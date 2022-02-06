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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фейеноорд
4:0
Второй тайм: 79'

Стадион:
Спарта Роттердам
0'
1:0
4' Гол
Кекчю Оркун
2:0
11' Гол
Джаханбакш Алиреза
3:0
50' Гол
Тиль Гус
68' Желтая карточка
Сенеси Маркос
4:0
70' Гол
Тиль Гус
79'

Ход матча

4'
Кекчю Оркун
1:0
11'
Джаханбакш Алиреза
(Синистерра Луис)
2:0
35'
 
Мейнанс Свен
Намли Юнес
50'
Тиль Гус
3:0
66'
Дессерс Сириль
Линссен Брайан
 
68'
Сенеси Маркос
 
69'
 
Пинту Мика
Дурмиси Риза
69'
 
Энгельс Марио
Далмау Адриан
70'
Тиль Гус
4:0
75'
Валемарк Патрик
Джаханбакш Алиреза
 
75'
Тоорнстра Йенс
Тиль Гус
 
75'
Хендрикс Йоррит
Эурснес Фредрик
 
78'
 
Хейлен Майкл
Оассар Адиль
79'
 
Jeremy van Mullem
Вриндс Барт

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Спарта Роттердам
1.23
6.65
12.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Бейло
Юстин
3
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
9
Джаханбакш
Алиреза
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
11
Линссен
Брайан
1
Окойе
Мадука
2
Ван
Крой
Вито
6
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Дурмиси
Риза
7
Версейрен
Арно
10
Намли
Юнес
8
Де
Кампс
Юри
11
Далмау
Адриан
9
Тай
Леннарт
Фейеноорд
4-2-3-1
Спарта Роттердам
5-3-2

История личных встреч

Фейеноорд
Спарта Роттердам

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

18 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:1
EEP
2:0
Э
0:2
Э
1:1
ТМС
3:0
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:7
Э
1:0
Э
6:1
ТМК
2:0
ТМС
2:4
Э
3:0
Э
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 13 0.62
Линссен Брайан 11 0.52
Синистерра Луис 7 0.33
Кекчю Оркун 4 (2) 0.19
Дессерс Сириль 4 0.19
Тоорнстра Йенс 3 0.14
Джаханбакш Алиреза 3 0.14
Сенеси Маркос 2 0.1
Маласиа Тирелл 1 0.05
Эурснес Фредрик 1 0.05
Баннис Науфаль 1 0.05
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Траунер Гернот 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейнанс Свен 3 0.14
Вриндс Барт 3 0.14
Сметс Бриан 2 0.1
Тай Леннарт 2 0.1
Ван Крой Вито 2 0.1
Эмега Эмануэль 2 0.1
Оассар Адиль 1 0.05
Далмау Адриан 1 0.05
Пинту Мика 0 0
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 4 0
Сенеси Маркос 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Джаханбакш Алиреза 2 0
Линссен Брайан 2 0
Нелсон Райс 2 0
Тиль Гус 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Слот Арне 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абелс Дирк 6 0
Оассар Адиль 5 0
Сметс Бриан 3 0
Бёгелсдейк Том 3 0
Ван Крой Вито 3 0
Окойе Мадука 3 0
Пинту Мика 1 1
Вриндс Барт 2 0
Мейерс Арон 0 1
Энгельс Марио 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Далмау Адриан 1 0
Масурас Яннис 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
8
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
5
20%
1
13%
1-15
2
8%
3
38%
16-30
5
20%
1
13%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
28%
3
38%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
44%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Забито

22
9
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
4
18%
2
22%
16-30
6
27%
4
44%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
2
9%
2
22%
61-75
5
23%
1
11%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
1
11%
2
12%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
4
44%
2
12%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Забито

47
17
22 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 6
14 Забивали первыми 6
2 Не забивали 9
5
11%
1
6%
1-15
6
13%
5
29%
29%
16-30
11
23%
5
29%
29%
31-45
9
19%
0
0%
46-60
4
9%
2
12%
61-75
12
26%
4
24%
76-90

Пропущено

18
30
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 17
2
11%
5
17%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
5
28%
4
13%
31-45
4
22%
4
13%
46-60
3
17%
5
17%
61-75
2
11%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2
Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам - Витесс 2:2
Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 20 15 3 2 61 - 5 48
2. ПСВ 21 15 1 5 49 - 28 46
3. Фейеноорд 4:0 21 14 3 4 50 - 19 45
4. Твенте 21 12 5 4 34 - 22 41
5. АЗ Алкмаар 21 12 3 6 39 - 25 39
6. Витесс 21 11 3 7 27 - 31 36
7. Утрехт 21 10 5 6 39 - 28 35
8. Камбюр 21 9 3 9 35 - 43 30
9. НЕК Неймеген 21 7 6 8 26 - 31 27
10. Херенвен 21 7 4 10 20 - 30 25
11. Ваалвейк 20 5 7 8 23 - 31 22
12. Гронинген 20 5 7 8 23 - 29 22
13. Гоу Эхед Иглс 20 6 4 10 20 - 32 22
14. Хераклес 20 5 5 10 22 - 27 20
15. Виллем II 20 5 3 12 18 - 39 18
16. Фортуна Ситтард 21 4 4 13 23 - 50 16
17. Спарта Роттердам 0:4 21 2 8 11 16 - 35 14
18. ПЕК Зволле 21 3 4 14 13 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 4:0 11 8 1 2 28 - 10 25
2. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
3. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
4. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
5. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 11 5 3 3 16 - 13 18
8. Витесс 10 4 2 4 11 - 16 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Ваалвейк 10 4 1 5 10 - 17 13
11. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
12. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
13. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
14. Виллем II 10 3 1 6 7 - 16 10
15. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
16. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
17. Гронинген 9 1 6 2 7 - 7 9
18. Спарта Роттердам 0:4 11 1 5 5 9 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
4. Фейеноорд 4:0 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
6. НЕК Неймеген 11 5 3 3 16 - 17 18
7. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
8. АЗ Алкмаар 11 5 1 5 15 - 15 16
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 10 3 2 5 13 - 16 11
12. Гоу Эхед Иглс 10 2 4 4 7 - 17 10
13. Ваалвейк 10 1 6 3 13 - 14 9
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 0:4 10 1 3 6 7 - 18 6
16. Фортуна Ситтард 11 1 2 8 10 - 27 5
17. ПЕК Зволле 10 1 1 8 6 - 21 4
18. Хераклес 9 0 2 7 6 - 14 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Спарта Роттердам
1.23
6.65
12.00
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Где смотреть матч Фейеноорд 4:0 Спарта Роттердам онлайн


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Спарта Роттердам

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