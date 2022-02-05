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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Антверпен
0:2
Конец матча

Стадион:
Унион Сент-Жиллуаз
0'
4' Желтая карточка
Де Лат Ричи
20' Желтая карточка
Siebe van der Heyden
0:1
50' Гол
Deniz Undav
0:2
77' Гол
Deniz Undav
77' Желтая карточка
Бутез Жан
78' Желтая карточка
Deniz Undav
90' Желтая карточка
Фрай Микаэль
90' Желтая карточка
Морис Антони
90'+7
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
3
Энгельс
Бьорн
24
Дессолей
Дорьян
21
Винс
Сэмюэл
8
Юсуф
Альхассан
6
Верстрате
Биргер
4
Наингголан
Раджа
10
Баликвиша
Мишель-Анже
19
Миёши
Коджи
70
Саматта
Мбвана
49
Морис
Антони
59
Ismael
Kandouss
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Siebe
van
der
Heyden
2
Ниукоп
Барт
8
Амани
Жан
6
Casper
Nielsen2
17
Теума
Тедди
19
Франсуа
Гийом
13
Ванзейр
Данте
9
Deniz
Undav
Антверпен
4-3-1-2
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Антверпен
Унион Сент-Жиллуаз

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПДА
1:2
ПДБВЭ
1:1
ПДБВЭ
2:0
ВД
4:0
ВД
1:1
ВД
2:1
ВД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 16 (2) 0.62
Бенсон Манюэль 5 0.19
Фишер Виктор 3 0.12
Саматта Мбвана 3 0.12
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.12
Наингголан Раджа 2 0.08
Геркенс Питер 2 0.08
Верстрате Биргер 2 0.08
Энгельс Бьорн 2 0.08
Юсуф Альхассан 2 0.08
Де Лат Ричи 1 0.04
Миёши Коджи 1 0.04
Бута 0 0
Батай Йелле 0 0
Эггештайн Йоханнес 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Deniz Undav 20 (2) 0.77
Ванзейр Данте 15 (1) 0.58
Casper Nielsen2 5 0.19
Митома Каору 5 0.19
Теума Тедди 4 (2) 0.15
Бёрджесс Кристиан 3 0.12
Ниукоп Барт 2 0.08
Loic Lapoussin 2 0.08
Senne Lynen 1 0.04
Амани Жан 1 0.04
Matthew Sorinola 1 0.04
Франсуа Гийом 0 0
Багер Йонас 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 7 1
Верстрате Биргер 7 1
Энгельс Бьорн 2 1
Батай Йелле 2 1
Наингголан Раджа 3 0
Геркенс Питер 3 0
Фрай Микаэль 3 0
Алмейда Динис 3 0
Юсуф Альхассан 3 0
Сек Абдулай 1 1
Арун Фарис 2 0
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Бутез Жан 2 0
Саматта Мбвана 2 0
Верстрате Луи 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Винс Сэмюэл 2 0
Фишер Виктор 1 0
Дессолей Дорьян 1 0
Бута 1 0
Двомо Пьер 1 0
Сусси Абдерахман 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Siebe van der Heyden 10 0
Ниукоп Барт 8 0
Амани Жан 5 1
Бёрджесс Кристиан 6 0
Багер Йонас 0 3
Loic Lapoussin 4 0
Ismael Kandouss 4 0
Casper Nielsen2 4 0
Deniz Undav 3 0
Ванзейр Данте 3 0
Теума Тедди 3 0
Matthew Sorinola 3 0
Франсуа Гийом 2 0
Авенатти Фелипе 2 0
Митома Каору 2 0
Марк Дамьен 1 0
Морис Антони 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
33
8 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
16 Не забивали 14
0
0%
6
18%
1-15
2
10%
5
15%
16-30
6
29%
5
15%
31-45
2
10%
5
15%
46-60
5
24%
5
15%
61-75
6
29%
7
21%
76-90

Пропущено

16
9
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
1
6%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
5
31%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
7
44%
2
22%
76-90

