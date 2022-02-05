Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Ван Вермескеркен Саи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Как он промахнулся? Шоне Лассе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

93' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Тавшан Элаис пробует нанести удар издали, но Костас Лампроу держит все под контролем

92' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Ван Вермескеркен Саи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Маттийс Брандерхорст не дал случится голу! Дарфалу Усама должен был забивать, но Маттийс Брандерхорст сделал отличный сейв

87' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

86' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Глупую желтую получил Ван Вермескеркен Саи за то, что отбил ногой мяч после свистка

85' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Андерсон Джаван получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Андерсон Джаван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Андерсон Джаван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Вердонк Калвин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

71' Матч возобновлен

70' Тавшан Элаис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Клемент Пелле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Ох, нехорошо это выглядит. Брюин Джорди получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Брюин Джорди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Шоне Лассе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Должен был быть гол! Брюин Джорди имел отличный шанс, но Костас Лампроу не дал голу состоятся!

60' Шоне Лассе разрезает оборону соперника отличным пасом

60' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Андерсон Джаван имел все шансы забить, но Маттийс Брандерхорст сделал отличный сейв!

59' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Вет Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Идет дождь, трудные условия для игроков.

50' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Клемент Пелле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Матч возобновлен

50' Матч остановлен

49' Вердонк Калвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Одентал Кас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля