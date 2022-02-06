Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
Второй тайм: 56'
Стадион: Евроборг
1:0
4' ГолЛарсен Йорген
36' Желтая карточкаКюйперс Бас
Ход матча
4'
1:0
36'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
40
Bjorn
Meijer
20
Дейл
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Bjorn MeijerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дейл МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Мартина КукоЗащитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Росс ФренсисНападающий
- Нападающий
-
29 Кардона МаркНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гронинген
Гоу Эхед Иглс
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|8
|0.38
|Нгонж Сириль
|7
|0.33
|Суслов Томаш
|1
|0.05
|Ирандуст Далехо
|1
|0.05
|Де Леув Михаэль
|1
|0.05
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.05
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.05
|Постема Романо
|1
|0.05
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
|Даммерс Вессель
|0
|0
|Дуарте Ларос
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Paulos Abraham
|0
|0
|Bjorn Meijer
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|6
|0.29
|Брауэрс Люк
|5 (1)
|0.24
|Ботос Яннис-Фивос
|2
|0.1
|Крамер Йорис
|1
|0.05
|Дейл Матс
|1
|0.05
|Люкассен Бойд
|1
|0.05
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.05
|Лидберг Исак
|1
|0.05
|Кардона Марк
|1
|0.05
|Ромменс Филипп
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Martjin Berden
|0
|0
|Ogechika Heil
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|3
|2
|Суслов Томаш
|6
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|3
|1
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|Даммерс Вессель
|3
|0
|Дуарте Ларос
|2
|0
|Постема Романо
|2
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Бёйс Данни
|1
|0
|Де Леув Михаэль
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Ларсен Йорген
|1
|0
|Paulos Abraham
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Йорис
|2
|2
|Лидберг Исак
|3
|1
|Кюйперс Бас
|4
|0
|Дейл Матс
|4
|0
|Кордоба Иньиго
|2
|1
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Муленга Джейкоб
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Брауэрс Люк
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Эддахшури Закария
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
8
17
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
38%
3
18%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
1
13%
5
29%
29%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Забито
16
12
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
13%
1
8%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
25%
4
33%
76-90
Пропущено
22
16
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
9%
3
19%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
7
32%
3
19%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
5
23%
3
19%
76-90
Забито
22
19
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
3
14%
2
11%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
2
9%
2
11%
31-45
2
9%
5
26%
46-60
5
23%
3
16%
61-75
5
23%
6
32%
76-90
Пропущено
30
33
16 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 15
5
17%
6
18%
1-15
3
10%
4
12%
16-30
8
27%
5
15%
31-45
4
13%
8
24%
46-60
5
17%
2
6%
61-75
5
17%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1
АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2
ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|20
|15
|3
|2
|61 - 5
|48
|2.
|ПСВ
|21
|15
|1
|5
|49 - 28
|46
|3.
|Фейеноорд
|21
|14
|3
|4
|50 - 19
|45
|4.
|Твенте
|21
|12
|5
|4
|34 - 22
|41
|5.
|АЗ Алкмаар
|21
|12
|3
|6
|39 - 25
|39
|6.
|Витесс
|21
|11
|3
|7
|27 - 31
|36
|7.
|Утрехт
|21
|10
|5
|6
|39 - 28
|35
|8.
|Камбюр
|21
|9
|3
|9
|35 - 43
|30
|9.
|НЕК Неймеген
|21
|7
|6
|8
|26 - 31
|27
|10.
|Херенвен
|21
|7
|4
|10
|20 - 30
|25
|11.
|Гронинген
|1:0
|21
|6
|7
|8
|24 - 29
|25
|12.
|Ваалвейк
|0:3
|21
|5
|7
|9
|23 - 34
|22
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|0:1
|21
|6
|4
|11
|20 - 33
|22
|14.
|Виллем II
|3:0
|21
|6
|3
|12
|21 - 39
|21
|15.
|Хераклес
|20
|5
|5
|10
|22 - 27
|20
|16.
|Фортуна Ситтард
|21
|4
|4
|13
|23 - 50
|16
|17.
|Спарта Роттердам
|21
|2
|8
|11
|16 - 35
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|21
|3
|4
|14
|13 - 33
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|11
|8
|1
|2
|28 - 10
|25
|2.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|29 - 16
|24
|3.
|Утрехт
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|4.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|5.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|6.
|Твенте
|10
|6
|3
|1
|15 - 6
|21
|7.
|Хераклес
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|8.
|Витесс
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|9.
|Камбюр
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|10.
|Виллем II
|3:0
|11
|4
|1
|6
|10 - 16
|13
|11.
|Ваалвейк
|0:3
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|12.
|Гронинген
|1:0
|10
|2
|6
|2
|8 - 7
|12
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|0:1
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|14.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|15.
|Херенвен
|11
|3
|2
|6
|11 - 18
|11
|16.
|НЕК Неймеген
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|17.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|18.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|5
|5
|9 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|2
|0
|23 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|10
|7
|1
|2
|20 - 12
|22
|3.
|Витесс
|11
|7
|1
|3
|16 - 15
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|5.
|Твенте
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|6.
|НЕК Неймеген
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|7.
|Камбюр
|11
|5
|2
|4
|17 - 22
|17
|8.
|АЗ Алкмаар
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|9.
|Херенвен
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Гронинген
|1:0
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|11.
|Утрехт
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|0:1
|11
|2
|4
|5
|7 - 18
|10
|13.
|Ваалвейк
|0:3
|11
|1
|6
|4
|13 - 17
|9
|14.
|Виллем II
|3:0
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|11
|1
|2
|8
|10 - 27
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
|18.
|Хераклес
|9
|0
|2
|7
|6 - 14
|2