Олимпиада 2022
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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Сталь Мелец
1:1
Второй тайм: 78'

Стадион:
Гурник Забже
0'
14' Желтая карточка
Кубица Кшиштоф
30' Желтая карточка
Павловски Дариуш
34' Желтая карточка
Томашевич Гжегож
43' Желтая карточка
Гришкевич Адриан
1:0
45' Пенальти
Томашевич Гжегож
1:1
52' Гол
Новак Бартош
54' Желтая карточка
Яницки Рафал
54' Желтая карточка
Касперкевич Аркадиуш
78'
13
Стрончек
Рафал
26
Касперкевич
Аркадиуш
21
Матрас
Матеуш
5
Жиро
Матеуш
2
Гранлунд Альбин
18
Корт
Давид
20
Томашевич
Гжегож
23
Гетингер
Крыстян
11
Ситек
Максимилиан
22
Koki
Hinokio
10
Мак
Матеуш
1
Белица
Даниэль
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
27
Гришкевич
Адриан
16
Павловски
Дариуш
6
Кубица
Кшиштоф
8
Манне
Аласана
11
Холевяк
Матеуш
21
Кравчик
Пётр
17
Новак
Бартош
10
Подольски
Лукас
Сталь Мелец
3-4-2-1
Гурник Забже
3-4-2-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Гурник Забже

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
ПД
1:2
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Матеуш 7 0.35
Томашевич Гжегож 7 (6) 0.35
Пясецки Фабиан 4 (1) 0.2
Ситек Максимилиан 3 0.15
Koki Hinokio 1 0.05
Де Амо Хонатан 1 0.05
Колев Александар 1 0.05
Флис Марцин 1 0.05
Чорбаджийски Божидар 1 0.05
Жиро Матеуш 1 0.05
Гетингер Крыстян 0 0
Урбаньчик Мацей 0 0
Корт Давид 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 8 (1) 0.4
Новак Бартош 5 0.25
Кубица Кшиштоф 4 0.2
Подольски Лукас 3 0.15
Кравчик Пётр 2 0.1
Янжа Эрик 1 0.05
Дадок Роберт 1 0.05
Яницки Рафал 1 0.05
Холевяк Матеуш 1 0.05
Гришкевич Адриан 1 0.05
Манне Аласана 0 0
Висневски Пшемыслав 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гетингер Крыстян 4 1
Жиро Матеуш 4 1
Флис Марцин 4 0
Мак Матеуш 3 0
Томашевич Гжегож 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Чорбаджийски Божидар 3 0
Стрончек Рафал 3 0
Матрас Матеуш 2 0
Глива Михал 2 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Косцельны Камиль 2 0
Ситек Максимилиан 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Корт Давид 1 0
Касперкевич Аркадиуш 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гришкевич Адриан 6 0
Яницки Рафал 5 0
Подольски Лукас 4 0
Янжа Эрик 4 0
Дадок Роберт 4 0
Манне Аласана 4 0
Кубица Кшиштоф 3 0
Баинович Филип 2 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Новак Бартош 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Павловски Дариуш 1 0
Adrian Dziedzic 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
12
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
4
25%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
5
42%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
1
6%
1
8%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
3
27%
2
14%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
27%
4
29%
76-90

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
31%
3
21%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
23%
5
36%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
1
8%
5
38%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Забито

29
26
17 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
6
21%
3
12%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
8
28%
8
31%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
4
14%
6
23%
76-90

Пропущено

23
27
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
1
4%
3
11%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
6
26%
4
15%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
3
13%
6
22%
61-75
6
26%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1
Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лех - Гурник Забже 2:1 Ракув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1
Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 19 12 5 2 37 - 13 41
2. Погонь Щецин 19 10 7 2 35 - 16 37
3. Радомьяк Радом 19 9 8 2 28 - 16 35
4. Ракув 19 10 5 4 36 - 22 35
5. Лехия Гданьск 19 9 6 4 33 - 23 33
6. Гурник Забже 1:1 20 8 5 7 28 - 27 29
7. Сталь Мелец 1:1 20 7 8 5 27 - 27 29
8. Висла Плоцк 19 9 2 8 29 - 26 29
9. Краковия 19 7 5 7 25 - 26 26
10. Ягеллония 20 6 6 8 25 - 33 24
11. Шлёнск 19 6 6 7 30 - 30 24
12. Пяст 19 6 5 8 26 - 26 23
13. Висла Краков 19 6 3 10 21 - 30 21
14. Заглембе Любин 20 6 2 12 21 - 39 20
15. Легия 19 6 0 13 22 - 31 18
16. Гурник Ленчна 19 4 6 9 19 - 36 18
17. Варта Познань 19 3 7 9 14 - 24 16
18. Брук-Бет Термалица 19 3 6 10 22 - 33 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 10 8 2 0 23 - 3 26
2. Висла Плоцк 10 8 2 0 17 - 3 26
3. Погонь Щецин 9 7 2 0 24 - 7 23
4. Сталь Мелец 1:1 11 6 3 2 16 - 13 21
5. Лехия Гданьск 9 6 2 1 17 - 8 20
6. Радомьяк Радом 9 5 4 0 15 - 8 19
7. Ракув 9 5 3 1 21 - 8 18
8. Гурник Забже 1:1 10 5 2 3 15 - 12 17
9. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
10. Краковия 9 4 2 3 13 - 12 14
11. Пяст 10 4 2 4 17 - 16 14
12. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Висла Краков 9 4 1 4 11 - 11 13
14. Заглембе Любин 10 4 1 5 14 - 16 13
15. Легия 9 4 0 5 12 - 13 12
16. Брук-Бет Термалица 10 3 3 4 16 - 19 12
17. Гурник Ленчна 10 2 4 4 10 - 19 10
18. Варта Познань 10 1 5 4 6 - 12 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Радомьяк Радом 10 4 4 2 13 - 8 16
3. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
4. Погонь Щецин 10 3 5 2 11 - 9 14
5. Лехия Гданьск 10 3 4 3 16 - 15 13
6. Гурник Забже 1:1 10 3 3 4 13 - 15 12
7. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
8. Шлёнск 10 3 2 5 18 - 19 11
9. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
10. Сталь Мелец 1:1 9 1 5 3 11 - 14 8
11. Гурник Ленчна 9 2 2 5 9 - 17 8
12. Ягеллония 10 2 2 6 9 - 21 8
13. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
14. Варта Познань 9 2 2 5 8 - 12 8
15. Заглембе Любин 10 2 1 7 7 - 23 7
16. Легия 10 2 0 8 10 - 18 6
17. Брук-Бет Термалица 9 0 3 6 6 - 14 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Гурник Забже
6.80
3.40
5.08
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сталь Мелец 1:1 Гурник Забже онлайн


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