
|4
|1
|6
|16 - 23
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|3
|8
|12 - 27
|3