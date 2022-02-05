Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Твенте играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' 'Г О О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки из команды Твенте забивает с пенальти! Он пробил правой. Джерон Хоувен был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

44' Игрок из команды Твенте вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Хауэн Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Виттек Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Смал Гийс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Меес Хилгерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Смал Гийс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Базур Рихедли наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

33' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Витесс

31' Зерруки Рамиз не смог попасть в створ ударом издали

30' Духи Данило получил желтую карточку от судьи

29' Витесс выполняет удар от ворот.

29' Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали

29' Хауэн Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Бош Йессе из команды Твенте делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

28' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Беро Матуш из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Даан Ротс из команды Твенте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

24' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Витесс выполняет удар от ворот.

22' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Витесс выполняет удар от ворот.

21' Смал Гийс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

20' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Грбич Адриан не смог попасть в створ ударом издали

18' Г О О О О Л - Бош Йессе первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

18' Плохо сыграл Тронстад Сондре - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

17' Хорошую попытку сделал Беро Матуш . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Даан Хейсман из команды Витесс делает пас партнеру.

15' Удар от ворот произведет Твенте

14' Беро Матуш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Витесс выполняет удар от ворот.

10' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Беро Матуш из команды Витесс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

5' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Твенте выполняет удар от ворот.

4' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Твенте

3' Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

2' Даан Хейсман из команды Витесс навешивает в штрафную с рикошетом.

1' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Витесс начинает с центра поля