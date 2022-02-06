Томаш Суслов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Томаш Суслов нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Томаш Суслов нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

47' Команда Гронинген имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Люкассен Бойд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Касанвирджо Нерайшо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Удар от ворот произведет Гронинген

44' Ромменс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Кюйперс Бас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Ромменс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Бьорн Мейер нанес удар головой, но Андриес Нопперт спокойно отбил мяч.

40' Паулос Абрахам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

39' Томаш Суслов из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

39' Идзес Джей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Матч возобновлен

37' Томаш Суслов на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Кюйперс Бас получил желтую карточку от судьи

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

33' Плохо сыграл Идзес Джей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

32' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Гронинген

31' Бьорн Мейер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Гронинген выполняет удар от ворот.

21' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Томаш Суслов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Томаш Суслов из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...

16' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Андриес Нопперт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Паулос Абрахам из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

16' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Андриес Нопперт взял и забрал мяч на выходе

13' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Дуарте Ларос не смог попасть в створ ударом издали

10' Паулос Абрахам нанес удар, но промахнулся очень сильно.

10' О, нет. Из многообещающей позиции Ларсен Йорген из команды Гронинген наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

9' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Хорошую попытку сделал Дейл Матс . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Бьорн Мейер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Опасность! Дуарте Ларос из команды Гронинген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

4' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.