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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Аякс
1:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Хераклес
0'
7' Желтая карточка
Альварес Эдсон
11' Желтая карточка
Антони
1:0
22' Гол
Классен Дэви
45'

Ход матча

7'
Альварес Эдсон
 
11'
Антони
 
22'
Классен Дэви
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Хераклес
1.12
9.60
48.06
Все Коэффициенты
Новости
32
Пасвер
Ремко
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
23
Бергёйс
Стивен
6
Классен
Дэви
11
Антони
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
1
Бласвих
Янис
19
Бакбоорд
Навайо
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
15
Схоофс
Лукас
6
Киомурцоглу
Орестис
11
Лаурсен
Николай
14
Де
ла
Торре
Лука
7
Басачикоглу
Билал
16
Сирхейс
Кай
Аякс
4-3-3
Хераклес
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Хераклес

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
18 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

150%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

28 матчей

67.9%
21.4%
10.7%
19 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
12 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
18 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:0
Э
0:2
Э
5:0
Э
1:0
Э
4:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
4:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
4:0
Э
3:3
Э
6:0
Э
2:3
Э
3:0
Э
1:4
Э
4:0
Э
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 12 (1) 0.57
Тадич Душан 7 (1) 0.33
Антони 7 0.33
Бергёйс Стивен 5 0.24
Мазрауи Нуссер 5 0.24
Классен Дэви 4 0.19
Нерес Давид 3 0.14
Броббей Брайан 3 0.14
Альварес Эдсон 2 0.1
Перейра Данило II 2 0.1
Тимбер Юррьен 2 0.1
Мартинес Лисандро 1 0.05
Гравенберх Райан 1 0.05
Блинд Дэйли 1 0.05
Дарами Мохаммед 1 0.05
Ренсх Девайн 1 0.05
Тальяфико Николас 1 0.05
Кудус Мохаммед 1 0.05
Шуурс Перр 0 0
Тейлор Кеннет 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюргзорг Делано 4 0.19
Сирхейс Кай 3 0.14
Аззауи Исмаил 3 0.14
Влут Рай 3 (1) 0.14
Бакыш Синан 2 0.1
Лаурсен Николай 2 0.1
Киомурцоглу Орестис 2 0.1
Басачикоглу Билал 1 0.05
Ренте Марко 1 0.05
Кваглиата Джакомо 0 0
Сиерра Элиас 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 4 0
Гравенберх Райан 4 0
Антони 3 0
Алле Себастьян 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Мазрауи Нуссер 2 0
Классен Дэви 1 0
Нерес Давид 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 7 0
Фадига Ноа 6 0
Ренте Марко 5 0
Де ла Торре Лука 4 0
Влут Рай 3 0
Кнустер Матс 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакыш Синан 1 1
Басачикоглу Билал 2 0
Бакбоорд Навайо 2 0
Бласвих Янис 1 0
Лаурсен Николай 1 0
Схоофс Лукас 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Сирхейс Кай 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
8
18 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
5
14%
1
13%
1-15
8
22%
1
13%
16-30
5
14%
1
13%
31-45
3
8%
1
13%
46-60
6
17%
1
13%
61-75
9
25%
3
38%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
40%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Забито

22
15
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
9%
1
7%
1-15
5
23%
1
7%
16-30
5
23%
5
33%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
5
23%
2
13%
61-75
3
14%
4
27%
76-90

Пропущено

3
14
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
1
33%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
33%
5
36%
76-90

Забито

58
23
30 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
7
12%
2
9%
1-15
13
22%
2
9%
16-30
10
17%
6
26%
31-45
5
9%
3
13%
46-60
11
19%
3
13%
61-75
12
21%
7
30%
76-90

Пропущено

8
26
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 16
1
13%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
13%
4
15%
31-45
3
38%
4
15%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
38%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0
Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0
Хераклес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1
Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 21 16 3 2 62 - 5 51
2. ПСВ 21 15 1 5 49 - 28 46
3. Фейеноорд 21 14 3 4 50 - 19 45
4. Твенте 21 12 5 4 34 - 22 41
5. АЗ Алкмаар 21 12 3 6 39 - 25 39
6. Витесс 21 11 3 7 27 - 31 36
7. Утрехт 21 10 5 6 39 - 28 35
8. Камбюр 21 9 3 9 35 - 43 30
9. НЕК Неймеген 21 7 6 8 26 - 31 27
10. Херенвен 21 7 4 10 20 - 30 25
11. Гронинген 21 6 7 8 25 - 30 25
12. Ваалвейк 21 5 7 9 24 - 34 22
13. Гоу Эхед Иглс 21 6 4 11 21 - 34 22
14. Виллем II 21 6 3 12 21 - 40 21
15. Хераклес 0:1 21 5 5 11 22 - 28 20
16. Фортуна Ситтард 21 4 4 13 23 - 50 16
17. Спарта Роттердам 21 2 8 11 16 - 35 14
18. ПЕК Зволле 21 3 4 14 13 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 11 8 1 2 39 - 3 25
2. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
3. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
4. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
5. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 0:1 11 5 3 3 16 - 13 18
8. Витесс 10 4 2 4 11 - 16 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Виллем II 11 4 1 6 10 - 17 13
11. Ваалвейк 10 4 1 5 10 - 17 13
12. Гронинген 10 2 6 2 9 - 8 12
13. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
16. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
17. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
18. Спарта Роттердам 11 1 5 5 9 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
6. НЕК Неймеген 11 5 3 3 16 - 17 18
7. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
8. АЗ Алкмаар 11 5 1 5 15 - 15 16
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 10 3 2 5 13 - 16 11
12. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 8 - 19 10
13. Ваалвейк 11 1 6 4 14 - 17 9
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
16. Фортуна Ситтард 11 1 2 8 10 - 27 5
17. ПЕК Зволле 10 1 1 8 6 - 21 4
18. Хераклес 0:1 10 0 2 8 6 - 15 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Хераклес
1.12
9.60
48.06
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Где смотреть матч Аякс 1:0 Хераклес онлайн


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Аякс
Хераклес

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