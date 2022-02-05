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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Остенде
1:3
Конец матча

Стадион:
АХ Лёвен
0'
0:1
34' Гол
Шенгелия Леван
45' Желтая карточка
Медли Зех
0:2
48' Гол
Каба Сори
1:2
56' Гол
Д'Арпино Максим
76' Желтая карточка
Шрейверс Сьебе
78' Желтая карточка
1:3
85' Гол
Аль-Тамари Мусса
90'+4
1
Схерпен
Кьелл
15
Якель
Фредерик
33
Танье
Антон
3
Медли
Зех
4
Данкан
Кайл
6
Д'Арпино
Максим
8
Макгихан
Кэмерон
7
Матам
Тео
Ндика
29
Д'Хасе
Робби
68
Амброз
Тьерри
34
Бэтцнер
Ник
13
Рунарссон
Рунар
3
Шакла
Софьян
6
Деваст
Себастьен
35
Озкаджар
Дженк
19
Шенгелия
Леван
14
Влитинк
Тибо
27
Mandela
Keita
24
Де
Норре
Каспер
33
Мертенс
Матье
10
Мерсье
Ксавье
9
Каба
Сори
Остенде
3-4-3
АХ Лёвен
3-4-1-2

История личных встреч

Остенде
АХ Лёвен

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
3:1
ТМК
1:3
ЛП
4:1
ЛП
3:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:1
КБ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 11 (1) 0.44
Амброз Тьерри 5 0.2
Бэтцнер Ник 2 0.08
Д'Арпино Максим 2 0.08
Якель Фредерик 2 0.08
Амаде Альфонс 2 0.08
Квасина Марко 1 0.04
Капон Брехт 1 0.04
Медли Зех 1 0.04
Роша Кенни 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Д'Хасе Робби 0 0
Сакамото Тацухиро 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каба Сори 7 (1) 0.29
Мертенс Матье 7 0.29
Мерсье Ксавье 3 0.13
Шрейверс Сьебе 3 0.13
Шенгелия Леван 3 0.13
Анри Тома 3 (1) 0.13
Де Норре Каспер 2 0.08
Аль-Тамари Мусса 2 0.08
Озкаджар Дженк 2 0.08
Де Сарт Алексис 1 0.04
Секидика Джесс 1 0.04
Шакла Софьян 0 0
Резаи Кавех 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Mandela Keita 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаде Альфонс 6 1
Фортес Стивен 3 2
Гейе Махтар 6 0
Матам Тео Ндика 6 0
Козьелло Венсан 3 1
Амброз Тьерри 4 0
Танье Антон 4 0
Бэтцнер Ник 4 0
Квасина Марко 3 0
Роша Кенни 3 0
Якель Фредерик 3 0
Теате Артур 1 1
Макгихан Кэмерон 2 0
Хендри Джек 2 0
Д'Арпино Максим 2 0
Д'Хасе Робби 2 0
Медли Зех 2 0
Капон Брехт 1 0
Боонен Инди 1 0
Данкан Кайл 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 5 1
Шрейверс Сьебе 6 0
Аль-Тамари Мусса 3 1
Нгава Пьер-Айвес 4 0
Мертенс Матье 4 0
Деваст Себастьен 2 1
Мерсье Ксавье 3 0
Де Сарт Алексис 3 0
Де Норре Каспер 3 0
Озкаджар Дженк 3 0
Каба Сори 1 1
Mandela Keita 2 0
Шакла Софьян 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Анри Тома 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Влитинк Тибо 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Патрис Луи 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
18
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
3
21%
4
22%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
4
29%
3
17%
61-75
3
21%
3
17%
76-90

Пропущено

29
20
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
6
21%
2
10%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
5
17%
6
30%
31-45
3
10%
3
15%
46-60
6
21%
2
10%
61-75
7
24%
6
30%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 14
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
4
33%
2
14%
46-60
2
17%
4
29%
61-75
2
17%
5
36%
76-90

Пропущено

17
17
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
3
18%
6
35%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90

Забито

26
32
9 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
10 Не забивали 4
4
15%
5
16%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
3
12%
5
16%
31-45
6
23%
4
13%
46-60
6
23%
7
22%
61-75
5
19%
8
25%
76-90

Пропущено

46
37
18 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 20
6
13%
4
11%
1-15
5
11%
4
11%
16-30
7
15%
8
22%
31-45
7
15%
4
11%
46-60
9
20%
8
22%
61-75
12
26%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Гент - Остенде 1:1 Остенде - Антверпен 1:2 Остенде - Генк 0:4
Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3
Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 25 18 3 4 59 - 21 57
2. Антверпен 25 15 5 5 46 - 26 50
3. Брюгге 25 13 9 3 46 - 30 48
4. Шарлеруа 26 12 7 7 42 - 33 43
5. Андерлехт 25 11 9 5 52 - 30 42
6. Гент 25 10 7 8 36 - 26 37
7. Мехелен 23 11 3 9 39 - 39 36
8. Серкль Брюгге 26 10 5 11 37 - 31 35
9. Кортрейк 26 8 10 8 31 - 32 34
10. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
11. Сент-Трейден 26 9 4 13 29 - 37 31
12. АХ Лёвен 24 7 9 8 34 - 39 30
13. Стандард 25 7 8 10 29 - 40 29
14. Остенде 25 8 3 14 27 - 49 27
15. Эйпен 25 7 6 12 31 - 41 27
16. Зульте-Варегем 24 6 7 11 36 - 52 25
17. Серен Юнайтед 26 7 2 17 26 - 54 23
18. Беерсхот-Вильрейк 24 3 4 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 26 - 12 28
2. Брюгге 12 6 6 0 24 - 12 24
3. Антверпен 12 7 3 2 25 - 13 24
4. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
6. Андерлехт 12 5 5 2 26 - 17 20
7. Шарлеруа 13 5 4 4 16 - 13 19
8. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
9. Серен Юнайтед 13 5 2 6 15 - 23 17
10. Кортрейк 13 4 4 5 14 - 17 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Остенде 13 4 1 8 15 - 32 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 9 2 1 33 - 9 29
2. Антверпен 13 8 2 3 21 - 13 26
3. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
4. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
5. Андерлехт 13 6 4 3 26 - 13 22
6. Серкль Брюгге 13 6 3 4 22 - 15 21
7. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Сент-Трейден 13 5 2 6 12 - 17 17
10. Эйпен 13 4 3 6 18 - 20 15
11. АХ Лёвен 13 3 6 4 20 - 22 15
12. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
13. Остенде 12 4 2 6 12 - 17 14
14. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
15. Зульте-Варегем 12 3 4 5 18 - 24 13
16. Мехелен 11 4 1 6 16 - 23 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 3 8 12 - 27 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Медли Зех получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Шенгелия Леван бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Остенде 1:3 АХ Лёвен онлайн


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