Забито

22
24
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
13 Не забивали 15
1
5%
2
8%
1-15
4
18%
3
13%
16-30
2
9%
5
21%
31-45
6
27%
7
29%
29%
46-60
5
23%
3
13%
61-75
4
18%
4
17%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
33%
3
21%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
1
8%
6
43%
76-90

Забито

43
57
15 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 31
15 Забивали первыми 19
3 Не забивали 3
1
2%
8
14%
1-15
6
14%
8
14%
16-30
8
19%
10
18%
31-45
8
19%
12
21%
46-60
10
23%
8
14%
61-75
10
23%
11
19%
76-90

Пропущено

28
23
8 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 14
1
4%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
7
25%
4
17%
31-45
9
32%
1
4%
46-60
3
11%
5
22%
61-75
8
29%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кортрейк - Антверпен 0:2 Гент - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 1:1 Остенде - Антверпен 1:2
Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 1:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 2:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4
Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 26 19 3 4 61 - 21 60
2. Антверпен 26 15 5 6 46 - 28 50
3. Брюгге 25 13 9 3 46 - 30 48
4. Шарлеруа 26 12 7 7 42 - 33 43
5. Андерлехт 25 11 9 5 52 - 30 42
6. Гент 25 10 7 8 36 - 26 37
7. Мехелен 23 11 3 9 39 - 39 36
8. Серкль Брюгге 26 10 5 11 37 - 31 35
9. Кортрейк 26 8 10 8 31 - 32 34
10. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
11. Сент-Трейден 26 9 4 13 29 - 37 31
12. АХ Лёвен 24 7 9 8 34 - 39 30
13. Стандард 25 7 8 10 29 - 40 29
14. Остенде 25 8 3 14 27 - 49 27
15. Эйпен 25 7 6 12 31 - 41 27
16. Зульте-Варегем 24 6 7 11 36 - 52 25
17. Серен Юнайтед 26 7 2 17 26 - 54 23
18. Беерсхот-Вильрейк 24 3 4 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 26 - 12 28
2. Брюгге 12 6 6 0 24 - 12 24
3. Антверпен 13 7 3 3 25 - 15 24
4. Гент 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
6. Андерлехт 12 5 5 2 26 - 17 20
7. Шарлеруа 13 5 4 4 16 - 13 19
8. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
9. Серен Юнайтед 13 5 2 6 15 - 23 17
10. Кортрейк 13 4 4 5 14 - 17 16
11. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
12. Серкль Брюгге 13 4 2 7 15 - 16 14
13. Сент-Трейден 13 4 2 7 17 - 20 14
14. Остенде 13 4 1 8 15 - 32 13
15. Зульте-Варегем 12 3 3 6 18 - 28 12
16. Эйпен 12 3 3 6 13 - 21 12
17. Стандард 13 2 5 6 13 - 21 11
18. Беерсхот-Вильрейк 13 3 1 9 11 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 13 10 2 1 35 - 9 32
2. Антверпен 13 8 2 3 21 - 13 26
3. Брюгге 13 7 3 3 22 - 18 24
4. Шарлеруа 13 7 3 3 26 - 20 24
5. Андерлехт 13 6 4 3 26 - 13 22
6. Серкль Брюгге 13 6 3 4 22 - 15 21
7. Кортрейк 13 4 6 3 17 - 15 18
8. Стандард 12 5 3 4 16 - 19 18
9. Сент-Трейден 13 5 2 6 12 - 17 17
10. Эйпен 13 4 3 6 18 - 20 15
11. АХ Лёвен 13 3 6 4 20 - 22 15
12. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
13. Остенде 12 4 2 6 12 - 17 14
14. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
15. Зульте-Варегем 12 3 4 5 18 - 24 13
16. Мехелен 11 4 1 6 16 - 23 13
17. Серен Юнайтед 13 2 0 11 11 - 31 6
18. Беерсхот-Вильрейк 11 0 3 8 12 - 27 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    20'
    Siebe van der Heyden получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Де Лат Ричи получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Антверпен 0:2 Унион Сент-Жиллуаз онлайн


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