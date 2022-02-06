Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
Первый тайм: 45'
Стадион: Йохан Кройф Арена
7' Желтая карточкаАльварес Эдсон
11' Желтая карточкаАнтони
1:0
22' ГолКлассен Дэви
Ход матча
11'
22'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
32
Пасвер
Ремко
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Регер ЮриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сирхейс КайНападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
-
28 Ялвинг РобинВратарь
-
12 Роскен РубенЗащитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Полузащитник
-
31 Агка РохатПолузащитник
- Нападающий
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Аякс
Хераклес
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
18 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
150%
0 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
28 матчей
67.9%
21.4%
10.7%
19 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.9%
50%
7.1%
12 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
18 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|12 (1)
|0.57
|Тадич Душан
|7 (1)
|0.33
|Антони
|7
|0.33
|Бергёйс Стивен
|5
|0.24
|Мазрауи Нуссер
|5
|0.24
|Классен Дэви
|4
|0.19
|Нерес Давид
|3
|0.14
|Броббей Брайан
|3
|0.14
|Альварес Эдсон
|2
|0.1
|Перейра Данило II
|2
|0.1
|Тимбер Юррьен
|2
|0.1
|Мартинес Лисандро
|1
|0.05
|Гравенберх Райан
|1
|0.05
|Блинд Дэйли
|1
|0.05
|Дарами Мохаммед
|1
|0.05
|Ренсх Девайн
|1
|0.05
|Тальяфико Николас
|1
|0.05
|Кудус Мохаммед
|1
|0.05
|Шуурс Перр
|0
|0
|Тейлор Кеннет
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюргзорг Делано
|4
|0.19
|Сирхейс Кай
|3
|0.14
|Аззауи Исмаил
|3
|0.14
|Влут Рай
|3 (1)
|0.14
|Бакыш Синан
|2
|0.1
|Лаурсен Николай
|2
|0.1
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0.1
|Басачикоглу Билал
|1
|0.05
|Ренте Марко
|1
|0.05
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
|Сиерра Элиас
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Гравенберх Райан
|4
|0
|Антони
|3
|0
|Алле Себастьян
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Мазрауи Нуссер
|2
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кваглиата Джакомо
|7
|0
|Фадига Ноа
|6
|0
|Ренте Марко
|5
|0
|Де ла Торре Лука
|4
|0
|Влут Рай
|3
|0
|Кнустер Матс
|3
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Басачикоглу Билал
|2
|0
|Бакбоорд Навайо
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Лаурсен Николай
|1
|0
|Схоофс Лукас
|1
|0
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
|Сирхейс Кай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
8
18 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
5
14%
1
13%
1-15
8
22%
1
13%
16-30
5
14%
1
13%
31-45
3
8%
1
13%
46-60
6
17%
1
13%
61-75
9
25%
3
38%
76-90
Пропущено
5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
40%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
40%
2
17%
76-90
Забито
22
15
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
9%
1
7%
1-15
5
23%
1
7%
16-30
5
23%
5
33%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
5
23%
2
13%
61-75
3
14%
4
27%
76-90
Пропущено
3
14
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
1
33%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
33%
5
36%
76-90
Забито
58
23
30 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
7
12%
2
9%
1-15
13
22%
2
9%
16-30
10
17%
6
26%
31-45
5
9%
3
13%
46-60
11
19%
3
13%
61-75
12
21%
7
30%
76-90
Пропущено
8
26
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 16
1
13%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
13%
4
15%
31-45
3
38%
4
15%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
38%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0
Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0
Хераклес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1
Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|21
|16
|3
|2
|62 - 5
|51
|2.
|ПСВ
|21
|15
|1
|5
|49 - 28
|46
|3.
|Фейеноорд
|21
|14
|3
|4
|50 - 19
|45
|4.
|Твенте
|21
|12
|5
|4
|34 - 22
|41
|5.
|АЗ Алкмаар
|21
|12
|3
|6
|39 - 25
|39
|6.
|Витесс
|21
|11
|3
|7
|27 - 31
|36
|7.
|Утрехт
|21
|10
|5
|6
|39 - 28
|35
|8.
|Камбюр
|21
|9
|3
|9
|35 - 43
|30
|9.
|НЕК Неймеген
|21
|7
|6
|8
|26 - 31
|27
|10.
|Херенвен
|21
|7
|4
|10
|20 - 30
|25
|11.
|Гронинген
|21
|6
|7
|8
|25 - 30
|25
|12.
|Ваалвейк
|21
|5
|7
|9
|24 - 34
|22
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|14.
|Виллем II
|21
|6
|3
|12
|21 - 40
|21
|15.
|Хераклес
|0:1
|21
|5
|5
|11
|22 - 28
|20
|16.
|Фортуна Ситтард
|21
|4
|4
|13
|23 - 50
|16
|17.
|Спарта Роттердам
|21
|2
|8
|11
|16 - 35
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|21
|3
|4
|14
|13 - 33
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|11
|8
|1
|2
|39 - 3
|25
|2.
|Фейеноорд
|11
|8
|1
|2
|28 - 10
|25
|3.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|29 - 16
|24
|4.
|Утрехт
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|5.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|6.
|Твенте
|10
|6
|3
|1
|15 - 6
|21
|7.
|Хераклес
|0:1
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|8.
|Витесс
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|9.
|Камбюр
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|10.
|Виллем II
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|11.
|Ваалвейк
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|12.
|Гронинген
|10
|2
|6
|2
|9 - 8
|12
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|14.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|15.
|Херенвен
|11
|3
|2
|6
|11 - 18
|11
|16.
|НЕК Неймеген
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|17.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|18.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|5
|5
|9 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|10
|8
|2
|0
|23 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|10
|7
|1
|2
|20 - 12
|22
|3.
|Витесс
|11
|7
|1
|3
|16 - 15
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|5.
|Твенте
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|6.
|НЕК Неймеген
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|7.
|Камбюр
|11
|5
|2
|4
|17 - 22
|17
|8.
|АЗ Алкмаар
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|9.
|Херенвен
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|11.
|Утрехт
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|2
|4
|5
|8 - 19
|10
|13.
|Ваалвейк
|11
|1
|6
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|11
|1
|2
|8
|10 - 27
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
|18.
|Хераклес
|0:1
|10
|0
|2
|8
|6 - 15
|2