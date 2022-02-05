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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Кортрейк
0:1
Первый тайм: 24'

Стадион:
Сент-Трейден
0'
0:1
11' Гол
Койта Абубакари
18' Желтая карточка
Сиссоко Самбу
23' Желтая карточка
Д'Эне Кристоф
24'

Ход матча

11'
0:1
Койта Абубакари
(Брюлс Кристиан)
18'
Сиссоко Самбу
 
23'
Д'Эне Кристоф
 
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Сент-Трейден
2.60
3.26
2.92
Все Коэффициенты
28
Делле
Жорис
4
Ватанабэ
Цуёси
5
Сейнсбери
Трент
2
Рейнолдс
Брайан
30
Д'Эне
Кристоф
8
Палаверса
Анте
14
Сиссоко
Самбу
II
7
Мбайо
Дилан
18
Abdelkahar
Kadri
10
Селемани
Фаиз
19
Бадамоси
Мохамед
21
Шмидт
Даниэль
37
Ляйстнер
Тони
26
Тейшейра
Жорже
20
Бауэр
Роберт
4
Хасиока
Даики
27
Лавале
Димитри
6
Конате
Мори
14
Койта
Абубакари
44
Брюлс
Кристиан
18
Хара
Таити
15
Хаяси
Даити
Кортрейк
4-2-3-1
Сент-Трейден
5-3-2

История личных встреч

Кортрейк
Сент-Трейден

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
0:2
ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
4:0
ПДА
0:0
ПДА
3:1
ПДА
0:2
ПДА
3:2
ЛП
0:1
ЛП
1:2
ЛП
3:0
ЛП
2:1
КБ
1:0
КБ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 9 (4) 0.35
Гейе Папе Хабиб 5 0.19
Д'Эне Кристоф 3 0.12
Вандандриш Кевин 2 0.08
Шевалье Тедди 2 0.08
Мбайо Дилан 2 0.08
Ружо Лукас 1 0.04
Палаверса Анте 1 0.04
Алиуи Рашид 1 0.04
Billel Messaoudi 1 0.04
Сейнсбери Трент 1 0.04
Оканси Эрик 1 0.04
Марлос Морено 1 0.04
Abdelhak Kadri 0 0
Mathias Fixelles 0 0
Abdelkahar Kadri 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Таити 5 0.19
Брюлс Кристиан 4 (2) 0.15
Хаяси Даити 3 0.12
Номбе Мбойо 2 0.08
Судзуки Юма 2 0.08
Конате Мори 2 0.08
Койта Абубакари 2 0.08
Де Риддер Стив 1 0.04
Ляйстнер Тони 1 0.04
Райтц Рокко 1 0.04
Бауэр Роберт 1 0.04
Лавале Димитри 1 0.04
Балонго Нельсон 1 0.04
Дуркин Кристофер 0 0
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Хасиока Даики 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палаверса Анте 6 1
Д'Эне Кристоф 7 0
Ружо Лукас 7 0
Сейнсбери Трент 6 0
Вандандриш Кевин 6 0
Mathias Fixelles 4 1
Марлос Морено 5 0
Селемани Фаиз 4 0
Гейе Папе Хабиб 4 0
Мбайо Дилан 4 0
Радованович Александар 2 1
Девале Жиль 3 0
Сиссоко Самбу II 3 0
Abdelkahar Kadri 1 1
Дерейк Тимоти 2 0
Илич Марко 2 0
Бадамоси Мохамед 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Торп Виктор 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Abdelhak Kadri 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 8 0
Ляйстнер Тони 5 1
Дуркин Кристофер 5 0
Бауэр Роберт 3 1
Судзуки Юма 4 0
Хасиока Даики 4 0
Хара Таити 4 0
Тейшейра Жорже 3 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Койта Абубакари 3 0
Конате Мори 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Какас Либерато 2 0
Пий Джуниор 2 0
Райтц Рокко 0 1
Янсенс Вольке 1 0
Шмидт Даниэль 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
4
31%
2
25%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
4
31%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
3
23%
4
24%
61-75
2
15%
3
18%
76-90

Забито

18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
3
17%
1
6%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
6
33%
3
19%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
3
17%
4
25%
76-90

Пропущено

14
21
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
14%
4
19%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
3
21%
5
24%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
29%
6
29%
76-90

Забито

31
24
11 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
4
13%
2
8%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
5
16%
5
21%
31-45
8
26%
5
21%
46-60
5
16%
4
17%
61-75
7
23%
6
25%
76-90

Пропущено

27
38
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 21
3
11%
5
13%
1-15
6
22%
3
8%
16-30
3
11%
5
13%
31-45
6
22%
8
21%
46-60
3
11%
8
21%
61-75
6
22%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:1
Гент - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0
Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Сент-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 25 18 3 4 59 - 21 57
2. Антверпен 25 15 5 5 46 - 26 50
3. Брюгге 25 13 9 3 46 - 30 48
4. Шарлеруа 26 12 7 7 42 - 33 43
5. Андерлехт 25 11 9 5 52 - 30 42
6. Гент 25 10 7 8 36 - 26 37
7. Мехелен 23 11 3 9 39 - 39 36
8. Серкль Брюгге 25 10 4 11 36 - 30 34
9. Кортрейк 0:1 26 8 10 8 30 - 30 34
10. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
11. Сент-Трейден 1:0 26 9 4 13 27 - 36 31
12. Стандард 24 7 7 10 28 - 39 28
13. Остенде 24 8 3 13 26 - 46 27
14. Эйпен 25 7 6 12 31 - 41 27
15. АХ Лёвен 23 6 9 8 31 - 38 27
16. Зульте-Варегем 24 6 7 11 36 - 52 25
17. Серен Юнайтед 26 7 2 17 26 - 54 23
18. Беерсхот-Вильрейк 24 3 4 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 26 - 12 28
2. Брюгге 12 6 6 0 24 - 12 24
3. Антверпен 12 7 3 2 25 - 13 24
4. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
6. Андерлехт 12 5 5 2 26 - 17 20
7. Шарлеруа 13 5 4 4 16 - 13 19
8. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
9. Серен Юнайтед 13 5 2 6 15 - 23 17
10. Кортрейк 0:1 13 4 4 5 13 - 15 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 1:0 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 12 2 4 6 12 - 20 10
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 9 2 1 33 - 9 29
2. Антверпен 13 8 2 3 21 - 13 26
3. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
4. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
5. Андерлехт 13 6 4 3 26 - 13 22
6. Серкль Брюгге 12 6 2 4 21 - 14 20
7. Кортрейк 0:1 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Сент-Трейден 1:0 13 5 2 6 10 - 16 17
10. Эйпен 13 4 3 6 18 - 20 15
11. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
12. Остенде 12 4 2 6 12 - 17 14
13. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
14. Зульте-Варегем 12 3 4 5 18 - 24 13
15. Мехелен 11 4 1 6 16 - 23 13
16. АХ Лёвен 12 2 6 4 17 - 21 12
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 3 8 12 - 27 3
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Сент-Трейден
2.60
3.26
2.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кортрейк 0:1 Сент-Трейден онлайн


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Сент-Трейден

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