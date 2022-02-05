Голландия: Эредивизие 2021-2022
2:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Fortuna Sittard Stadion
1:0
14' ГолФлемминг Зиан
2:0
70' ГолФлемминг Зиан
78' Желтая карточкаРинстра Бен
86' Желтая карточкаАнга-Лётшер Мартин
90' Желтая карточкаХайе Том
Ход матча
14'
1:0
70'
2:0
78'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
22
Маус
Ксавье
13
Кайб
Рами
33
Хайе
Том
17
Хаяль
Рами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мусаба РичиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
22 Маус КсавьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
-
34 Зал ТимоЗащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
19 Рас ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ole Tobiasen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Херенвен
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёнтьенс Матс
|8 (2)
|0.38
|Флемминг Зиан
|5
|0.24
|Ринстра Бен
|2
|0.1
|Кокс Джордж
|2
|0.1
|Теки Тесфальдет
|1
|0.05
|Toshio Lake
|1
|0.05
|Samy Baghdadi
|1
|0.05
|Лонвейк Найджел
|1
|0.05
|Tijjani Noslin
|1
|0.05
|Дуарте Дерой
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|7 (2)
|0.33
|Верман Йоэй
|3
|0.14
|Халилович Тибор
|3
|0.14
|Стеванович Филип
|1
|0.05
|Баккер Ник
|1
|0.05
|Хаяль Рами
|1
|0.05
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.05
|Конголо Родни
|0
|0
|Кайб Рами
|0
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Беньямин Нюгрен
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Рул
|3
|1
|Ринстра Бен
|3
|0
|Пинту Иву
|3
|0
|Анга-Лётшер Мартин
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Флемминг Зиан
|3
|0
|Кокс Джордж
|3
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Тирпан Микаэль
|2
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Ван Осх Яник
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Ферати Арианит
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Мусаба Ричи
|1
|0
|Лонвейк Найджел
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|3
|1
|Мусаба Антони
|3
|1
|Кайб Рами
|4
|0
|Ван Эвейк Милан
|4
|0
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Стеванович Филип
|2
|0
|Баккер Ник
|1
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
0
0%
2
29%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
4
36%
3
43%
76-90
Пропущено
23
12
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
9%
1
8%
1-15
5
22%
3
25%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
22%
2
17%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
4
17%
4
33%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
4
40%
3
27%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
27
18
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
5
19%
4
22%
1-15
6
22%
1
6%
16-30
1
4%
3
17%
31-45
5
19%
3
17%
46-60
4
15%
4
22%
61-75
6
22%
3
17%
76-90
Забито
21
18
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
4
19%
5
28%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
4
19%
5
28%
76-90
Пропущено
50
30
23 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
7
14%
5
17%
1-15
11
22%
4
13%
16-30
5
10%
3
10%
31-45
10
20%
5
17%
46-60
7
14%
6
20%
61-75
10
20%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2
ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1
Херенвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3
Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1:0
|21
|16
|1
|4
|49 - 26
|49
|2.
|Аякс
|20
|15
|3
|2
|61 - 5
|48
|3.
|Фейеноорд
|20
|13
|3
|4
|46 - 19
|42
|4.
|Твенте
|20
|11
|5
|4
|31 - 22
|38
|5.
|Витесс
|20
|11
|3
|6
|27 - 28
|36
|6.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|21
|11
|3
|7
|37 - 25
|36
|7.
|Утрехт
|21
|10
|5
|6
|39 - 28
|35
|8.
|Камбюр
|21
|9
|3
|9
|35 - 43
|30
|9.
|НЕК Неймеген
|1:1
|21
|7
|6
|8
|26 - 31
|27
|10.
|Херенвен
|0:2
|21
|7
|4
|10
|20 - 30
|25
|11.
|Ваалвейк
|20
|5
|7
|8
|23 - 31
|22
|12.
|Гронинген
|20
|5
|7
|8
|23 - 29
|22
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|20
|6
|4
|10
|20 - 32
|22
|14.
|Хераклес
|20
|5
|5
|10
|22 - 27
|20
|15.
|Виллем II
|20
|5
|3
|12
|18 - 39
|18
|16.
|Фортуна Ситтард
|2:0
|21
|4
|4
|13
|23 - 50
|16
|17.
|Спарта Роттердам
|20
|2
|8
|10
|16 - 31
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|1:1
|21
|3
|4
|14
|13 - 33
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1:0
|11
|9
|0
|2
|29 - 14
|27
|2.
|Утрехт
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|3.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|4.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|5.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|24 - 10
|22
|6.
|Твенте
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|7.
|Хераклес
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|8.
|Витесс
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|9.
|Камбюр
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|10.
|Ваалвейк
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|12.
|Фортуна Ситтард
|2:0
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|13.
|Херенвен
|0:2
|11
|3
|2
|6
|11 - 18
|11
|14.
|Виллем II
|10
|3
|1
|6
|7 - 16
|10
|15.
|НЕК Неймеген
|1:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|16.
|ПЕК Зволле
|1:1
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|17.
|Гронинген
|9
|1
|6
|2
|7 - 7
|9
|18.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|5
|5
|9 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|2
|0
|23 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|1:0
|10
|7
|1
|2
|20 - 12
|22
|3.
|Витесс
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|5.
|Твенте
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|6.
|НЕК Неймеген
|1:1
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|7.
|Камбюр
|11
|5
|2
|4
|17 - 22
|17
|8.
|Херенвен
|0:2
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|9.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|10.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|11.
|Утрехт
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|2
|4
|4
|7 - 17
|10
|13.
|Ваалвейк
|10
|1
|6
|3
|13 - 14
|9
|14.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|2:0
|11
|1
|2
|8
|10 - 27
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|1:1
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
|18.
|Хераклес
|9
|0
|2
|7
|6 - 14
|2