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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Твенте
3:0
Второй тайм: 67'

Стадион:
Витесс
0'
1:0
18' Гол
Бош Йессе
30' Желтая карточка
Духи Данило
45' Красная карточка
Расмуссен Якоб
2:0
45' Пенальти
Ван Волфсвинкель Рикки
3:0
53' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
67'

Ход матча

18'
Бош Йессе
1:0
30'
 
Духи Данило
45'
 
Расмуссен Якоб
45'
Ван Волфсвинкель Рикки
2:0
46'
 
Фредериксен Николай
Базур Рихедли
46'
 
Гайек Томаш
Уйсман Дан
46'
 
Бёйтинк Томас
Гбоо Янн
53'
Ван Волфсвинкель Рикки
3:0
60'
Черны Вацлав
Влап Михел
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Витесс
2.68
3.30
47.00
Все Коэффициенты
1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
35
Mees
Hilgers
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
14
Влап
Михел
32
Бош
Йессе
39
Daan
Rots
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
18
Лимниос
Димитрис
24
Хауэн
Йерун
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
8
Тронстад
Сондре
21
Беро
Матуш
32
Виттек
Максимилиан
40
Уйсман
Дан
20
Гбоо
Янн
9
Грбич
Адриан
Твенте
4-3-3
Витесс
3-4-2-1

История личных встреч

Твенте
Витесс

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

28 матчей

46.4%
21.4%
32.2%
13 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:4
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:0
Э
0:3
Э
5:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
5:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:4
Э
0:0
Э
1:0
К
5:0
Э
0:3
Э
1:2
Э
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:3
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 11 (5) 0.52
Проппер Робин 4 0.19
Manfred Ugalde 3 0.14
Влап Михел 3 0.14
Лимниос Димитрис 3 0.14
Мисиджан Вирджил 2 0.1
Daan Rots 2 0.1
Зерруки Рамиз 2 0.1
Садилек Михал 1 0.05
Mees Hilgers 1 0.05
Бош Йессе 1 0.05
Смал Гийс 0 0
Мениг Квинси 0 0
Трупе Джованни 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 11 (2) 0.52
Фредериксен Николай 7 0.33
Тронстад Сондре 2 0.1
Гбоо Янн 2 0.1
Базур Рихедли 1 0.05
Дарфалу Усама 1 0.05
Духи Данило 1 0.05
Бёйтинк Томас 1 0.05
Ороз Алоис 1 0.05
Виттек Максимилиан 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Даса Элазар 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 7 1
Садилек Михал 4 1
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0
Илич Лука 1 1
Проппер Робин 2 0
Мениг Квинси 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Брама Вут 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Трупе Джованни 1 0
Смал Гийс 1 0
Mees Hilgers 1 0
Daan Rots 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 7 1
Базур Рихедли 6 0
Расмуссен Якоб 3 1
Икома Луис 3 1
Виттек Максимилиан 4 0
Духи Данило 2 1
Бёйтинк Томас 2 1
Тронстад Сондре 3 0
Таннан Уссама 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Ороз Алоис 2 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Даса Элазар 1 0
Вруг Патрик 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
5
42%
2
12%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
5
42%
2
12%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
4
36%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Забито

19
12
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
4
21%
3
25%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
32%
2
17%
31-45
3
16%
4
33%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
3
16%
1
8%
76-90

Пропущено

16
15
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
5
31%
1
7%
61-75
5
31%
3
20%
76-90

Забито

31
29
17 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
2 Не забивали 3
9
29%
29%
5
17%
1-15
2
6%
4
14%
16-30
6
19%
5
17%
31-45
4
13%
8
28%
46-60
2
6%
4
14%
61-75
8
26%
3
10%
76-90

Пропущено

22
26
7 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
3
14%
3
12%
1-15
2
9%
6
23%
16-30
2
9%
7
27%
31-45
4
18%
3
12%
46-60
5
23%
3
12%
61-75
6
27%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1
ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0
Витесс
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Витесс - Гронинген 1:3 Витесс - ДВС '33 2:0 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0
Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0 Купела - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 20 15 3 2 61 - 5 48
2. ПСВ 21 15 1 5 49 - 28 46
3. Фейеноорд 20 13 3 4 46 - 19 42
4. Твенте 3:0 21 12 5 4 34 - 22 41
5. АЗ Алкмаар 21 12 3 6 39 - 25 39
6. Витесс 0:3 21 11 3 7 27 - 31 36
7. Утрехт 21 10 5 6 39 - 28 35
8. Камбюр 21 9 3 9 35 - 43 30
9. НЕК Неймеген 21 7 6 8 26 - 31 27
10. Херенвен 21 7 4 10 20 - 30 25
11. Ваалвейк 20 5 7 8 23 - 31 22
12. Гронинген 20 5 7 8 23 - 29 22
13. Гоу Эхед Иглс 20 6 4 10 20 - 32 22
14. Хераклес 20 5 5 10 22 - 27 20
15. Виллем II 20 5 3 12 18 - 39 18
16. Фортуна Ситтард 21 4 4 13 23 - 50 16
17. Спарта Роттердам 20 2 8 10 16 - 31 14
18. ПЕК Зволле 21 3 4 14 13 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
2. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
3. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
4. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
5. Фейеноорд 10 7 1 2 24 - 10 22
6. Твенте 3:0 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 11 5 3 3 16 - 13 18
8. Витесс 0:3 10 4 2 4 11 - 16 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Ваалвейк 10 4 1 5 10 - 17 13
11. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
12. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
13. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
14. Виллем II 10 3 1 6 7 - 16 10
15. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
16. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
17. Гронинген 9 1 6 2 7 - 7 9
18. Спарта Роттердам 11 1 5 5 9 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 0:3 11 7 1 3 16 - 15 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 3:0 11 6 2 3 19 - 16 20
6. НЕК Неймеген 11 5 3 3 16 - 17 18
7. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
8. АЗ Алкмаар 11 5 1 5 15 - 15 16
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 10 3 2 5 13 - 16 11
12. Гоу Эхед Иглс 10 2 4 4 7 - 17 10
13. Ваалвейк 10 1 6 3 13 - 14 9
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 9 1 3 5 7 - 14 6
16. Фортуна Ситтард 11 1 2 8 10 - 27 5
17. ПЕК Зволле 10 1 1 8 6 - 21 4
18. Хераклес 9 0 2 7 6 - 14 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Витесс
2.68
3.30
47.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Твенте 3:0 Витесс онлайн


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