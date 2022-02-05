Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Diaz Arena
0:1
34' ГолШенгелия Леван
45' Желтая карточкаМедли Зех
0:2
48' ГолКаба Сори
1:2
56' ГолД'Арпино Максим
76' Желтая карточкаШрейверс Сьебе
1:3
85' ГолАль-Тамари Мусса
Ход матча
34'
45'
48'
0:2
56'
1:2
76'
78'
85'
33
Танье
Антон
29
Д'Хасе
Робби
34
Бэтцнер
Ник
14
Влитинк
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Д'Хасе РоббиНападающий
- Нападающий
-
34 Бэтцнер НикНападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Markus Pflanz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Резаи КавехНападающий
-
Главный тренер: Марк Брис
История личных встреч
Остенде
АХ Лёвен
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|11 (1)
|0.44
|Амброз Тьерри
|5
|0.2
|Бэтцнер Ник
|2
|0.08
|Д'Арпино Максим
|2
|0.08
|Якель Фредерик
|2
|0.08
|Амаде Альфонс
|2
|0.08
|Квасина Марко
|1
|0.04
|Капон Брехт
|1
|0.04
|Медли Зех
|1
|0.04
|Роша Кенни
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Д'Хасе Робби
|0
|0
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каба Сори
|7 (1)
|0.29
|Мертенс Матье
|7
|0.29
|Мерсье Ксавье
|3
|0.13
|Шрейверс Сьебе
|3
|0.13
|Шенгелия Леван
|3
|0.13
|Анри Тома
|3 (1)
|0.13
|Де Норре Каспер
|2
|0.08
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0.08
|Озкаджар Дженк
|2
|0.08
|Де Сарт Алексис
|1
|0.04
|Секидика Джесс
|1
|0.04
|Шакла Софьян
|0
|0
|Резаи Кавех
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Mandela Keita
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаде Альфонс
|6
|1
|Фортес Стивен
|3
|2
|Гейе Махтар
|6
|0
|Матам Тео Ндика
|6
|0
|Козьелло Венсан
|3
|1
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Танье Антон
|4
|0
|Бэтцнер Ник
|4
|0
|Квасина Марко
|3
|0
|Роша Кенни
|3
|0
|Якель Фредерик
|3
|0
|Теате Артур
|1
|1
|Макгихан Кэмерон
|2
|0
|Хендри Джек
|2
|0
|Д'Арпино Максим
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Медли Зех
|2
|0
|Капон Брехт
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Данкан Кайл
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|1
|Шрейверс Сьебе
|6
|0
|Аль-Тамари Мусса
|3
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|4
|0
|Мертенс Матье
|4
|0
|Деваст Себастьен
|2
|1
|Мерсье Ксавье
|3
|0
|Де Сарт Алексис
|3
|0
|Де Норре Каспер
|3
|0
|Озкаджар Дженк
|3
|0
|Каба Сори
|1
|1
|Mandela Keita
|2
|0
|Шакла Софьян
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Влитинк Тибо
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
18
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
3
21%
4
22%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
4
29%
3
17%
61-75
3
21%
3
17%
76-90
Пропущено
29
20
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
6
21%
2
10%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
5
17%
6
30%
31-45
3
10%
3
15%
46-60
6
21%
2
10%
61-75
7
24%
6
30%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 14
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
4
33%
2
14%
46-60
2
17%
4
29%
61-75
2
17%
5
36%
76-90
Пропущено
17
17
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
3
18%
6
35%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90
Забито
26
32
9 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
10 Не забивали 4
4
15%
5
16%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
3
12%
5
16%
31-45
6
23%
4
13%
46-60
6
23%
7
22%
61-75
5
19%
8
25%
76-90
Пропущено
46
37
18 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 20
6
13%
4
11%
1-15
5
11%
4
11%
16-30
7
15%
8
22%
31-45
7
15%
4
11%
46-60
9
20%
8
22%
61-75
12
26%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Гент - Остенде 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Остенде - Генк 0:4
Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3
Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|25
|18
|3
|4
|59 - 21
|57
|2.
|Антверпен
|25
|15
|5
|5
|46 - 26
|50
|3.
|Брюгге
|25
|13
|9
|3
|46 - 30
|48
|4.
|Шарлеруа
|26
|12
|7
|7
|42 - 33
|43
|5.
|Андерлехт
|25
|11
|9
|5
|52 - 30
|42
|6.
|Гент
|25
|10
|7
|8
|36 - 26
|37
|7.
|Мехелен
|23
|11
|3
|9
|39 - 39
|36
|8.
|Серкль Брюгге
|26
|10
|5
|11
|37 - 31
|35
|9.
|Кортрейк
|26
|8
|10
|8
|31 - 32
|34
|10.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|11.
|Сент-Трейден
|26
|9
|4
|13
|29 - 37
|31
|12.
|АХ Лёвен
|24
|7
|9
|8
|34 - 39
|30
|13.
|Стандард
|25
|7
|8
|10
|29 - 40
|29
|14.
|Остенде
|25
|8
|3
|14
|27 - 49
|27
|15.
|Эйпен
|25
|7
|6
|12
|31 - 41
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|24
|6
|7
|11
|36 - 52
|25
|17.
|Серен Юнайтед
|26
|7
|2
|17
|26 - 54
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|24
|3
|4
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|2.
|Брюгге
|12
|6
|6
|0
|24 - 12
|24
|3.
|Антверпен
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|4.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|26 - 17
|20
|7.
|Шарлеруа
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|8.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|9.
|Серен Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|15 - 23
|17
|10.
|Кортрейк
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|11.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Остенде
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|3
|6
|18 - 28
|12
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|9
|2
|1
|33 - 9
|29
|2.
|Антверпен
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|3.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|4.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|5.
|Андерлехт
|13
|6
|4
|3
|26 - 13
|22
|6.
|Серкль Брюгге
|13
|6
|3
|4
|22 - 15
|21
|7.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|9.
|Сент-Трейден
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Эйпен
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|11.
|АХ Лёвен
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|12.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|13.
|Остенде
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|14.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|18 - 24
|13
|16.
|Мехелен
|11
|4
|1
|6
|16 - 23
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|3
|8
|12 - 27
|3