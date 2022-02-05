Второй тайм

94' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Хайе Том получил желтую карточку от судьи

92' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Удар от ворот произведет Херенвен

91' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Флемминг Зиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Дженаро Нунумете из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...

88' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

85' Дрешевич Ибрахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Самарис Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Лонвейк Найджел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Ринстра Бен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

77' Де Йонг Сим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Сарр Амин бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

75' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Лонвейк Найджел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

75' Лонвейк Найджел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Самарис Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Г О О О О Л - Флемминг Зиан правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

69' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Херенвен

68' Матч возобновлен

67' Тактическая замена. Кайб Рами уходит с поля и его заменяет Дженаро Нунумете

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Ринстра Бен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Мусаба Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Мусаба Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Вауденберг Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Кокс Джордж получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Маус Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Отличные скиллы показывает Стеванович Филип , обводя своих соперников

46' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

46' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет Херенвен