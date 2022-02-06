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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Виллем II
3:1
Конец матча

Стадион:
Ваалвейк
0'
1:0
8' Гол
Остинг Тейс
2:0
13' Гол
Остинг Тейс
3:0
43' Гол
Хорнкамп Ииц
65' Желтая карточка
Бюттнер Александер
3:1
71' Гол
Крамер Михил
86' Желтая карточка
Ван дер Венне Рихард
90'+5
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
6
Даммерс
Вессель
3
Хееркенс
Фреек
11
Кёлерт
Матс
17
Саддики
Дрейс
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
29
Остинг
Тейс
15
Свенссон
Макс
9
Хорнкамп
Ииц
1
Вассен
Этьенн
4
Адевойе
Шоун
3
Мёленстен
Мелле
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Гаари
Жюрьен
6
Анита
Вурнон
8
Азхиль
Айман
28
Бюттнер
Александер
7
Одгор
Йенс
29
Крамер
Михил
9
Штоккерс
Финн
Виллем II
4-2-3-1
Ваалвейк
3-4-1-2

История личных встреч

Виллем II
Ваалвейк

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

10 матчей

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

К
3:0
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:1
К
3:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 4 0.19
Нуннели Че 4 0.19
Кёлерт Матс 3 0.14
Остинг Тейс 2 0.1
Свенссон Макс 1 0.05
Саглам Геркем 1 0.05
Саддики Дрейс 1 0.05
Кабангу Элтон 1 0.05
Хорнкамп Ииц 1 0.05
Румерату Годфрид 1 0.05
Спиерингс Уэсли 1 0.05
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 8 0.38
Одгор Йенс 7 0.33
Бюттнер Александер 2 (1) 0.1
Штоккерс Финн 1 0.05
Ван дер Венне Рихард 1 0.05
Анита Вурнон 1 0.05
Бакари Саид 1 0.05
Гаари Жюрьен 1 0.05
Мёленстен Мелле 1 0.05
Кёйперс Рой 1 0.05
Вассен Этьенн 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенссен Ульрик 3 1
Саддики Дрейс 4 0
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Велленройтер Тимон 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Нуннели Че 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Михелис Николаос 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Саглам Геркем 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Замора Джон 1 0
Fred Grim 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 6 0
Бюттнер Александер 5 0
Тоуба Ахмед 5 0
Адевойе Шоун 2 1
Ван дер Венне Рихард 3 0
Гаари Жюрьен 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Одгор Йенс 2 0
Мёленстен Мелле 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Анита Вурнон 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бакари Саид 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Joseph Oosting 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 12
3
33%
2
14%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
22%
1
7%
76-90

Пропущено

18
17
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
0
0%
6
35%
1-15
6
33%
1
6%
16-30
2
11%
5
29%
29%
31-45
4
22%
3
18%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
3
17%
1
6%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
0
0%
1
10%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
4
40%
76-90

Пропущено

22
17
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
18%
2
12%
1-15
4
18%
2
12%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
1
5%
6
35%
46-60
3
14%
4
24%
61-75
9
41%
1
6%
76-90

Забито

21
24
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
3
14%
3
13%
1-15
3
14%
6
25%
16-30
4
19%
6
25%
31-45
4
19%
2
8%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
5
24%
5
21%
76-90

Пропущено

40
34
17 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 17
4
10%
8
24%
1-15
10
25%
3
9%
16-30
3
8%
7
21%
31-45
5
13%
9
26%
46-60
6
15%
5
15%
61-75
12
30%
2
6%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1
Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0
Ваалвейк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1
Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 21 16 3 2 62 - 5 51
2. ПСВ 21 15 1 5 49 - 28 46
3. Фейеноорд 21 14 3 4 50 - 19 45
4. Твенте 21 12 5 4 34 - 22 41
5. АЗ Алкмаар 21 12 3 6 39 - 25 39
6. Витесс 21 11 3 7 27 - 31 36
7. Утрехт 21 10 5 6 39 - 28 35
8. Камбюр 21 9 3 9 35 - 43 30
9. НЕК Неймеген 21 7 6 8 26 - 31 27
10. Херенвен 21 7 4 10 20 - 30 25
11. Гронинген 21 6 7 8 25 - 30 25
12. Ваалвейк 21 5 7 9 24 - 34 22
13. Гоу Эхед Иглс 21 6 4 11 21 - 34 22
14. Виллем II 21 6 3 12 21 - 40 21
15. Хераклес 0:1 21 5 5 11 22 - 28 20
16. Фортуна Ситтард 21 4 4 13 23 - 50 16
17. Спарта Роттердам 21 2 8 11 16 - 35 14
18. ПЕК Зволле 21 3 4 14 13 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 11 8 1 2 39 - 3 25
2. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
3. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
4. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
5. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 0:1 11 5 3 3 16 - 13 18
8. Витесс 10 4 2 4 11 - 16 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Виллем II 11 4 1 6 10 - 17 13
11. Ваалвейк 10 4 1 5 10 - 17 13
12. Гронинген 10 2 6 2 9 - 8 12
13. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
16. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
17. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
18. Спарта Роттердам 11 1 5 5 9 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
6. НЕК Неймеген 11 5 3 3 16 - 17 18
7. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
8. АЗ Алкмаар 11 5 1 5 15 - 15 16
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 10 3 2 5 13 - 16 11
12. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 8 - 19 10
13. Ваалвейк 11 1 6 4 14 - 17 9
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
16. Фортуна Ситтард 11 1 2 8 10 - 27 5
17. ПЕК Зволле 10 1 1 8 6 - 21 4
18. Хераклес 0:1 10 0 2 8 6 - 15 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Виллем II 3:1 Ваалвейк онлайн


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