Тактическая замена. Айман Азхиль уходит с поля и его заменяет Яссин Оукили

Тейс Остинг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Штоккерс Финн получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Штоккерс Финн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновится спорным мячом

40' Матч остановлен

40' Анита Вурнон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Ваалвейк

37' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' О, нет. Из многообещающей позиции Крамер Михил из команды Ваалвейк наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

35' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Айман Азхиль из команды Ваалвейк в офсайде

32' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Йорн Брондеел отбил мяч на угловой после удара Одгор Йенс из штрафной площади.

31' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Матч возобновлен

24' Льонч Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Тейс Остинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

16' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Свенссон Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Г О О О О Л - Тейс Остинг забивает с левой ноги!

13' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Крамер Михил оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Хорошую попытку сделал Айман Азхиль. Удар в створ, но вратарь начеку

8' Г О О О О Л - Тейс Остинг забивает с левой ноги!

8' ШАНС! Тейс Остинг вышел один на один с голкипером...

8' Тейс Остинг из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...

7' Удар от ворот произведет Ваалвейк

7' Овюсу Лерой не смог попасть в створ ударом издали

7' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Ваалвейк

3' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Игроки играют на очень грязном поле, не располагает играть в пас.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.