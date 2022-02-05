Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фортуна Ситтард
2:0
Конец матча

Стадион:
Херенвен
0'
1:0
14' Гол
Флемминг Зиан
2:0
70' Гол
Флемминг Зиан
77' Желтая карточка
Ринстра Бен
86' Желтая карточка
Анга-Лётшер Мартин
90' Желтая карточка
Хайе Том
90'+8

Ход матча

14'
Флемминг Зиан
1:0
62'
 
Сарр Амин
Стеванович Филип
67'
 
Нунумете Дженаро
Кайб Рами
67'
 
Trustin van 't Loo
Мусаба Антони
68'
Бенсоп Чарлисон
Теки Тесфальдет
 
70'
Флемминг Зиан
(Сёнтьенс Матс)
2:0
73'
Лонвейк Найджел
Сиовас Димитрис
 
77'
Ринстра Бен
 
82'
 
Акуджоби Хамди
Ван Эвейк Милан
82'
 
Тахири Анас
Хаяль Рами
86'
Анга-Лётшер Мартин
 
90'
Ботака Жордан
Тирпан Микаэль
 
90'
 
Хайе Том

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
2
Анга-Лётшер
Мартин
22
Самарис
Андреас
33
Сиовас
Димитрис
35
Кокс
Джордж
6
Дуарте
Дерой
14
Теки
Тесфальдет
23
Ринстра
Бен
10
Сёнтьенс
Матс
8
Флемминг
Зиан
22
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
14
Дрешевич
Ибрахим
5
Вауденберг
Лукас
13
Кайб
Рами
29
Мадсен
Николас
33
Хайе
Том
17
Хаяль
Рами
11
Мусаба
Антони
6
Де
Йонг
Сим
7
Стеванович
Филип
Фортуна Ситтард
5-3-2
Херенвен
4-3-3

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Херенвен

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Э
1:0
Э
1:3
Э
1:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:4
Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 8 (2) 0.38
Флемминг Зиан 5 0.24
Ринстра Бен 2 0.1
Кокс Джордж 2 0.1
Теки Тесфальдет 1 0.05
Toshio Lake 1 0.05
Samy Baghdadi 1 0.05
Лонвейк Найджел 1 0.05
Tijjani Noslin 1 0.05
Дуарте Дерой 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 7 (2) 0.33
Верман Йоэй 3 0.14
Халилович Тибор 3 0.14
Стеванович Филип 1 0.05
Баккер Ник 1 0.05
Хаяль Рами 1 0.05
Ван Эвейк Милан 1 0.05
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Рул 3 1
Анга-Лётшер Мартин 4 0
Ринстра Бен 3 0
Пинту Иву 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Флемминг Зиан 3 0
Кокс Джордж 3 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Тирпан Микаэль 2 0
Самбу Бассала 2 0
Ван Осх Яник 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0
Лонвейк Найджел 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 3 1
Мусаба Антони 3 1
Кайб Рами 4 0
Ван Эвейк Милан 4 0
Ван Бик Свен 2 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Хайе Том 1 0
Баккер Ник 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
1
8%
2
29%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
4
31%
3
43%
76-90

Пропущено

23
14
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
9%
2
14%
1-15
5
22%
3
21%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
5
22%
2
14%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
4
17%
4
29%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
4
40%
3
27%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

27
18
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
5
19%
4
22%
1-15
6
22%
1
6%
16-30
1
4%
3
17%
31-45
5
19%
3
17%
46-60
4
15%
4
22%
61-75
6
22%
3
17%
76-90

Забито

23
18
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 8
5
22%
5
28%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
5
22%
4
22%
61-75
4
17%
5
28%
76-90

Пропущено

50
32
23 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
7
14%
6
19%
1-15
11
22%
4
13%
16-30
5
10%
3
9%
31-45
10
20%
5
16%
46-60
7
14%
7
22%
61-75
10
20%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2
ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1
Херенвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3
Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 20 15 3 2 61 - 5 48
2. ПСВ 21 15 1 5 49 - 28 46
3. Фейеноорд 20 13 3 4 46 - 19 42
4. Твенте 3:0 21 12 5 4 34 - 22 41
5. АЗ Алкмаар 21 12 3 6 39 - 25 39
6. Витесс 0:3 21 11 3 7 27 - 31 36
7. Утрехт 21 10 5 6 39 - 28 35
8. Камбюр 21 9 3 9 35 - 43 30
9. НЕК Неймеген 21 7 6 8 26 - 31 27
10. Херенвен 21 7 4 10 20 - 30 25
11. Ваалвейк 20 5 7 8 23 - 31 22
12. Гронинген 20 5 7 8 23 - 29 22
13. Гоу Эхед Иглс 20 6 4 10 20 - 32 22
14. Хераклес 20 5 5 10 22 - 27 20
15. Виллем II 20 5 3 12 18 - 39 18
16. Фортуна Ситтард 21 4 4 13 23 - 50 16
17. Спарта Роттердам 20 2 8 10 16 - 31 14
18. ПЕК Зволле 21 3 4 14 13 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
2. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
3. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
4. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
5. Фейеноорд 10 7 1 2 24 - 10 22
6. Твенте 3:0 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 11 5 3 3 16 - 13 18
8. Витесс 0:3 10 4 2 4 11 - 16 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Ваалвейк 10 4 1 5 10 - 17 13
11. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
12. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
13. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
14. Виллем II 10 3 1 6 7 - 16 10
15. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
16. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
17. Гронинген 9 1 6 2 7 - 7 9
18. Спарта Роттердам 11 1 5 5 9 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 0:3 11 7 1 3 16 - 15 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 3:0 11 6 2 3 19 - 16 20
6. НЕК Неймеген 11 5 3 3 16 - 17 18
7. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
8. АЗ Алкмаар 11 5 1 5 15 - 15 16
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 10 3 2 5 13 - 16 11
12. Гоу Эхед Иглс 10 2 4 4 7 - 17 10
13. Ваалвейк 10 1 6 3 13 - 14 9
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 9 1 3 5 7 - 14 6
16. Фортуна Ситтард 11 1 2 8 10 - 27 5
17. ПЕК Зволле 10 1 1 8 6 - 21 4
18. Хераклес 9 0 2 7 6 - 14 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 