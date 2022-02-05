Голландия: Эредивизие 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Гролс Весте
1:0
18' ГолБош Йессе
30' Желтая карточкаДухи Данило
45' Красная карточкаРасмуссен Якоб
2:0
45' ПенальтиВан Волфсвинкель Рикки
3:0
53' ГолВан Волфсвинкель Рикки
Ход матча
18'
1:0
30'
45'
45'
53'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
35
Mees
Hilgers
14
Влап
Михел
32
Бош
Йессе
39
Daan
Rots
24
Хауэн
Йерун
21
Беро
Матуш
40
Уйсман
Дан
20
Гбоо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Mees HilgersЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
-
39 Daan RotsНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Max Bruns
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Ороз АлоисЗащитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Япи РомарикПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Твенте
Витесс
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
28 матчей
46.4%
21.4%
32.2%
13 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|11 (5)
|0.52
|Проппер Робин
|4
|0.19
|Manfred Ugalde
|3
|0.14
|Влап Михел
|3
|0.14
|Лимниос Димитрис
|3
|0.14
|Мисиджан Вирджил
|2
|0.1
|Daan Rots
|2
|0.1
|Зерруки Рамиз
|2
|0.1
|Садилек Михал
|1
|0.05
|Mees Hilgers
|1
|0.05
|Бош Йессе
|1
|0.05
|Мениг Квинси
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|11 (2)
|0.52
|Фредериксен Николай
|7
|0.33
|Тронстад Сондре
|2
|0.1
|Гбоо Янн
|2
|0.1
|Базур Рихедли
|1
|0.05
|Дарфалу Усама
|1
|0.05
|Духи Данило
|1
|0.05
|Бёйтинк Томас
|1
|0.05
|Ороз Алоис
|1
|0.05
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|7
|1
|Садилек Михал
|4
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Проппер Робин
|2
|0
|Мениг Квинси
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Daan Rots
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|7
|1
|Базур Рихедли
|6
|0
|Расмуссен Якоб
|3
|1
|Икома Луис
|3
|1
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|Духи Данило
|2
|1
|Бёйтинк Томас
|2
|1
|Тронстад Сондре
|3
|0
|Таннан Уссама
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Вруг Патрик
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Манхуф Миллион
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
17
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
5
33%
2
12%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
5
33%
2
12%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
4
29%
16-30
1
17%
5
36%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
17%
1
7%
76-90
Забито
19
12
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
4
21%
3
25%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
32%
2
17%
31-45
3
16%
4
33%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
3
16%
1
8%
76-90
Пропущено
16
15
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
5
31%
1
7%
61-75
5
31%
3
20%
76-90
Забито
34
29
19 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
9
26%
5
17%
1-15
3
9%
4
14%
16-30
7
21%
5
17%
31-45
5
15%
8
28%
46-60
2
6%
4
14%
61-75
8
24%
3
10%
76-90
Пропущено
22
29
7 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
3
14%
3
10%
1-15
2
9%
7
24%
16-30
2
9%
8
28%
31-45
4
18%
4
14%
46-60
5
23%
3
10%
61-75
6
27%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1
ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0
Витесс
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Витесс - Гронинген 1:3 Витесс - ДВС '33 2:0 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0
Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0 Купела - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|20
|15
|3
|2
|61 - 5
|48
|2.
|ПСВ
|21
|15
|1
|5
|49 - 28
|46
|3.
|Фейеноорд
|20
|13
|3
|4
|46 - 19
|42
|4.
|Твенте
|21
|12
|5
|4
|34 - 22
|41
|5.
|АЗ Алкмаар
|21
|12
|3
|6
|39 - 25
|39
|6.
|Витесс
|21
|11
|3
|7
|27 - 31
|36
|7.
|Утрехт
|21
|10
|5
|6
|39 - 28
|35
|8.
|Камбюр
|21
|9
|3
|9
|35 - 43
|30
|9.
|НЕК Неймеген
|21
|7
|6
|8
|26 - 31
|27
|10.
|Херенвен
|21
|7
|4
|10
|20 - 30
|25
|11.
|Ваалвейк
|20
|5
|7
|8
|23 - 31
|22
|12.
|Гронинген
|20
|5
|7
|8
|23 - 29
|22
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|20
|6
|4
|10
|20 - 32
|22
|14.
|Хераклес
|20
|5
|5
|10
|22 - 27
|20
|15.
|Виллем II
|20
|5
|3
|12
|18 - 39
|18
|16.
|Фортуна Ситтард
|21
|4
|4
|13
|23 - 50
|16
|17.
|Спарта Роттердам
|20
|2
|8
|10
|16 - 31
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|21
|3
|4
|14
|13 - 33
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|29 - 16
|24
|2.
|Утрехт
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|3.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|4.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|5.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|24 - 10
|22
|6.
|Твенте
|10
|6
|3
|1
|15 - 6
|21
|7.
|Хераклес
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|8.
|Витесс
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|9.
|Камбюр
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|10.
|Ваалвейк
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|12.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|13.
|Херенвен
|11
|3
|2
|6
|11 - 18
|11
|14.
|Виллем II
|10
|3
|1
|6
|7 - 16
|10
|15.
|НЕК Неймеген
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|16.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|17.
|Гронинген
|9
|1
|6
|2
|7 - 7
|9
|18.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|5
|5
|9 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|2
|0
|23 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|10
|7
|1
|2
|20 - 12
|22
|3.
|Витесс
|11
|7
|1
|3
|16 - 15
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|5.
|Твенте
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|6.
|НЕК Неймеген
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|7.
|Камбюр
|11
|5
|2
|4
|17 - 22
|17
|8.
|АЗ Алкмаар
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|9.
|Херенвен
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|11.
|Утрехт
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|2
|4
|4
|7 - 17
|10
|13.
|Ваалвейк
|10
|1
|6
|3
|13 - 14
|9
|14.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|11
|1
|2
|8
|10 - 27
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
|18.
|Хераклес
|9
|0
|2
|7
|6 - 14
|2