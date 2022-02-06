Голландия: Эредивизие 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Конинг Виллем II
1:0
8' ГолОстинг Тейс
2:0
13' ГолОстинг Тейс
3:0
43' ГолХорнкамп Ииц
65' Желтая карточкаБюттнер Александер
3:1
71' ГолКрамер Михил
86' Желтая карточкаВан дер Венне Рихард
Ход матча
8'
1:0
13'
2:0
43'
3:0
71'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
11
Кёлерт
Матс
29
Остинг
Тейс
- Основной состав
-
26 Брондел ЙорнВратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кёлерт МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Остинг ТейсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
34 Ваутерс ЛуукПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Виллем II
Ваалвейк
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
10 матчей
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вридт Квази
|4
|0.19
|Нуннели Че
|4
|0.19
|Кёлерт Матс
|3
|0.14
|Остинг Тейс
|2
|0.1
|Свенссон Макс
|1
|0.05
|Саглам Геркем
|1
|0.05
|Саддики Дрейс
|1
|0.05
|Кабангу Элтон
|1
|0.05
|Хорнкамп Ииц
|1
|0.05
|Румерату Годфрид
|1
|0.05
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.05
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
|Мервелд Ринго
|0
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|8
|0.38
|Одгор Йенс
|7
|0.33
|Бюттнер Александер
|2 (1)
|0.1
|Штоккерс Финн
|1
|0.05
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0.05
|Анита Вурнон
|1
|0.05
|Бакари Саид
|1
|0.05
|Гаари Жюрьен
|1
|0.05
|Мёленстен Мелле
|1
|0.05
|Кёйперс Рой
|1
|0.05
|Вассен Этьенн
|0
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Данеелс Леннерд
|0
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Карточки
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенссен Ульрик
|3
|1
|Саддики Дрейс
|4
|0
|Льонч Поль
|3
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Велленройтер Тимон
|3
|0
|Нелом Микел
|1
|1
|Кён Деррик
|1
|1
|Нуннели Че
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Михелис Николаос
|0
|1
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Fred Grim
|1
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|6
|0
|Бюттнер Александер
|5
|0
|Тоуба Ахмед
|5
|0
|Адевойе Шоун
|2
|1
|Ван дер Венне Рихард
|3
|0
|Гаари Жюрьен
|3
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Одгор Йенс
|2
|0
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Анита Вурнон
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Азхиль Айман
|1
|0
|Августейнс Себбе
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 12
3
33%
2
14%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
22%
1
7%
76-90
Пропущено
18
17
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
0
0%
6
35%
1-15
6
33%
1
6%
16-30
2
11%
5
29%
29%
31-45
4
22%
3
18%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
3
17%
1
6%
76-90
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
0
0%
1
10%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
4
40%
76-90
Пропущено
22
17
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
18%
2
12%
1-15
4
18%
2
12%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
1
5%
6
35%
46-60
3
14%
4
24%
61-75
9
41%
1
6%
76-90
Забито
21
24
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 4
3
14%
3
13%
1-15
3
14%
6
25%
16-30
4
19%
6
25%
31-45
4
19%
2
8%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
5
24%
5
21%
76-90
Пропущено
40
34
17 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 17
4
10%
8
24%
1-15
10
25%
3
9%
16-30
3
8%
7
21%
31-45
5
13%
9
26%
46-60
6
15%
5
15%
61-75
12
30%
2
6%
76-90
Результаты последних матчей
Виллем II
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1
Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0
Ваалвейк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1
Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|21
|16
|3
|2
|62 - 5
|51
|2.
|ПСВ
|21
|15
|1
|5
|49 - 28
|46
|3.
|Фейеноорд
|21
|14
|3
|4
|50 - 19
|45
|4.
|Твенте
|21
|12
|5
|4
|34 - 22
|41
|5.
|АЗ Алкмаар
|21
|12
|3
|6
|39 - 25
|39
|6.
|Витесс
|21
|11
|3
|7
|27 - 31
|36
|7.
|Утрехт
|21
|10
|5
|6
|39 - 28
|35
|8.
|Камбюр
|21
|9
|3
|9
|35 - 43
|30
|9.
|НЕК Неймеген
|21
|7
|6
|8
|26 - 31
|27
|10.
|Херенвен
|21
|7
|4
|10
|20 - 30
|25
|11.
|Гронинген
|21
|6
|7
|8
|25 - 30
|25
|12.
|Ваалвейк
|21
|5
|7
|9
|24 - 34
|22
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|14.
|Виллем II
|21
|6
|3
|12
|21 - 40
|21
|15.
|Хераклес
|0:1
|21
|5
|5
|11
|22 - 28
|20
|16.
|Фортуна Ситтард
|21
|4
|4
|13
|23 - 50
|16
|17.
|Спарта Роттердам
|21
|2
|8
|11
|16 - 35
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|21
|3
|4
|14
|13 - 33
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|11
|8
|1
|2
|39 - 3
|25
|2.
|Фейеноорд
|11
|8
|1
|2
|28 - 10
|25
|3.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|29 - 16
|24
|4.
|Утрехт
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|5.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|6.
|Твенте
|10
|6
|3
|1
|15 - 6
|21
|7.
|Хераклес
|0:1
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|8.
|Витесс
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|9.
|Камбюр
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|10.
|Виллем II
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|11.
|Ваалвейк
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|12.
|Гронинген
|10
|2
|6
|2
|9 - 8
|12
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|14.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|15.
|Херенвен
|11
|3
|2
|6
|11 - 18
|11
|16.
|НЕК Неймеген
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|17.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|18.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|5
|5
|9 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|10
|8
|2
|0
|23 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|10
|7
|1
|2
|20 - 12
|22
|3.
|Витесс
|11
|7
|1
|3
|16 - 15
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|5.
|Твенте
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|6.
|НЕК Неймеген
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|7.
|Камбюр
|11
|5
|2
|4
|17 - 22
|17
|8.
|АЗ Алкмаар
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|9.
|Херенвен
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|11.
|Утрехт
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|2
|4
|5
|8 - 19
|10
|13.
|Ваалвейк
|11
|1
|6
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|11
|1
|2
|8
|10 - 27
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
|18.
|Хераклес
|0:1
|10
|0
|2
|8
|6 - 15
|2