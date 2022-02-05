Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:2
Второй тайм: 83'
Стадион: Босуил
4' Желтая карточкаДе Лат Ричи
20' Желтая карточкаSiebe van der Heyden
0:1
50' ГолDeniz Undav
0:2
77' ГолDeniz Undav
Ход матча
4'
50'
0:1
77'
0:2
78'
78'
21
Винс
Сэмюэл
19
Миёши
Коджи
49
Морис
Антони
17
Теума
Тедди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миёши КоджиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Антверпен
Унион Сент-Жиллуаз
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|16 (2)
|0.62
|Бенсон Манюэль
|5
|0.19
|Фишер Виктор
|3
|0.12
|Саматта Мбвана
|3
|0.12
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.12
|Наингголан Раджа
|2
|0.08
|Геркенс Питер
|2
|0.08
|Верстрате Биргер
|2
|0.08
|Энгельс Бьорн
|2
|0.08
|Юсуф Альхассан
|2
|0.08
|Де Лат Ричи
|1
|0.04
|Миёши Коджи
|1
|0.04
|Бута
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
|Эггештайн Йоханнес
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Deniz Undav
|19 (2)
|0.73
|Ванзейр Данте
|15 (1)
|0.58
|Casper Nielsen2
|5
|0.19
|Митома Каору
|5
|0.19
|Теума Тедди
|4 (2)
|0.15
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0.12
|Ниукоп Барт
|2
|0.08
|Loic Lapoussin
|2
|0.08
|Senne Lynen
|1
|0.04
|Амани Жан
|1
|0.04
|Matthew Sorinola
|1
|0.04
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Багер Йонас
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|7
|1
|Верстрате Биргер
|7
|1
|Энгельс Бьорн
|2
|1
|Батай Йелле
|2
|1
|Наингголан Раджа
|3
|0
|Геркенс Питер
|3
|0
|Алмейда Динис
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Сек Абдулай
|1
|1
|Арун Фарис
|2
|0
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Саматта Мбвана
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Винс Сэмюэл
|2
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Дессолей Дорьян
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Двомо Пьер
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Siebe van der Heyden
|10
|0
|Ниукоп Барт
|8
|0
|Амани Жан
|5
|1
|Бёрджесс Кристиан
|6
|0
|Багер Йонас
|0
|3
|Loic Lapoussin
|4
|0
|Ismael Kandouss
|4
|0
|Casper Nielsen2
|4
|0
|Ванзейр Данте
|3
|0
|Теума Тедди
|3
|0
|Matthew Sorinola
|3
|0
|Франсуа Гийом
|2
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Deniz Undav
|2
|0
|Митома Каору
|2
|0
|Марк Дамьен
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
31
8 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
15 Не забивали 14
0
0%
6
19%
1-15
2
10%
5
16%
16-30
6
29%
5
16%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
5
24%
5
16%
61-75
6
29%
6
19%
76-90
Пропущено
14
9
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
1
7%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
6
43%
2
22%
76-90
Забито
22
24
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
12 Не забивали 14
1
5%
2
8%
1-15
4
18%
3
13%
16-30
2
9%
5
21%
31-45
6
27%
7
29%
29%
46-60
5
23%
3
13%
61-75
4
18%
4
17%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
33%
3
21%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
1
8%
6
43%
76-90
Забито
43
55
15 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 18
2 Не забивали 3
1
2%
8
15%
1-15
6
14%
8
15%
16-30
8
19%
10
18%
31-45
8
19%
11
20%
46-60
10
23%
8
15%
61-75
10
23%
10
18%
76-90
Пропущено
26
23
8 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 14
1
4%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
7
27%
4
17%
31-45
8
31%
1
4%
46-60
3
12%
5
22%
61-75
7
27%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кортрейк - Антверпен 0:2 Гент - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2
Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4
Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:0
|26
|19
|3
|4
|61 - 21
|60
|2.
|Антверпен
|0:2
|26
|15
|5
|6
|46 - 28
|50
|3.
|Брюгге
|25
|13
|9
|3
|46 - 30
|48
|4.
|Шарлеруа
|26
|12
|7
|7
|42 - 33
|43
|5.
|Андерлехт
|25
|11
|9
|5
|52 - 30
|42
|6.
|Гент
|25
|10
|7
|8
|36 - 26
|37
|7.
|Мехелен
|23
|11
|3
|9
|39 - 39
|36
|8.
|Серкль Брюгге
|26
|10
|5
|11
|37 - 31
|35
|9.
|Кортрейк
|26
|8
|10
|8
|31 - 32
|34
|10.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|11.
|Сент-Трейден
|26
|9
|4
|13
|29 - 37
|31
|12.
|АХ Лёвен
|24
|7
|9
|8
|34 - 39
|30
|13.
|Стандард
|25
|7
|8
|10
|29 - 40
|29
|14.
|Остенде
|25
|8
|3
|14
|27 - 49
|27
|15.
|Эйпен
|25
|7
|6
|12
|31 - 41
|27
|16.
|Зульте-Варегем
|24
|6
|7
|11
|36 - 52
|25
|17.
|Серен Юнайтед
|26
|7
|2
|17
|26 - 54
|23
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|24
|3
|4
|17
|23 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:0
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|2.
|Брюгге
|12
|6
|6
|0
|24 - 12
|24
|3.
|Антверпен
|0:2
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|4.
|Гент
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|6.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|26 - 17
|20
|7.
|Шарлеруа
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|8.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|9.
|Серен Юнайтед
|13
|5
|2
|6
|15 - 23
|17
|10.
|Кортрейк
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|11.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|13
|4
|2
|7
|15 - 16
|14
|13.
|Сент-Трейден
|13
|4
|2
|7
|17 - 20
|14
|14.
|Остенде
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|3
|6
|18 - 28
|12
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|13
|3
|1
|9
|11 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2:0
|13
|10
|2
|1
|35 - 9
|32
|2.
|Антверпен
|0:2
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|3.
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|22 - 18
|24
|4.
|Шарлеруа
|13
|7
|3
|3
|26 - 20
|24
|5.
|Андерлехт
|13
|6
|4
|3
|26 - 13
|22
|6.
|Серкль Брюгге
|13
|6
|3
|4
|22 - 15
|21
|7.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|9.
|Сент-Трейден
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Эйпен
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|11.
|АХ Лёвен
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|12.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|13.
|Остенде
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|14.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|18 - 24
|13
|16.
|Мехелен
|11
|4
|1
|6
|16 - 23
|13
|17.
|Серен Юнайтед
|13
|2
|0
|11
|11 - 31
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|3
|8
|12 - 27
|3