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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПЕК Зволле
1:1
Первый тайм: 33'

Стадион:
НЕК Неймеген
0'
8' Желтая карточка
Накаяма Юта
0:1
26' Гол
Брюин Джорди
1:1
27' Гол
Редан Дайшон
33'

Ход матча

8'
Накаяма Юта
 
26'
0:1
Брюин Джорди
27'
Редан Дайшон
(Саймак Мустафа)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
НЕК Неймеген
1.96
3.80
4.25
Все Коэффициенты
Новости
1
Лампру
Костантинос
23
Рейндерс
Элиано
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
3
Вут
Симен
21
Андерсон
Джаван
6
Саймак
Мустафа
20
Ван
Ден
Белт
Томас
10
Клемент
Пелле
19
Редан
Дайшон
29
Дарфалу
Усама
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
5
Гут
Родриго
26
Одентал
Кас
24
Вердонк
Калвин
16
Эль-Каруани
Суфьян
15
Вет
Хавьер
20
Шоне
Лассе
6
Брюин
Джорди
7
Тавшан
Элаис
11
Маттссон
Магнус
ПЕК Зволле
5-3-2
НЕК Неймеген
5-3-2

История личных встреч

ПЕК Зволле
НЕК Неймеген

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
2:0
К
2:0
Э
2:0
ТМК
2:1
Э
1:1
Э
2:0
ТМК
3:1
Э
2:2
К
2:1
Э
3:3
Э
1:5
ТМС
0:1
Э
1:3
Э
0:4
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mees de Wit 3 0.14
Ван Ден Белт Томас 2 0.1
Ван Полен Брам 2 (2) 0.1
Редан Дайшон 2 0.1
Саймак Мустафа 1 0.05
Хюйбертс Дин 1 0.05
Samir Lagsir 1 0.05
Накаяма Юта 0 0
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Рейндерс Элиано 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ali Akman 5 0.24
Окита Жонатан 4 0.19
Брюин Джорди 4 (1) 0.19
Тавшан Элаис 4 0.19
Маттссон Магнус 3 0.14
Шоне Лассе 1 0.05
Вет Хавьер 1 0.05
Вердонк Калвин 1 0.05
Баррето Эдгар 1 0.05
Одентал Кас 1 0.05
Дуэлунд Миккель 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керстен Сэм 3 1
Накаяма Юта 4 0
Mees de Wit 4 0
Саймак Мустафа 3 0
Штридер Рико 3 0
Ван Ден Белт Томас 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Кастанер Жервейн 2 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Вут Симен 2 0
Клемент Пелле 1 0
Редан Дайшон 1 0
Пабай Марк 1 0
Elikia Mbinga 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 5 1
Шоне Лассе 3 0
Окита Жонатан 3 0
Тавшан Элаис 3 0
Одентал Кас 3 0
Баррето Эдгар 2 0
Ван Рой Барт 2 0
Пропер Дирк 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Мейер Роджер 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Вет Хавьер 1 0
Вердонк Калвин 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ali Akman 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
16
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
1
14%
2
13%
1-15
1
14%
5
31%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
4
57%
1
6%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
20%
3
20%
1-15
3
30%
3
20%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
5
71%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

20
14
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
5
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
20%
1
7%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
2
10%
4
29%
61-75
5
25%
4
29%
76-90

Забито

14
26
7 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 13
9 Не забивали 4
6
43%
4
15%
1-15
1
7%
6
23%
16-30
0
0%
8
31%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
3
21%
1
4%
61-75
4
29%
2
8%
76-90

Пропущено

30
29
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
7
23%
4
14%
1-15
3
10%
5
17%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
6
20%
3
10%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
5
17%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0
ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1
Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1:0 21 16 1 4 49 - 26 49
2. Аякс 20 15 3 2 61 - 5 48
3. Фейеноорд 20 13 3 4 46 - 19 42
4. Твенте 20 11 5 4 31 - 22 38
5. Витесс 20 11 3 6 27 - 28 36
6. АЗ Алкмаар 0:1 21 11 3 7 37 - 25 36
7. Утрехт 21 10 5 6 39 - 28 35
8. Камбюр 21 9 3 9 35 - 43 30
9. НЕК Неймеген 1:1 21 7 6 8 26 - 31 27
10. Херенвен 0:2 21 7 4 10 20 - 30 25
11. Ваалвейк 20 5 7 8 23 - 31 22
12. Гронинген 20 5 7 8 23 - 29 22
13. Гоу Эхед Иглс 20 6 4 10 20 - 32 22
14. Хераклес 20 5 5 10 22 - 27 20
15. Виллем II 20 5 3 12 18 - 39 18
16. Фортуна Ситтард 2:0 21 4 4 13 23 - 50 16
17. Спарта Роттердам 20 2 8 10 16 - 31 14
18. ПЕК Зволле 1:1 21 3 4 14 13 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1:0 11 9 0 2 29 - 14 27
2. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
3. АЗ Алкмаар 0:1 10 7 2 1 24 - 10 23
4. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
5. Фейеноорд 10 7 1 2 24 - 10 22
6. Твенте 9 5 3 1 12 - 6 18
7. Хераклес 11 5 3 3 16 - 13 18
8. Витесс 10 4 2 4 11 - 16 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Ваалвейк 10 4 1 5 10 - 17 13
11. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
12. Фортуна Ситтард 2:0 10 3 2 5 13 - 23 11
13. Херенвен 0:2 11 3 2 6 11 - 18 11
14. Виллем II 10 3 1 6 7 - 16 10
15. НЕК Неймеген 1:1 10 2 3 5 10 - 14 9
16. ПЕК Зволле 1:1 11 2 3 6 7 - 12 9
17. Гронинген 9 1 6 2 7 - 7 9
18. Спарта Роттердам 11 1 5 5 9 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 1:0 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
6. НЕК Неймеген 1:1 11 5 3 3 16 - 17 18
7. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
8. Херенвен 0:2 10 4 2 4 9 - 12 14
9. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
10. АЗ Алкмаар 0:1 11 4 1 6 13 - 15 13
11. Утрехт 10 3 2 5 13 - 16 11
12. Гоу Эхед Иглс 10 2 4 4 7 - 17 10
13. Ваалвейк 10 1 6 3 13 - 14 9
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 9 1 3 5 7 - 14 6
16. Фортуна Ситтард 2:0 11 1 2 8 10 - 27 5
17. ПЕК Зволле 1:1 10 1 1 8 6 - 21 4
18. Хераклес 9 0 2 7 6 - 14 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
НЕК Неймеген
1.96
3.80
4.25
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Где смотреть матч ПЕК Зволле 1:1 НЕК Неймеген онлайн


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НЕК Неймеген

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