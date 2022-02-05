Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:1
Первый тайм: 33'
Стадион: МАК3ПАРК
8' Желтая карточкаНакаяма Юта
0:1
26' ГолБрюин Джорди
1:1
27' ГолРедан Дайшон
Ход матча
8'
26'
0:1
27'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
19
Редан
Дайшон
28
Ван
Рой
Барт
26
Одентал
Кас
15
Вет
Хавьер
20
Шоне
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Редан ДайшонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Аджич ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dick Schreuder
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
32 Nils Rossen
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
НЕК Неймеген
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mees de Wit
|3
|0.14
|Ван Ден Белт Томас
|2
|0.1
|Ван Полен Брам
|2 (2)
|0.1
|Редан Дайшон
|2
|0.1
|Саймак Мустафа
|1
|0.05
|Хюйбертс Дин
|1
|0.05
|Samir Lagsir
|1
|0.05
|Накаяма Юта
|0
|0
|Пабай Марк
|0
|0
|Штридер Рико
|0
|0
|Паал Кеннет
|0
|0
|Рейндерс Элиано
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ali Akman
|5
|0.24
|Окита Жонатан
|4
|0.19
|Брюин Джорди
|4 (1)
|0.19
|Тавшан Элаис
|4
|0.19
|Маттссон Магнус
|3
|0.14
|Шоне Лассе
|1
|0.05
|Вет Хавьер
|1
|0.05
|Вердонк Калвин
|1
|0.05
|Баррето Эдгар
|1
|0.05
|Одентал Кас
|1
|0.05
|Дуэлунд Миккель
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керстен Сэм
|3
|1
|Накаяма Юта
|4
|0
|Mees de Wit
|4
|0
|Саймак Мустафа
|3
|0
|Штридер Рико
|3
|0
|Ван Ден Белт Томас
|3
|0
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Кастанер Жервейн
|2
|0
|Тедич Слободан
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Хюйбертс Дин
|2
|0
|Вут Симен
|2
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Пабай Марк
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|5
|1
|Шоне Лассе
|3
|0
|Окита Жонатан
|3
|0
|Тавшан Элаис
|3
|0
|Одентал Кас
|3
|0
|Баррето Эдгар
|2
|0
|Ван Рой Барт
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0
|Мейер Роджер
|1
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Вет Хавьер
|1
|0
|Вердонк Калвин
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
16
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
1
14%
2
13%
1-15
1
14%
5
31%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
4
57%
1
6%
76-90
Пропущено
10
15
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
20%
3
20%
1-15
3
30%
3
20%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
7
10
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
5
71%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
20
14
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
5
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
20%
1
7%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
2
10%
4
29%
61-75
5
25%
4
29%
76-90
Забито
14
26
7 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 13
9 Не забивали 4
6
43%
4
15%
1-15
1
7%
6
23%
16-30
0
0%
8
31%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
3
21%
1
4%
61-75
4
29%
2
8%
76-90
Пропущено
30
29
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
7
23%
4
14%
1-15
3
10%
5
17%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
6
20%
3
10%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
5
17%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0
ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1
Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1:0
|21
|16
|1
|4
|49 - 26
|49
|2.
|Аякс
|20
|15
|3
|2
|61 - 5
|48
|3.
|Фейеноорд
|20
|13
|3
|4
|46 - 19
|42
|4.
|Твенте
|20
|11
|5
|4
|31 - 22
|38
|5.
|Витесс
|20
|11
|3
|6
|27 - 28
|36
|6.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|21
|11
|3
|7
|37 - 25
|36
|7.
|Утрехт
|21
|10
|5
|6
|39 - 28
|35
|8.
|Камбюр
|21
|9
|3
|9
|35 - 43
|30
|9.
|НЕК Неймеген
|1:1
|21
|7
|6
|8
|26 - 31
|27
|10.
|Херенвен
|0:2
|21
|7
|4
|10
|20 - 30
|25
|11.
|Ваалвейк
|20
|5
|7
|8
|23 - 31
|22
|12.
|Гронинген
|20
|5
|7
|8
|23 - 29
|22
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|20
|6
|4
|10
|20 - 32
|22
|14.
|Хераклес
|20
|5
|5
|10
|22 - 27
|20
|15.
|Виллем II
|20
|5
|3
|12
|18 - 39
|18
|16.
|Фортуна Ситтард
|2:0
|21
|4
|4
|13
|23 - 50
|16
|17.
|Спарта Роттердам
|20
|2
|8
|10
|16 - 31
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|1:1
|21
|3
|4
|14
|13 - 33
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1:0
|11
|9
|0
|2
|29 - 14
|27
|2.
|Утрехт
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|3.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|4.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|5.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|24 - 10
|22
|6.
|Твенте
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|7.
|Хераклес
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|8.
|Витесс
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|9.
|Камбюр
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|10.
|Ваалвейк
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|12.
|Фортуна Ситтард
|2:0
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|13.
|Херенвен
|0:2
|11
|3
|2
|6
|11 - 18
|11
|14.
|Виллем II
|10
|3
|1
|6
|7 - 16
|10
|15.
|НЕК Неймеген
|1:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|16.
|ПЕК Зволле
|1:1
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|17.
|Гронинген
|9
|1
|6
|2
|7 - 7
|9
|18.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|5
|5
|9 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|2
|0
|23 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|1:0
|10
|7
|1
|2
|20 - 12
|22
|3.
|Витесс
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|5.
|Твенте
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|6.
|НЕК Неймеген
|1:1
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|7.
|Камбюр
|11
|5
|2
|4
|17 - 22
|17
|8.
|Херенвен
|0:2
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|9.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|10.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|11.
|Утрехт
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|2
|4
|4
|7 - 17
|10
|13.
|Ваалвейк
|10
|1
|6
|3
|13 - 14
|9
|14.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|2:0
|11
|1
|2
|8
|10 - 27
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|1:1
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
|18.
|Хераклес
|9
|0
|2
|7
|6 - 14
|2