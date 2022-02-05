Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Пяст
Ход матча
24
Хэйтли
Том
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
10
Захович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Michal Kaput
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
История личных встреч
Пяст
Погонь Щецин
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед
29 матчей
27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.6%
51.7%
20.7%
8 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
10.3%
62.1%
27.6%
3 победы 18 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alberto Toril
|5
|0.25
|Соколовски Патрик
|5
|0.25
|Храпек Михал
|4
|0.2
|Вида Кристофер
|3
|0.15
|Кадзиор Дамиан
|2 (1)
|0.1
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.1
|Червински Якуб
|2
|0.1
|Стоилькович Никола
|1
|0.05
|Michael Ameyaw
|1
|0.05
|Липски Патрик
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|6
|0.3
|Ковальчик Себастьян
|5 (2)
|0.25
|Кухарчик Михал
|4
|0.2
|Гросицки Камил
|3
|0.15
|Козловски Кацпер
|3
|0.15
|Дрыгас Камил
|3 (3)
|0.15
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.1
|Триантафиллопулос Константинос
|2
|0.1
|Бартковски Якуб
|1
|0.05
|Кужава Рафал
|1
|0.05
|Журавски Мачей
|1
|0.05
|Пажишек Пётр
|1
|0.05
|Дабровски Дамьян
|1 (1)
|0.05
|Мата Луиш
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|5
|0
|Вида Кристофер
|3
|0
|Соколовски Патрик
|3
|0
|Хэйтли Том
|2
|0
|Червински Якуб
|2
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Alberto Toril
|2
|0
|Стечик Доминик
|2
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрыгас Камил
|4
|0
|Дабровски Дамьян
|4
|0
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Журавски Мачей
|1
|1
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Столярски Павел
|2
|0
|Кужава Рафал
|2
|0
|Ковальчик Себастьян
|2
|0
|Козловски Кацпер
|2
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|2
|0
|Гросицки Камил
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Бартковски Якуб
|1
|0
|Пажишек Пётр
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Бурштын Якуб
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
5
31%
5
42%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Пропущено
17
8
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
5
63%
76-90
Забито
9
23
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
1
11%
1
4%
1-15
3
33%
3
13%
16-30
3
33%
4
17%
31-45
0
0%
7
30%
46-60
1
11%
4
17%
61-75
1
11%
4
17%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
30%
3
38%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
25
35
14 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 14
6 Не забивали 3
6
24%
6
17%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
5
20%
6
17%
31-45
3
12%
9
26%
46-60
5
20%
5
14%
61-75
3
12%
5
14%
76-90
Пропущено
27
16
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 13
1
4%
0
0%
1-15
3
11%
3
19%
16-30
7
26%
4
25%
31-45
5
19%
3
19%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
6
22%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1
Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2
Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|19
|12
|5
|2
|37 - 13
|41
|2.
|Погонь Щецин
|0:0
|20
|10
|8
|2
|35 - 16
|38
|3.
|Радомьяк Радом
|19
|9
|8
|2
|28 - 16
|35
|4.
|Ракув
|19
|10
|5
|4
|36 - 22
|35
|5.
|Лехия Гданьск
|19
|9
|6
|4
|33 - 23
|33
|6.
|Гурник Забже
|20
|9
|4
|7
|29 - 27
|31
|7.
|Висла Плоцк
|19
|9
|2
|8
|29 - 26
|29
|8.
|Сталь Мелец
|20
|7
|7
|6
|27 - 28
|28
|9.
|Краковия
|19
|7
|5
|7
|25 - 26
|26
|10.
|Ягеллония
|20
|6
|6
|8
|25 - 33
|24
|11.
|Шлёнск
|19
|6
|6
|7
|30 - 30
|24
|12.
|Пяст
|0:0
|20
|6
|6
|8
|26 - 26
|24
|13.
|Висла Краков
|19
|6
|3
|10
|21 - 30
|21
|14.
|Заглембе Любин
|20
|6
|2
|12
|21 - 39
|20
|15.
|Легия
|19
|6
|0
|13
|22 - 31
|18
|16.
|Гурник Ленчна
|19
|4
|6
|9
|19 - 36
|18
|17.
|Варта Познань
|19
|3
|7
|9
|14 - 24
|16
|18.
|Брук-Бет Термалица
|19
|3
|6
|10
|22 - 33
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|10
|8
|2
|0
|23 - 3
|26
|2.
|Висла Плоцк
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|3.
|Погонь Щецин
|0:0
|9
|7
|2
|0
|24 - 7
|23
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|5.
|Сталь Мелец
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|9
|5
|4
|0
|15 - 8
|19
|7.
|Ракув
|9
|5
|3
|1
|21 - 8
|18
|8.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|9.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|10.
|Пяст
|0:0
|11
|4
|3
|4
|17 - 16
|15
|11.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|12.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Висла Краков
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|14.
|Заглембе Любин
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|15.
|Легия
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|17.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|18.
|Варта Познань
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|3.
|Погонь Щецин
|0:0
|11
|3
|6
|2
|11 - 9
|15
|4.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|5.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|6.
|Лехия Гданьск
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|7.
|Краковия
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|8.
|Шлёнск
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|9.
|Пяст
|0:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Сталь Мелец
|9
|1
|5
|3
|11 - 14
|8
|11.
|Гурник Ленчна
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|Ягеллония
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|13.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|14.
|Варта Познань
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|15.
|Заглембе Любин
|10
|2
|1
|7
|7 - 23
|7
|16.
|Легия
|10
|2
|0
|8
|10 - 18
|6
|17.
|Брук-Бет Термалица
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3