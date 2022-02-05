Олимпиада 2022
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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Пяст
0:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Погонь Щецин
0' 50'

Ход матча

46'
Пырка Аркадиуш
Вида Кристофер
 
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Погонь Щецин
4.09
3.22
2.70
Все Коэффициенты
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
10
Вида
Кристофер
5
Гук
Томаш
24
Хэйтли
Том
92
Кадзиор
Дамиан
6
Храпек
Михал
11
Саппинен
Рауно
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
21
Салес
Жеан
Карлос
54
Журавски
Мачей
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
Пяст
4-4-2
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Пяст
Погонь Щецин

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед

29 матчей

27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.6%
51.7%
20.7%
8 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

10.3%
62.1%
27.6%
3 победы 18 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:0
К
1:2
Э
0:1
ЭГА
1:0
Э
1:0
Э
0:0
ЭГА
0:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:2
ЭГА
2:1
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:2
Э
4:0
Э
0:2
Э
1:0
FL
2:1
FL
2:1
FL
1:1
FL
0:0
К
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alberto Toril 5 0.25
Соколовски Патрик 5 0.25
Храпек Михал 4 0.2
Вида Кристофер 3 0.15
Кадзиор Дамиан 2 (1) 0.1
Пырка Аркадиуш 2 0.1
Червински Якуб 2 0.1
Стоилькович Никола 1 0.05
Michael Ameyaw 1 0.05
Липски Патрик 0 0
Кончковски Мартин 0 0
Катранис Александрос 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 6 0.3
Ковальчик Себастьян 5 (2) 0.25
Кухарчик Михал 4 0.2
Гросицки Камил 3 0.15
Козловски Кацпер 3 0.15
Дрыгас Камил 3 (3) 0.15
Салес Жеан Карлос 2 0.1
Триантафиллопулос Константинос 2 0.1
Бартковски Якуб 1 0.05
Кужава Рафал 1 0.05
Журавски Мачей 1 0.05
Пажишек Пётр 1 0.05
Дабровски Дамьян 1 (1) 0.05
Мата Луиш 0 0
Столярски Павел 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 5 0
Вида Кристофер 3 0
Соколовски Патрик 3 0
Хэйтли Том 2 0
Червински Якуб 2 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Alberto Toril 2 0
Стечик Доминик 2 0
Голубек Якуб 1 0
Кончковски Мартин 1 0
Гук Томаш 1 0
Моква Томаш 1 0
Липски Патрик 1 0
Плах Франтишек 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Пырка Аркадиуш 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрыгас Камил 4 0
Дабровски Дамьян 4 0
Кухарчик Михал 3 0
Журавски Мачей 1 1
Салес Жеан Карлос 2 0
Столярски Павел 2 0
Кужава Рафал 2 0
Ковальчик Себастьян 2 0
Козловски Кацпер 2 0
Триантафиллопулос Константинос 2 0
Гросицки Камил 1 0
Захович Лука 1 0
Бартковски Якуб 1 0
Пажишек Пётр 1 0
Мата Луиш 1 0
Малец Мариуш 1 0
Бурштын Якуб 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Ленговски Матеуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
5
31%
5
42%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Пропущено

17
8
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
5
63%
76-90

Забито

9
23
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
1
11%
1
4%
1-15
3
33%
3
13%
16-30
3
33%
4
17%
31-45
0
0%
7
30%
46-60
1
11%
4
17%
61-75
1
11%
4
17%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
30%
3
38%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

25
35
14 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 14
6 Не забивали 3
6
24%
6
17%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
5
20%
6
17%
31-45
3
12%
9
26%
46-60
5
20%
5
14%
61-75
3
12%
5
14%
76-90

Пропущено

27
16
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 13
1
4%
0
0%
1-15
3
11%
3
19%
16-30
7
26%
4
25%
31-45
5
19%
3
19%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
6
22%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1
Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2
Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 19 12 5 2 37 - 13 41
2. Погонь Щецин 0:0 20 10 8 2 35 - 16 38
3. Радомьяк Радом 19 9 8 2 28 - 16 35
4. Ракув 19 10 5 4 36 - 22 35
5. Лехия Гданьск 19 9 6 4 33 - 23 33
6. Гурник Забже 20 9 4 7 29 - 27 31
7. Висла Плоцк 19 9 2 8 29 - 26 29
8. Сталь Мелец 20 7 7 6 27 - 28 28
9. Краковия 19 7 5 7 25 - 26 26
10. Ягеллония 20 6 6 8 25 - 33 24
11. Шлёнск 19 6 6 7 30 - 30 24
12. Пяст 0:0 20 6 6 8 26 - 26 24
13. Висла Краков 19 6 3 10 21 - 30 21
14. Заглембе Любин 20 6 2 12 21 - 39 20
15. Легия 19 6 0 13 22 - 31 18
16. Гурник Ленчна 19 4 6 9 19 - 36 18
17. Варта Познань 19 3 7 9 14 - 24 16
18. Брук-Бет Термалица 19 3 6 10 22 - 33 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 10 8 2 0 23 - 3 26
2. Висла Плоцк 10 8 2 0 17 - 3 26
3. Погонь Щецин 0:0 9 7 2 0 24 - 7 23
4. Лехия Гданьск 9 6 2 1 17 - 8 20
5. Сталь Мелец 11 6 2 3 16 - 14 20
6. Радомьяк Радом 9 5 4 0 15 - 8 19
7. Ракув 9 5 3 1 21 - 8 18
8. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
9. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
10. Пяст 0:0 11 4 3 4 17 - 16 15
11. Краковия 9 4 2 3 13 - 12 14
12. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Висла Краков 9 4 1 4 11 - 11 13
14. Заглембе Любин 10 4 1 5 14 - 16 13
15. Легия 9 4 0 5 12 - 13 12
16. Брук-Бет Термалица 10 3 3 4 16 - 19 12
17. Гурник Ленчна 10 2 4 4 10 - 19 10
18. Варта Познань 10 1 5 4 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Радомьяк Радом 10 4 4 2 13 - 8 16
3. Погонь Щецин 0:0 11 3 6 2 11 - 9 15
4. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
5. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
6. Лехия Гданьск 10 3 4 3 16 - 15 13
7. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
8. Шлёнск 10 3 2 5 18 - 19 11
9. Пяст 0:0 9 2 3 4 9 - 10 9
10. Сталь Мелец 9 1 5 3 11 - 14 8
11. Гурник Ленчна 9 2 2 5 9 - 17 8
12. Ягеллония 10 2 2 6 9 - 21 8
13. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
14. Варта Познань 9 2 2 5 8 - 12 8
15. Заглембе Любин 10 2 1 7 7 - 23 7
16. Легия 10 2 0 8 10 - 18 6
17. Брук-Бет Термалица 9 0 3 6 6 - 14 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Погонь Щецин
4.09
3.22
2.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пяст 0:0 Погонь Щецин онлайн


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Пяст
Погонь Щецин

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