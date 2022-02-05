Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:1
Первый тайм: 24'
Стадион: Гульденспоренстадион
0:1
11' ГолКойта Абубакари
18' Желтая карточкаСиссоко Самбу
23' Желтая карточкаД'Эне Кристоф
Ход матча
11'
18'
23'
28
Делле
Жорис
20
Бауэр
Роберт
18
Хара
Таити
15
Хаяси
Даити
- Основной состав
-
28 Делле ЖорисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Беншаиб АминПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Энен ДавидНападающий
-
-
Главный тренер: Karim Belhocine
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хара ТаитиНападающий
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
85 Arnaud Dony
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
История личных встреч
Кортрейк
Сент-Трейден
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
15 матчей
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|9 (4)
|0.35
|Гейе Папе Хабиб
|5
|0.19
|Д'Эне Кристоф
|3
|0.12
|Вандандриш Кевин
|2
|0.08
|Шевалье Тедди
|2
|0.08
|Мбайо Дилан
|2
|0.08
|Ружо Лукас
|1
|0.04
|Палаверса Анте
|1
|0.04
|Алиуи Рашид
|1
|0.04
|Billel Messaoudi
|1
|0.04
|Сейнсбери Трент
|1
|0.04
|Оканси Эрик
|1
|0.04
|Марлос Морено
|1
|0.04
|Abdelhak Kadri
|0
|0
|Mathias Fixelles
|0
|0
|Abdelkahar Kadri
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Таити
|5
|0.19
|Брюлс Кристиан
|4 (2)
|0.15
|Хаяси Даити
|3
|0.12
|Номбе Мбойо
|2
|0.08
|Судзуки Юма
|2
|0.08
|Конате Мори
|2
|0.08
|Койта Абубакари
|2
|0.08
|Де Риддер Стив
|1
|0.04
|Ляйстнер Тони
|1
|0.04
|Райтц Рокко
|1
|0.04
|Бауэр Роберт
|1
|0.04
|Лавале Димитри
|1
|0.04
|Балонго Нельсон
|1
|0.04
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палаверса Анте
|6
|1
|Д'Эне Кристоф
|7
|0
|Ружо Лукас
|7
|0
|Сейнсбери Трент
|6
|0
|Вандандриш Кевин
|6
|0
|Mathias Fixelles
|4
|1
|Марлос Морено
|5
|0
|Селемани Фаиз
|4
|0
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0
|Мбайо Дилан
|4
|0
|Радованович Александар
|2
|1
|Девале Жиль
|3
|0
|Сиссоко Самбу II
|3
|0
|Abdelkahar Kadri
|1
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Илич Марко
|2
|0
|Бадамоси Мохамед
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Abdelhak Kadri
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|8
|0
|Ляйстнер Тони
|5
|1
|Дуркин Кристофер
|5
|0
|Бауэр Роберт
|3
|1
|Судзуки Юма
|4
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Хара Таити
|4
|0
|Тейшейра Жорже
|3
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Койта Абубакари
|3
|0
|Конате Мори
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Какас Либерато
|2
|0
|Пий Джуниор
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Шмидт Даниэль
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
4
31%
2
25%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
4
31%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
3
23%
4
24%
61-75
2
15%
3
18%
76-90
Забито
18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
3
17%
1
6%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
6
33%
3
19%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
3
17%
4
25%
76-90
Пропущено
14
21
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
14%
4
19%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
3
21%
5
24%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
29%
6
29%
76-90
Забито
31
24
11 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
4
13%
2
8%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
5
16%
5
21%
31-45
8
26%
5
21%
46-60
5
16%
4
17%
61-75
7
23%
6
25%
76-90
Пропущено
27
38
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 21
3
11%
5
13%
1-15
6
22%
3
8%
16-30
3
11%
5
13%
31-45
6
22%
8
21%
46-60
3
11%
8
21%
61-75
6
22%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1 Шарлеруа - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:1
Гент - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 3:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Брюгге - Сент-Трейден 2:0
Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:1 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Сент-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|25
|18
|3
|4
|59 - 21
|57
|2.
|Антверпен
|25
|15
|5
|5
|46 - 26
|50
|3.
|Брюгге
|25
|13
|9
|3
|46 - 30
|48
|4.
|Шарлеруа
|26
|12
|7
|7
|42 - 33
|43
|5.
|Андерлехт
|25
|11
|9
|5
|52 - 30
|42
|6.
|Гент
|25
|10
|7
|8
|36 - 26
|37
|7.
|Мехелен
|23
|11
|3
|9
|39 - 39
|36
|8.
|Серкль Брюгге
|25
|10
|4
|11
|36 - 30
|34
|9.
|Кортрейк
|0:1
|26
|8
|10
|8
|30 - 30
|34
|10.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|11.
|Сент-Трейден
|1:0
|26
|9
|4
|13
|27 - 36
|31
|12.
|Стандард
|24
|7
|7
|10
|28 - 39
|28
|13.
|Остенде
|24
|8
|3
|13
|26 - 46
|27
|14.
|Эйпен
|25
|7
|6
|12
|31 - 41
|27
|15.
|АХ Лёвен
|23
|6
|9
|8
|31 - 38
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|24
|6
|7
|11
|36 - 52
|25
|17.
|Серен Юнайтед
|26
|7
|2
|17
|26 - 54
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|24
|3
|4
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|2.
|Брюгге
|12
|6
|6
|0
|24 - 12
|24
|3.
|Антверпен
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|4.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|26 - 17
|20
|7.
|Шарлеруа
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|8.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|9.
|Серен Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|15 - 23
|17
|10.
|Кортрейк
|0:1
|13
|4
|4
|5
|13 - 15
|16
|11.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|1:0
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|3
|6
|18 - 28
|12
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|9
|2
|1
|33 - 9
|29
|2.
|Антверпен
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|3.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|4.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|5.
|Андерлехт
|13
|6
|4
|3
|26 - 13
|22
|6.
|Серкль Брюгге
|12
|6
|2
|4
|21 - 14
|20
|7.
|Кортрейк
|0:1
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|9.
|Сент-Трейден
|1:0
|13
|5
|2
|6
|10 - 16
|17
|10.
|Эйпен
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|11.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|12.
|Остенде
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|13.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|14.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|18 - 24
|13
|15.
|Мехелен
|11
|4
|1
|6
|16 - 23
|13
|16.
|АХ Лёвен
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|3
|8
|12 - 27
|3