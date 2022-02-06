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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
2:1
Конец матча

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
4' Гол
Ларсен Йорген
36' Желтая карточка
Кюйперс Бас
1:1
60' Гол
Ботос Яннис-Фивос
2:1
69' Гол
Ларсен Йорген
69' Желтая карточка
Ларсен Йорген
90'+4

Ход матча

4'
Ларсен Йорген
(Bjorn Meijer)
1:0
36'
 
Кюйперс Бас
46'
 
Ботос Яннис-Фивос
Люкассен Бойд
60'
1:1
Ботос Яннис-Фивос
(Оратмангун Рагнар)
67'
 
Кардона Марк
Лидберг Исак
67'
 
Martjin Berden
Кордоба Иньиго
69'
Ларсен Йорген
(Ван Хинтум Барт)
2:1
69'
Ларсен Йорген
 
77'
Эль-Ханкури Мохамед
Paulos Abraham
 
77'
Нгонж Сириль
Суслов Томаш
 
85'
 
Росс Френсис
Ромменс Филипп
85'
 
Муленга Джейкоб
Оратмангун Рагнар
86'
Ван Кам Даниэль
Де Леув Михаэль
 
90'
Постема Романо
Ларсен Йорген
 
90'
Сверко Марин
Bjorn Meijer
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Леувенбург
Петер
2
Данкерлёй
Дамил
5
Те
Вирик
Мик
3
Ван
Хинтум
Барт
40
Bjorn
Meijer
7
Суслов
Томаш
21
Касанвирджо
Нерайшо
6
Дуарте
Ларос
19
Paulos
Abraham
8
Де
Леув
Михаэль
9
Ларсен
Йорген
23
Andries
Noppert
20
Дейл
Матс
6
Идзес
Джей
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
10
Ромменс
Филипп
2
Люкассен
Бойд
21
Кордоба
Иньиго
8
Брауэрс
Люк
11
Оратмангун
Рагнар
9
Лидберг
Исак
Гронинген
4-4-2
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Гронинген
Гоу Эхед Иглс

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:1
Э
2:3
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:3
Э
1:0
Э
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 9 0.43
Нгонж Сириль 7 0.33
Суслов Томаш 1 0.05
Ирандуст Далехо 1 0.05
Де Леув Михаэль 1 0.05
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.05
Ван Кам Даниэль 1 0.05
Постема Романо 1 0.05
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Дуарте Ларос 0 0
Ван Хинтум Барт 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Paulos Abraham 0 0
Bjorn Meijer 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 6 0.29
Брауэрс Люк 5 (1) 0.24
Ботос Яннис-Фивос 3 0.14
Крамер Йорис 1 0.05
Дейл Матс 1 0.05
Люкассен Бойд 1 0.05
Баккер Юстин 1 (1) 0.05
Лидберг Исак 1 0.05
Кардона Марк 1 0.05
Ромменс Филипп 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Ogechika Heil 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 3 2
Суслов Томаш 6 0
Касанвирджо Нерайшо 3 1
Нгонж Сириль 4 0
Ван Хинтум Барт 3 0
Даммерс Вессель 3 0
Дуарте Ларос 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Постема Романо 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Бёйс Данни 1 0
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Paulos Abraham 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Йорис 2 2
Лидберг Исак 3 1
Кюйперс Бас 4 0
Дейл Матс 4 0
Кордоба Иньиго 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Хан Уорнер 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Идзес Джей 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
4
50%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

9
19
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
33%
4
21%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
2
22%
5
26%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Забито

16
12
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
13%
1
8%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
25%
4
33%
76-90

Пропущено

22
16
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
9%
3
19%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
7
32%
3
19%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
5
23%
3
19%
76-90

Забито

24
20
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
4
17%
2
10%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
2
8%
2
10%
31-45
2
8%
6
30%
46-60
6
25%
3
15%
61-75
5
21%
6
30%
76-90

Пропущено

31
35
16 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 16
5
16%
7
20%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
8
26%
5
14%
31-45
5
16%
8
23%
46-60
5
16%
3
9%
61-75
5
16%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1
АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 1:2
ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 21 16 3 2 62 - 5 51
2. ПСВ 21 15 1 5 49 - 28 46
3. Фейеноорд 21 14 3 4 50 - 19 45
4. Твенте 21 12 5 4 34 - 22 41
5. АЗ Алкмаар 21 12 3 6 39 - 25 39
6. Витесс 21 11 3 7 27 - 31 36
7. Утрехт 21 10 5 6 39 - 28 35
8. Камбюр 21 9 3 9 35 - 43 30
9. НЕК Неймеген 21 7 6 8 26 - 31 27
10. Херенвен 21 7 4 10 20 - 30 25
11. Гронинген 21 6 7 8 25 - 30 25
12. Ваалвейк 21 5 7 9 24 - 34 22
13. Гоу Эхед Иглс 21 6 4 11 21 - 34 22
14. Виллем II 21 6 3 12 21 - 40 21
15. Хераклес 0:1 21 5 5 11 22 - 28 20
16. Фортуна Ситтард 21 4 4 13 23 - 50 16
17. Спарта Роттердам 21 2 8 11 16 - 35 14
18. ПЕК Зволле 21 3 4 14 13 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 11 8 1 2 39 - 3 25
2. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
3. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
4. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
5. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 0:1 11 5 3 3 16 - 13 18
8. Витесс 10 4 2 4 11 - 16 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Виллем II 11 4 1 6 10 - 17 13
11. Ваалвейк 10 4 1 5 10 - 17 13
12. Гронинген 10 2 6 2 9 - 8 12
13. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
16. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
17. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
18. Спарта Роттердам 11 1 5 5 9 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
6. НЕК Неймеген 11 5 3 3 16 - 17 18
7. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
8. АЗ Алкмаар 11 5 1 5 15 - 15 16
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 10 3 2 5 13 - 16 11
12. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 8 - 19 10
13. Ваалвейк 11 1 6 4 14 - 17 9
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
16. Фортуна Ситтард 11 1 2 8 10 - 27 5
17. ПЕК Зволле 10 1 1 8 6 - 21 4
18. Хераклес 0:1 10 0 2 8 6 - 15 2
  • До матча
  • Гоу Эхед Иглс начинает с центра поля
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гронинген 2:1 Гоу Эхед Иглс онлайн


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