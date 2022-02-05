Олимпиада 2022
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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Твенте
3:0
Конец матча

Стадион:
Витесс
0'
1:0
18' Гол
Бош Йессе
30' Желтая карточка
Духи Данило
45' Красная карточка
Расмуссен Якоб
2:0
45' Пенальти
Ван Волфсвинкель Рикки
3:0
53' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
90'+3

Ход матча

18'
Бош Йессе
1:0
30'
 
Духи Данило
45'
 
Расмуссен Якоб
45'
Ван Волфсвинкель Рикки
2:0
46'
 
Фредериксен Николай
Базур Рихедли
46'
 
Гайек Томаш
Уйсман Дан
46'
 
Бёйтинк Томас
Гбоо Янн
53'
Ван Волфсвинкель Рикки
3:0
60'
Черны Вацлав
Влап Михел
 
75'
 
Япи Ромарик
Грбич Адриан
75'
 
Ороз Алоис
Тронстад Сондре
77'
Мисиджан Вирджил
Daan Rots
 
77'
Клеонизе Денильо
Лимниос Димитрис
 
87'
Старинг Каспер
Зерруки Рамиз
 
87'
Бренет Джошуа
Трупе Джованни
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
35
Mees
Hilgers
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
14
Влап
Михел
32
Бош
Йессе
39
Daan
Rots
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
18
Лимниос
Димитрис
24
Хауэн
Йерун
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
8
Тронстад
Сондре
21
Беро
Матуш
32
Виттек
Максимилиан
40
Уйсман
Дан
20
Гбоо
Янн
9
Грбич
Адриан
Твенте
4-3-3
Витесс
3-4-2-1

История личных встреч

Твенте
Витесс

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

28 матчей

46.4%
21.4%
32.2%
13 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:4
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:0
Э
0:3
Э
5:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
5:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:4
Э
0:0
Э
1:0
К
5:0
Э
0:3
Э
1:2
Э
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:3
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 11 (5) 0.52
Проппер Робин 4 0.19
Manfred Ugalde 3 0.14
Влап Михел 3 0.14
Лимниос Димитрис 3 0.14
Мисиджан Вирджил 2 0.1
Daan Rots 2 0.1
Зерруки Рамиз 2 0.1
Садилек Михал 1 0.05
Mees Hilgers 1 0.05
Бош Йессе 1 0.05
Мениг Квинси 0 0
Трупе Джованни 0 0
Смал Гийс 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 11 (2) 0.52
Фредериксен Николай 7 0.33
Тронстад Сондре 2 0.1
Гбоо Янн 2 0.1
Базур Рихедли 1 0.05
Дарфалу Усама 1 0.05
Духи Данило 1 0.05
Бёйтинк Томас 1 0.05
Ороз Алоис 1 0.05
Виттек Максимилиан 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Даса Элазар 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 7 1
Садилек Михал 4 1
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0
Илич Лука 1 1
Проппер Робин 2 0
Мениг Квинси 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Брама Вут 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Трупе Джованни 1 0
Смал Гийс 1 0
Mees Hilgers 1 0
Daan Rots 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 7 1
Базур Рихедли 6 0
Расмуссен Якоб 3 1
Икома Луис 3 1
Виттек Максимилиан 4 0
Духи Данило 2 1
Бёйтинк Томас 2 1
Тронстад Сондре 3 0
Таннан Уссама 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Ороз Алоис 2 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Даса Элазар 1 0
Вруг Патрик 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
5
33%
2
12%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
5
33%
2
12%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
4
29%
16-30
1
17%
5
36%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
17%
1
7%
76-90

Забито

19
12
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
4
21%
3
25%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
32%
2
17%
31-45
3
16%
4
33%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
3
16%
1
8%
76-90

Пропущено

16
15
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
5
31%
1
7%
61-75
5
31%
3
20%
76-90

Забито

34
29
19 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
9
26%
5
17%
1-15
3
9%
4
14%
16-30
7
21%
5
17%
31-45
5
15%
8
28%
46-60
2
6%
4
14%
61-75
8
24%
3
10%
76-90

Пропущено

22
29
7 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
3
14%
3
10%
1-15
2
9%
7
24%
16-30
2
9%
8
28%
31-45
4
18%
4
14%
46-60
5
23%
3
10%
61-75
6
27%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1
ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0
Витесс
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Витесс - Гронинген 1:3 Витесс - ДВС '33 2:0 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0
Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0 Купела - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 20 15 3 2 61 - 5 48
2. ПСВ 21 15 1 5 49 - 28 46
3. Фейеноорд 20 13 3 4 46 - 19 42
4. Твенте 21 12 5 4 34 - 22 41
5. АЗ Алкмаар 21 12 3 6 39 - 25 39
6. Витесс 21 11 3 7 27 - 31 36
7. Утрехт 21 10 5 6 39 - 28 35
8. Камбюр 21 9 3 9 35 - 43 30
9. НЕК Неймеген 21 7 6 8 26 - 31 27
10. Херенвен 21 7 4 10 20 - 30 25
11. Ваалвейк 20 5 7 8 23 - 31 22
12. Гронинген 20 5 7 8 23 - 29 22
13. Гоу Эхед Иглс 20 6 4 10 20 - 32 22
14. Хераклес 20 5 5 10 22 - 27 20
15. Виллем II 20 5 3 12 18 - 39 18
16. Фортуна Ситтард 21 4 4 13 23 - 50 16
17. Спарта Роттердам 20 2 8 10 16 - 31 14
18. ПЕК Зволле 21 3 4 14 13 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
2. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
3. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
4. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
5. Фейеноорд 10 7 1 2 24 - 10 22
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 11 5 3 3 16 - 13 18
8. Витесс 10 4 2 4 11 - 16 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Ваалвейк 10 4 1 5 10 - 17 13
11. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
12. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
13. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
14. Виллем II 10 3 1 6 7 - 16 10
15. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
16. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
17. Гронинген 9 1 6 2 7 - 7 9
18. Спарта Роттердам 11 1 5 5 9 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
6. НЕК Неймеген 11 5 3 3 16 - 17 18
7. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
8. АЗ Алкмаар 11 5 1 5 15 - 15 16
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 10 3 2 5 13 - 16 11
12. Гоу Эхед Иглс 10 2 4 4 7 - 17 10
13. Ваалвейк 10 1 6 3 13 - 14 9
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 9 1 3 5 7 - 14 6
16. Фортуна Ситтард 11 1 2 8 10 - 27 5
17. ПЕК Зволле 10 1 1 8 6 - 21 4
18. Хераклес 9 0 2 7 6 - 14 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Твенте 3:0 Витесс онлайн


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