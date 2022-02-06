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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
1:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
4' Гол
Ларсен Йорген
36' Желтая карточка
Кюйперс Бас
56'

Ход матча

4'
Ларсен Йорген
(Bjorn Meijer)
1:0
36'
 
Кюйперс Бас
46'
 
Ботос Яннис-Фивос
Люкассен Бойд

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Гоу Эхед Иглс
2.04
5.24
9.69
Все Коэффициенты
1
Леувенбург
Петер
2
Данкерлёй
Дамил
5
Те
Вирик
Мик
3
Ван
Хинтум
Барт
40
Bjorn
Meijer
7
Суслов
Томаш
21
Касанвирджо
Нерайшо
6
Дуарте
Ларос
19
Paulos
Abraham
8
Де
Леув
Михаэль
9
Ларсен
Йорген
23
Andries
Noppert
20
Дейл
Матс
6
Идзес
Джей
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
10
Ромменс
Филипп
2
Люкассен
Бойд
21
Кордоба
Иньиго
8
Брауэрс
Люк
11
Оратмангун
Рагнар
9
Лидберг
Исак
Гронинген
4-4-2
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Гронинген
Гоу Эхед Иглс

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:1
Э
2:3
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:3
Э
1:0
Э
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 8 0.38
Нгонж Сириль 7 0.33
Суслов Томаш 1 0.05
Ирандуст Далехо 1 0.05
Де Леув Михаэль 1 0.05
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.05
Ван Кам Даниэль 1 0.05
Постема Романо 1 0.05
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Дуарте Ларос 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Paulos Abraham 0 0
Bjorn Meijer 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 6 0.29
Брауэрс Люк 5 (1) 0.24
Ботос Яннис-Фивос 2 0.1
Крамер Йорис 1 0.05
Дейл Матс 1 0.05
Люкассен Бойд 1 0.05
Баккер Юстин 1 (1) 0.05
Лидберг Исак 1 0.05
Кардона Марк 1 0.05
Ромменс Филипп 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Ogechika Heil 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 3 2
Суслов Томаш 6 0
Касанвирджо Нерайшо 3 1
Нгонж Сириль 4 0
Ван Хинтум Барт 3 0
Даммерс Вессель 3 0
Дуарте Ларос 2 0
Постема Романо 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Бёйс Данни 1 0
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Ларсен Йорген 1 0
Paulos Abraham 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Йорис 2 2
Лидберг Исак 3 1
Кюйперс Бас 4 0
Дейл Матс 4 0
Кордоба Иньиго 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Хан Уорнер 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Идзес Джей 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

8
17
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
38%
3
18%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
1
13%
5
29%
29%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Забито

16
12
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
13%
1
8%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
25%
4
33%
76-90

Пропущено

22
16
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
9%
3
19%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
7
32%
3
19%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
5
23%
3
19%
76-90

Забито

22
19
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
3
14%
2
11%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
2
9%
2
11%
31-45
2
9%
5
26%
46-60
5
23%
3
16%
61-75
5
23%
6
32%
76-90

Пропущено

30
33
16 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
5
17%
6
18%
1-15
3
10%
4
12%
16-30
8
27%
5
15%
31-45
4
13%
8
24%
46-60
5
17%
2
6%
61-75
5
17%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1
АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2
ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 20 15 3 2 61 - 5 48
2. ПСВ 21 15 1 5 49 - 28 46
3. Фейеноорд 21 14 3 4 50 - 19 45
4. Твенте 21 12 5 4 34 - 22 41
5. АЗ Алкмаар 21 12 3 6 39 - 25 39
6. Витесс 21 11 3 7 27 - 31 36
7. Утрехт 21 10 5 6 39 - 28 35
8. Камбюр 21 9 3 9 35 - 43 30
9. НЕК Неймеген 21 7 6 8 26 - 31 27
10. Херенвен 21 7 4 10 20 - 30 25
11. Гронинген 1:0 21 6 7 8 24 - 29 25
12. Ваалвейк 0:3 21 5 7 9 23 - 34 22
13. Гоу Эхед Иглс 0:1 21 6 4 11 20 - 33 22
14. Виллем II 3:0 21 6 3 12 21 - 39 21
15. Хераклес 20 5 5 10 22 - 27 20
16. Фортуна Ситтард 21 4 4 13 23 - 50 16
17. Спарта Роттердам 21 2 8 11 16 - 35 14
18. ПЕК Зволле 21 3 4 14 13 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
2. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
3. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
4. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
5. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 11 5 3 3 16 - 13 18
8. Витесс 10 4 2 4 11 - 16 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Виллем II 3:0 11 4 1 6 10 - 16 13
11. Ваалвейк 0:3 10 4 1 5 10 - 17 13
12. Гронинген 1:0 10 2 6 2 8 - 7 12
13. Гоу Эхед Иглс 0:1 10 4 0 6 13 - 15 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
16. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
17. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
18. Спарта Роттердам 11 1 5 5 9 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
6. НЕК Неймеген 11 5 3 3 16 - 17 18
7. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
8. АЗ Алкмаар 11 5 1 5 15 - 15 16
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 1:0 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 10 3 2 5 13 - 16 11
12. Гоу Эхед Иглс 0:1 11 2 4 5 7 - 18 10
13. Ваалвейк 0:3 11 1 6 4 13 - 17 9
14. Виллем II 3:0 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
16. Фортуна Ситтард 11 1 2 8 10 - 27 5
17. ПЕК Зволле 10 1 1 8 6 - 21 4
18. Хераклес 9 0 2 7 6 - 14 2
  • До матча
  • Гоу Эхед Иглс начинает с центра поля
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Гоу Эхед Иглс
2.04
5.24
9.69
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гронинген 1:0 Гоу Эхед Иглс онлайн


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Гронинген
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